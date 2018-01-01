Спортивное рыболовство №1 январь 2022

Методы ловли

Алексей Фалалеев. Унылая пора? Очей очарованье!

В нынешние времена глухозимье - это не какой-то четко выверенный период времени. И не просто низкий уровень активности рыбы. Это в большей степени пора для осмысления и совершенствования методов ловли в неблагоприятных условиях.

Н.Линник. О ловле крупного окуня в конце зимы

В перволедье главной тактической хитростью является активный поиск рыбы – размер улова напрямую зависит от количества пробуренных лунок. А вот по последнему льду рыбалка чаще всего выжидательная. И от рыболова требуется лишь терпение и умение анализировать поведение полосатого.

В.Клень. Клёвое русло для подлещика

Вообще-то, подлещики – в числе самых активных рыб в зимний период. Но чтобы они составили основу улова, требуется грамотно определить характер конкретного водного объекта и перспективные места на нём. Сложнее всего сделать это в период глухозимья.

Семьей на рыбалку

В.и А.Волковы. Психология пассивного окуня

Поймать окуня зимой просто? В начале ледового сезона – да, окунь тогда активен, голоден и азартен. Но вот наступило глухозимье - и картина клёва меняется: полосатый уже не проявляет перволедного энтузиазма, его приходится долго искать и упорно уговаривать на поклевку.

Снасть и тактика

А.Коломиец. «Безмотылка». Взгляд со стороны

О том, как изменился подход автора к безмотыльной ловле после того, как он стал наблюдать за жизнью рыб подо льдом с помощью подводной видеокамеры.

А.Пелых. Ловля щуки со льда блеснением

Поймать щуку со льда удается множеством способов. Но сегодня автор рассказывает об особенностях ловли на балансиры, вибы и собственно блёсны. Какие-то из этих приманок в определенных условиях окажутся более продуктивными, какие-то – менее. Почему – читайте.

А.Швец. Нестандартные приманки, или страсти по хэндмэйду

Есть в воблерах ручного изготовления какая-то особенная красота, но главное, что воблеры, вышедшие из рук наших мастеров - для отечественных условий рыбалки, поэтому работают эффективнее всяких там фирменных «Мегабассов» и «Лаки Крафтов».

Школа для новичка

М.Перов. Блёсны, балансиры и вибы для активной ловли хищника со льда

Блеснение со льда зародилась среди жителей мегаполисов, для которых выезд на рыбалку - это лишь отдых на природе. Здесь рыба - не главное, главное - суметь её поймать. И интереснее, если еще и оригинальным способом.

Советы Мастера

В.Соколов. Тройственная трость – пешня, пропёх и видеоотцеп

Об изготовлении полезного приспособления для проведения ходовой рыбалки.

Обзор рынка

К.Кузьмин. Снасти года 2021-го

Пусть новых моделей удочек и катушек в минувшем году до нас дошло и меньше, чем это бывало прежде. Но кое-что новенькое и заслуживающее интереса всё же появилось. Есть, о чем рассказать.