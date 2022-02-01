Снасти года 2021-го Константин Кузьмин | 24 февраля 2022 г.

Мы вроде бы уже приноровились жить в ковидной обстановке. Несмотря на все сдерживающие меры и ограничения, продолжаем как-то работать и как-то отдыхать. В том числе – и ловить рыбу. Но игнорировать те перемены, что произошли из-за пандемии в числе прочих и на рынке рыболовных снастей, увы, не получается.

Ложка не к обеду, но…

В самом ведь деле, если что-то и пострадало от пандемии в сравнительно небольшой степени, так это жизненно важные экономические и социальные сферы. Любительская рыбалка к таковым не относится. Соответственно, ни о какой существенной поддержке производителей и дистрибьюторов товаров рыболовного назначения говорить не приходится. Речь здесь не только и не столько о нашей стране. Не секрет ведь, что львиная доля рыболовных снастей физически изготавливается в Китае, а в этой стране антиковидные меры носили максимально жесткий характер.

Останавливались заводы, закрывались границы. Как следствие, сильно сдвигались оговоренные ранее сроки поставок. Ложка, как мы знаем, хороша бывает к обеду. А когда ожидавшееся в июне появление новой серии спиннингов в магазинах переносится на декабрь, это вроде как к ужину, который давно прошел.

Ну да хватит о грустном. Пусть новых моделей удочек и катушек в минувшем году до нас дошло и меньше, чем это бывало прежде. Но кое-что новенькое и заслуживающее интереса всё же появилось. Есть, о чем рассказать.

Maximus Satori 672М. Давайте построим наш рассказ не так, как это делается обычно – от бюджетного к более дорогому, а наоборот – от антибюджетного к более доступному. Зайдем сразу с козырного туза.

Вы что-нибудь слышали о таком инновационном материале, как графен? Для начала замечу, что не так давно, лет десять назад, за его разработку наши бывшие соотечественники Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию. Понятно, что не конкретно за применение оного в спиннингостроении. Но по прошествии некоторого времени дело дошло и до этого. И в начале прошлого года была представлена серия спиннингов Maximus Satori – с содержанием графена в бланках.

Мне для тестирования предложили на выбор одну из четырех моделей серии. Я выбрал твичевую. Во-первых, потому, что её типаж в моих рыбалках часто бывает востребован. Плюс – я хотел попытаться оспорить свой же тезис о том, что спиннинг для твичинга не должен быть дорогим.

Чем спиннинг сразу обратил на себя внимание, так это легкостью и сбалансированностью. Это – если сравнивать с близкими по параметрам, но более бюджетными. В статике, т.е. по кривой изгиба, бланк соответствует скорее строю фаст. «На потрях» же мы имеем весьма жесткий «колышек». Это хорошее сочетание для классической твичевой модели. Но не только.

Мы ведь сравнительно редко используем то или иное удилище строго под ловлю на какой-то один тип приманок. Данная модель Satori определенно хороша и под джиг – это тот самый случай, когда легкость и «звонкость» спиннинга очень даже в тему.

Я, понятное дело, пытался выявить у Satori какие-либо недочеты. Не выявил. Нет, одно замечание у меня всё-таки есть. Я ведь много ловлю зимой. А потому хотелось бы, чтобы колечки на спиннинге были чуть побольше. Но в этом основная масса спиннингистов меня едва ли поддержит. Не так много среди нас тех, кто ныне системно ловит в мороз.

Сунгирь Beta 762ML. На Руси во все времена было немало мастеров, умеющих своими руками создавать нетривиальные вещи. В советские годы это было особенно актуально, ибо товары народного потребления (а рыболовные снасти к ним относятся) выпускались тогда отвратного качества. Я вот в 80-е, помнится, и сам переделывал свои спиннинги…

А потом умельцы стали за умеренную плату предлагать тюнинг снастей всем желающим. Так, двое ребят с Птичьего рынка меняли металлические пропускные кольца спиннингов на твердокерамические. И делали они это очень ответственно.

А уже в середине 90-х мы с вами узнали заморское словечко «родбилдинг». Оказалось, что за рубежом, помимо серийных, изготовленных от начала и до конца на заводе, пользуются спросом спиннинги авторской сборки. Она – и более качественная, чем штатная заводская, и, что не менее важно, позволяет на усмотрение заказчика выбирать бланк, фурнитуру и элементы декора.

Потом свои родбилдеры появились и у нас. Имена двух-трех из них вскоре уже были на слуху в кругах ценителей качественных снастей. Более того, к топовым родбилдерам, можно сказать, выстроились очереди. Идея индивидуальной сборки удилищ в России определенно прижилась.

Сунгирь - это местечко под Владимиром, где была обнаружена стоянка древнего человека времен палеолита. Также называется и образовавшаяся несколько лет назад студия элитной сборки спиннингов. Как я понял, основное направление её деятельности - это сборка спиннингов на заказ. Но есть и серийное производство. Используются японские бланки марки Suzuki. Что любопытно, один из вариантов перевода этого слова – «японский сибас», рыба такая*. Но думается, что это скорее случайное совпадение. Тип строя тех нескольких моделей марки «Сунгирь», что мне удалось подержать в руках, ближе не к сибассовому, а джиговому – в нашем его понимании.

Отмеченное касается и той модели серии Beta, что включена в наш обзор. По моим ощущениям и прикидкам, расклад по ней такой: 70% - джиг, 30% - всё остальное. Под «остальным» надо в первую очередь понимать рывковые приманки, затем – крэнки и разные блесны. Стало быть, спиннинг попадает едва ли не в самую востребованную у пользователей снастей премиум-класса категорию «универсал с существенным акцентом на джиг». Сенсорика – опять же, благодаря и дорогим комплектующим, и профессиональной сборке – на очень достойном уровне. И вообще, работая данным спиннингом, испытываешь ощущение подчеркнутого комфорта. Наверное, оно оправдывает его не самый гуманный ценник.

Major Craft TripleCross 862ML. Я уже как-то отмечал отсутствие у японцев понятной нам с вами логики в формировании ассортимента снастей к очередному сезону. Речь о том, что из каталога вдруг пропадают сверхпопулярные серии спиннингов, а тем, что приходят им на замену, еще надо постараться доказать свою состоятельность. Ну да ладно. Японцам, наверное, виднее.

Лет семь-восемь назад в ряду спиннингов от Major Craft появилась серия SkyRoad. А модель 902L вскоре стала просто-таки хитом! Но спустя несколько сезонов, на пике востребованности, серию взяли – да сняли…

Сразу встал вопрос: а что взамен? Я переговорил с сотрудниками фирмы-дистрибьютора. Мне назвали несколько серий. Но как наиболее приближенную к «Скаю» - TripleCross. Есть отличия в структуре бланка, но в целом модели с одинаковыми параметрами очень похожи. И домой я уехал с новым спиннингом.

Но, что существенно, выбирая модель, я не стал дублировать хорошо знакомый мне SkyRoad 902L, а взял 862ML. Здесь стоит отметить, что в сибассовых сериях границы классов отличаются от тех, к которым мы в основном привыкли. L – это до 23 г, ML – до 30. Верх теста у сибассовых спиннингов превышать не рекомендуется, а 23 г мне на Москве-реке не всегда хватало. Потому и ML.

Регулярно-быстрый тип строя - это, во-первых, хорошая бросковость, плюс – универсальность по приманкам. Оба эти качества для меня имеют значение: на Москве-реке часто в один день случается ловить на джиг, воблеры и «вертушки».

С броском действительно всё очень хорошо, но есть один нюанс. Спиннинг этот несколько жестче типично сибассового, а потому при забросе небольших приманок (где-то до 15 - 17 г) желательно, что называется, вкладываться, т.е. делать посыл наиболее резким. С другой стороны, более жесткий бланк даёт - при прочих равных – и более высокую тактильную сенсорику. Это я к тому, что данная модель TripleCross, при всей её многоплановости, лучше большинства других сибассовых спиннингов сочетается с джиговыми приманками. Возьмите это себе на заметку.

Nautilus Verona 842ML. У «Наутилуса» прошлом году появилось несколько заслуживающих внимания серий спиннинговых удилищ. Можно назвать хотя бы твичевые Grinder и Basstard. Но сегодня поговорим о принципиально иной по своей направленности модели.

Был в середине 2000-х период, сезона три-четыре, когда на городском участке Москвы-реки безраздельно властвовал окунь, причем очень приличного размера. Чаще всего он ловился с фарватера, но глубины там при зимнем уровне воды были небольшие. Поэтому вставала необходимость добросить джиг с головкой 6 - 8 г почти до середины реки. Тогда я решал для себя этот вопрос посредством тонюсенького шнура и длинного, т.е. броскового легкого спиннинга. Проблема была том, что на тот момент все известные спиннинги с подходящими свойствами относились к верхнему ценовому сегменту. Вопрос состоял в том, когда появится что-то подобное, но существенно более бюджетное?

В наши дни выбор отвечающих этим требованиям спиннингов определенно имеется. И Verona – очень подходящее решение. Итак, мы имеем весьма длинную удочку легкого класса, умеренно гибкую, с неплохой сенсорикой и хорошим броском в широком интервале масс приманок. И всё это – очень доступное по деньгам. По приманкам - это не только легкий джиг, но и в равной мере – поводковые оснастки, «колебалки», «вертушки» и крэнки. «Вероной» можно, если что, и потвичить. Но рисунок проводки получится не самым идеальным.

Таким образом, мы имеем грамотно исполненный дальнобойный лайт-универсал. Очень-очень востребованный тип спиннингового удилища.

Олта Томагавк 742. Компания «Олта-Рыболов» примечательна уже тем, что базируется в Кемерове, а снасти под её маркой идут с названиями на кириллице, чем обращают на себя внимание.

Серия спиннингов «Томагавк» в целом разрабатывалась под джиговую ловлю на Оби и других наших больших реках с серьезным течением. Поэтому в ней преобладают модели тяжелого класса. Но я, поскольку в таких условиях ловлю нечасто, выбрал для себя самый «младший» из «Томагавков». Его тест – 3 - 17 г.

Заказывал я этот спиннинг, не видев его даже на картинке, - чисто по параметрам. Было, скажу честно, опасение, что «кот из мешка» окажется, мягко говоря, не породистым. Но беспокоился я напрасно.

В «Томагавке» всё понравилось – начиная со стильного дизайна и заканчивая ощущениями непосредственно на водоеме. Разве что было у меня предположение, что именно эта модель окажется в некоторой мере универсальной – ведь там же, в Сибири, есть хищники, которые очень позитивно реагируют на крэнки и «вертушки». Но едва взяв «Томагавк» в руку, я понял, что в нём выдержана общая направленность всей серии. Модель, грубо говоря, на 80% джиговая. Ну, если что, ею можно еще и потвичить. Но чтобы оно получилось оптимальнее, нужен спиннинг с рукояткой покороче. А так – джиг и еще раз джиг. Сенсорика – может, и не на уровне топовых «японцев», но жаловаться точно нет оснований.

Бланк «Томагавка» исполнен на основе Тореевского графита 40 тонн, что обеспечивает ему должную «звонкость».

Nautilus Butler 1500. Это уже катушка. Здесь опять приходится вспомнить о пандемии. Во-первых, как мы уже отмечали, закрылись границы. По-нормальному ведь как бы оно было? Представители заказчика приезжали на завод в Китай и уже там, на месте, всё смотрели, пробовали, выбирали. Но с какого-то момента это стало невозможно. А давать из московского офиса китайцам добро на выпуск под нашей маркой серии катушек, которые сам живьем не видел, - на такое редко кто решится. Отсюда дефицит катушечных новинок на рынке.

Во-вторых, два ковидных года многих из нас сильно ударили по карману. Доходы упали, так что пик спроса по снастям опустился ниже по ценовой шкале. С учетом сказанного должно быть понятно, почему в данный обзор попала всего одна модель спиннинговой катушки, причем очень бюджетная.

Розничный ценник Butler – около 1500 р. Прежде самой дешевой серией катушек, которую я не раз называл в своих рекомендациях, была Viva Mystic Pro – ценою чуть более двух тысяч. А теперь я готов называть Butler!

Понятно, что те наши товарищи, кто привык ловить дорогими снастями, отметят у катушки не самый бархатный ход и чуть грубоватый фрикцион. Но это мелочи. Важнее ведь, что у Butler – ровная укладка шнура, надежная фиксация дужки, безотказная на холоде «обгонка». Короче говоря, среднестатистического рыболова выходного дня эта катушка очень даже устроит. И несколько сезонов исправно прослужит.

Примечание редакции*. Тут хитрое словообразование. По-английски сибас, с одним «с» (labrax, лаврак, морской волк, реже - морской окунь, Perca labrax) – это seabass. Так что спиннинги (а еще и приманки и шнуры), выпускаемые за рубежом и предназначенные для ловли лаврака, имеют в своей маркировке именно английское обозначение рыбы, со сдвоенным «с» - в оригинале Seabass Rods и т.д. Так и получается в обратном переводе «сибассовый спиннинг».