«Безмотылка». Взгляд со стороны Алексей Коломиец | 12 января 2022 г.

Вот уж пять лет, как я ничего не пишу в журнал про рыбалку с «безмотылкой». Каждую ведь зиму ловлю ею - от первого льда до последнего, но вот не пишу. А ведь тема – неисчерпаемая. Вдобавок я несколько лет назад начал подсматривать за жизнью рыб подо льдом с помощью подводной камеры – и многое в моём сознании поменялось. А вот как изменился мой подход к безмотыльной ловле – вопрос, конечно, интересный.

Есть два составляющих компонента в моих безмотыльных снастях, которые никоим образом не изменились за пять лет. Это карбоновые кивки и леска. О кивках, выточенных из графитовых стенок колен спиннингов, я подробно писал в январском номере журнала в 2017 году.

Но до сих пор для подавляющего большинства «пингвинов» такие кивки являются экзотикой. Оно и понятно. В магазинах такие не продаются – дороги из-за трудоемкости их изготовления. И еще потому, что самые минимальные отклонения от технологии производства приводят к поломкам и расслоению материала.

Мне-то, видимо, повезло. У меня они не ломаются, качеств своих не теряют. Я имею в виду те кивки, что сделаны одним мастером в Москве. Все остальные, что пытались мастерить наши умельцы – это как-то немножко не то. Так что тема развивается, но пока что я ловлю своими старыми кивками, хотя и постоянно пробую новые, тоже из карбона.

Что касается лески – мой выбор марки тоже не изменился. Ловлю по-прежнему на 100-процентную флуорокарбоновую жилку FC Sniper BMS. В своё время купил себе несколько катушек с этой леской разного диаметра, да так и пользуюсь. От времени она своей прочности не теряет. Не изменились и мои основные требования к самому выбору лески.

Флуорокарбон не так тянется, как нейлон. И, вроде бы, нейлон при таком же диаметре держит нагрузку заметно больше, но «флюр» лучше противостоит трению при вываживании крупной рыбы, когда та начинает ходить кругами под лункой – я спокоен, когда в руках у меня проверенный BMS. И еще, как мне кажется, он более долговечен.

Да, бывает, что и с этой леской я мормышки теряю. Но ругань своих знакомых рыболовов по поводу «гнилой» лески других марок я слышу гораздо чаще. Поэтому и продолжаю ловить на то, что устраивает. Ну а в такие показатели, как прозрачность в воде, которую флуорокарбон якобы способен обеспечить – я не верю. Мне, скорее, интересен тот факт, что флуорокарбоновая леска тяжелее воды. А значит - не будет воровать у приманки и без того малый вес. Ну и еще меня устраивает, как моя леска держит узлы, которыми я чаще всего пользуюсь.

Узел для «Чёрта»

Если «Чёрт» - классический, т.е. с отверстием по продольной оси тела, я продеваю леску в это отверстие и привязываю её к одному из жал сборного тройника. При этом выбираю именно то жало, которое не позволит леске соскользнуть в узкую щель, каковая образуется между загибами других крючков. Всегда какой-то из крючков торчит чуть дальше других. Соответственно, когда насаживаю бисер или кембрики на тройник — один такой крючок предварительно выбираю и оставляю его голым. За него потом и привязываю. Вот такая хитрость.

Если же «Чёртик» имеет колечко под леску — привязываю его Двойным Клинчем. Вообще-то такие «Чёртики» - с колечком в верхней части тела - обычно ждут у меня момента, когда сильно вероятны поклевки щуки.

Например, ниже Астрахани со щучьими срезами приманок — просто беда. Вот тогда «Чертей» я цепляю к стальному поводку за верхнее колечко — и вуаля! Таскаю окуней, красноперок - и щучки мне не страшны. А боится ли «белая» рыба железного поводка? Ниже Астрахани — точно нет. У себя, в Волгоградской области, таких мест с засильем щуки я не знаю. А если и знаю — то ловлю там щуку на вибы, балансиры или жерлицы.

Произошли некоторые изменения в теме изготовления «Чёртиков» для ловли сазана по первому льду. Это абсолютно эксклюзивные приманки - и мы с друзьями ими очень дорожим. Но время не щадит даже «Чертей». То нечаянно наступишь на какой-нибудь, то щука его срежет, то сазан оторвет.

Не один год мы искали крепкие тонкие крючки. Я покупал продукцию различных брендов и отправлял тому, кто нам делает «Чертей». И вот в этом году мастер похвалил крючки с загибом типа Round. Сделал из них «Чертей» по нашим размерам. А это и есть – новшество. Мы невольно будем сравнивать качество новых крючков с теми, какими раньше пользовались.

Большие сазаньи «Черти» — отнюдь не узкая специфика. Я на эти приманки люблю ловить и другую рыбу. На Денежном озере, что находится сразу за Волгой, однажды неплохо половил крупных окуней. И даже поймал по судачку на каждой из рыбалок. Вообще, я склонен полагать, что уменьшение размера приманок мало влияет на желание рыбы это съесть.

Сколько раз замечал, как мальки или уклейки в первую очередь бросаются именно к большому куску хлеба, брошенного в воду, а не к крошкам. Вот и спиннингисты в последнее время стали предлагать судакам силиконовые приманки просто гигантских размеров. Карпятники тоже мне советовали не мельчить с бойлами, даже если я охочусь на мелких сазанчиков. Да и в домашнем аквариуме я много раз наблюдал, как махонькие гупёшки кидаются на самого крупного мотыля, а потом мучаются, пытаясь его заглотать.

Приняв во внимание все эти наблюдения и домыслы – с каждым годом я всё увереннее выбираю из возможных вариантов мормышку или «Чёртика» покрупнее. Хотя моя память со мной спорит по этому вопросу.

В юношеские годы я вычитал в рыболовном альманахе и воспринял как догму, что чем мельче мормышка, тем охотнее её съест рыба. Вместе с этим жив еще в памяти опыт рыбалки на мормышку с мотылем.

Бывали моменты, когда рыба отказывалась брать мормышку с двумя личинками мотыля, но более охотно клевала на ту же мормышку с половинкой личинки или даже просто с черной головкой той личинки. У меня есть подозрение, что не всегда рыбе хочется сытно покушать. Ей иногда хочется просто взять в рот что-то простенькое. Наверное, как и человеку подчас охота что-то положить в рот, но эскалоп с картофельным пюре — явный перебор. Шматок сала — тоже не пойдет. А вот горстка семечек — это то, что нужно. И, заметьте, именно крупных семечек хочется, а не мелких. Но, конечно же, я утрирую.

Око видит, да зуб неймёт

Когда у меня появилась камера подводного наблюдения – я сперва, откровенно говоря, не спешил заглядывать под лед. Мне казалось, что этим страшным чёрным прибором я распугаю даже ту рыбу, которая рядом не стояла. Ну что я, не знаю, как окунь выглядит или плотва? И до сих пор я первой в лунку опускаю приманку, а не камеру.

Если рыба есть – она клюнет. Если же рыбы нет – зачем в этом убеждаться с помощью камеры и тратить драгоценное время? Не лучше ли за эти минуты проверить еще пару-тройку свежих лунок? А когда я всё же заставил себя поработать с камерой, плюнув на само уженье, то оказался слегка ошарашен. И интерес к подледной жизни стал проявляться только после того, как я стал использовать камеру наблюдения прямо-таки как шпионскую камеру.

Ставил её около жерлицы - и она снимала всё подряд, пока аккумуляторы не сдохнут. Потом, на компьютере, я просматривал запись - и иногда обнаруживал удивительные вещи. Ну, например, как рак щиплет моего жерличного живца. Как окунишки в буквальном смысле слова клюют непомерно большого для них карасика. Как щуки проплывают мимо, будто не замечая полуживую рыбку. Или как они до-о-олго рассматривают то, что должны вроде бы сразу кушать, не раздумывая. И тому подобное. Но подсматривал я не только за жерлицами, о чём и расскажу ниже.

Опровержение

Смею предположить, что многие читатели журнала ждут от меня очередных откровений о ловле сазана по первому льду. Вот вам первое откровение, а точнее - опровержение. Год назад в своей статье я писал: «…моя «теория карниза», под которым якобы ищет место зимовки сазан — никак не подтверждается. Никаких углублений в глиняных свалах я не обнаружил».

Однако год спустя я всё же обнаружил такой карниз. И увидел лишь торчащие сазаньи хвосты, которые вяло шевелились. Всё остальное туловище рыбы прятали в углубление типа пещерки. Получается, что у сазанов есть места для зимовки разного вида. В одни они залегают надолго, в других - жмутся друг к другу, да еще и с сомятами под корягой, а третьи места периодически посещают большой толпой. Вот так-то мы с друзьями и стали делить свои уловистые места - на три типа.

В этом году мы нащупали (руками!) еще одно интересное место, куда осенью забивался сазан. Правда, не очень понятно, как мы его там будем ловить, но посмотреть на это чудо с помощью подводной камеры окажется очень интересным делом. Правда, есть одно но: если зима к нам всё ж таки придет. Вот, скажем, в данный момент, когда я пишу эти строки, уже 5 декабря. А льдом на ериках и не пахнет. Хотя в прошлом году мы открылись по сазану уже 21 ноября.

Бестолковой плотве не всякая прикормка нравится

Разумеется, я подглядывал не только за сазанами. Камера - сама по себе весьма миниатюрная, в рыболовном ящике места не очень-то много занимает. Беру её с собой практически всегда, но не всегда пользуюсь.

Тут ведь как – либо рыбу ловишь, либо кино смотришь. Но однажды ситуация просто заставила опустить камеру под лед. В тот день плотва на Карповском водохранилище клевала не как обычно. Ловили мы в достаточно плотной группе рыболовов, которая расположилась на обычном своём плацдарме. Там всегда ловят плотву. Лед был похож на решето из новых и старых лунок. Но клевало почему-то только у Антона. Ни у нас с товарищем, ни у тех, кто ловил на мотыля, не ловилось даже у тех, что сидел в палатках всю ночь и обильно кормил.

У нас всегда срабатывал проверенный вариант – придти с «безмотылкой» на старую, прикормленную кем-то лунку. Например, стояла палатка всю ночь, утром рыболов собрался и ушел – и вот на такую лунку хорошо бы сесть часика через два-три. Подобные лунки отличаются характерными оттаявшими квадратами в снегу. Так вот, в тот день даже такие волшебные ночные лунки не работали. А Антон и не искал рыбу вовсе. Прикормил две или три лунки - и постоянно в них ловил.

Если я садился на его лунку – клюет и у меня. Ухожу в сторону, сажусь на старые прикормленные лунки или свежие кормлю – не клюет, хоть ты тресни. Достал камеру, стал ходить по всем лункам подряд. Удивительно, но плотва кружила только под лунками Антона.

Под другими видна прикормка, а рыбы - нет. При этом радиус проверки лунок был метров 20 - 30 не больше. Первое, что на ум пришло – это действие прикормки Антона. Но ведь рыболовов сидело много, и у каждого – своя прикормка. Как могла одна прикормка победить кучу остальных? А вот, пожалуйста, смогла. И ведь никакого секрета нет. Антон просто перемолол жареные семечки, да добавил их в распаренное пшено. И что плотве так понравилось? Может, ей надоела магазинная?

Мормышки или «Чертики»?

Этот вопрос чаще всего мне задают. Этот вопрос часто и я сам себе задаю. На что ловить сегодня? До сих пор у меня нет однозначного ответа, но есть свои приоритеты. На подлещика предпочитаю ставить «Чёртика». По плотве лучше работает мормышка, в последние года это «Гвоздешарик» или «Гвоздекубик».

Было пару раз — «Гвоздешарик» заставлял «Чертей» нервно курить в сторонке. Я бы никогда этому не поверил, если бы принципиально не сменил «Чёрта» на «Гвоздешарик» - и сразу начинал ловить. «Козы» — как-то лучше по окуню у меня работают. Правда, практики пока маловато, чтобы я мог что-то рекомендовать. Единственное, я по-прежнему согласен с утверждением, что «Чёртик» не так эффективно ловит на опускании, как мормышка или «Коза». И еще на течении «Чёртик» ловит гораздо хуже, нежели мормышка.

Полагаю, что в быстром потоке не тусуются те насекомые, под движения которых пытается быть похожим «Чёртик». Или, возможно, на течении все эти насекомые находятся в горизонтальном положении, а не в вертикальном. И рыба такие аномальные объекты не воспринимает, как съедобные.

Что наша жизнь? Игра!

Что могу теперь сказать про «игру» безмотыльных приманок? До того, как я начал активно использовать камеру подводного наблюдения, я себе всё представлял иначе.

Я ведь как раньше думал? Первый ритмичный подъем безмотыльной приманки — рыба заметила и задумалась. Второй подъем — рыба подплыла и любопытствует. Третий подъем — должна быть поклевка или касание. Если на третьей проводке ничего не произошло — значит, не подплыла, а, следовательно - и не увидела.

Выходит, что рыбы поблизости нету. Но после того как я на компьютере внимательно рассмотрел отснятые камерой видео — вся моя стройная система предположений поведения рыб рухнула в одночасье.

В одну из рыбалок плотва поклевывала редко, хотя мне казалось, что она есть — но просто вредничает. То есть, я был уверен, что своими действиями её таки возбуждаю - и она пусть и нехотя, но клюет. Камера же показала, что плотва в большом количестве снует под лункой, не обращая никакого внимания на моего несчастного «Чёрта». Лишь спустя пять минут одна из проплывавших плотвиц внезапно хапнула приманку. И еще одна — нервно боднула её носом и уплыла прочь. При этом прикормку-то кушали. Не все, правда, но регулярно со дна подбирали, паршивки.

А еще несколько раз я наблюдал такую картину. Плотва чинно плавает, словно в аквариуме. Камера направлена на живца, что сидит на жерлице. Так вот, то и дело в воде скачкообразно проплывают какие-то водные насекомые. Но я ни разу не видел, чтобы этими насекомыми интересовались рыбы. Ни разу! А вот на что-то зависшее в толще воды — пожалуйста, подплывают и интересуются. Часто пробуют на зубок. Что эти наблюдения поменяли в привычной мне ловле? А ничего. Как ловил, так и ловлю.

Полагаю, что резкие колебания приманки больше заметны издалека. Медленный подъем — более интересен ленивой рыбе. А ближе к весне, когда под лед попадает талая вода, да просыпаются водные насекомые всякие — я пробую очень медленный подъем приманки без каких-либо колебаний. Ну а на практике мы с товарищами пробуем и так, и эдак. Делимся информацией и коллективно подбираем ключик.

В толще воды

Ох, уж эти приборы. Подозреваю, что скоро у «пингвинов» вместо популярных дешевеньких зимних эхолотов «Практик» появятся навороченные сканеры типа паноптикус, которые будут сканировать рыбу не только под лункой. Что касается ловли в толще воды — ситуация неоднозначная. Я знаю рыболовов, которые принципиально облавливают все горизонты подо льдом. Много раз я находил рыбу, что называется, вполводы. Однажды крупного окуня нащупал чуть ли не под конец рыбалки. А весь день казалось, что окуня тут просто нет.

Несколько раз так же, вполводы, хорошо ловили плотву и подлещика в то время, как большинство рыболовов скучало, глядя на свои поплавки. Они подходили, интересовались, на что ловим. Удивлялись. Говорили, что у них тоже есть такие мормышки. Но ни один из них не спросил, как высоко от дна случаются у нас поклевки.

Что ни говорите, а «безмотылкой» искать рыбу в толще воды получается гораздо быстрее. Чем поднимать поплавочную удочку на 20 см, сидеть минут десять, потом еще поднять на 20 см — это всё медленно. При поиске рыбы я облавливаю горизонт около дна, затем ловлю всё выше и выше, делая паузы секунд по пять или шесть.

Вот так, галопом по Европам, я рассказал о своей нынешней безмотыльной ловле от первого льда и до последнего. Что еще новенького я собираюсь попробовать в новом сезоне? Я обязательно предложу плотве искусственного мотыля. И еще попробую кусочками этого яркого силикона украшать своих «Чёртиков». Каждый год я собираюсь поискать крупного леща на Волгоградском водохранилище. И, в который раз, снова хочу это сделать. Но всё будет зависеть не только от меня, но и от зимушки-зимы.