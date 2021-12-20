Унылая пора? Очей очарованье! Алексей Фалалеев | 20 декабря 2021 г.

Этот парафраз, составленный из пушкинских строк о нашей осени, можно смело отнести к глухозимью. В нынешние времена это не какой-то четко выверенный период времени. И не просто низкий уровень активности рыбы. Это в большей степени пора для осмысления и совершенствования методов ловли.

Конечно, и регионы нашей большой страны отличны друг от друга по своим климатическим зонам. И зимы бывают в последние годы нестабильными, особенно в плане наличия и степени морозной погоды. И, несомненно, водоемы даже в одном регионе имеют существенные различия. Но всё-таки каждый рыбак знает, что всегда и везде зимой наступает такой момент, когда, по большому счету, логичней остаться дома, глядя, как завывающая вьюга накрывает город или деревню очередным слоем снега, пряча под него всякую надежду на хоть какой-либо внятный улов.

Если взять наш регион – Вятский край, то, говоря объективно, начинается пора не очень-то результативных выездов на лед где-то в начале февраля и заканчивается во второй половине марта.

Хотя, повторюсь, зимы в последние годы бывают разные - и период глухозимья может весьма существенно сдвигаться, а также растягиваться по временной шкале. Доходит до того, что подчас и с начала января делать на водоемах практически нечего, а бывало, что и вплоть до апреля рыбные точки никак не могли проснуться.

И, собственно, возникает вопрос: лучше послушать родных и близких - и остаться в глухозимье дома? Или использовать, в крайнем случае, выезд на водоем как просто отдых на природе? Или всё же вслед за велением сердца отправляться на рыбалку? Но не просто ради самого выезда, а с прицелом на возможность клёва и улова. Я постараюсь рассказать на собственном примере варианты и нюансы рыбалки в это непростое время. Поделюсь некоторыми секретами и покажу, что даже в глухозимье можно вернуться со льда с достойным уловом.

Сперва всё-таки давайте подумаем: если обобщить, то какие можно привести явные признаки глухозимья? Есть ли они? Да, они есть. Собственно, в первую очередь это ярко выраженное снижение активности рыбы. Даже некрупной. Второе - толстый лед (как говорится, по ручку бура) со значительным слоем тяжелого спрессованного снега на нём. Это также и лунки, из которых исходит неприятный запах, вызванный разложением водной растительности, а в воде находятся мелкие частицы, весьма неприятные рыбе, из-за которых она может даже погибнуть. И, конечно же, некомфортная холодная погода.

Однако не всё так уж печально даже в это время. Да, рыба обычно снижает свою активность и теряет аппетит, но она ведь никуда не девается из водоема. Просто она смещается в сторону более удобных для неё в это время мест, так что по большому-то счету задача рыболова сейчас - это обнаружить эти локации.

И что же это за места? Давайте прикинем. Предельно толстый слой льда да плюс, не забываем, разлагающаяся водная растительность, особенно на мелководье – всё это заставляет рыбу уходить на более глубокие участки водоемов. Поэтому логично, что рыбу в глухозимье лучше всего искать в ямах, на русле, на самых глубоких участках водоема.

Приведу пример из собственной практики. Каждый год в феврале и марте я наблюдаю неизменную картину на одной из стариц Вятки. Она находится недалеко от нашего города, так что добраться туда очень просто, что и привлекает толпы местных рыболовов. В какие-то выходные они собираются в количестве до сотни человек, а то и больше – и на нескольких «пятачках» пытаются рыбачить.

Причем если и ловят, то, как мне удалось выяснить, весьма некрупную рыбку. Но почему именно на «пятачках»? А дело в том, что в глухозимье вода на старице в массе своей промерзает до дна, так что лишь на каких-то более-менее глубоких участках остается чистой и доступной для ловли. И если до того, когда лед был еще не такой толстый, и позже, когда под него пойдет чистая талая вода, его поднимая, удается успешно рыбачить по всей акватории этой старицы, но сейчас наибольшая концентрация различной рыбы наблюдается именно в точках с наибольшей глубиной.

Эти места – точечные, причем буквально в шаге друг от друга. Поэтому, к слову, некоторые рыбаки выходят на лед кардинально затемно, чтобы успеть занять самые интересные проверенные места. В общем, первый акцент при ловле поздней зимой – это рыбалка на глубине, желательно на чистом дне, на каких-то ярко выраженных точках, где может держаться рыба.

Второй акцент при поиске перспективных мест ловли в это время плавно и логично проявляется из предыдущих абзацев материала. Как я уже отмечал, глухозимье характеризуется неприятным запахом из лунок, вызванным гниением растений у дна. И естественно, что рыба старается держаться подальше от островков травы, хотя чуть раньше именно там она находила и пропитание, и укрытие.

При этом самая большая концентрация отравляющих воду веществ - у дна. И спроецировав этот аспект на мою любимую жерличную ловлю, очень наглядно это можно увидеть по состоянию живцов, если их разместить в одном месте на разных горизонтальных уровнях. И даже когда вода из лунки пахнет, то расположенный если не прямо подо льдом, то достаточно близко живец остается бодрым, живым и привлекательным для хищника, в то время как живчик у дна в большинстве случаев очень быстро погибнет.

Продолжим наше акцентирование. На собственном опыте я убедился, что в глухозимье логично рыбачить у ручьев, родников и речушек, впадающих с основной водоем. Они несут чистую, наполненную кислородом воду - и поэтому возле этих мест и собирается рыба.

Правда, чем суровее зимы, тем в большей степени промерзают даже самые живучие ручьи. Попутно отмечу, что даже если стоит морозная погода, нужно помнить, что в указанных местах - самый тонкий лед. И уж точно, что нельзя делать, так это необдуманно, без проверки толщины, лезть на самый его край. Намерзшую корку льда обычно припорашивает снегом - и можно и не понять, когда наступит тот момент, что уже будет поздно.

Поэтому, если вы не хотите провалиться под лед, обязательно берите с собой пешню - и проверяйте его, даже когда в целом на водоеме установился достаточно безопасный для рыболовов ледяной покров. Ну а если зима не сильно суровая или выдалась оттепель, то места впадения ручьев и небольших речушек хорошо видно - и именно там стоит поискать рыбу и сейчас, в глухозимье, и чуть позже, когда весна начнет набирать обороты.

Но не скажу, что вы всенепременно сможете поймать в указанных типовых местах рыбу, даже если она будет там массово стоять - она может и не кормиться. Сейчас, с повышением уровня оснащения рыболовов средствами электроники, можно с помощью подводной камеры посмотреть, что происходит у дна. И сколько раз мне приходилось видеть, что рыба-то есть, рыбы много, но она вялая, неактивная, заторможенная - и если рыболов не в состоянии расшевелить её, то он вернется домой пустым даже с этого, казалось бы, рыбного места.

Так что еще одна важная задача в глухозимье - суметь спровоцировать рыбу на поклевку. Теперь поговорим о том, какими методами и приемами можно привлечь к вашей наживке или приманке рыбу и заставить её клюнуть.

Самое верное сейчас – это попробовать снизить степень собственной активности непосредственно в процессе ловли. Нет, я не призываю вас зауморно дремать над лункой, но хочу отметить, что именно в глухозимье зачастую не нужно той активной работы вашей снастью, какая была уместна, скажем, по первому льду. Более плавная, без резких рывков проводка мормышки, равно как и умеренная по темпу игра блесной или балансиром помогут лучше спровоцировать рыбу на атаку вашей приманки.

Взять, скажем, рыбалку с балансиром. Если по первому льду она бывает очень динамичной и сводится к постоянному перемещению с лунки на лунку в поисках наиболее активных экземпляров рыбонаселения, то в глухозимье нужно более тщательно и продолжительно обследовать каждую точку ловли.

Мне приходилось несколько раз, опять же через подводную камеру, наблюдать, как хищник как бы рассматривает и примеряется к балансиру, иногда очень продолжительное время, прежде чем атаковать его. Или не атаковать, а отплыть в сторону, когда игра приманки покажется ему чересчур резкой.

Нельзя стопроцентно утверждать, что в глухозимье буквально всё подо льдом превращается в сонное царство, но предпосылки к этому действительно существуют. Поэтому, подытожив этот раздел, скажу: пробуйте переходить на плавную и размеренную работу снастью. Как вариант – ловите на стоячую удочку с мормышкой или даже зимнюю поплавочную снасть, оборудованную крючком. Не раз случались у меня рыбалки, когда именно такой способ применения снастей по результатам дня приносил отличные уловы.

Теперь пришло время поговорить о компонентах самой снасти. Когда рыба неактивна, то можно попробовать поработать с оснасткой, применив и более тонкую леску, и, соответственно, более мелкую приманку. Тот же балансир лучше попробовать, скажем, «окуневого» размера. То же самое касается и мормышек. Конечно, рыба сейчас не настолько слаба, чтобы вы, скажем, смогли с легкостью вытащить клюнувшего гиганта на тончайшую лесочку, но именно крохотная приманка нередко даёт весомые результаты по окончанию рыбалки.

Еще один момент, на который я бы обратил внимание при рыбалке в этот период - это прикормка. Ей в глухозимье нужно уделять достаточно большое внимание. Объясню. Есть мнение, что рыба слишком инертна глубокой зимой, чтобы реагировать на прикормку, и нет особого смысла закармливать лунки. И даже наоборот: встречал я и такое суждение, что рыбу скорее отпугнет щедро закормленная лунка, чем привлечет. Я считаю, и это подтверждается моими неплохими рыбалками в глухозимье, что рыбу всё же нужно кормить, но делать это с умом.

Скажем, отправлять прикормку небольшими порциями несколько раз, не надеясь, что лунка заработает сразу. Это в начале зимы можно после закорма быстро попить чаю - и сразу приступать к ловле. А сейчас именно выжидание подхода рыбы способно помочь. Так обычно мы с братом поступаем, если, например, решаем половить «белую» рыбу.

По опыту предыдущих рыбалок или наугад (если рыбачим на новом месте) выбираем какую-то часть водоема, сверлим лунки и порционно прикармливаем их несколько раз, небольшими частями, с интервалом в полчаса - сорок минут. Разумеется, время от времени мы устраиваем проверочные проводки мормышкой, но обычно первая рыба начинает внятно проявлять себя через 3 – 5 процедур закорма.

С одной стороны, мы не отпугиваем глухозимнюю рыбу большим количеством прикормочной смеси, одномоментно заброшенной в точку предстоящей ловли, но с другой, давая её порционно, мы постепенно приваживаем рыбу к своим точкам. Пока точки молчат, можно побегать-поискать активную рыбу, и уже позже, когда лунки начнут в массе своей работать, закрепиться на ранее заговоривших более основательно.

Кстати, еще один вариант подхода к ловле в глухозимье – это поиск рыбы. Старайтесь больше перемещаться, искать и интересные места, и стоянки рыбы. Да, конечно, сейчас лед очень толстый, так что понадобится и удобный бур, и острые ножи, и упорство, чтобы подготовить десяток-другой лунок, но в глухозимье рыбу нужно всё же пытаться отыскать.

Ведь, по большому счету, именно сейчас рыба нужна вам, а не вы ей. Это до и после глухозимья, когда рыба более активна, она старается наесться, насытиться и с благодарностью хватает предложенную ей мормышку с мотыльком или блесенку.

…Пройдет совсем немного времени - и водоемы, вслед за природой в целом, оживут. Начнутся хорошие интересные рыбалки и активизация подводных обитателей. Но даже теперь, в глухозимье, есть вероятность достойных выходов на лед. И, надеюсь, мой материал в какой-то степени поможет читателям встретить это время более подготовленными.