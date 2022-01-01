Блёсны, балансиры и вибы для активной ловли хищника со льда Максим Перов | 18 февраля 2022 г.

Люди, не особо увлеченные рыбалкой, а берущие в руки удочку лишь изредка, совершенно убеждены, что для ловли нужна наживка. Когда-то так же рассуждали и все рыболовы, поэтому обязательно что-то наживляли на крючок. И в основном – на крючок мормышки. Это и сейчас так, стоит лишь отъехать подальше от больших городов.

Там, как и прежде, ловят щуку и судака со льда на жерлицы, а всю остальную рыбу - на мормышку. Встреча же с блеснильщиком - нечастое явление. Потому что рыбу в далекой глубинке ловят в первую очередь на еду, и лишь затем - для удовольствия.

Мои слова - не теоретические умозаключения, это выводы из поездок по России зимой 2019 года, когда на многих провинциальных водоемах я видел местных рыболовов, выходил к ним на лед. И хотя нацелены они были на окуня, берша и мелкого судака, почти все использовали мормышки, маленькие и большие, с подсадкой. Так было, например, на Волге в районе Казани. А заходя в рыболовные магазины небольших городков, я везде видел очень небольшой ассортимент приманок для блеснения, хотя других товаров представлено было достаточно много.

Блеснение со льда зародилась среди жителей мегаполисов, для которых выезд на рыбалку - это отдых на природе вдали от городского шума и суеты. Здесь рыба - не главное, главное - суметь её поймать. И интереснее, если еще и оригинальным способом. Так образовался класс блеснильщиков, смотрящих свысока на рыбачков, нанизывающих на крючок мотыля.

Особенно много блеснильщиков на больших водоемах, у нас это Ладога, Финский залив, озера Онежское и Чудское. Рыба там крупная - скажем, ладожскому окуню блесна длиной сантиметров 7 не кажется крупной, потому как он питается мальком примерно такого размера, а то и крупнее.

В 90-х годах я был мормышечником даже на Ладоге. Теоретическое представление о том, как ловить на блёсны, у меня имелось, но намного чаще доводилось наблюдать за ладожскими блеснильщиками. В коробке с приманками уже лежала одна блесна, да пустить её в ход не хватало решимости.

Тем временем зимнее блеснение стало распространяться у нас всё шире, и особенно весомую долю привнес в это рыболовный спорт - спортсмены довели технику игры блесной до совершенства. Оказалось, что на блёсны можно ловить даже успешнее, чем на мормышки с мотылем, и при этом гораздо комфортнее - не надо морозить руки при перенаживлении, не нужен черпак, потому что блесна свободно проходит сквозь любую шугу в лунке.

Долгое время блесна-вертикалка была для советских рыбаков единственной искусственной приманкой зимой. Но и технику ловли на неё отточили до совершенства. Со временем разработали несколько разных моделей: что-то скопировали из проникавших в Союз зарубежных фабричных блесен, что-то придумали сами. Да и советская промышленность со временем стала производить зимние блесны, достаточно рабочие, только с тупыми крючками. У некоторых моих знакомых эти приманки ловят рыбу до сих пор.

Мой переход из мормышечников в блеснильщики произошел, когда я однажды поехал на Ладогу в район Лаврово - у одного из членов нашего экипажа имелась достоверная информация, что вчера там ловили крупного окуня. Мы вышли на лед, заметили неподалеку группу рыболовов и пошли к ней.

Там происходило то, что на рыбацком сленге называется «раздача» - клевало у всех, рыбу не прятали, увесистые окуни-горбачи ворочались на льду. При этом все рыбаки оказались блеснильщиками. Я решил было, что раз здесь на блесны так клюет, то уж на мормышку я возьму фантастический улов. Но не тут-то было: я пересверливался, менял мормышки и игру, но достал всего-то пару окушков, хотя блеснильщики продолжали таскать вовсю.

У пойманных мной окушков изо рта сыпался малек, и я понял, что окунь сейчас ест именно его, поэтому мелкие висяки типа мормышки ему не интересны. Вот тогда я и опустил впервые под лед блесну, сделал какой-то безграмотный мах, но тем не менее тут же ощутил мощный удар в руку. Всё, мормышка отныне нужна была только для ловли плотвы! А окуня я стал ловить только на блёсны.

В какой ситуации я бы применил вертикальную блесну сейчас, в сегодняшних реалиях? Например, если бы мне повезло в одиночку найти на Ладоге стаю активного окуня. Народу на южном побережье Ладожского озера нынче много, даже в будние дни, поэтому от толпы не убежишь.

В любой толпе есть люди на снегоходах и с мощными биноклями, поэтому всё равно рыбака рассекретят, будь он хоть в километре от ближайших людей. В такой ситуации главная задача - успеть что-то поймать, пока не приехали и не «обрубили». Поэтому я бы поставил блесну с впаянным одинарным крючком, потому как она обеспечивает максимальную скорость ловли. Вытащил рыбу, стряхнул её с крючка за секунду-другую - и снова блесна ныряет в лунку.

Так можно минут за десять, пока тебя не окружили, успеть поймать основу улова. Правда, имейте в виду, что нужно владеть столь совершенной техникой ловли, чтобы на блесну с одинарным крючком доставать окуней одного за другим, а не «ловить» холостые удары. Требуется и модель правильную подобрать, и игру ею. Но если вы еще пока не настолько мастер, поставьте лучше блесну с подвесным тройничком. Да, с неё придется дольше снимать окуня, но всё-таки до приезда халявщиков вы успеете что-то поймать.

Если окунь рассредоточен по акватории, больших скоплений рыбаков нет, но время от времени вы замечаете, что тянут из лунок полосатого то на одной, то на другой стороне, ловите на «вертикалку» с подвесным тройником и непременно с цветной «каплей» на нём. Для окуня - это точка прицела, и в подвесной тройничок с «каплей» он бьет намного увереннее.

Среди всех приемов игры вертикальной блесной есть лишь одно незыблемое правило - наличие пауз. Всё остальное - ваше личное творчество. Вы можете взять жесткий удильник, чтобы подброс блесны при взмахе был резким. Или использовать гибкий хлыст - и тогда движение блесны вверх будет с разгоном, от медленного к быстрому.

Подброс приманки - движение удильником вверх, причем, можно оставить его в верхней точке, а можно опустить в исходное положение. Это два разных варианта игры блесной. Кто-то делает совсем короткий дёрг, буквально в пару сантиметров, а кто-то - подбрасывает приманку размашистым движением. Максимальную амплитуду игры вам подскажет сама блесна - при слишком сильных взмахах она станет захлестываться тройничком за леску.

Можно играть с постепенным подъемом (классический вариант), а кто-то подолгу дразнит окуня, играя у дна с легким чирканьем по нему. Удается играть блесной и на спуске. Иногда очень помогает медленный подъем или опускание блесны без игры. Часто клёв включается после резкого сброса на дно поднятой на метр-полтора в результате долгой игры блесны. В общем, простор для творчества - просто неисчерпаемый.

Если окунь совсем плохо берёт, либо вы новичок и не освоили еще приемы игры блесной - поставьте балансир. На него ловить проще. Правда, и отцеплять пойманную рыбу дольше, но если клёв вялый, то это некритично. Достаточно освоить элементарную, «пионерскую» игру.

Просверлили лунку, опустили балансир ко дну, постучали им несколько раз, чтобы поднять муть, которая привлечет внимание рыбы - и делайте десяток размашистых движений удильником, настолько размашистых, чтобы только балансир за леску не перехлестывался. И такими длинными махами проведите приманку от дна метра на два вверх.

Это вы обозначили своё присутствие, дали полосатым разбойникам увидеть, что здесь что-то интересное. А теперь, собственно, та самая «пионерская» игра: короткий дёрг, пауза около двух секунд, легкий подъём, пауза, следующий дёрг, пауза, снова подъём. И так до метра или полутора от дна. Если поклевок не случилось, сброс ко дну - и всё сначала. Если минут за пять не произошло поклевок - меняйте место.

Заканчивая тему о балансирах, нужно обязательно сказать, что классика - это приманка с пластиковым или металлическим хвостом. Металлический гораздо лучше при ловле щуки или судака, т.к. пластиковые хвосты эти крупные рыбы с мощными челюстями легко ломают. Но если в хвостовой части балансира нет жесткого хвоста, и там либо опушка из синтетических нитей, имитирующих хвост, либо на задний крючок одето что-то силиконовое типа небольшого твистера, то лично я не считаю такие приманки балансирами.

Настоящий балансир благодаря хвосту после подброса как бы рисует цифру 8 под лункой, в итоге возвращаясь в исходную точку. И если рыболов не делает скоропалительного подброса, то во время паузы часто происходит поклевка. А «балансиры» с опушкой или силиконом вместо жесткого хвоста ведут себя непредсказуемо, как попало. Такие приманки могут быть и уловисты, но это точно не балансиры. Я бы их отнес скорее к вибам.

Кстати, о вибах. В широкую зимнюю моду они вошли лет пять назад. Вибы - объемные приманки, чаще всего с шумовыми камерами внутри, но не обязательно. Это приманки, дающие максимальный простор для творчества. Единственное, что стоит время от времени обязательно делать - длинный плавный мах, во время которого виб сильно вибрирует, оправдывая свое название и привлекая рыбу издалека.

Очень часто на вибы ловят судака в устье Невы и на просторах Финского залива. Как правило, используется зимний эхолот, чтобы визуально корректировать игру приманкой при подходе рыбы. Рыболов может ощущать тычки, не приводящие к поимке рыбы - и по ходу решать вопросы: то ли изменить игру, то ли заменить виб на такой же, но другого цвета. А то ли вообще кардинально поменять приманку. Это может принести как долгожданную результативную поклевку, так и потерю интереса рыбы к приманке - и её уход.

Разнообразных вибов ныне огромное количество, и любители этой сложной, но очень увлекательной и творческой ловли множатся год от года. Однако ловлю судака на блесны или балансиры никто не отменял, клыкастый хищник продолжает привечать их. А виб - это для тех, кто за многие годы переловил зимой на блёсны и балансиры несчитано судаков и хочет попробовать что-то новое. И готов следить с помощью эхолота за поведением пассивного зимнего судака возле приманки хоть целый день.

В общем, тема вибов еще только раскрывается, по крайней мере, в нашей стране. К слову, западные источники в этом вопросе - сомнительная помощь, там на вибы ловят большеротого окуня, т.е. пресловутого басса, а у него совсем другие повадки, поэтому переносить тамошний опыт ловли на эти приманки в Россию не получается. Придется нам осваивать этот вид зимней рыбалки самим. Ну что ж, это гораздо интереснее, чем смотреть ролики в интернете и пытаться скопировать чьи-то приемы.

Вполне возможно, что мы и сами кого-нибудь будем учить ловле на вибы.