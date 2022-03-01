Спортивное рыболовство №4 июль/август 2022

По родным просторам

А.Коломиец. Про волжские просторы, жереха и кошачью философию

Зачастую между рыболовом и рыбой возникает некая сакральная связь: кто-то считает форель непревзойденной в плане спортивной ловли, кто-то – щуку дюже умной, хитрой и осмотрительной. А у меня уважительное отношение к жереху - за его редкостную силу, стальной характер, за нашу с ним обоюдную любовь к волжским просторам. И еще: с ним - не соскучишься.

Д.Савченков. Локация – Абхазия, Кодор. Охота на дикую форель

Кодорское ущелье - уникальное и невероятное по своей красоте место, со своей специфической флорой и фауной. Вокруг столько красоты, словно какой-то художник писал картину, идеально очерчивая абрисы гордых скалистых теснин и задумчиво склонившихся над горными реками деревьев. Ничего подобного автор раньше не видел, тем более - в сопровождении рассказов местных жителей об истории этих мест и о рыбах, которые здесь обитают, а помимо горной форели сюда поднимается и черноморский лосось.

Г.Шеляг. О ловле зубарика в Черном море

Автор много слышал от коллег по увлечению о ловле морского карася-зубарика, о недавних поимках в Сочинском регионе экземпляров до килограмма и выше. А когда речь идёт о трофейных экземплярах, автор теряет покой и сон - такая вот беспокойная рыбацкая натура. Узнав всю информацию о современном устройстве снасти, насадке, тактике и местах ловли, автор с другом решили пойти на охоту за зубариком. Чем это закончилось – читайте.

Методы ловли

О.Ляльковский. Жереховые заметки

Вот, скажем, возникло у вас непреодолимое желание поймать жереха. Сделать это вроде бы не составит труда, когда - вот он, жерех, выдающий свои координаты наглыми всплесками и вот он, спиннинг, бери его, как говорится, иди и лови. Но после «сто-пиццотого» заброса с нулевым результатом в самое жерло жерехового «боя» даже самого упрямого спиннингиста посещают мысли о собственной несостоятельности. Но есть и хорошие новости, и заключаются они в том, что всё же существуют ключики к неуловимому шереспёру, о них опытный автор и рассказывает.

Снасть и тактика

Н.Линник. Жара, июль, Cralusso Bolo

В последние несколько лет вместе с июлем к нам приходит такая воистину тропическая жара, что буквально всё живое в реке замирает. Рыба забивается в самые прохладные участки реки - и просто прекращает питаться. Этот летний анабиоз может продолжаться и неделю, и месяц. И что делать в это время рыболову? Автор предлагает выход: использование очень интересной и уловистой снасти - болонской удочки, оснащенной поплавком Cralusso.

В.Клень. Одинокий поплавок у тростника

Среди самых сложных, но в то же время и наиболее эстетичных автор полагает ловлю с поплавочной снастью непосредственно у тростниковых зарослей, а также внутри них. Известно, что тростники на протяжении всего года притягивают рыб самых разных видов и размеров. А учитывая особенности произрастания шебаршащих «метелок» такая своеобразная береговая рыбалка требует тщательной подготовки.

Школа для новичка

В. и А.Волковы. Анатомия снасти для толстолобика

Ловля толстолобика хороша тем, что даёт рыболову возможность получать полноценное удовольствие от рыбалки, даже если тот владеет бюджетным комплектом снастей. Конечно, по мере погружения в процесс всегда хочется усовершенствовать свою снасть, но фишка в том, что даже высококачественный комплект снастей для ловли толстолобика, обладающий всеми необходимыми характеристиками, доступен практически каждому и не требует запредельных трат.

За рыбой вокруг света

А.Янелис. Рыбалка на палку

Мало кто у нас в стране знает об одном специфическом способе ловле рыбы на Шри-Ланке. Там местные рыбаки взбираются на шесты, вбитые в морское дно, и сидят на них, точно попугаи на жёрдочках, разве что с удочками в руках. И пусть используют они примитивные снасти, но прекрасно ловят на них разноцветных рыб. Автор рассказывает о том, как она пробовала так рыбачить во время своей туристической поездки.