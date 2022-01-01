Тройственная трость – пешня, пропёх и видеоотцеп Владимир Соколов | 20 января 2022 г.

Как-то на одной из своих ладожских рыбалок я столкнулся с тем, что окунь клевал строго в тех заливчиках, где в начале зимы сильно заторосило. Потом торосики эти неоднократно прикрывало снегом, тот несколько раз оттаивал - и снова замерзал. Просверлить такой лед особого труда не составляло, но вот шуга, в неимоверном количестве возникающая в лунке, делала рыбалку затруднительной.

Приманку, даже относительно тяжелую блесну, доставить через этот слой шуги оказалось весьма проблематичным. Но, увы, лишь на этом торосистом поле ловился окунь, который, судя по всему, поднялся под самый лед и чем-то там кормился с подводной части торосов. В ту рыбалку я из подручных средств согнул некое подобие скобы и прикрутил её изолентой к телескопическому багорику, чем и помогал блесне преодолеть ледяное крошево.

К следующей рыбалке, учтя этот опыт, я из толстостенной алюминиевой трубки сделал себе помощника для проталкивания приманок в лунку (в наших краях подобные девайсы называют «пропёхами»). Но учитывая, что на ходовой рыбалке всё вспомогательное снаряжение приходится носить на себе или в руках, постарался, чтобы мой «пропёх» оказался не только легким, но и многофункциональным.

Поэтому-то он стал и тростью для опоры при ходьбе по сильнопересеченной местности, и легкой пешнёй - контролером прочности льда. Для этого в нижнюю часть трубы я вмонтировал мощный калёный саморез. Лед толщиной в 2 - 2,5 см моя пешня-пропёх пробивала, а вот на 3 - 4-сантиметровом льду оставляла этакий узор из расходящихся трещин. Если он возникал после удара – то туда уже можно было с осторожностью ступить. А чуть позже этот мой универсальный девайс стал еще и отцепом приманок при ловле на небольших глубинах.

Дело в том, что в течение несколько последних зим лед довольно быстро устанавливается в прибрежной зоне, где густые и мощные заросли тростника. На южном берегу Ладоги они иногда простираются от берега на сотни метров в море, образуя для рыбы очень притягательные пространства. И окунь с открытой воды заходит под лед именно в эти тростниковые заросли. Немудрено, что народ его там по перволедку весьма активно ловит (фото 1).

Но рыбалка в зарослях подчас получается затратной, поскольку не всем рыбакам хватает внутренних бочажков и открытых «полянок». Многие вынуждены ловить, забравшись в самую чащу. А в этих условиях зацепы просто неизбежны. Тем, кто ловит на мормышки из свинца, их потеря не сильно бьет по карману, хотя и приходится тратить значительную часть и без того короткого светового дня на восстановление снасти. А вот когда в ход идут блесны, балансиры и вольфрамовые мормышки, то здесь утрата приманки оказывается весьма болезненной.

Как-то раз, остановившись утром на ладожском берегу, я услышал, как в соседней машине кто-то жаловался, что прошлый приезд обошелся ему в десяток оторванных вольфрамовых мормышек и пять блесен и балансиров. А это уже приличная сумма, согласитесь.

Поэтому в арсенале у меня сперва появился отцеп из свинцового грузика на шнуре. Но надо сказать, что если блесны с впаянными крючками он снимал отлично, то при освобождении моделей с подвесными тройниками и, особенно, мормышек у него имелись трудности. Поэтому следующий вариант отцепа я уже сделал на базе своей трости. Стало немного удобнее, но не идеально.

Я уже несколько лет езжу на зимние рыбалки с камерой для подводного наблюдения (фото 2). И вот когда затеялись регулярные рыбалки в зарослях тростника, то с опусканием видоглазка (видеоголовки) в лунку в этих дебрях возникли сложности. А именно - видеоглазок туда не всегда мог свободно заходить. Но, даже зайдя, имел проблемы при извлечении из лунки. Причем с реальной угрозой обрыва кабеля видеоголовки. А уж о том, чтобы повернуть глазок в лунке и осмотреться по сторонам - речи вообще не шло.

Напрашивался какой-то штатив. И тут как раз я и вспомнил об алюминиевой трости. С помощью трубки длиной 125 см удавалось бы опустить камеру больше чем на метр - и всё досконально осмотреть. Ведь иногда важно определить и направление движения стаи окуня. И четкая фиксация камеры (фото 3) легко позволяла отследить маршруты полосатого.

А следующим, и вполне логичным шагом в повышении универсальности моей трости явилась установка проволочных усов чуть выше камеры (фото 4) - для освобождения приманок.

Учитывая, что объектив подводной камеры – это практически fish-eye (т.е. рыбий глаз) с углом зрения под 170°, он показывает резко предметы, которые находятся от него на расстоянии в несколько сантиметров и далее до бесконечности - насколько позволит прозрачность воды.

Поэтому согнув усы так, чтобы они были на оптической оси камеры, я получил очень длинную «руку», которая позволяла по леске зряче опуститься до приманки (фото 5), а потом, также зряче, просунуть ус под зацепившийся крючок. Причем без разницы, что отцеплялось - тройник блесны или «безмотылка». Единственное неудобство – это небольшая, в доли секунды, задержка видеосигнала на экране.

Учитывая, что при ловле в тростнике глубина не превышает 1,2 - 1,5 м, длины моей «пропёшки» в 125 см вполне хватало. Хотя, правда, пару раз всё же пришлось снимать куртку и закатывать рукава рубашки. И с полутора метров всё удавалось достать в целости и в сохранности.

После того, как эта конструкция обрела свой окончательный вид (добавилась еще защита самореза, нужная при транспортировке - фото 6), закончились мои переживания о потерях приманок в процессе ловли в «крепких» местах.