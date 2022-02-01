Ловля щуки со льда блеснением Александр Пелых | 22 февраля 2022 г.

Согласитесь, рыбалка со льда на хищника чем-то сходна со спиннинговой рыбалкой. Меняется лишь снасть, а всё остальное – методы поиска мест стоянок, подбора цвета и размера приманок, выбора типа проводки и её скорости - остается практически идентичным. И всё так же на активность рыбы влияет давление, наличие течения или кормовой базы. Поймать щуку со льда можно разными способами. Какой-то из них в определенных условиях окажется более продуктивным, какой-то - менее, но сегодня я бы хотел коснуться темы блеснения - на балансиры, вибы и собственно блёсны.

Места обитания щуки и специфика ловли

Как давно замечено, щука зимой предпочитает водоемы с небольшим течением или вовсе без него. Поэтому выбирать места предполагаемой ловли необходимо с учетом этого фактора поведения зубастой разбойницы. Среди этих мест - заливы рек, ямки, находящиеся в стороне от основной струи или в глубине плавней и т.п.

Чаще всего мои рыбалки проходят как раз на обширных речных плавнях - как мелководных - до 2 м, так и с большими глубинами, подчас до 10 м. Но рыбачу я и на небольших озерах, тоже с глубинами до 2 м. На этих водоемах можно с успехом применять все три вышеперечисленных вида приманок.

Хочу рассказать об одном из моих любимых мест, где всегда можно найти щуку. И, на мой взгляд, дальнейшее описание можно взять за некий эталон при поиске схожих мест и тактики рыбалки на них. Итак, это залив реки, имеющий вид канавы, которая извивается подобно змее. Максимальная глубина этого залива достигает трех метров. Фоновые же глубины - 1,5 - 2 м.

В таких условиях неплохо работают мелкие, длиной 5 – 7 см, балансиры с натуральной окраской – например, под плотву и окуня. Причем я заметил, что если использовать балансир с расцветкой под плотву, при наколе рыбы больше в лунке поклевок не жди. А когда на леске балансир под окуня, накол рыбу не смущает - она снова и снова атакует приманку. Я это могу объяснить только одним: сходство балансира с окунем не только визуально обманывает хищника, но и ощущения последнего при атаке жертвы – что и в реальности. Окунь ведь колюч - вот и думает щука, что перед ней настоящий окунек.

Рельеф дна также немаловажен. В моём заливе имеются перепады глубин, бугры, небольшие впадины, в которых щука любит делать засады, присутствует и коряжник. Голый берег чередуется с зарослями камыша, которые в некоторых местах достигают середины залива и служат укрытием как для хищника, так и для «белой» рыбы.

Указанные условия обитания обуславливают и специфику ловли. Учитывая малую глубину, обязательным условием успешной рыбалки служит соблюдение тишины при ловле и передвижении по льду. Щука отлично ощущает даже самые незначительные колебания и может просто отойти в сторону или не обращать внимания на предлагаемые приманки. Однако по первому льду тут без пешни никак. Поэтому, чтобы не пугать хищника, я вырубаю сразу 5 - 6 лунок в предполагаемых стоянках щуки. Потом пешню оставляю возле последней - и стороною возвращаюсь на первую лунку.

Начинаю облов, выполняя по 25 - 30 взмахов удильником на каждой лунке. При этом при каждой проводке выдерживаю паузу, продолжительность которой должна быть равна времени, достаточном для полной остановки приманки, включая её вращение при раскручивании лески. Эту паузу нужно определять опытным путем, лучше – еще в домашних условиях, для приманки каждого типа - и подписывать результат маркером прямо на балансире, вибе или блесне. Я выдерживаю паузы в среднем от 10 до 15 секунд. При этом замечу, что лучше передержать паузу, чем недодержать.

Когда же ловить на балансир, а когда - на виб или блесну? На мой взгляд, балансир для ловли щуки в данных условиях не должен быть длиннее 5 – 7 см. Вот на более глубоких водоемах я использую балансиры длиной 9 – 11 см. При этом замечено, что в пасмурную погоду лучше работают яркие 3 – 4-цветные балансиры и модели с натуральными матовыми окрасками. А вот в ясную и солнечную погоду самый уловистый балансир в моей коробке – это 5-сантиметровый балансир с черной спинкой и переливающимся, подобно елочной игрушке, перламутровым телом с красным хвостом.

Правда, изначально этот балансир был с прозрачным хвостом и уловистостью особо не отличался. Но стоило мне покрасить красным маркером его пластиковый хвост, как он стал прямо творить чудеса на щучьей рыбалке.

Для новичков, а может и не только для них, хочу сказать, что балансиром можно ловить и пассивного хищника. Всё дело в проводке, настройке и тюнинге балансира. Так, например, если снять хвостовую лопасть и закрепить вместо неё пучок из козьей шерсти, «игра» балансира станет мягче, плюс более соблазнительной для пассивной рыбы, ну скажем, в глухозимье. А если изменить обычно рекомендуемые изготовителем взмахи и сбросы на мелкую дрожь на месте, делать ударчики балансиром по дну, от которых поднимается облако мути, выполнять плавные покачивания приманки или простые подъемы и опускания без отклонения балансира в стороны – всё это заставит клюнуть даже самого сонного хищника.

Не лишним будет украсить подвесной тройник балансира цветными кембриками, которые станут играть роль «точки атаки», особенно при пассивности рыбы. Также отлично работают цветные флуоресцентные «капельки» на тройниках, они широко представлены в магазинах.

Блёсны отлично работают по щуке, но при глубинах не более 3 – 4 м. На больших глубинах «игра» колеблющейся блесны ухудшается, и уже на 8-метровой, скажем, глубине она вовсе перестает работать. Однако же на малой глубине «колебалка» значительно уступает балансиру. Это происходит из-за иного радиуса действия приманки. Другими словами, балансир способен привлечь рыбу с расстояния в 5 – 7 м. А «колебалка» - максимум с трех метров. Поэтому блёсны следует применять в локальных точках ловли. Например, в коряжнике, где балансир не может нормально играть из-за своей широкой амплитуды работы или при слабой активности щуки.

Вибы можно применять в любых условиях. Стоит лишь помнить, что есть дни, когда щука соблазняется шумящим раттлином, а есть – когда тихим вибом. В этой теме также следует рассмотреть и размеры вибов, а также их массу. У меня в фаворитах по ловле щуки - это раттлин Jackall TN50 длиной 5 см, на паузах он благодаря соответствующей системе огрузки тонет головой вниз – как натуральная рыбка.

Кроме того, своим шумом он увеличивает радиус привлечения хищника, особенно в сравнении с «колебалкой», но, тем не менее, у меня он стоит на втором месте по уловистости после балансира. Применяю я этот раттлин в основном в мутной воде или в сумерках, когда широкий силуэт приманки заметнее для щуки. А также в темное время суток (за час до рассвета и часом позже заката). Шум раттлина в это время отлично собирает рыбу. И даже, как я заметил, если не случается поклевок на виб, при его смене на балансир буквально сразу же следуют уверенные поклевки.

Леска и поводок

Учитывая минусовую температуру, я предпочитаю использовать леску, а не шнур. Но минусовая температура – это далеко не единственный критерий выбора. Леска благодаря своей растяжимости амортизирует рывки рыбы. Широкий выбор диаметров лески позволит замедлить (с более толстой леской) или ускорить (с более тонкой леской) движения балансира.

Для основной лески достаточен, на мой взгляд, диаметр 0,2 мм. С леской такой толщины и 5 – 6-сантиметровыми балансирами мне удавалось с успехом вываживать щук до трех кило. Но вторая удочка с леской 0,24 мм у меня всегда наготове, она понадобится, когда ловить придется в коряжнике и потребуется форсировать вываживание, чтобы щука не запутала в ветвях и корнях леску.

Леска 0,24 мм нужна и для более тяжелых приманок - например, балансиров с размером 8 см и длиннее. Очень редко случаются срезы, но я лично предпочитаю пожертвовать приманкой, а не отказываться от поклевок осторожной щуки. Хотя в моей памяти отложились всего-то 6 - 7 срезов, точнее даже не скажу. А за последние три года – так их и вовсе не было. Зато при ловле, как говорится, в толпе отсутствие металлического поводка (или тросика) заметно выделяло меня количеством поклевок на общем фоне.

Бывали случаи, когда при ловле с толстой леской (0,24 - 0,3 мм) клёва всё нет и нет, но только возьмешь удочку с более тонкой леской (0,2 мм, например), как на тех же лунках начинаются поклевки. Может, это и случайность, но в последнее время всё чаще повторяющаяся.

С солидным хищником при использовании тонких лесок можно легче справиться, если иметь удильник длиной до 60 – 70 см параболического или среднебыстрого строя. Я убедился на собственном опыте, что при поклевке крупной щуки не стоит сразу тянуть леску руками. А если подержать её на таком удильнике, позволить ему сгладить первые мощные рывки хищника, то уж потом можно смелее подтягивать трофей к лунке.

Я тут недавно карпа зацепил (каюсь - забагрил) балансиром на леске 0,24 мм. Боролся с ним около получаса. Он давал поднять себя на метр-два, затем забирал эти метры - и так до того момента, пока не сорвался с крючка, оставив на нём луску* с рублевую монету. Это я к вопросу о прочности лески. Карп ведь посильнее щуки по мощности....

Обычная леска, хоть и прозрачна, при солнечной погоде всё же видна и демаскирует снасть. Этот фактор может сильно снизить количество поклевок осторожного хищника. Поэтому я ставлю поводок из более незаметного флуорокарбона длиной до метра.

Наличие поводков разных диаметров позволяет разнообразить игру приманки, изменяя скорость её игры (я использую поводки в диапазоне 0,2 - 0,24 мм). Ну и, конечно, поводок из флуорокарбона позволяет рыболову ставить основную леску яркого цвета. Ведь при вываживании леска скидывается на лед - и гораздо удобней, если эта она будет заметной - яркой или черной. Это позволит избежать случайного запутывания или обрыва.

Металлический поводок я не приемлю не только потому, что он очень заметен в воде, но и из-за того, что от его утолщений на концах создаются дополнительные завихрения, что ухудшает работу балансира. Кроме того, щука зачастую хватает балансир поперек или за крайние его части (хвост или голову). И очень редко достает зубами до самой лески. Но срезы всё же случаются, и с этим придется смириться. Увеличить шансы спасти балансир от обреза поможет всё тот же поводок из флуорокарбона.

Он более устойчив к абразивным повреждениям, и в том числе – и к щучьим зубам. Но при острой необходимости я всё же ставлю коротенькую скрутку из струны диаметром 0,17 мм. Длина скрутки - от 5 до 10 см максимум. Она практически незаметна и не сильно влияет на работу балансира. Применяю её в периоды высокой активности щуки по первому и последнему льду. Когда же щука малоподвижна – только флуорокарбон!

Для монтажа оснастки я использую маленькие (№ 000) вертлюжки с застежками типа «американка» (Swivel F-Snap), что позволяет оперативно менять приманки. Слышал, что в морозную погоду вертлюжки могут заклиниваться. Лично я за 10 лет моей практики ловли зимой с этим не сталкивался, даже при температурах до минус 20 ºС.

Тактика ловли

Существует уйма разных способов поиска рыбы, и каждый из них тот или иной рыболов считает лучшим для себя. Но согласитесь, кто-то когда-то узнал о своём лучшем способе у другого рыболова, а тот - еще у кого-то. Поэтому считаю, что знать нужно больше одного способа поиска, поскольку конкретные условия на водоеме не всегда приемлемы для одного, но могут оказаться идеальны для другого.

Что же касается моей тактики, то она нацелена на поиск зимних стоянок хищника и мест его кормления по следующему принципу. Цель охотника за щукой - найти бровки, ямки, бугорки, перекаты, отмели - в общем, места, где зубастая сможет устроить засаду и куда она выходит кормиться. Начинаю поиск (если водоем незнаком) от берега.

Сверлю перпендикулярно берегу 10 лунок с интервалом примерно в 10 шагов. Бур оставляю возле десятой лунки. Затем, не топая по льду, а лучше - стороной, возвращаюсь к первой лунке и начинаю облов, выполняя по 20 - 30 взмахов на каждой. Когда дохожу до последней, десятой лунки, сверлю следующие 10 штук в том же направлении - и облавливаю тем же способом уже 20 лунок, начиная с первой.

При этом при отсутствии поклевок могу сменить приманку. Например, ставлю крупнее или мельче, другого цвета, меняю сам тип приманки - балансир на «колебалку» или на раттлин. Далее - 30 лунок, потом – 40, и при каждом проходе не забываю варьировать приманки. Конечно же, количество лунок будет зависеть от размера водоема. Но основная цель - найти наиболее перспективные места. И когда рельеф дна вырисуется в моём сознании, дальнейшие манипуляции с буром провожу уже по намеченному пути.

К слову, в процессе поиска перспективных мест можно попасть и на рыбу. Тогда стоит просверлить лунки в разных направлениях именно от уловистой - и обработать их.

Для успешной ловли щуки не менее важным фактором является расстояние, на котором приманка расположена над дном. Опытным путем за многие годы я для себя определил это расстояние и считаю, что оно должно быть где-то 40 см. Лично я делаю следующее. Сначала касаюсь приманкой дна. Затем, не отрывая приманку от дна, подвожу кончик удилища к лунке, при этом слабину лески убираю катушкой.

После, перейдя в стоячее положение с опущенной рукой, в которой держу удилище, начинаю ловлю. Приманка при этом будет располагаться от дна на дистанции, равной первоначальному расстоянию от кончика удочки до лунки. Это и есть те самые 40 см. И дам еще один совет: перед началом проводки обязательно нужно 5 - 6 раз ударить приманкой о дно, подняв муть. Звук ударов привлечет рыбу с дальних расстояний, а поднятая муть создаст иллюзию кормящейся рыбки. Это стоит делать каждый раз при смене лунки перед началом проводки и после каждых восьми - десяти взмахов удочки.

Теперь, переходя к проводкам, хочу сказать, что именно здесь нужно постоянно экспериментировать. Начинать ловлю следует с активных подъемов и пауз. Если не последовало поклевок после пяти - восьми подъемов, можно подразнить хищника частыми, без пауз, подбросами приманки, мелкой дрожью приманки на месте или покачиваниями. Всё это эффективно привлекает внимание рыбы.

Хороший результат по пассивной щуке приносит проводка при медленном подъеме балансира на 50 – 80 см и резкий сброс. В этом случае балансир из верхней точки уходит в одном направлении и возвращается в исходное положение, при этом раскручивая леску. Паузу можно уменьшить до 5 – 7 секунд.

В общем, пробуйте, ищите и экспериментируйте - и вы непременно поймаете свою заветную рыбу.

Ни хвоста вам, ни чешуи!

Примечание*. Луска – рыбья чешуйка.