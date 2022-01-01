Спортивное рыболовство №2 март 2022

Методы ловли

В.Клень. Поплавочная карта в весеннем пасьянсе

Во многих регионах «рыболовный» март является не столько весенним, сколько зимним месяцем. Но при грамотном подходе поплавочная рыбалка по частично открытой воде подарит массу положительных эмоций. И когда почти весь люд продолжает горбиться над лунками, ты стоишь поблизости на берегу, мостке или на том же льду - и ловишь летней «болонкой» плотву, окуней или красноперок.

А.Швец. Холодная вода. Что предложим щуке?

Если весна - ранняя и дружная, водоемы в регионах с умеренно-континентальным климатом вскрываются еще в конце февраля - марте, так что можно успешно половить преднерестовую щуку, причем очень часты поимки действительно трофейных экземпляров.

Семьей на рыбалку

В. и А.Волковы. Весенний карась. Не упустить главное!

Среди рыбаков бытует мнение, что весной поймать карася способен каждый. Отчасти это верно, разница лишь в том, что «поймать» и «наловить» – разные вещи. На берегах весенних водоемов можно встретить толпы охотников за карасями, но вот уловы-то у них далеко не впечатляющие. Почему же так происходит?

Школа для новичка

А.Коломиец. Махнем правильным «махом»!

Материалов про спиннинг и фидер в нынешние времена – сколько угодно. А спортивную «поплавочку» анализируют очень редко. Автор написал о ловле маховой удочкой с точки зрения рыболова-любителя.

Снасть и тактика

Н.Линник. Дотянуться до рыбы. Замечания по выбору удилища класса extra heavy

Для многих начало сезона открытой воды – это ловля проходной «белой» рыбы на реке. И без тяжелых и длинных фидерных удилищ на косах, скажем, больших рек - не обойтись. Но чтобы удилище оказалось действительно дальнобойным, нужно еще при покупке обратить внимание на несколько особенностей. Каких? Читайте.

А.Пелых. Нюансы ультралайтовой тактики для ранневесеннего хищника

Где в разные фазы весны держатся обычно окунь и щука? Какое удилище и какие монтажи и приманки актуальны при ловле весеннего хищника? И как самому сделать нужную для этого периода приманку? Читайте.

К. Кузьмин. Не клюет… Кто виноват и что делать?

Завтра будет лучше, чем вчера - примерно так формулируется жизненное кредо большинства любителей рыбалки. Но вот приходит это самое «завтра», однако рыба почему-то наотрез отказывается клевать! Волей-неволей задаешься сакраментальными для Руси вопросами: кто виноват и что делать?

Рыбалка. Северо-Запад

М.Перов. Трофейный лещ на Финском заливе

Если вам в каком-нибудь из озёр Карельского перешейка повезло поймать доброго леща - скажем, килограмма на два, имейте в виду, что есть место, где можно значительно улучшить данный результат – и это Финский залив. И надо знать, что там существует два распространенных вида лещовой рыбалки, о них и поговорим.

Г.Шеляг. Несговорчивый мурманский налим

За многие годы автор изучил основные способы ловли заполярного налима, все снасти и наживки, которые для этого применяются, и способы поиска этой рыбы.

По родным просторам

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Сима – «вишневый лосось»

Сима - самая теплолюбивая среди лососевых. Японцы называют её сакура-масу, что означает «вишневый лосось». Ареал для нагула симы – Тихий океан. А нерестится она в реках Приморья, Хабаровского края, Сахалина, Камчатки, Курильских островов. И хотя в среднем сима имеет 55 см и 4 кг, в реках Приморья встречается и 9-килограммовые особи ростом под 80 см.