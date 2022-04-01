Спортивное рыболовство №5 сентябрь/октябрь 2022

Семьей на рыбалку

А.Янелис. «Ядерный остров»

Есть на Верхней Волге заповедные места, куда еще не дотянулись вездесущие руки туроператоров и где можно самому организовать приличный отдых для всей своей семьи. Предлагаем авторский рассказ об одном из таких мест - острове который постоянно дарит ни с чем не сравнимое ощущение покоя, душевной гармонии и… лучшую лещовую рыбалку.

Методы ловли

Н.Линник. Готовимся к ночной ловле леща

Наступает пора осеннего жора леща. Никогда больше эта рыба не будет так активно питаться ночами, как в первые две-три недели сентября. Огромные лещовые стаи выходят к подножиям обширных речных кос - и тут, как говорится, не зевай. Но количество улова напрямую зависит не только от этого, но и от того, как прошла предварительная подготовка к предстоящей рыбалке.

А.Коломиец. Двое в лодке, не считая коряги

Автор никогда бы не написал статью, кабы сам однажды, пытаясь в одиночку ловить белого хищника сплавом, не осознал, как же сильно не хватает в лодке второго человека. И это лишь одна из многих специфических черт рыбалки этого вида. Итак, читайте о нюансах ловли сплавом в Волго-Ахтубинской пойме.

Алексей Фалалеев. Убойное сочетание - боковой кивок и живец

Автор рассказывает о собственном опыте ловли на удочку с боковым кивком, где используется живец в качестве точки атаки. Похоже, автор, давнишний почитатель бокового кивка, нашел один из самых динамичных методов охоты на летнего хищника.

В.Клень. Своя игра с речным поплавком

Первая половина осени – один из двух наиболее результативных периодов в году для поплавочников, что объясняется повышением пищевой активности стайных рыб в преддверии приближающейся зимовки. За многие годы осенних рыбалок на реках со средним и сильным течением автор выработал три основных тактических варианта ловли, о которых и рассказывает в статье.

Школа для новичка

В. и А. Волковы. Семь граблей для толстоловов

Все в курсе, что садовые грабли - инструмент не только полезный, но и коварный: если не знаешь, где именно лежат они в траве, да нечаянно наступишь на них, можно больно получить по лбу. Есть свои «грабли», причем немало, и в ловле толстолобика. Автор, используя личный опыт, рассказывает коллегам по увлечению (а последнее время в сети они всё чаще называют себя «толстоловами»), как уберечься от ненужной встречи с пресловутыми «граблями». Ведь лучше учиться на чужих ошибках, верно? Это и приятнее, и не так болезненно.

За рыбой вокруг света

О.Ляльковский. Африканские записки. В поисках гигантского каранкса

Автор отправился в Мозамбик не как заезжий турист - за африканским колоритом и экзотикой, хотя всего этого и было там в избытке, а на мощную, злую и беспощадную океанскую рыбалку за легендарным GT - Большим каранксом. Спиннинги - как шваберные палки, катушки - как тракторные редукторы, обязательные перчатки от мозолей и крупнокалиберные приманки. Только кастинг, только хардкор!

По родным просторам

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Чавыча низкой воды

Вообще, подготовка к любому рыболовному туру требует очень внимательного изучения всех вводных данных. Для начала - понимания, какую рыбу вы хотите добыть, когда и где. Далее – подробных знаний о жизненном цикле этой рыбы, кормовой базе и прочих особенностях (среди которых, например, есть даже влияние луны на морские течения, приливы и отливы и т.д.). Всегда оценивайте свои возможности, опыт и практику, личные приоритеты в приманках, спиннингах и стиле ловли. Ну а охота за чавычей (королевским лососем) на реке Большой у юго-западного побережья Камчатки - дело настолько серьезное, что потребовало от автора особой мобилизации и ответственности.