Нестандартные приманки, или страсти по хэндмэйду Андрей Швец | 25 февраля 2022 г.

Меня всегда привлекали самодельные приманки. И хоть мои коробки под завязку забиты самыми изысканными творениями японского и прочего воблеростроения, очарование хэндмэйда никогда не оставляло меня. Ведь есть в воблерах ручного изготовления какая-то особая красота – сейчас не хочется говорить избитыми штампами про «душу мастера» и прочее, но, тем не менее, так оно и есть. Более того, воблеры, изготовленные руками наших мастеров и для наших условий рыбалки, зачастую работают на порядок эффективнее всяких там фирменных «Мегабассов» и «Лаки Крафтов».

Какие-то рыболовы выбирают на разных форумах и торговых сайтах воблеры-самоделки для покупки, опираясь на собственный опыт, но чаще приманка просто нравится визуально или человек просто знает хорошие отзывы о ней.

Такие подходы не очень эффективны, т.к. не уберегают от таких, скажем, ошибок, как приобретение плохо работающей в конкретных условиях модели. Более правильным, по моему разумению, было бы наладить личный контакт с мастером, изготавливающим приманки: тогда ты имеешь возможность заказывать воблеры под себя, т.е. с требуемыми под твои условия ловли параметрами. И на выходе ты получаешь воблер, единственный в своем роде – ведь он сделан именно под конкретного рыболова, что в большинстве случаев недостижимо для фабричных приманок, ориентированных на некие «среднестатистические условия» - и в этом их большой недостаток.

Вообще, серийное производство даёт тебе приманку с раз и навсегда заданными параметрами. Но часто хочется иметь в своем арсенале какую-то фабричную модель, но с другой плавучестью, отличающуюся игрой или размером. И это тоже может сделать мастер-самодельщик – и тогда ты станешь обладателем супервоблера, вчистую уделывающего на твоём водоеме своего именитого и раскрученного «родителя».

Мне повезло встретить на жизненном пути и подружиться с двумя такими Мастерами с большой буквы, имеющими поистине золотые руки. Об их приманках я и хочу рассказать, тем более что ловят те даже при отвратительном клёве хищника, являясь для меня палочкой-выручалочкой во многих патовых ситуациях на водоеме. Да и ловить на такие эксклюзивные воблеры просто-напросто приятно – осознание того, что ты предлагаешь хищнику единственную в своем роде уловистую приманку, уже само по себе большое эстетическое удовольствие.

В этом материале я поделюсь своими впечатлениями о тех моделях, запавших мне в душу больше всего и в этом или прошлом рыболовных сезонах ходивших у меня в самых настоящих фаворитах.

Первый из этих Мастеров - Сергей Шост, он родом из Калуша, небольшого городка на Западной Украине. Вначале его изделия попадались мне только на глаза, и особого восторга не вызывали, однако всё изменилось после приобретения у Сергея двух разных моделей воблеров – я был просто шокирован, хотя и повидал на своем веку многое. И с тех пор они ездят со мной на все рыбалки и занимают почетные места в моих рабочих коробках.

«Уклея». Вот, к примеру, модель «Уклея», прогонистый 11-сантиметровый минноу. На вид он сперва показался мне самым обыкновенным – но так я думал ровно до тех пор, пока воблер не очутился в воде. В тот день клёв щуки желал лучшего, и, как всегда в таких случаях, в воду поочередно летало всё содержимое коробок.

Менялись воблеры, подбирались самые изощренные проводки, однако – тщетно, водоем словно вымер. Так получилось, что самой последней полетела в воду только что купленная «Уклея». Я провел её рывковой проводкой у ног, чтобы приноровиться к силе «твичей, нужных для этой модели - минноу рыскал по сторонам красиво, то геометрически правильно, то временами немного выходя на вертикаль.

Вроде бы ничего особенного - стандартный щучий минноу, однако следующие полчаса показали, что это абсолютно не так: спустя пять минут я поймал на «Уклею» хорошую щуку, затем - вторую, поимел сход, а в концовке на неё даже позарился судак. С тех пор я на каждой рыбалке стал уделять этой модели больше внимания - и выяснился интересный момент: «Уклея» лучше всего ловила именно при плохом клёве хищника, когда большинство других воблеров просто молчало.

У меня даже сложилось такое правило: щука не проявляет активности – смело ставь «Уклею», и поклевки не заставят себя ждать, причем эта аксиома подтверждалась в ста процентах случаев. Позже Мастер сделал по моей просьбе «Уклею» в трех ипостасях: плавающую (для облова мелководий), суспендер (для заторможенной щуки) и тонущую (для мест, где глубина по ходу проводки может резко меняться). (К слову замечу, что тонущие минноу, вопреки сложившемуся стереотипу, наиболее универсальны, т.к. дают возможность работать в разных водных горизонтах и облавливать, например, крутые береговые бровки или небольшие приямки.)

Вот в этом и есть прелесть воблеров ручной работы – возможность делать одну и ту же модель именно с нужными тебе параметрами, а с заводскими серийниками такой номер не проходит – тут уж как повезет. И даже если из фабричного изделия с нейтральной плавучестью тонущую версию можно сделать самому, подгрузив воблер тем или иным способом, то в плавающий его превратить проблематично. Разве что облегчить приманку за счет фурнитуры – заводные кольца поставить меньшего размера и, соответственно, полегче, а стоковые тройники заменить сделанными из более тонкой проволоки или меньшими по размеру. Но чаще всего этого оказывается недостаточно – плюс более слабые заводные кольца могу не выдержать силового вываживания крупной щуки или же разогнутся тонкие тройники.

«Густера». Следующая модель Сергея просто поражает – я не так часто в своей практике видел воблеры, даже самые дорогие брендовые, которые отлично ловят практически на любом водоеме и при любой активности рыбы: приманка получилась просто феноменальной!

Это «Густера» – небольшой 7-сантиметровый высокотелый шедик с тонким профилем: с виду тоже вроде ничего такого, однако в невзрачной на вид приманке скрывался, как позже выяснилось, воистину гигантский потенциал. Получилось почти как с «Уклеёй»: после покупки «Густера» порядочное число рыбалок покаталась в моих коробках простым статистом – работали уже проверенные воблеры.

И бог весть, сколько бы это продолжалось, если бы, как всегда, не помог отвратный клёв щуки на одной из рыбалок – вернее, полное его отсутствие. Рано утром я сподобился поймать на виб небольшую щучку - и потом всё, как обрезало. Началось обычное полоскание всех приманок - и складывалось такое впечатление, что просто кидаешь воблеры в бочку с водой. И тут черед дошёл до «Густеры»: врать не буду, поймал я на неё не на первых же забросах – прошло минут пятнадцать - тем не менее, скоро на берегу ворочалось трехкилограммовая рыбина с «Густерой» в пасти. Следом за ней я поймал еще пять разнокалиберных щук, причем кроме меня в тот день на водоеме вообще никто ничего не добыл.

Что же тогда случилось и чем таким примечательна эта «Густера»? Она имеет высокое тело, тонкий профиль и низко расположенный центр тяжести, а также небольшую по площади заглубляющую лопасть – классическая твичинговая модель. Более-менее амплитудные «твичи» и потяжки, которые мы применяем для рывковой проводки воблеров-минноу, здесь не подходят категорически – воблер на них играет очень коряво. Зато прекрасно, как оказалось, действуют короткие резкие тычки кончиком удилища – такой тычок заставляет высокотелый плоский шед качаться на меcте - наподобие игрушки ванька-встанька: это и есть ключ к мегауловистости данного воблера.

Лучше всего по хищнику работает проводка сериями из комбинаций одиночных, сдвоенных и строенных тычков вершинкой – для этого применяемое удилище должно иметь хорошую чувствительность, чтобы четко информировать рыболова, что происходит с приманкой под водой. На такой проводке воблер компактно рыскает по сторонам в очень узком коридоре, медленно продвигаясь вперед и порхая в воде как бабочка, отчетливо бликуя своими плоскими боками – отсюда вытекает и сфера его применения. «Густера» идеально работает как приманка для локальных участков водоема, а вот для ловли по площадям - слишком медленна, т.к. её проводка занимает чрезмерно много времени.

Для большей универсальности я попросил Сергея сделать мне медленно тонущую версию, поскольку очень люблю тонущие воблеры за их универсализм и умею ими работать в самых разных условиях: приманкой с такой плавучестью можно облавливать как мелководье метровой глубины, так и трехметровые приямки или поливы. Сколько я щук и судаков переловил на «Густеру» – не поддается счету, а в прошедшем сезоне она была у меня вообще номером один на протяжении нескольких месяцев.

Трехсегментный составник. Третья моделька Сергея, которая меня очень впечатлила – это трехсегментный составник без названия длиной 11 см: очень долгое время он ходил у меня в безусловных фаворитах, т.к. ловил щуку с судаком просто безотказно. Изначально Мастер сделал его медленно тонущим – я так и не стал как-то воблер тюниговать или просить автора изменить его плавучесть, поскольку медленное погружение на паузе – это было для данной модели как раз то, что надо. Немного поигравшись с составником в воде, я довольно быстро подобрал самую подходящую для него проводку, на которой тот играл, на мой взгляд, наиболее соблазнительно: как вскоре выяснилось, хищник оказался полностью солидарен с моими взглядами.

Как и в случае с «Густерой», этому составнику нужны были не полноценные «твичи» или потяжки, а короткие отрывистые тычки, выполняемые кончиком спиннинга. На них он рыскал в нешироком коридоре, а на паузе тонул, заваливаясь набок, как будто бы обессилевшая рыбешка то пытается плыть, то идёт ко дну без сил - и щуки с судаками по достоинству оценили такое сходство. Комфортнее всего работать этой моделью по локальным местам с коротким расстоянием проводки: воблер продвигается вперед слишком медленно, играя практически на одном месте – именно это и нужно пассивному хищник, которого этот составник ловит просто потрясающе.

В Киеве живет наш главный Мастер украинского хэндмэйда – Володя Колючий (Master-Yo Vladimir). Модельный ряд изготавливаемых им приманок включает как ультралайтовые приманки, так и воблеры, и полноценные джерки со свимбейтами.

Володины работы очень хорошо знают как в ближнем, так и в дальнем зарубежье: на его джерки ловят щук рыболовы Швеции и Германии, а на большие морские тонущие стики - тунца в экзотических морях. С Володей меня связывает давняя многолетняя дружба, поэтому для меня не является проблемой заказать ему воблер или джерк нужной мне массы и плавучести, а также покрасить приманку в какой-то эксклюзивный цвет – это тоже немаловажно, как я уже говорил. Отлично ловящих приманок у Володи превеликое множество, но некоторые из них мне особенно нравятся, поэтому о них и расскажу.

«Арапайма». Первым пойдет довольно крупный виб под названием «Арапайма» – честно скажу, когда я увидел, что эта приманка вытворяет на самой тривиальной равномерной проводке, то просто дар речи потерял.

Виб выполнен медленно всплывающим и на «равномерке» в среднем темпе идет примерно в полуметровом горизонте, но при этом он не просто колеблется с небольшой амплитудой и большой частотой, как любая приманка его класса, а еще и самостоятельно, без участия рыболова, рыскает при этом влево – вправо. Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом удалось так огрузить приманку и добиться, чтобы она такое вытворяла под водой – просто уму непостижимо.

Особенно хорошо ловит «Арапайма» в запрессингованных водоемах, где щука уже повидала всё и вся, так что знает в лицо каждый воблер лучше любого эксперта – она любит, если её получается удивить, и в большинстве случаев атакует необычную приманку. Сколько раз именно «Арапайма» решала исход всей рыбалки – не счесть, и именно она не единожды позволяла уходить от нуля при полном бесклевье.

Vib Lake. Вторая приманка, именуемая Vib Lake – это тоже крупный виб, но на этот раз с высоким и тонким профилем: он выполнен медленно тонущим специально для облова мелководий – благодаря тому, что на паузе он погружается с невысокой скоростью, его проводку можно выполнять в самом медленном темпе.

Причем даже на такой черепашьей скорости виб продолжает активно играть, а это весьма приветствуется даже впавшей в коматоз щукой, которая вообще-то полностью игнорирует любые шустро проносящиеся над её головой приманки.

Помню один интересный случай из моей практике, связанный именно с этим вибом: мы с товарищем ловили на небольшой старице – щука в тот день неплохо отзывалась на различные воблеры, но лучшие результаты и наибольшее количество поклевок приносили всё-таки вибы.

Глубины в старице - небольшие, 2,5 м максимум, поэтому требовалось подобрать безлопастный крэнк под эти условия, да еще и позволяющий выполнять как можно более медленную проводку. Товарищ мой таких вибов не имел, поэтому у него оставалось два пути: либо ловить на мелкие и, соответственно, более легкие вибы – но на мелочь щука плохо реагировала, либо применять вибы среднего размера.

Но поскольку они слишком много весили для таких небольших глубин, то он был вынужден проводить их с довольно высокой скоростью, что лишало его львиной доли поклевок. Зато мой медленно тонущий виб с крупным, заметным издалека профилем и мощными колебаниями, которые боковая линия щуки улавливала с большого расстояния, просто уничтожал щуку – я, честно говоря, даже немного подустал от количества щучьих поклевок и пойманных рыб. С тех пор эта приманка всегда ездит со мной в коробке, особенно если предстоит ловить на каком-то водоеме с небольшими и средними глубинами – именно в таких условиях он показывает себя с наилучшей стороны.

Swim. Еще одна уникальная Володина приманка - это высокотелый карасеподобный свимбейт, и делает его Мастер в трех вариациях – 55 г, 28 г и миниатюрная лайтовая версия массой 14 г.

Этот ТБС (тонущий безлопастный составник) – типичный короткоход, т.к. на легких плавных потяжках «глайдит» в нешироком коридоре: им можно поиграть практически на одном месте, что очень нравится щуке, и даже не очень активной. И чем пассивней рыба, тем короче должен быть «глайд»: это достигается тем, что при проводке ТБС мы работаем не кончиком удилища, а катушкой. Так называемая катушечная техника проводки очень проста: резкими и короткими полуоборотами рукоятки мультипликаторной катушки мы заставляем свимбейт ходить влево - вправо в еще более узком коридоре, чем при проводке удилищем.

У меня в любимчиках ходит самая большая версия Swim, причем интересно, что этот самодельный безлопастник порой вчистую переигрывает самые топовые японские свимбейты такого же класса.

Например, на одной из рыбалок, когда щука находилась в хорошем расположении духа и неплохо отзывалась на предложенные ей приманки, я специально чередовал такой же карасеподобный японский свимбейт Gillroid Imakаtsu и Swim. И что интересно, количество поклевок выходило примерно как три к одному в пользу самодельного ТБС – впрочем, я хорошо и давно знал Володины работы, так что это меня нисколько не удивило.

Иногда, когда щука не склонна реагировать на рывковую проводку и стоит без движения на дне, очень выручает медленная «равномерка»: на ней Swim, как и положено ТБС, красиво движется по S-образной траектории, напоминая при этом плывущую мелкую рыбу.

Более легкие модели Swim тоже прекрасно ловят, но они еще более локальны - и я применяю их только точечно для вымучивания совсем уж инертной рыбы. Их можно заставить как «глайдить» по классике, так и нервно порхать в толще воды, крутя почти на одном месте – щука обычно не выдерживает такого спектакля и атакует назойливую приманку.

Koleblo. Есть в ассортименте приманок, изготавливаемых Master-Yo Vladimir, и несколько «колебалок», но сейчас расскажу лишь о модели Koleblo, которую я использую на неглубоких или заросших водоемах. Володины блесны изготовлены так, что через всё тело пластиковой приманки проходит цельный металлический каркас: при одинаковом объеме с отштампованным из металла блеснами они тонут значительно медленнее. Это сразу открывает перед рыболовом широкий спектр возможностей: такую пластиковую «колебалку» можно вести с самой минимальной скоростью, что приветствуется щукой.

Koleblo изготавливается в двух вариантах - массой 16 и 30 г соответственно: меньшая модель немного парусит при забросе из-за своего широкого тела, но это с лихвой окупается её уловистостью. Базовая проводка для Koleblo – равномерная, причем в самом медленном темпе, и даже на такой скорости блесна не теряет своей «игры», отлично привлекая щуку.

Однако одной «равномеркой» дело не ограничивается: на подтвичивании приманка ведет себя тоже красиво, покачиваясь даже в фазе погружения – благодаря этому можно комбинировать проводку, подбирая её под текущее настроение хищника. Медленная скорость проводки и частые паузы нужны еще для того, чтобы выдержать постоянный горизонт ведения приманки, т.к. она легкая - и на непрерывной «равномерке» постоянно стремится подняться к поверхности. И именно поэтому Koleblo просто идеальна для облова водоемов с небольшими глубинами – тут этой модели в своем классе равных точно нет.

Меньшая 16-граммовая версия отлично выступает в ипостаси незацепляйки: просто снимаем штатный тройник и вместо него ставим крупный одинарник. Признаться честно, я никогда раньше не думал, что приманка с открытым крючком сможет обладать такими вездеходными качествами – она проходит через такие травяные дебри, что порой просто диву даешься, причем реализация поклевок после замены тройника нисколько не страдает.

Особенно это актуально в теплое время года, когда многие водоемы, особенно мелководья, практически полностью зарастают ковром из водорослей лишь с небольшими «окнами» чистой воды. Там в жару держится много щуки, в том числе и крупной, так что Володина «колебалочка» позволяет работать даже в тех местах, которые другие спиннингисты обходят стороной. Большая же «колебалка» хорошо собирает активную щуку – при размере с ладонь, она весит всего 30 г, что это позволяет проводить её даже на полутораметровой глубине.

Это далеко не все самодельные приманки Сергея и Володи, имеющиеся в моём арсенале, просто формат журнальной статьи не позволяет рассказать о них в полной мере. В хэндмэйде присутствует какая-то притягательная сила, и, в отличие от однообразной массы приманок, сошедших с конвейера, тут всегда есть индивидуальность - как бы отпечаток таланта Мастера. И ловить воблером, сделанным с любовью золотыми руками, мне бесконечно приятнее, чем самым распрекрасным заводским ширпотребом.