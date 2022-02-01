Спортивное рыболовство №3 май/июнь 2022

Методы ловли

А.Фалалеев. Меж весной и летом

Когда с земли сходит снег, на водоемах повсеместно тает лед и повышается уровень воды, наступает период межсезонья, первого в рыболовном году. И со льда-то уже не порыбачишь, и по открытой воде ловить еще не очень-то комфортно. Плюс еще появляется весенний нерестовый запрет на ловлю определенных видов рыб. Так что стоит ли брать снасти в руки и ловить в это самое межсезонье? Да, это можно законно делать, притом - успешно.

В.Клень. Линь: от прилова до улова

Линя из-за его малочисленности среди подводных обитателей, а также скрытного жизненного уклада и осторожности довольно сложно добыть. Автор на примере собственного опыта рассказывает, как эту рыбу можно найти в водоеме и успешно поймать с помощью поплавочных снастей.

Снасть и тактика

С.Акулич. Окунь. Джиг. Проводки

Окунь, самый распространенный хищник наших водоемов, подчас бывает привередливым и капризным. Автор рассказывает, в каких случаях и какие он использует джиговые проводки, чтобы существенно увеличить шансы на поимку полосатого забастовщика.

Н.Линник. Время поплавка

При разумном подходе поплавочная удочка в условиях весеннего половодья способна легко обставить мегапопулярный фидер. И автор рассказывает, как правильно собрать снасть для этих условий и рационально организовать процесс ловли.

Рыбалка. Северо-Запад

В. Соколов. О ловле весенней щуки в Финском заливе. И на Южной Ладоге

В этих крупнейших водоемах Ленобласти автор ловит спиннингом почти полвека, так что ему известны и опробованы множество интересных щучьих мест. И в целом ему понятно, когда, как и на что тут зубастая берёт, чем он и делится с читателем.

М.Перов. На северной части Дамбы в мае и июне

Весной автор выбирает Дамбу на Финском заливе для рыбалки потому, что на альтернативной Ладоге действует сезонный запрет на выход под мотором, что практически исключает лодочный выход на воду вообще – на веслах чересчур опасно, а с берега по большому счету нигде не половить. А на Дамбе – пожалуйста, там вполне приемлема гребная надувнушка. И есть хорошие окуневые точки, а разрешенный к вылову окунь попадается крупный, от килограмма и даже больше. И, кроме того, никто и береговую ловлю фидером не отменял.

По родным просторам

А.Коломиец. Голавль ждать не будет

Любимое время охоты автора за голавлем на малой речке Чир - с конца апреля и до середины июня. Каждый год он устраивает рыбалки именно на этой замечательной реке, впадающей в Цимлянское водохранилище. И те проходят всегда интересно, всегда содержат интригу, всегда происходит познание объективной реальности и полное единение с природой.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Сахалинский таймень и другие

…Сахалин. Далекий и загадочный остров с разнородным природным рельефом, усеянный множеством рек. Рыбалка, морская и пресноводная, здесь уместна в любое время года. Зимой сахалинцы ловят в море корюшку, навагу и деликатесного краба. Летом - треску, минтая, камбалу, голубого окуня, рыбу-собаку, палтуса, а в морских заливах - кунджу. В конце весны в многочисленных реках начинается нерестовый ход лососей - сперва симы, за ней - горбуши, кижуча и кеты. Король же местной рыбалки – сахалинский таймень.

Школа для новичка

В. и А.Волковы. Технопланктон и с чем его едят

Технопланктон сумел стать эффективной приманкой не только для карповых рыб, в первую очередь - толстолобика, но и для других подводных обитателей, причем не только мирных. Что же это такое, когда он был создан и принцип его действия – в первой статье цикла о технопланктоне.