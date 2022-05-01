Спортивное рыболовство №6 ноябрь/декабрь 2022

Методы ловли

Алексей Фалалеев. Мой трудовой жерличный судак

Если на каких-то российских водоемах поимка судака на зимние жерлицы - явление прозаическое, то в других регионах это сделать ой как непросто. К примеру, на реках и озёрах Вятского края автор не встречал рыболовов, кто бы при нём добыл судака на жерлицу или просто рассказал об этом. И это не смотря на то, что клыкастый там водится. Тем не менее, практическая база такой ловли у автора имеется, о ней он и рассказывает.

Н.Линник. Как превратить батон пшеничный в «батон» серебряный

А давайте возьмем в руки маховую удочку - и отправимся на глубокую речную старицу, чтобы насладиться там поимкой крупной осенней плотвы. И это не шутка какая. Мало кто знает, что поздней осенью у солидной плотвы (весомой как батон - от 300 граммов и выше) периодически случаются вспышки пищевого безумия, так что её удается успешно добыть даже на легкую поплавочную снасть.

В.Клень. Поймать леща на «выходе»

Мир рыб – один из самых загадочных и труднопостижимых. Вместе с тем, именно его недоступность, относительная малоизученность и изменчивость открывают необъятные перспективы для рыболовов-практиков. В частности, сказанное в полной мере относится к особенностям ловли на донные оснастки осенью (и даже зимой) лещей не только на ямах, но и в периоды так называемых «выходов».

По родным просторам

А.Коломиец. Зимние этюды рыболовного юга России

В прошлом году автор пропустил начало перволедья, и ему казалось, что в рыбалке в этот период мало что могло измениться, поскольку за пару-тройку последних зим всё как-то выглядело единообразным, без неожиданностей. Но когда он всё ж вышел на лед, меньше чем за месяц ему пришлось обогатить свою рыболовную практику необъяснимыми реалиями, перевернувшими его традиционные взгляды.

Г.Шеляг. Вырезуб: пресноводный или морской?

Хоть этот серебристый красавец относится к пресноводным видам семейства карповых, но большую часть своей жизни он проводит в акватории морского прибрежья. Живет он и в устьях сочинских рек, впадающих в Черное море. Вырезуб не является их постоянным обитателем, однако периодически присутствует в здешних водах, то уходя в море, то возвращаясь обратно.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. От печали до радости. Часть 1

В лососевой рыбалке есть ряд значимых аспектов. Знание того, чем питаются рыбы - это возможность предположить, на что и в каком горизонте водоема будет клевать хищник. Как итог – сужение поля деятельности рыболова, экономия времени, затрачиваемого на бесполезное хлестание акватории. Затем - аналитика. Ваш первый друг и помощник. Важна каждая мелочь: сезон года, состояние реки, солнце, дождь, ветер, время дня, идете сплавом или рыбачите с ног. И, наконец, снасти. Уверенность в них – залог успешной рыбалки. Обо всём этом – читайте.

За рыбой вокруг света

О.Ляльковский. Коралловый дневник

На карте мира школьного масштаба с трудом разглядишь ряд пятнышек суши посреди Индийского океана – а это, между прочим, знаменитые Мальдивские острова. И Мальдивы – пожалуй, одна из самых доступных нашему брату стран, где возможна тропическая рыбалка кастингом.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Встречаем первый лед на Ладоге. Как начать подготовку

В последние годы подготовку к рыбалкам зимнего сезона автор начинает не с ревизии или обновления своего рыбацкого арсенала или гардероба, а… с изучения метеорологических сайтов. А если точнее, то старается связать каждый выезд на лед на этапе планирования в первую очередь с актуальными исследованиями гидрометеорологов. Читайте, почему он выбрал для себя именно такой алгоритм действий.

Семьей на рыбалку

А.Янелис. Дебют на льду

Весело и занимательно – о перипетиях автора при подготовке и проведении первой самостоятельной рыбалки на льду.