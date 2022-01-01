Клёвое русло для подлещика Владимир Клень | 16 февраля 2022 г.

Вообще-то подлещики – в числе самых активных рыб в зимний период. Но чтобы они составляли основу нашего улова, требуется грамотно определить характер водного объекта и перспективные места на нём. Сложнее всего сделать это в период глухозимья. Однако известно, что среди лучших вариантов – русла рек, водохранилищ и проточных озер, там обычно подлещики и собираются.

Употребив слово «подлещик», а не «лещ», я поступил осознанно. Да, безусловно, речь идёт о представителях одного и того же рода, так что более научным, что ли, является второе название данной рыбы. Однако проводить ликбез в их различиях я не буду, скажу лишь одно: именно зимой наблюдается наибольший контраст в поведении лещей и их подрастающего поколения – тех самых подлещиков. Даже на озерах и реках, где лещи представлены массово, крупные особи, т.е. лещи, ловятся из-подо льда довольно редко - в отличие от молоди, подлещиков.

Даже в тех местах, где лещовые стаи традиционно зимуют. Объясняется это образом жизни и особенностями питания этой рыбы. Половозрелые лещи тяготеют к поглощению мелких ракообразных, моллюсков, червей и даже мальков. Личинки насекомых поедаются ими гораздо реже и чаще всего попутно в приваженных местах. А мелкие личинки и растительные компоненты как раз входят в рацион неполовозрелых подлещиков, что упрощает их ловлю, делая её даже зимой достаточно добычливой.

Как говорит мой опыт, для повсеместной поимки подлещиков лучшими периодами являются недолгие временные отрезки сразу после ледостава и перед распалением последнего льда. В середине же рыболовной зимы, на которую приходится фактически два самых холодных месяца – назовем их условно январь и февраль (в современной погодной временной шкале всё сейчас нестабильно), ловить их сложнее.

Причем даже там, где они сконцентрированы подо льдом. Порой смотришь на экран эхолота или подводной видеокамеры (фото 1) – у дна или даже вполводы всё настолько забито рыбинами, что невозможно опустить приманку, не тюкнув по ним. Но вот незадача – подлещики абсолютно не реагируют на предлагаемые им лакомства, медленно перемещаясь по огромной яме.

Даже матерые рыболовы-лещатники подчас не в силах расшевелить бастующую рыбу. Причины такой безнадеги обычно общие и характерны для глухозимья в целом: недостаток кислорода, значительное уменьшение кормовой базы, изменение освещенности водной акватории, совершенно иной акустический фон, резкие перепады погоды, гниение растительности и т.д.

Вполне объяснимо, что в такой ситуации наибольшая вероятность активного клёва любых рыб будет наблюдаться на реках и в проточных озерах и водохранилищах. Однако тут есть один нюанс. Если течение у реки слабое, а морозы сильные, то она полностью покрывается льдом и предоставляет возможность безопасно ловить в любых местах. Вот только в последние годы, отмеченные теплыми зимами, такое происходит не всегда - многие водотоки полностью либо частично остаются открытыми (фото 2). В результате вариант с проточными озерами и водохранилищами становится более предпочтительным.

Цепочка на льду

Обнаружить затопленное русло реки на водохранилище несложно. Надежный ориентир – устье впадающего водотока или присутствие дамбы. От этой печки и следует плясать, особенно впервые оказавшись на водном объекте. Далее следует ориентироваться на показания указанных мною выше «умных приборов», особенно эхолота. Он четко обрисует ситуацию, поможет определиться со схемой для сверления лунок. Впрочем, на популярных среди рыбаков водохранилищах и крупных озерах можно вообще обойтись без технических средств.

Потому что бывалые рыбаки располагаются четко по руслу, а составленная из них плотная цепочка растягивается от сотен метров до нескольких километров (фото 3). Зрелище впечатляющее, потрясающее, захватывающее. Сразу появляется уверенность, что меньше или больше, но подлещиков наловить удастся, ведь народ же не глупый, долго сидеть вхолостую над лунками не станет.

Как показывает практика, затопленных русел подлещики придерживаются до самого таяния льда. В отдельные дни часть их способна уйти с «колеи», однако общая картина остается неизменной. Так что рыб можно и нужно ловить, получая удовольствие даже в столь непростой временной отрезок года.

Несмотря на то, что водоем прорезает река затопленная, строение русла остается аналогичным тому, к которому мы привыкли на обычных реках. Есть бровки, склоны, террасы, ступени, карманы и пр. В этом легко убедиться в момент спуска воды из водного объекта, если повезет его увидеть. Весьма информативная и привлекательная картина, я всегда стараюсь запечатлевать её на фото (фото 4).

Однако мои попытки разобраться с вопросом, каких конкретно частей русла чаще всего придерживаются подлещики зимой, не привели к категоричным выводам. Скорее даже обескуражили, ибо в течение одной рыбалки доводилось вытягивать подлещиков с разнообразных по донному рельефу участков.

С учетом таких умозаключений, сверление лунок я произвожу по самой рациональной и в то же время простой схеме: делаю их обычно перпендикулярно оси русла, чтобы «зацепить» и проверить все координаты. Наилучший вариант, если удается обнаружить участок с неравномерной глубиной, идущей от максимального значения к минимальному. При этом не так важно, каким будет расстояние между лунками. На облюбованных мною водоемах оно чаще всего исчисляется двумя – пятью метрами (фото 5).

Кормить, чтобы ловить

Результативная ловля подлещиков возможна при условии качественного прикармливания лунок, даже если эта рыба присутствуют в большом количестве. Можно, конечно, избрать тактику окунятников, прощупывая огромное количество точек на протяженных участках, однако она сильно утомляет физически, явно проигрывая в этом плане привязке к конкретному месту.

Известно несколько проверенных вариантов прикармливая. Первый – с использованием кормушек-самосвалов (фото 6). Это универсальное решение, ибо позволяет начинить емкость кормушки и мотылем, и специальными смесями, причем как по раздельности, так и смешанными в единую массу.

Сейчас нет недостатка в готовых зимних прикормках. Производители изготавливают в целом добротные «сыпучки». От летних смесей их отличает менее насыщенный аромат, более мелкий помол, незамерзаемость на морозе. В основном это так называемая базовая смесь (злаковые культуры, панировочные сухари, кондитерская крошка и пр.) без дополнительных ароматизаторов, содержащая сбалансированный состав, включающий в себя животные протеины.

Но в большинстве рыбаков живут кулинары, а посему срабатывает привычка самостоятельно готовить трапезу для рыб. Для этого в ход идут всё те же панировочные сухари, сухое молоко, молотое печенье и пр. Зато когда делаешь что-то сам, на уровне подсознания неизменно возрастает убежденность в успехе. Важно только не перекормить рыбу и учесть наличие течения на водоеме.

Водоток на проточных водоемах обычно минимален и практически не препятствует вертикальной проводке оснастки. Но если течение всё же ощутимо и сносит оснастку, то прикармливать стоит не ту лунку, в которой идёт ловля, а просверленную на метр-другой выше по течению. В этом случае я использую уже не кормушку-самосвал, а обычную фидерную, опуская её на дно с прикормом, который будет медленно вымываться.

Второй распространенный вариант прикармливания основан на простом высыпании прикормочной массы в лунки без применения кормушки (фото 7). Это возможно и оправданно, когда нет течения и не запредельна глубина ловли. Мне импонирует такой вариант, и даже глубина до 6 - 7 м не смущает.

Чаще всего в качестве прикормки я использую обычную манку, но знаю водохранилища, где у подлещиков в явном приоритете перемешанные с кормовым мотылем панировочные сухари. В любом случае, суть такой методы не столько в создании прикормочного «пятна» на дне, сколько в образовании столба из парящих питательных элементов, попутно влияющих на акустический фон в водной толще. В итоге подлещики быстрее становятся на точку и начинают клевать.

К слову, найти ответ на вопрос, насколько рыбам нравится поглощать крупинки манки и иного растительного корма, можно при визуальном осмотре пойманного подлещика. Если из анального отверстия выходят прикормочные элементы – это хороший сигнал о перспективах ловли.

Опускать без кормушки в лунки можно и мотылей (как прикормочных, так и обычных), добиваясь всё того же эффекта их медленного планирования ко дну. Практикуя такой вариант с ориентиром на глубину, я делаю это аккуратно сформированными вручную комочками (фото 8), от которых личинки отрываются по мере погружения общей массы при прохождении через толщу воды.

Интересен и еще один вариант прикармливания мотылем, до которого я давно дошел самостоятельно, а пару лет назад узнал, что по аналогичному пути идут и иные рыболовы. Суть его в погружении в лунки замороженных брикетов с личинками комаров-долгунцов внутри. Технология простейшая, но требующая предварительной заготовки, которой я без напряжения занимаюсь в домашних условиях на протяжении всего года.

Для этого использую небольшие полимерные формочки, в качестве оных выступают колпачки от бритвенной пенки, маленькие баночки от продуктов и т.п. (фото 9). В них я опускаю камушки размером примерно 2 - 3 см и сверху засыпаю оставшегося после выезда на рыбалку мотыля (благо всегда беру его с избытком). Затем заливаю личинки водой и помещаю в морозильную камеру. Зимой, отправляясь ловить подлещиков, беру с собой 5 - 6 таких заготовок. По прибытию на водоем извлечь брикеты из форм несложно.

Достаточно чуть нагреть на пламени той же зажигалки или даже прислонить на несколько минут к чашке с горячим чаем. Благодаря замороженному камушку такая подкормка хорошо идёт ко дну (фото 10).

Через какое-то время брикет у дна растает - и мотыль окажется на грунте. Будучи мертвым, он уже не способен собрать вокруг себя рыбу за счет четко улавливаемой ею своей двигательной активности, но остается еще его внешний вид и запах. Польза от замороженного мотыля еще и в том, что в холодной воде он дольше оттаивает, а, следовательно, дольше находится в точке ловли, удерживая рыб.

Своя игра

Существует три подхода к русловой ловле подлещиков. Первый – выжидательный, когда требуется лишь контролировать несколько одновременно опущенных в лунки оснасток. Они могут быть поплавочными или кивочными, но подход един. Терпеливо дожидаемся поклевки на какую-то из этих удочек-стоячек - и затем аккуратно подсекаем рыбу (фото 11).

При ловле именно подлещиков на крупных водных объектах с большими глубинами это, пожалуй, самый популярный подход. Не случайно многие рыбаки обстоятельно обустраиваются на паре-тройке лунок, устанавливая над ними палатки для комфорта. Кроме того, при такой схеме можно оставаться еще и на ночную ловлю. В этом случае основательно прокормленные за день лунки и минимизация шумов от работы ледобуров, топота ног, грохота рыболовных ящиков повышают шансы на успешную рыбалку под открытым небом. Кстати, активность подлещиков в темноте возрастает и летом, и зимой.

Второй подход связан с активной проводкой. В этом случае используется один «игровой» удильник, которым поочередно прощупываются сделанные лунки. При высоком рыболовном прессинге на водоеме свои лунки стоит отметить яркими флажками, чтобы исключить халявный облов и окружение их иными рыбаками.

Употребив такую характеристику проводки, как активная, я не веду речь о безнасадочных приманках. На моей памяти приверженцы «безмотылки» еще ни разу не обловили тех, кто использует для лещовой ловли такую наживку, как мотыль. Несколько рубиновых личинок на крупной мормышке типа «Уралки» (фото 12), «Капли» (фото 13), «Шарика» и им подобных – отличное решение для ловли подлещиков.

Плавная проводка мормышки с такой наживкой выполняется от дна и на высоту поднятой руки в сидячем положении (фото 14). Затем - в обратном направлении. У одной лунки рационально задерживаться до десяти минут, а при отсутствии поклевок - переходить к следующей.

Ну и третий подход в ловле подлещиков на русле имеет комбинированную структуру. При нём в две - три лунки опускаются чаще всего кивковые статичные оснастки, а еще одна используется как активная «игровая». Подобный приём оправдан при слабом клёве. Контроль за удильниками в этом случае ведется боковым зрением.

Преимущество этого решения еще и в том, что оно даёт возможность определить наилучший для конкретного дня вид оснастки, пользующийся расположением со стороны подлещиков. Бывает, что те берут исключительно на движущуюся мормышку. Реже – на неподвижную, но определенного типа. А порой - только на крючок с мотылем. Вот на такой случай в моём ящике всегда находится несколько, подчас - до десятка по-разному оснащенных удильников (фото 15).

Выставив на лед несколько их видов, можно быстрее подобрать ключик к рыбе, последовательно пробуя каждый из удильников в роли «проводочного». А проявить себя в активной игре способна любая мормышечно-крючковая оснастка. К примеру, не отреагировал подлещик на «Банан», оставляю оснастку с ним опущенной в лунку и перехожу к той, что с «Уралкой». В случае неуспеха - пробую ловить на оснастку с крючком и грузиком-дробинкой, расположенным в 7 - 10 см выше крючка (фото 16) и т.д. Потом можно еще и поменять удильники местами, опробовав каждый на всех лунках.

Если только лунки просверлены не вплотную друг к другу, для описанной схемы ловли я не использую поплавочную оснастку. Ведь когда ты отдалился от лунки, в которую такая снасть опущена, поплавок уходит из поля зрения, а уповать на случай - несерьезно.

Вместе или поодиночке?

Я заметил, что в отдельные дни даже высокий прессинг на оккупированное подлещиками русло не оказывает негативного влияния на клёв этих рыб. С большим или меньшим успехом их ловит фактически каждый рыболов. Видимо, активная кормежка подлещей обусловлена настолько благоприятными природными факторами, что шум, исходящий от людей и обычно пугающий рыб, в эти моменты просто не принимается во внимание.

Вместе с тем бывает и противоположная ситуация. Так было со мной прошлой зимой. До трех часов дня я поймал всего одного подлещика. И у очень близко находившихся многочисленных рыбаков картина складывалась удручающе аналогично. Так что я решил завершить рыбалку и досрочно отправиться домой. Но, оторвавшись от скопления рыбаков, я надумал недалеко от берега просверлить лунку – так, для эксперимента, благо наживки и прикорм не закончились. И через несколько минут длинный кивок удильника резко задрался.

Подсечка - и на льду увесистый подлещик. Делаю новую проводку - и опять удачно. В результате за час всего-то одна лунка принесла более двух десятков долгожданных рыб (фото 17), превратив рыбалку из нулевой в весьма результативную. Причем интересно, что чуть в отдалении успешно ловили еще несколько единичных рыбаков.

Конечно, мог сказаться фактор массового выхода подлещиков на кормежку, но тогда я его исключил, поскольку несколько моих знакомых, продолжавших ловить плечом к плечу на утренних лунках, так в тот день и остались без улова.