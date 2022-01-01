О ловле крупного окуня в конце зимы Николай Линник | 27 декабря 2021 г.

Так уж получилось, что много лет подряд свой зимний сезон я начинаю с ловли окуня на мормышку. Этим же свой зимний сезон и завершаю. Вот многие мои коллеги в конце зимы массово переключаются на ловлю «белой» рыбы - плотвы, синца, леща, густеры.

И хотя я тоже иной раз целенаправленно выезжаю за мирной рыбой, но окунь для меня всё ж намного интересней. И пусть полосатого, набитого икрой и молоками, далеко не так легко соблазнить, как, скажем, по перволедью, но в этом-то и кроется прелесть подобной рыбалки.

Если вспомнить перволедье, то главной тактической хитростью окуневой рыбалки является активный поиск рыбы. В это время количество пойманной рыбы напрямую зависит от количества пробуренных лунок. А вот по последнему льду рыбалка чаще всего выжидательная. Последний лед - ненадежный, так что сильно по нему не побегаешь. Да и не нужно это. В преддверии весны рыба делается более активной, чем в глухозимье, и от рыболова требуется лишь терпение и умение анализировать её поведение.

Приблизительно за месяц до нереста окуни начинают собираться в стаи. Известно, что самцы у окуня всегда меньше самок. Так что для оплодотворения икры одной крупной самки требуется несколько самцов-молочников, которые постоянно держатся рядом со своей пассией. В наших краях эскорт из самцов начинает следовать за выбранными самками где-то со второй половины февраля и до самого нереста. И если найти такое вот собрание, можно надеяться на приятные сюрпризы. Сидишь себе, ожидаешь очередного «матросика», а тут – бац! - и влетает экземплярчик под килограмм. Приятно? Еще как!

Поначалу я думал, что поимка крупного окуня - это всего лишь навсего случайность. Но потом, проанализировав ситуацию, и послушав рассказы коллег, которым тоже попадались такие приятные бонусы, я понял, что определенная закономерность в поимке трофейных окуней по последнему льду есть.

Еще несколько сезонов ушло у меня на отработку тактики рыбалки, зато теперь я готов поделиться с вами некоторыми секретами ловли крупных икряных окуней в конце зимы. Сразу хочу оговорить требуемые условия ловли. От этого сильно зависит и выбор приманки, и выбор снасти, и тактика рыбалки.

Так вот, в большинстве случаев поимки бонусных окуней происходили в мелководных пойменных водоемах старичного типа с хорошо развитой подводной растительностью. Максимальная глубина, на которой чаще всего у меня происходили поклевки крупных окуней, сравнительно небольшая - около полутора метров. И приманки последнего льда, как оказалось, тоже отличаются от перволедных приманок. Вот с них я и начну свой рассказ.

Идет коза рогатая

Разнообразие моделей мормышек на прилавках рыболовных магазинов впечатляет. Попадаются среди них и такие, кои от настоящих жучков-козявок не отличишь. А есть и таковские, которым, уж поверьте, место где-нибудь в музее искусств. Производители так постарались над их дизайном, что на мормышки такие приманки похожи весьма отдаленно. Но среди всех остальных приманок «Козы» (мормышки, у которых имеется два крючка) стоят особняком.

Большой популярности у рыболовов, какая есть у «Клопиков» или «Бананов», эти мормышки не завоевали. И сегодня на «Козу» рыбачат лишь самые, что называется, гурманы: те, кто знает о скрытых потенциальных возможностях этой незатейливой на вид приманки.

Сам я к «Козе» шёл очень долго. Останавливали меня несколько факторов, которые для новичков являются серьезным препятствием на пути освоения любой новой приманки. Во-первых, по перволедью особенного фурора, каковой ожидается от любой модной приманки, «Коза» не произвела – так, среднестатистическая мормышка на уровне «клопика».

Только из-за наличия второго крючка снимать с неё рыбу оказалось намного более проблематичным делом. Вторым неприятным впечатлением от использования «Козы» явилось невысокое качество сборки приманки. В процессе эксплуатации второй впаянный крючок (в «Козу» был впаян не двойник, а два отдельных одинарника) сначала делался подвижным, а потом и вовсе выпадал из тела мормышки. Как потом выяснилось, мне просто не повезло с производителем.

Но тогда этот факт сильно омрачил наши и без того далеко не идеальные отношения с этой приманкой. Так что, попробовав «Козу» на нескольких перволедных рыбалках, я отправил её в дальнюю коробку без особого сожаления.

Вернуть мою любовь к «Козе» помогли другие рыболовы. И произошло это на одной из рыбалок по последнему льду. К тому времени я уже успел сильно подсесть на «Лесотки», справедливо считая эти приманки всепогодными и всесезонными. Но в тот февральский день мои фавориты оказались вчистую обыгранными простой черной 2-миллиметровой «Козочкой».

Слава богу, несколько таких приманок валялось без дела в моих закромах. И привязав одну из них на леску, я с удивлением понял, что имею дело с поразительной приманкой, которая словно специально создана для рыбалок по последнему льду.

Итак, какими же такими особенными качествами обладает эта приманка, что делает её совершено незаменимой в условиях последнего льда? А тем, что она остается привлекательной для рыбы, будучи даже почти неподвижной! В преддверии весны это очень важно. С появлением первых признаков весеннего наступления рыба начинает усиленно питаться, но кушать крупную добычу ей мешают развившиеся в животе половые продукты. Вот и приходится окуням питаться подводными насекомыми - жуками, рачками и всякими личинками.

Так вот, ни одна другая мормышка не имитирует только-только вышедших из зимней спячки насекомых так правдоподобно, как это делает «Коза». Насекомые те - еще вялые, и быстро перемещаться не могут. Проплывут несколько десятков сантиметров – и пауза. Так и с «Козой»: чаще всего рыба атакует мормышку в момент, когда рыболов берёт паузу - и колебания приманки медленно затухают.

По моим наблюдениям наиболее уловистыми оказываются «Козы» без массивной навески в виде бусинок. Да, с яркими бусинками на крючке любая мормышка смотрится эффектно. Но это, вообще-то, только для рыболова. Навеска на цевье крючка скрадывает собственные колебания мормышки - и тем самым уменьшает эффект её уловистости. Из всех украшений этой приманки я допускаю лишь цветные кембрики на цевье одного из крючков и капельку яркой краски в месте припайки крючков.

Еще я заметил, что стоит «Козе» потерять один из крючков (а с этими приманками такой казус случается довольно часто), как тут же теряется её феноменальная способность привлекать к себе рыбу на малых частотах колебаний.

Как вы уже поняли, наиболее удачной презентацией «Козы» считается неторопливый её подъем или опускание с размашистой, но не очень активной игрой, которая разбавляется различными по времени паузами. Иногда пауза в игре может составлять и 3-4 секунды. Поклевка рыбы, как правило, происходит или в момент затухания колебаний, или в первые мгновения после возобновления игры.

Эту особенность презентации «Козы» удобнее всего реализовывать с длинным кивком. Ну, судите сами. Абсолютно неподвижной рука рыболова быть не может. Какие-то небольшие колебания имеются постоянно. Короткий кивок такие колебания на приманку практически не передает, а вот длинный с этой задачей справляется великолепно.

Еще одним неоспоримым преимуществом длинного кивка является его способность регистрировать даже очень аккуратные поклевки рыбы «на подъем». В какой-то момент кивок просто выпрямляется, словно мормышка потеряла вес. Или, наоборот, в момент возобновления игры приманкой рыболов замечает, что колебания кивка отстают от колебаний руки. Подсекаешь - и чувствуешь на противоположном конце лески сопротивление увесистой рыбы.

Каким будет кивок - металлическим или лавсановым - личное дело каждого рыболова. Главное, чтобы поклевки были, и они хорошо фиксировались. Мне больше по душе кивки рессорного типа длиной 15 - 20 см. А для того, чтобы кивок был максимально управляем, я укоротил несущий хлыст удильника до 3 - 5 см. С такими характеристиками удочки я могу придать приманке любую амплитуду и частоту игры.

Но «Коза» не является единственно уловистой приманкой последнего льда. Кроме неё я часто предлагаю рыбе «Клопиков» и «Лесотки». Бывают же дни, когда окунь клевать наотрез не желает, зато активна красноперка и плотва. В конце зимы плотва хорошо реагирует на яркие мормышки, а красноперке подавай темные приманки с яркими кембриками на крючке. И поэтому на рыбалку я всегда ношу с собой несколько оснащенных разными мормышками удильников.

Прочная леска

Рыбалки по последнему льду у меня сплошь проходят на небольших глубинах. И если не позаботиться об оснащении своих удильников прочной леской, большую часть трофеев можно и не вытащить на лед.

Рыба-то вновь стала активной - и после подсечки сопротивляется сильно. А короткий отрезок лески (метр-полтора в условиях мелководья) не обладает хорошими амортизирующими свойствами, и если мощность лески на разрыв колеблется в пределах 1 кг, победа часто остается за рыбой. Так что для рыбалок по последнему льду я выбираю леску с разрывной нагрузкой в 1,3 – 1,5 кг.

Еще одной проблемой, которую постоянно нужно держать под контролем при ловле рыбы на мели, является физический износ лески. При форсированном вываживании отчаянно сопротивляющейся рыбы леска неминуемо трется об острые края лунки - и на её поверхности образуются микроскопические задиры и шероховатости. И после поимки каждой увесистой рыбы, чтобы не потерять следующий трофей, я перевязываю мормышку. Процедура эта занимает не более минуты, зато потом я уверен, что леска меня не подведет.

Самая интересная глава

Все подготовительные этапы рыбалки - ничто по сравнению со светлым мигом поклевки. А чтобы её дождаться, нужно выдерживать определенный алгоритм поведения. Как уже отмечалось выше, рыбалка по последнему льду чаще всего выжидательная. Но ждать нужно умеючи – в правильном месте. Расположишься, скажем, чуть в стороне от рыбьих троп - и можешь весь день просидеть на льду впустую.

Для себя я определил несколько характерных признаков, по которым можно отыскать перспективные места для лунок. Во-первых – это край подводной растительности. Отыскать его можно с помощью промера глубины. На пойменных водоемах, как правило, имеется две бровки.

Одна, еле заметная, проходит почти у самого берега. Перепад глубины на этой бровке может составлять всего 15 - 20 см. Но нас эта бровка не интересует. Да и к весне она чаще всего оказывается в зоне, где нет льда.

Наша же задача - отыскать вторую бровку. Она проходит в 10 - 15 м от берега и выглядит как резкий перепад глубин (30 см и более на метр удаления от берега). Если мы собрались за окунем, нас будет интересовать самая верхняя часть этой бровки, где начинается свал. Именно здесь и предпочитает гулять окунь в конце зимы. А когда возникает желание поохотиться за «белой» рыбой – тогда смещаемся к нижнему свалу бровки - туда, где начинается плато.

Отыскав бровку, сверлим вдоль неё ряд лунок (около 10 штук) - и потом по очереди их облавливаем. Торопиться, как на первом льду, не следует. На облов каждой лунки можно потратить и по 20 минут. Рыба может сразу и не брать, но если она стоит под лункой, некоторые касания её к приманке будут видны.

Очень хорошим подспорьем рыболову являются плюсовые температуры. Если по ночам не случается сильных морозов, просверленные ранее лунки не успевают сильно замерзнуть - и пробить тонкую корку льда можно и ногой. Я заметил, что такие вот старые лунки в конце зимы намного продуктивнее свежепробуренных. Вот только нужно следить за тем, чтобы свободное отверстие в них было достаточного размера.

Лень часто приводит к неприятным сюрпризам: проламываешь ледяную корку каблуком сапога, опускаешь в этот пролом мормышку - и тут же поклевка. Рыба, допустим, попалась увесистая - и в нашу «ленивую» микролунку она не проходит. Чаще всего это заканчивается сходом и потерей работоспособности лунки на несколько часов. Намного продуктивнее чистить старые лунки с помощью пешни.

Встретить крупного окуня в конце зимы можно и на травяных отмелях. Иногда глубина, на которой происходят поклевки икряных «мамок», составляет всего 40 - 50 см. Правда, поиск перспективных для рыбалки точек на отмелях - более трудоемкий, чем на бровках.

Задача рыболова здесь отыскать среди зарослей травы небольшие полянки, где мормышка может опускаться до самого дна. Вот и приходится решетить лед. Иногда на такую работу у меня уходит целый день кропотливого труда. Зато потом просто идешь по намеченным лункам - и проверяешь их на наличие рыбы. Причем перспективными такие вот золотые лунки могут оставаться до самого конца ледостава.

Четкой привязанности клёва к времени суток на рыбалках последнего льда нет. Тут как повезет с наличием рыбы. Поэтому я просто по очереди облавливаю понравившиеся мне лунки - и жду встречи с очередным свадебным кортежем окуней.

В который раз о безопасности

Последний лед очень коварен. Особенно в теплые солнечные дни. Бывает так, что с утра заходишь на лед по-сухому, а возвращаться вечером уже приходится по кладкам. Наученный горьким опытом, теперь на рыбалки по последнему льду я никогда не хожу в одиночку, плюс всегда вожу с собой на крыше авто несколько длинных досок.

Также не ленюсь таскать за собой пешню. Это как страховой полис от всяких неприятных сюрпризов. И еще: в поисках рыбы старайтесь не заходить за границу белого льда. Серый-то лед в конце зимы непредсказуем.

При малейшем повышении температуры окружающего воздуха он делается рыхлым и распадается на множество ледяных иголок. Обхожу стороной я и вмерзшую в лед траву, кусты и коряги. Сторонюсь впадающих в водоем ручьев. И пусть клёв рыбы в таких точках всегда более активный, открывать купальный сезон из-за нескольких десятков рыбешек я пока (или уже?) не готов.

Конец зимы – великолепное в плане рыбалки время. Если всё делать с умом, впечатлений от поимки увесистых икряных трофеев хватит надолго. Рыбачьте в удовольствие!