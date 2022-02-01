Поговорим о лососях. Гигантский таймень. А надо ли вам это? Татьяна Соколова | 28 февраля 2022 г.

…Огромная морда тайменя поднимается за воблером. Не верю своим глазам - сам пришел! От кончика спиннинга до воблера - не более метра. Спокойно, Танюша, только не дергайся! Таймешара открыл рот - и тут же захлопнул его, заглотнув воблер!

…Начало октября. В Хабаровске наша команда из шести рыболовов целиком и полностью оккупировала 40-местный автобус. До Бриакана - 760 км. Дорога – та еще. Это уже, скорее, направление, слегка имитирующее дорогу. Небольшие деревеньки не утруждали себя близким соседством к ней. Перегоны в 150 – 180 км.

Тайгу ярким светом озаряли разве что железнодорожные станции Байкало-Амурской магистрали. Медведицы с медвежатами спешили перебежать дорогу. Лоси задумчиво косились из-за низких кустарников. Лисы и зайцы метались под фарами автобуса. Тайга… Две придорожные кафешки порадовали вкусной стряпней. Цены - просто копеечные. А по-другому никак: чуть схалтуришь - и всё, редкий клиент будет со свистом пролетать заведение.

К пяти утра прибыли в Бриакан. Деревенька мирно посапывала. На взлетной площадке - силуэт единственного вертолета с гордо растопыренными подмерзшими лопастями. За бортом минус три. Солнышко нехотя поднималось из-за сопки. Протирая глаза, сторож Василий засмолил сигаретку.

«С приездом! Располагайтесь. Вот вагончик, можно отдохнуть, чаю попить, есть пакетики с кашей. Вертолетчики к восьми утра обещали быть». Таежный народ - не болтливый. Постояли, покурили, на восход полюбовались.

«А как у вас вообще?» - «Да нормально. Деревня-то тупиковая - дальше дорог нет. Вот разве что на неделе волки собак с цепей поснимали. Ждем с Хабаровска комиссию и охотников. А то детей страшновато в детский сад водить. Да и у нас кутёнка с матерью утащили, вот только-только. Хорошие были собаки».- «Как так?» - «Волки – народ хитрый.

Перед рассветом слышу скулеж и повизгивания. Волки на взлетной полосе давай играться - заманивать, значит. Кутька моя молодая, еще полгода нет, к ним и побежала. Я выскочил, смотрю, мать - за ней, на выручку. Да куда там… Обоих на моих глазах и утащили. Жалко». Черноухий щенок подлетел, запрыгал от радости. Поскуливает – видимо, что-то рассказывает.

«Вот второй щенок поумнее. В будку забился, схоронился, так в живых и остался», - вздохнув, Василий засмолил новую сигаретку.

Появились техники. С полчаса покурили, подумали - и начали грузить бочки с топливом в вертолет. Автобус подогнали прямо к вертолету. Весь богатый скарб грузили мы сами: наши вещи, воду, помидоры-яйца, булки-плюшки, тяжеленные ящики с прочим продовольствием. Всё надо было распределить по бортам, чтобы перекоса летучего корабля из-за груза не было. Нам повезло - к девяти утра экипаж прогрел вертолет. Тронулись.

Её Величество Река

Тайга заискрилась золотом осени, глазами синих-синих озер, бескрайними болотами, кое-где - редколесьем. Бархат сопок вальяжно раскинулся до самого горизонта. Через час лёта появилась Река. Страшная, грозная, но и сумасшедше красивая. Река петляла протоками, заливами, извивалась длинными перекатами, обнимая острова, разливалась закоряженными плесами.

Отличное место для гигантских тайменей! Злобная щетина заломов и корчей сразу урезонила наши мечталки и хотелки. Что называется, граница на замке. И Её Величество Река рука об руку идут с Его Величеством Тайменем.

Но подобные головоломки нам по вкусу. Есть где разгуляться, лишь бы приманок хватило. А что потери воблеров будут значительные, стало ясно при первом же взгляде на воду. Почему? Половодье в Реке идёт на убыль только в сентябре. Почти каждый год она меняет русло. Намываются новые ямы с целыми подводными лесами, повороты забиваются корчами, образуются новые заломы. Значительная часть Реки закоряжена. Рельеф её – это головная боль и постоянная загадка даже для опытных гидов. Ежегодно меняются стоянки крупных тайменей. А это значит, что каждый раз приходится думать, анализировать, экспериментировать. Правил практически нет, только приоритеты.

Сроки рыбалки на гигантского тайменя

Какое лучшее время для рыбалки на гигантов? Этот вопрос задает абсолютно каждый новичок в трофейной тайменевой рыбалке. Многие считают, что «закрывашка» в конце октября – самое то. Но статистика не всегда подтверждает это мнение. Очень крупных тайменей – и за 40, и за 50 кило - ловили в июне тоже, а еще в сентябре – начале октября.

Я уже не раз писала, что погода в тайге - это секретный секрет, практически не поддающийся прогнозам. Только Подя – таежный бог всего на свете - знает, когда повернуться к вам хитрым лицом. И это не шутка. За двадцать лет таежной рыбалки мы на своей шкуре прочувствовали, что такое благосклонность Поди и при проходах к месту рыбалки, и на каждом дне рыбалки. Без приключений не обходилась ни одна. То автобус в тайге пробьет все колеса, даже запасные, то погода не даст добро на вылет вертолета, то низкая вода не позволит лодке добраться до желаемой точки, то циклон накроет, а порой - и два, и три раза.

Засуха может мгновенно смениться затяжными дождями. А вода - за ночь подняться на пару-тройку метров. Да и многое другое. И каждый раз перед рыбалкой мы на берегу обязательно с большим уважением шепчемся с Подей. Спрашиваем, как жизнь в тайге, рассказываем о своих горестях и печалях, просим удачи и терпения.

Вот и теперь, в октябре 2021 году, благолепие осенней тайги подпортили неожиданно нагрянувшие морозы - до минус семнадцати по ночам, а в течение дня – до минус десяти. На Реке быстро встали забереги. Сначала обильный снежный покров поломал планы рыболовов, а уж потом пошла в атаку тяжелая морозная артиллерия.

Кета – главное и самое необходимое блюдо гигантов. Сроки её захода и течения нереста только в книжках красиво описаны. На самом же деле эти сроки плавают где-то до трех недель. А количество зашедшей кеты? Кто может это предсказать?

Наш гид Иван Иванович: «Вы заметили, что на всех фото у гигантских тайменей светлое брюхо? Таймешара после обильной трапезы жирной кетой закусывает еще камнями, для тяжести, и ложится на дно ямы. Лениво поерзывая по дну, таймень чешет брюхо в сладкой недельной дремоте. Вопрос, что делать? Ведь сто процентов, что в яме отдыхает гигантский таймень. Ответ – упираться, упираться и еще раз упираться, часами исхлестывая яму вдоль и поперек. Иногда рыбаки ставят шатер на берегу, возле ямы, и по несколько дней хлещут яму. Правда, результат бывает не всегда. Это же гигантский таймень».

Вот и получается, что кеты зашло много, шла она на нерест долго, таймень – сытый, а тут мы со своими железками и пластмасками. А может статься, что всё будет наоборот… В общем - трофейная рыбалка однако.

Что берём с собой

Если меня сегодня спросить, какие воблеры лучше взять на нашу Реку, ответ будет такой: для охоты только на гигантов - крупные воблеры длиной 14 - 17 см различных заглублений. Кто-то предпочитает тяжелые «колебалки». Если нравится двигаться сплавом – готовьтесь к значительной потере воблеров.

В вашей коробке должно быть не менее полусотни штук. Гиганты Реки предпочитают неспешную подачу приманок, проводку с паузами. Таймешары еще сто раз подумают, взять или не взять твой воблер. Поэтому главный критерий при выборе приманок на такие трофеи – абсолютно самодостаточная «игра», способная дразнить тайменей на самой малой скорости проводки на любом течении.

Про спиннинги - всё понятно, ведь идем на гигантских тайменей 40 плюс! Мы предпочитаем специализированные лососёвые Смитовские модели с тестами до 40 и до 50 г (в запаску прихватываем по две штуки каждого). Они прекрасно работают в паре с крупными воблерами Saruna 147F (и их берём минимум 50 штук). Катушки – Шимановские четырехтысячники (по паре на брата/сестру), шнуры 50 - 60 Lb (по 600 м на каждого), карабины на подшипниках типа Cross Lock Bearing Swivel 4-го номера с разрывной нагрузкой до 63 кг (50 - 60 штук).

Ну и специализированные перчатки из оленьей кожи, плиеры для заводных колец и мощные кусачки для раскусывания тройников – на случай, если кто-то загонит себе крючок в руку или еще куда. И еще отцеп. Важнейшая штука! Это длинная телескопическая карбоновая палка с пружиной на конце. Очень трудно управляемая на течении, где в основном-то и засаживают воблеры.

Надо обладать недюжинной силой и ловкостью, чтобы справиться с таким отцепом. Зато результат налицо – десятки спасенных воблеров. Есть и отрицательный нюанс – слишком много драгоценного времени тратится на избавление приманок.

И еще важный нюанс: на забросах - хорошо затягивать фрикцион. Помним: крупный таймень садится - это как будто зацеп. Сразу подсекаем, можно несколько раз. Вот когда таймень рванет, быстро ослабляем фрикцион, иначе рыба сойдет.

Перекат, убегающий в плёс, перекресток со «стрелкой» острова

Протоки, омывающие острова и островочки на слиянии с основным руслом, заканчиваются глубокими локальными ямами. Их намывает сплетение двух течений. Отличная охотничья позиция! С одной стороны – ресторан, с другой - протока со спасительными корягами, а посередине - отдыхальная яма. И никуда далеко идти не надо. В половодье вода подмывает острова, деревья падают в воду – вот и комфортное дневное логово для тайменя.

…Полтора часа мы усердно хлестали каждый метр переката и «стрелки». То зайдем с одной стороны, то сменим позицию - переплывем на другую сторону. Тишина. Только успели метров на пятьдесят сдвинуться ниже по течению по плёсу - сразу другой экипаж занял наше место. И свершилось!

Таймень, верная «затридцатка», сел у коллег с первого заброса. Да, это истинная правда: таймень садится или с самого первого, или уже со сто первого заброса. Печально только, что из-за ошибки экипажа гиганта так и не подняли на борт. Что случилось? Слава, рыболов из соседнего экипажа, долго боролся с тайменем. Мы переживали поодаль.

Гигантский таймень упирался всей своей мощью. Давил массой, уходил в конец плёса. Слава сосредоточенно и терпеливо держал трофей, даже подвел тайменя к борту лодки. Гид Василий дирижировал подсаком. Напарник Славы, стараясь запечатлеть знаменательное событие, прыгал ну что твоя блоха по бортам лодки. В итоге его акробатических этюдов лодка накренилась, весь экипаж чуть не оказался за бортом. Шнур ослабел, таймень сказал «тьфу!» - и выплюнул воблер. Ну что тут сделаешь…

Вывод: при поклевке хорошего трофея нужна собранность, концентрация и дисциплина всех членов команды.

Мы спустились ниже - на похожую акваторию. Встали у острова, вернее - у каменной высокой косы. Течение намыло резкие свалы с этой самой косы. По «стрелке» косы из реки торчал принесенный высокой водой лес топляков - коряг и деревьев. Место отличное, только надо очень постараться при забросе и на вываживании. Таймень ведь точно рванет в коряги, а оттуда его не достать.

Заброс в середину протоки. Резкий порыв ветра сносит тяжелую «Саруну» ближе к корягам. Опасно, надо быстро перезабросить, а то приманка пойдет параллельно коряжнику. И тут на быстрой выборке воблер атакует таймень. Бог ты мой, в такой ситуации тайменя вывести крайне сложно! Но выбора-то нет! Ослабляю фрикцион. Как могу, склоняюсь за борт лодки, гид на всякий случай держит меня за куртку.

Спиннинг - как можно дальше от коряг. Тяжело… Таймень крупный, давит. Вот показался, воблер почему-то у него на голове - еле удерживаю спиннинг. Вдруг таймень полетел на нас – появился хороший шанс взять трофей. Быстро мотаю катушку, шнур опять внатяг. Таймень мощно качает спиннинг, не сдается, стоит на одном месте. Кто кого? В который раз говорю – хвала лососевым спиннингам!

Чуть-чуть спиннинг на себя, еще чуть-чуть – и таймень поддался. Подвела к лодке, гид ныряет подсаком под хвост тайменя. Но не тут-то было! Таймень резко рвет вперед - и башкой начинает биться о глубокий свал каменной косы. А еще говорят, что рыба - дура! Таймень таки сбросил воблер - и был таков…

Вывод: это рыбалка. Конечно, мы проанализировали ситуацию, но ошибок в действиях команды не нашли.

Плёсы

Самые большие таймени там, где есть обширная кормовая база. Как я уже писала, таких «кормных» рек, даже в максимальной вертолетной доступности, раз-два и обчелся. С лета и порой до октября - на Реке ход кеты на нерест. Идешь по плёсу, а лошалые кеты (рыба в период нерестовой мутации) медленно курсируют под ногами.

Самки - полные икры, из последних сил суетятся самцы. Но при всём, казалось бы, бессилии уже полуживой рыбы, кета будет биться до последнего. Очень сильная рыба!

Сотни килограммов прекрасной красной икры плавают рядом. Только лови! Не тут-то было! Первые на приманку бросаются самцы, стараясь отогнать врага от драгоценной самки. Из десяти пойманных рыб - может попасться лишь одна самка.

А для грозного тайменя – это самое лучшее время нагулять жир. Для этого стремительного хищника еле движущаяся рыба – дармовая, но и самая полезная добыча. На плёсах то и дело таймени прыгают, оглушая хвостом и так уже одурманенную кету. Тут уж руки сами тянутся к спиннингу. Но – нет, ни поклевки!

Заломы

Для больших тайменей нужен и большой дом - с роскошной столовой, с огромным садом, с фонтанами и лабиринтами. Это значит, что надо искать крупные заломы возле длинных перекатов.

Именно на перекатах и сразу после них - самая большая концентрация всевозможных личинок, а значит – малька и, соответственно, ленка - известной лакомки сей снеди. Таймень – крупный хищник: если ему гоняться за личинками и мальками, уходит слишком много энергии, а толку мало. Вот таймень и таится в глубокой акватории переката в ожидании откормленных ленков. После обеда тайменю надо прогуляться по «саду» – хорошему плесу, осмотреть владения, отдохнуть в сплетении коряг, подремать под корчем.

Есть, правда, нюансы. Коль залом расположен и в реке, и на берегу, то, как правило, глубины там небольшие, так что крупный таймень вряд ли там появится. А вот если залом уходит в протоку – другое дело. Соединение течения основного русла и протоки намывает глубокую яму. Тайменю тут есть где разгуляться. Надо очень внимательно присмотреться к таким местам. Если же залом на крутом повороте, а сильное течение буквально разбивается о него – готовьтесь к потере воблера. Достать здесь приманку нет никакой возможности.

Сплавляемся по плёсу. Плёс сужался и превращался в мощный тягун. Тягун, резко поворачивая, разбивался о двойной залом, постепенно снова растворяясь в плёсе. Что такое двойной залом? Редкое, коварное, но очень-очень вкусное место. На повороте залом ощетинился первой линией обороны – нешироким рядом корчей. За корчами свободной воды - «окон» - метров 30 квадратных. А дальше вторая линия обороны - огромный старый коряжник, глубоко уходящий в реку. Гид Ваня кричит: «Серега, бросай в «окно», быстро!» Сергей бросает 147-ю «Саруну».

Таймень тут же берёт на падении. Резкая подсечка, таймень взбрыкивает, а Сергей чуть ослабляет затянутый фрикцион. Отлично! Нас уже пронесло мимо залома. Резво паркуемся на косе. Я - за телефон, снимаю видео. Ваня - за подсак. А дальше - как в замедленном кино. Ваня - в стойке, шепчет: «Серега, не гони, дай ему погулять чуток…» Соколов замер на косе, только визг фрикциона нарушает тишину.

Ваня: «Теперь качай помаленьку…» Таймень как-то нехотя вылетает. Огонь красного хвоста. Здоровый! Сергей пятится по косе, потихонечку подводит трофей к берегу. В воду не войти – коряги. «Вот он, здесь!» - кричит мой Соколов. «Да где здесь?» - откликаемся мы с Ваней. Солнце в глаза. В воде блики, ничего не видно. «Здесь, здесь!» Мы с Ваней изо всех сил пялимся в воду.

Оказалось, что таймень у Сергея под ногами. Пять метров - в два прыжка, и Ваня уже тянется подсаком за коряги. Поздно - таймень юркнул под корч, что позади Сергея. Поймали шнур. Тащим. Да где там! Таймень, оборвав о корч шнур, уже вылетел на свободу.

У Сергея виноваты были, конечно же, мы с Ваней: и встали за сто метров, и не видели ни черта, и вообще…

Успокоительная пауза… Пробую сгладить ситуацию: «Сережа, а помнишь соревнования по марлину в Папуа - Новой Гвинее? Когда за два часа до финиша марлин выпрыгивает и срезает две приманки? Осталась ведь только одна. Тогда шкипер сказал: «Ребята, вы в полушаге от трофея. Бьемся до конца». И мы взяли марлина. Буквально умирали на вываживании с глубины 220 метров, но взяли». Тут гид Ваня твердой рукой указал путь: «Вперед! На ямы!»

Вывод: ажиотаж - в сторону, спокойствие, хладнокровие, точность команд для остальных членов экипажа.

Ямы

Акватория - такая: широкий, глубиной метра три перекат сползает в глубокую яму метров сто длиной. Громадная яма. Час хлещем, два… Ничего. Я уже глухо ненавидела эту яму, зареклась больше не поддаваться на прожекты Вани. Настало время перекусить, благо сервис поставлен на высоком уровне. Ваня накрыл «стол» - крышку от ящика.

Разложил разносолы - красную икорку, балык, ветчину. А также колбаски, сыры, жареную рыбу, помидорки с огурцами. И, конечно же, поставил рюмочки: «Танюша, ты покушай, выпей рюмочку, но более не надо. Не думай про тайменя, он сам к тебе придет». Сигаретка после чая, ленивый заброс воблера Saruna 147 куда-то в никуда. Обреченно подвожу воблер к лодке. И тут огромная морда тайменя поднимается за воблером. Не верю своим глазам – действительно, сам пришел! От кончика спиннинга до воблера - не более метра. Спокойно, Танюша, только не дергайся!

Таймешара открыл рот - и тут же захлопнул его, заглотнув воблер! Секунды тишины - таймень не двигается... В голове пулей проносятся слова гида: «Если таймень взял прямо под лодкой, не надо подсекать! Вы так просто вырвете приманку из пасти тайменя. И всё, нет трофея». Таймень подумал, подумал - и медленно двинулся на глубину. Ослабила фрикцион. Никаких рывков, метаний. Неуклонно таймень двигался к выходу из ямы, на мелкий перекат. Ваня с кошачьей ловкостью мгновенно отвязал лодку и на веслах потихоньку двинулся вниз, за тайменем: «Танюша, главное держи натяг, а я подсоблю! Не волнуйся, мы его возьмем после переката, там длинный плёс. Это твой таймень.

Я же говорил тебе, что он сам придет…» Пролетев перекат, выскочила из лодки. Ваня - за мной. Сергей остался парковать лодку. Спиннинг упрямо тянул усиленным комлем. Таймень кружит по плесу. Гид Ваня сильно нервничает: «Только не форсируй вываживание, больно здоровый, пусть побегает, дай ему устать! На мелководье, таймень начнет крутиться, держи шнур внатяг!»

Я же была совершенно спокойна. Не крутя катушку, отходила всё дальше и дальше по косе. Гигант обреченно приближался к мелководью. И тут – началось! Изогнувшись, таймень встал на хвост. Мотая головой, пытался сбросить воблер. И опять на хвост! Минут через десять таймешара подустал. Ваня зашел за тайменя, взял за хвост и вытолкнул на берег. Ура! Мы сделали это! Да, Хозяин Реки пришел ко мне. Но если бы не слаженная работа всей команды, мне бы в жизни его не вывести.

Тайменя взвесили – 35 кило! Забегая вперед, скажу, что потом попадались таймени и на 32, и на 34, но порог в 35 кг мне так и не удалось преодолеть. Возможно, тот таймень, что бился головой об косу, и был крупнее. Возможно, был больше и другой, которого уже взяли в подсак, а сами стояли в лодке в высокую воду на яме, привязанные к корчу, а потом принялись перепарковываться на косу. И этот таймень начал биться, пробил сетку подсака и ушел. Да, были печальки… Но трофеи не измерены, не взвешены, так что и говорить без толку.

День реванша

Пока шли к яме, я всё оглядывалась и взглядом вопрошала Ваню: «А может здесь покидаем?» Молчаливый ответ: «Не наш размер. Мы охотимся за гигантами». Как я уже неоднократно писала в предыдущих статьях, стоянки гигантов и рядовых тайменей – глубоко разные вещи.

А вообще день начался весело. На первой же яме - у нас два тайменя, 22 и 26 кило. Хорошо, конечно, но не за тем мы сюда ехали. Перешли на вторую - пусто. Третья яма. Время – начало пятого. Я сменила тактику: бросала «Саруну» в конец ямы - начало переката, где с одной стороны залом. Глубина около метра. Смысл: большая вероятность, что активный таймень выйдет покормиться. И он таки вышел! Две подсечки – для верности. Таймень застыл. Неужели зацеп? За что? Мы там сколько раз лодкой проходили – чисто.

Таймень зашевелился. Пока он не стал сваливаться в перекат, у меня было несколько секунд, чтобы его просто выдернуть с сильного течения. Успела! Дальше - дело техники. Качай и своей рыбацкой чуйкой чувствуй, когда таймень приготовится к забегу. Ну да пусть порезвиться. Яма длинная, простор для вываживания есть. Снасти надежные. Ваня заводит подсак под хвост. Тихое ура! Объятия, поцелуи, взвешивание, фото. 34 кило, увы. Опять собственный рекорд не побит…

Соколов бросает «Саруну» через всю яму, в перекат, ближе к залому. Есть! Сережа молча и сосредоточенно качает. Лососевый спиннинг BSLE-90 с тестом до 50 г – мощное и надежное оружие.

Мы с Ваней затаили дыхание… Минут десять борьбы - таймень под берегом. Ваня с подсаком буквально на цыпочках заходит в воду. Ну, мой Соколов победил всех – таймешара в 36 кило! А вот теперь громкое и троекратное ура! И за Сергея, и за нашего бессменного гида Иван Иваныча, и за меня! Команда! Да-да, именно с большой буквы - Команда!

И черт с ним, с тайменем 40 плюс. Помните, уважаемый читатель, что говорил наш гид Ваня? «Не думай про тайменя - он сам к тебе придет…»

Вот теперь и спросите себя: «Гигантский таймень. А оно мне надо?» Пережить реальные шекспировские страсти, расстроиться, обидеться, разочароваться, упираться из последних сил, а Его Величества всё нет. Взять себя в руки, поверить в себя, стукнуть в грудь: «Я всё же смогу сделать это!» И снова в бой!

Мне лично - надо. Я не сдамся. Жди нас, краснохвостый «засорокович» на следующий год. Мы снова встретимся, Ваше Величество Река и Ваше Неуловимое Величество Гигантский Таймень!