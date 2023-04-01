Спортивное рыболовство №5 сентябрь/октябрь 2023

По родным просторам

А.Коломиец. Ночной судак

Автор написал про ловлю ночного судака на основе личного опыта, приобретенного на ночных рыбалках в разные годы, но в одном и том же месте. Он ловил и в вечерние часы, и в ночные, захватывал и утренние. Собирал статистику. Его наблюдения могут оказаться интересными для тех, кто интересуется этой темой.

Снасть и тактика

В.Мельников. С ультралайтом за речными монстрами

Эта статья для тех, у кого нет времени отправиться в дальние дали в поисках трофеев и для тех, кто до сих пор считает, что ультралайт – это исключительно о ловле некрупной рыбы. Но речь и не о речных исполинах Волги, Камы или просторов «Чебоксарки». Автор рассказывает об охоте на солидных язей, шересперов и голавлей, что обитают в обычных реках, где практикуется рыбалка с берега или взабродку.

Н.Линник. В зоне прибоя

Чтобы быть с уловом в осенние дни, когда дует сильный ветер, нужно постараться рыбачить с прибойного берега и делать основной упор на облов первой прибрежной бровки. Для ловли в зоне прибоя очень эффективно матчевое удилище. Почему именно матч? Читайте.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Бесшумный выстрел на голодный желудок

Если на Тихоокеанском побережье надо добыть белки и углеводы «на поесть», удочка не значится первой скрипкой в оркестре. Любой выход со спиннингом в океан на моторной надувнушке всегда сильно зависит от множества внешних условий. Волны, ветер, приливы/отливы. Вот тогда среди главных солистов пьесы в программке появляется слинг (гавайское копьё) или же тривиальное подводное ружьё.

Из первых уст

И.Смирнов. Ловля – это тест на интеллект

Гость редакции – один из немногих молодых рыболовов, имеющих звание мастер спорта, чемпион России среди молодежи и бронзовый призер Кубка России по фидеру 2023 года Игорь Смирнов. О пути рыболова-спортсмена, а попутно - и об особенностях осеннего фидера Игорь рассказал Алисе Янелис.

Методы ловли

В.Клень. Причуды осеннего карпа

Карп – желанная цель для приверженцев поплавочных и донных снастей, а приход осени знаменует начало едва ли не лучшего сезона охоты на эту рыбу. Но легкой прогулки на водоем ожидать не приходится. Климатические и иные факторы заставляют постоянно вносить коррективы в традиционный алгоритм ловли, превращая карповую рыбалку пусть и в сложный, но интереснейший процесс.

По родным просторам

А.Янелис. Удомля - это про рыбалку «all inclusive»

Эта история про девчонок-рыбачек, неутомимо ищущих приключений с удочками наперевес. В этот раз они отправились на озеро Удомля близ одноименного городка в Тверской области. Славится оно обилием рыбы, и не простой, а экзотической для здешних мест.

Г.Шеляг. Сероперый брат красноперого хищника

С сероперым (кавказским) голавлем автор познакомился еще в детстве. «Голавчик», как называли его сочинские рыбаки, попутно попадался ему на поплавочную снасть при охоте на подуста и усача. И только много позже автор стал ловить его и нахлыстом, о чём и рассказывает.

Рыбалка. Северо-Запад

Д.Колеров. Дамба. Джиг-спиннинг без проблем

Многие петербуржцы наслышаны, что акватория вокруг Дамбы богата как хищной, так и мирной рыбой, но опасаются там ловить, и в первую очередь из-за особенностей рельефа дна. Да, действительно место не самое простое. Поэтому автор даёт несколько советов, основанных на личной практике, которые смогут превратить проблемную рыбалку в удовольствие.

Советы Мастера

В.Соколов. Ладожская «безмотылка»: уроки сезона 2022-23

Прошедший зимний сезон вышел уже десятым с того момента, как автор стал чередовать на льду блесны/балансиры с «безмотылками», а не с насадочными мормышками, оставив ловлю на органику в прошлом. Правильно ли принял он это решение или же нет? Опыт рыбалок, о котором он рассказывает в статье, показывает, что решение было совершенно верное.