Спортивное рыболовство №6 ноябрь/декабрь 2023

За рыбой вокруг света

К.Кузьмин. К юбилею немыслимого чемпионства

Ровно пятнадцать лет назад серым позднеосенним днём случилось то, чего, как говорили многие в спортивном сообществе, «не могло случиться никогда и ни при каких обстоятельствах». Национальная команда Российской Федерации выиграла чемпионат мира по ловле басса!

Методы ловли

Н.Линник. Нестандартное межсезонье

Летом такие скромные рыбы, как плотва, ельцы и подлещики из-за своих скромных размеров мало кого интересуют, а вот в предзимье, когда о поимке хороших лещей и язей остались лишь воспоминания, они могут оказаться очень даже интересными. Обитают они неподалеку друг от друга, но подходы к их целенаправленной ловле значительно отличаются друг от друга, причем как по тактике рыбалки, так и по устройству снасти.

В.Клень. За плотвой в темпе вальса

Оснований для проявления симпатий к серебристой рыбке с «красными перьями» имеется множество, но главные из них – высокая концентрация в реках и водоемах, стайный образ жизни, круглогодичная активность и зачастую неприхотливость вкусовых пристрастий. Поэтому-то вне зависимости от личных предпочтений в рыбалке её с удовольствием ловит и стар, и млад, и рыболовы-спортсмены, и рыбаки-любители. В полной мере всё сказанное относится и к периоду подледного лова.

Рыбалка. Северо-Запад

А.Великанов. Милицейский налим

В зимнюю пору налим ловится на наших широтах достаточно просто, а особых рыбинспекторских ограничений в налимьем деле вообще нет. В то же время перехитрить его считается большим искусством, т.к. налимы держатся на глубине и очень чувствительны к температуре воды. Наибольшая активность рыб наблюдается в промежутке от 4 до 12 градусов по Цельсию. Снасти и снаряжение для ловли незамысловаты, но надо знать, как и где их применять.

Д.Колеров. Финский залив. Как я привлекаю корюшку к лунке

Приёмы и снасти, описанные в данном материале, проверены на личном опыте автора и отлично себя показали в акватории Финского залива, но они применимы и на других водоемах нашей страны. Рассказывает автор и о неудачных приёмах ловли: ведь отрицательный результат - тоже результат.

А.Янелис. Даже на кожаный диван не променяем наш катамаран!

Погоня за новыми ощущениями привела автора на мощные пороги реки Кереть в Карелии, где она впервые в жизни сплавлялась на катамаране, и на острова Белого моря, где она познакомилась с нерпой и увидела дикую белуху! И это помимо непосредственно рыбалки.

Техника на рыбалке

В.Соколов. На рыбалку на буксировщике. Из записок мотокаюра

К нас в стране наибольшее распространение среди массива разнообразной снегоходной техники имеют мотобуксировщики. Чем они подкупают зимних рыбаков? Во-первых, относительно невысокой ценой. Во-вторых, относительно небольшими массой и габаритами. И, в-третьих, относительной простотой в использовании, обслуживании и мизерными эксплуатационными расходами.

Новости спорта

В.Мельников. «Chub Standoff». Липецкое противостояние спиннингистов

Спиннинговая ловля голавля с каждым годом становится всё популярнее. Даже искушенные рыболовы, которые охотятся исключительно за крупным хищником, хоть раз в сезон, да берут в руки легкую снасть и отправляются на обширные перекаты рек в поисках лобастого. Голавль стал своего рода мейнстримом для таких спиннингистов, а любительская голавлёвая рыбалка плавно перешла в спортивный ранг. В предлагаемой статье речь и пойдет о спортивной ловле.

Школа для новичка

Г.Шеляг. Редкий кадр

Порой случается, что сделанные в нужный момент и с правильного ракурса фотоснимки помогают не только увидеть, но и дополнить эмоции, полученные на рыбалке. Но бывает и такое, что прошла замечательная рыбалка, поймано много настолько крупной рыбы, что эмоции на берегу вас просто перехлестывают. И в процессе рыбалки вроде бы немало времени уделялось фотографированию. Но когда дома рассматриваешь итоги фотосессии, то и взгляд-то задержать не на чем. Как этого избежать – в рекомендациях автора.