Сероперый брат красноперого хищника Геннадий Шеляг | 13 октября 2023 г.

Так уж случилось, что с сероперым голавлем я познакомился еще в раннем детстве. И задолго до того, как впервые увидел его красноперого братца. «Голавчик», как называли его сочинские рыбаки, попутно попадался нам на поплавочную снасть при охоте на подуста и усача. И только много позже я стал ловить его и нахлыстом, о чём и расскажу.

«Голавчик» - это на самом-то деле голавль кавказский, или калинка афипская (Leuciscus aphipsi) – родственник хорошо известного нам голавля рода Squalius, широко распространенного в пресноводных водоемах Европы и Малой Азии. Данный стайный вид обитает в реках бассейна Азовского моря (к примеру, в горной речке Афипс, откуда и название), на юге России в притоках Кубани, в реках черноморского побережья Краснодарского края, а также в реках Западного Кавказа, включая Терек и Куру.

Длина кавказского голавля обычно 12 – 18 см, но есть свидетельства вроде как очевидцев о значительно более крупных экземплярах. Продолговатое тело рыбы, покрытое крупной чешуей, сжато с боков. Голова толстая с широким ртом. Спина тёмная, оливкового или коричневатого оттенков, серебристые бока, белое брюшко.

Грудные и брюшные плавники красноватые, зато спинной и хвостовой – серо-желтые. Кавказский голавль обитает на участках с быстрым течением. Питается различными донными беспозвоночными, водными и летающими насекомыми, свалившимися в воду. Нерест начинается в мае, икромёт происходит на быстринах с галечным дном.

Когда мы в детстве ловили «голавчика» на поплавок, чаще всего он брал в глубоких ямах с медленным течением. Использовали мы в качестве наживки личинок ос (местные рыбаки их называют «осиками») и небольшие шарики, скатанные из плавленого сырка. Видимо, в 70-е годы качество отечественных недорогих сырков было таким, что рыба клевала на них очень даже хорошо. Боюсь, если этот опыт повторить сегодня, рыба объявит забастовку – настолько нынешнее качество этого продукта оставляет желать лучшего.

Таинственные Чёртовы ворота

Наши старшие товарищи, которые добывали более крупных голавлей, использовали в качестве наживки личинок майского жука (называемых ими «шашилями») или кусочки куриной печенки. Однако самое главное из далекого детства, что врезалось в память – это страшные истории о речных «монстрах».

Одну такую историю не могу не рассказать, мои дорогие читатели. На реке Хоста есть якобы заколдованный участок, о котором всегда ходили легенды. Называется он Чёртовы ворота, а река там протекает в каньоне между двумя скалами. Хосту на этом участке нельзя назвать ни большой, ни глубокой, но именно тут до дна может быть 10 – 12 м. Я не раз бывал в Чёртовых воротах - и могу сказать, что они действительно зачаровывают.

В моём детстве этот каньон был почти что диким и нечасто посещался рыбаками и туристами. А сейчас его превратили в место массового паломничества, даже построили на берегах реки кафе и сауну.

Вроде бы понятно, что это естественный ход вещей, ведь людям надо как-то зарабатывать, чтобы выживать. А что одновременно происходит уничтожение дикой природы – уже не так важно. Грустно это всё…

Так вот, на выходе Хосты из этого каньона местные рыбаки не раз наблюдали очень крупных голавлей, однако не решались ловить их на удочку. Но однажды два рыбака, одним из которых был тот, от кого я услышал эту историю, отправились туда за грибами. У приятеля рассказчика с собой оказался моток толстой лески, какие-то крючки, грузила и поплавки. Подойдя к заветному месту, они поговорили о крупных голавлях и о том, что те даже могут хватать упавших в воду или переплывающих реку мышей и ящериц.

Затем друзья разбрелись по лесу, продолжая собирать грибы, но тот, у кого были снасти, впечатленный разговором, решил всё ж вернуться к реке и попробовать половить рыбу. Поймал ящерицу, насадил её на крючок так, чтобы она оставалась живой и подвижной. Крючок с живцом привязал к прочной леске, отмерил её метров пять, а остаток намотал на кисть руки.

Затем забросил живца подальше в подходящем месте. Ящерица поплыла к берегу, с которого её отправили в воду. Возникли шум и суета на воде, которые не мог не заметить хищник. Рыбак повторял свои попытки опять и опять. И каждый раз, как ящерица доплывала до берега, возвращал её вновь к середине плеса. А после очередного заброса, едва пресмыкающееся проплыло несколько сантиметров, тишину ущелья нарушил громкий всплеск - «монстр» в мгновенье ока просто сорвал с крючка ящерицу, оставшись незасеченным.

Закусивший удила азартный рыболов с трудом поймал новую наживку - и охота на «монстра» продолжилась. На втором или третьем забросе на поверхности появилась огромная пасть крупного голавля - и ящерица плавно скрылась с поверхности.

Подсекать даже не пришлось – сделав мощный рывок, рыба сама себя засекла. А дальше случилось непредвиденное. Голавль оказался очень сильным и одним махом затянул витки лески на рыбацкой кисти. Перехватить натянутую леску свободной рукой у незадачливого рыбака не получалось, рыба тянула очень сильно - и леска, прорезав кожу, стала её в буквальном смысле стягивать с кисти. Естественно, кровь, невыносимая боль и крики о помощи.

Хорошо, что товарищ оказался недалеко, быстро подбежал и, накрутив каким-то немыслимым образом леску на палку, выволок «монстра» на берег. И только после этого удалось высвободить сильно пораненную руку товарища. Повезло, что с собой у них оказались чистые платки и немного спирта, так что они быстро обработали и забинтовали кисть.

Но впоследствии руку невезучего рыболова пришлось серьезно лечить. Сероперый же «монстр» потянул более чем на четыре кило, а эта история стала настоящей легендой в небольшом курортном городке Хоста.

Максимум ощущений от рыбалки

В настоящее время я не раз слышал о килограммовых и даже двухкилограммовых голавлях, что для небольших горных речек вполне приличный размер. Забавно, что первой рыбой, пойманной мною на «мушку» на Кавказе, был как раз голавль. Охота за ним в горных реках значительно отличается от ловли его красноперого родственника в средней полосе России. Интересно, что крупных особей намного легче поймать именно в небольших речушках. Они, безусловно, есть и в больших реках, но там их найти намного труднее.

Для ловли нахлыстом следует применять удилища 2-го – 4-го класса длиной 2,5 – 2,7 м. Можно, конечно, взять снасть и 5-го класса, но на результативность это повлияет слабо, зато отрицательно скажется на ощущениях при поклевке и вываживании.

Я ярый сторонник легких классов и считаю, что от рыбалки нужно получать максимум ощущений. Кроме того, чем более деликатную снасть и тонкий поводок вы используете, тем больше даете рыбе шанс на полноценную борьбу за свою свободу. Она-то ведь не знает, что после подсечки вы всё равно её отпустите.

Снасти и «жуки»

Советую применять плавающий торпедообразный шнур, соответствующий классу вашего удилища либо на класс выше. Лучше всего подойдут шнуры среднетелые, с классической длиной торпеды. К катушке требования весьма произвольные. Она лишь должна соответствовать классу удилища, балансировать его и вмещать нахлыстовый шнур и 50 м бэкинга 20 lb.

Тонущие лидеры пригодятся только на больших реках. Конические лидеры можно применять, но не обязательно. Это зависит от вашей техники забросов и способности разворачивать шнур и поводок в ровную линию перед приводнением «мушки». Диаметр поводка размером с длину удилища можно ставить от 0,1 до 0,18 мм - в зависимости от условий ловли и размера реки.

Чем схож сероперый брат с красноперым родственником, так это пристрастием к «мушкам», имитирующим жука. Любители ловли красноперого голавля очень хорошо знакомы с этими мушками. О них написано и рассказано в различных статьях и роликах в Интернете столько, что нет смысла на этом вопросе останавливаться.

Не всякую тактику можно объяснить

Главное тактическое условие – громкое хлюпанье «мушки-жука» при её приводнении. Если сероперый не увидел, то должен обязательно услышать этот всплеск. Именно так объясняется данная специфика техники ловли. Есть один нюанс: при ловле в горных реках нельзя делать пристрелочных забросов, шаг за шагом приближаясь к перспективным точкам.

Пристрелка распугивает осторожную рыбу. Скажем, облавливая очередную ямку, шнур просто необходимо разыгрывать в воздухе, а первый же заброс должен приводнить «мушку» в намеченной точке. И никак иначе!

Можно еще отметить, что сероперый голавль в горных реках намного более пугливы и осторожен, нежели его красноперый собрат. Подкрадываться к перспективным точкам ловли следует очень осторожно. Один мой коллега, гуру ловли кавказского голавля, научил меня такой хитрости: подходишь ты к очередному месту заброса в полный рост или подкрадываешься вприсядку, обязательно встань на колени и выжди одну-две минуты перед тем, как начинать ловлю.

Таким приёмом успокаивается дыхание, появляется возможность полноценно рассмотреть и оценить перспективное место, чтобы сделать забросы точными. Кроме того, если рыба вас увидела и не сподобилась после этого сбежать со своей стоянки, она может успокоиться и привыкнуть к вашему силуэту.

Всё это, конечно, теоретические домыслы, а как всё происходит на практике под водой - трудно понять. Однако стоит прислушиваться к советам практиков, даже если они вам кажутся немного странными.

Загадка, которую стоит разгадать

Основной приём ловли на все виды сухих «мушек» – это заброс вверх по течению на расстояние не менее 10 – 12 м, причем надо постараться, чтобы у рыбы не было возможности увидеть рыбака. Каждую перспективную ямку или яму следует начинать облавливать именно так. Если же вы в дальнейшем захотите проверить её с мокрыми «мушками» или стримерами, тогда уже можно делать забросы и подходить к ямке напрямую. При этом стараясь делать первые забросы с дальнего расстояния, не приближаясь к воде.

Следует помнить, что шанс поймать голавля с поверхности на сухую «мушку» даже в зимнее время всегда больше, чем поймать его в толще воды или у дна. Поэтому рекомендаций по подбору конкретных моделей подводных «мушек» давать не буду. Отмечу только, что они могут имитировать гольяна, бычка-подкаменщика, быстрянку, личинку веснянки и личинку поденки. Эти объекты являются основной кормовой базой сероперого голавля. Облавливая глубокие ямы, стоит делать заглубление за счет веса тяжелых «мушек», продолжительных пауз после забросов и переброски шнура вверх по течению. Такая тактика даёт лучшие результаты, чем заглубление благодаря тяжести тонущих лидеров.

В общем, кавказский голавль - это загадка, которую постоянно приходится разгадывать. Однако перед тем, кто ищет и экспериментирует, подводное царство открывает свои ворота, пусть даже Чёртовы. Заходите туда достойно и помните, что на нас лежит ответственность за сохранение Природы и её чистоту. Удачи!