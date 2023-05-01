С ультралайтом за речными монстрами Валерий Мельников | 30 сентября 2023 г.

Моё знакомство с ультралайтовым спиннингом состоялось лет шесть назад на Черноморском побережье. Тогда ловля этой тростиночкой ставриды, скорпены и других прибрежных обитателей казалась обычным баловством, позволявшим весело скоротать предзакатный час. Если бы мне кто-то сказал, что с этой деликатной снастью я целенаправленно буду охотиться за трофеями - ни за что бы не поверил. Сегодня этот «кто-то» - я сам, адепт сверхлегких спиннингов и миниатюрных приманок.

Эта статья для тех, у кого нет времени или возможности отправиться в дальние дали в поисках трофеев и для тех, кто до сих пор считает, что ультралайт – это история исключительно о ловле некрупной рыбы.

Конечно, речь не пойдет о тех речных исполинах, за которыми выходят на оборудованных катерах в огромные акватории Волги, Камы или на просторы «Чебоксарки» и т.д. А расскажу я об охоте на более-менее крупных рыб, что обитают в обычных реках, где практикуется доступная для всех рыбалка с берега или взабродку.

Чаще всего на ваши приманки будут отзываться язи, шересперы и голавли. Основной рацион питания этих белых хищников составляет малёк и всяческие насекомые, которых как раз и имитируют некрупные приманки, относящиеся к классу ультралайт. При этом вырастают эти рыбы до весьма внушительных размеров. Правда, поймать ультралайтом трофейную щуку вам, скорее всего, удастся только в весенний и осенний периоды, когда активность хищницы наиболее высока. Так, моему другу Диме Нагаеву выпала такая возможность весной этого года.

На наших сборах перед соревнованиями в Липецкой области на небольшой воблер отозвалась, с позволения сказать, «мамка» на 3,3 кг. При этом спиннинг у Димы был с тестом всего-навсего до 7 г, а РЕ-шнур #0.3, т.е. менее 0,1 мм. Тогда после результативного вываживания и непродолжительной фотосессии щука была без последствий отпущена в родную стихию. Зато сколько адреналина принесла эта поимка - словами не передать!

Понятно, что называть каким-то значительным достижением добычу рыбы на 3 - 4 кг несерьезно. Особенно искушенному спиннингисту. Но когда у тебя в руках удилище легчайшего класса, вываживание подобного экземпляра по эмоциям можно приравнять к поимке более мощным спиннингом вполне себе трофейной щуки или судака! Главное в этом процессе - выбрать правильное место и время ловли, сбалансированную снасть и быть подготовленным технически и морально. Об этом и поговорим.

Время и место ловли

Чтобы целенаправленно ловить крупную рыбу, необходимо иметь понимание о местах её возможных стоянок. И знать периоды, в которые она наиболее активна. Раньше на моих «домашних» речках это традиционно были утренняя зорька и предзакатный час. Именно в эти непродолжительные отрезки времени мне удавалось поймать своих самых крупных голавлей.

Однако в зависимости от нынешнего изменения традиционных погодных условий крупный голавль может удивить поклевкой и в полдень, и в послеобеденное время – я заметил, что теперь каждый год всё меняется. Например, в сезоне 2022-го я наблюдал выходы крупного голавля исключительно перед закатом. А в этом году хоть «трофей сезона» еще не пойман, но нестыдные голавли (около килограмма) стабильно заявляли о себе с 14 до 16 часов.

Что касается мест стоянок, то красноперые гиганты тяготеют к выраженным донным аномалиям поблизости от перекатов. Это могут быть тиховодные закоряженные омуты, локальные коряги, сваи, большие камни в воде, приямки и всё, что явно выделяется из общего фона. В этих локациях крупная рыба вообще-то отдыхает. И, скорее всего, она будет игнорировать любые приманки, даже если у вас получится провести самую ловчую блесну или воблер прямо у неё под носом.

Однако на протяжении светового дня рыба обязательно несколько раз выйдет на перекат, чтобы немного подкрепиться. А на перекатах крупный голавль ищет укрытия, которые можно использовать в качестве засады. Обычно такими укрытиями служат неровности донного рельефа, камни или другие природные объекты, находящиеся в воде.

С большей вероятностью вы получите поклевку крупного голавля на выходе из переката. В таких местах сильным потоком вымывается яма, там-то наш трофей скорей всего и будет поджидать свою добычу. Нередко поклевка крупной рыбы происходит в самой бурлилке, при этом глубина в месте ловли может быть совсем незначительной.

К примеру, во время соревнований в Липецкой области на реке Быстрая Сосна я поймал трофейного жереха на обширном мелководном перекате с фоновой глубиной в 30 - 40 см. Это говорит о том, что если место выбрано правильно, то всё может случиться в самый неожиданный момент. И вот на очередной проводке по одной и той же траектории мой спиннинг вдруг сгибается в дугу, трещотка фрикциона не умолкает, а со шпули метрами стравливается леска. Ну а когда трофей на крючке, 90% успеха зависит исключительно от техники вываживания.

Практика вываживания крупной рыбы ультралайтом

Процесс вываживания крупной рыбы ультралайтом требует определенного навыка и сноровки. Ресурс ультралайтового удилища не позволяет форсирования, которое мы можем осуществить спиннингом более мощного класса (например, medium). Поэтому во главу угла ставим тонкую настройку фрикционного тормоза. Он должен быть отлажен таким образом, чтобы шнур стравливался даже при небольшой нагрузке.

Вываживая трофей, мы постоянно вращаем ручку катушки, выбирая обратно ту часть шнура, которую рыба стаскивает со шпули при сопротивлении. Через некоторое время рыба начнет уставать - и это отличный момент для того, чтобы постепенно затягивать фрикцион и подтаскивать улов к себе. Это вторая часть вываживания, в которой мы начинаем, что называется, качать обессиленную рыбу, работая уже не катушкой, а удилищем.

Выглядит этот процесс следующим образом: подматываем «плетенку» до тех пор, пока она не будет в натяг, после этого поднимаем спиннинг вверх и тянем на себя, таким макаром подтаскивая рыбу к берегу. После возвращаем удилище в исходное положение и одновременно выбираем слабину шнура, а затем повторяем действие до тех пор, пока трофей не окажется в подсаке.

Кстати, принимать рыбу я рекомендую именно подсаком. Во-первых, так гораздо удобнее, а во-вторых, уже «под ногами» у рыбы часто открывается второе дыхание, она начинает выдавать неистовые кульбиты и бросает все оставшиеся силы на то, чтобы удрать. Согласитесь, обидно, когда трофей ускользает прямо из рук.

Какой ультралайтовый спиннинг выбрать?

Направление «ультралайт» имеет несколько градаций.

1. XUL (экстра-ультралайт) – это спиннинговые удилища с тестовым диапазоном от 0,2 – 0,3 до 2,5 - 3 г. Такие модели используются в основном для ловли на самые маленькие и легкие приманки – скажем, летние мормышки.

2. SUL (супер-ультралайт) – тестовый диапазон от 0,5 до 4 - 5 г. Оптимальное решение для ловли на микроджиг и «микроколебалки». Как правило, наиболее распространены в ловле прудовой форели.

3. UL (ультралайт) – тестовый диапазон от 1 - 2 до 7 - 8 г. В моём понимании, именно такие спиннинги можно охарактеризовать классическим ультралайтом. Они хорошо работают с легкими воблерами (до 5 – 5,5 г.), «микроколебалками», легкими джиг-головками и даже с разнесенными монтажами типа «Каролина», «Техас», «Отводной поводок». Популярны у любителей ловли форели, только уже не прудовой, а «дикой», т.е. обитающей в ручьях и реках. Именно такой спиннинг мы и возьмем для охоты за «речными монстрами».

Под наши задачи подойдет спиннинг с тестом до 8 г, быстрого строя, имеющий тубулярную (полую) вершинку, податливый бланк и мощный (в пределах разумного) комель. Быстрый строй позволяет выполнить точный заброс приманки и сделать уверенную подсечку. Тубулярная вершинка обладает хорошей тактильной информативностью, податливый бланк поможет гасить рывки рыбы при вываживании, а мощный комель придет на помощь в момент, когда рыбу пора будет завести в подсак. Среди нынешнего ассортимента удилищ, представленных как в офлайн, так и в онлайн магазинах, найти подходящий спиннинг труда не составит.

Особое внимание я бы акцентировал именно на строе, поскольку удилище не должно быть слишком лапшистым и в то же время - не колообразным. В идеале хорошо бы было, если при забросе приманки нагружалась только вершинка спиннинга, а при увеличении статической нагрузки в работу включалась остальная часть бланка – до комля.

На спиннинг ставим безынерционную катушку размера 2000 - 2500 по японской классификации с возможной нагрузкой на фрикцион от 5 до 10 кг, наматываем шнур диаметром ## 0.3 - 0.5 по японской же классификации (0,09 – 0,117 мм). Ваш ультралайтовый комплект для ловли трофеев готов!

Ловите да обрящете!

Охотиться за крупной рыбой с очень легкой снастью крайне интересно, хотя и сложно. Это постоянный поиск и эксперименты. Но не ждите быстрых результатов. Меняйте локации, ловите в разные сезоны и в разное время суток, используйте разные типы приманок.

Однако стоит помнить, что не в каждом случае ультралайт будет правильным решением. Например, применять ультралайтовые снасти в сильно закоряженных местах неэффективно. Мощности удилища не хватит, чтобы мгновенно начать форсированное вываживание, а если дать рыбе погулять на отпущенном фрикционе, то, скорее всего, она забьется под коряги и оборвет вашу оснастку. Поэтому старайтесь выбирать максимально открытые места, похожие на те, что описаны выше в тексте.

Я уверен, что поимка крупной рыбы на ультралайт окупит все сложности рыбалки. Ни хвоста, ни чешуи!