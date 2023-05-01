Причуды осеннего карпа Владимир Клень | 28 сентября 2023 г.

Карп – желанная цель для приверженцев поплавочных и донных снастей, а приход осени знаменует начало едва ли не лучшего сезона охоты на эту рыбу. Но легкой прогулки на водоем ожидать не приходится. Климатические и иные факторы заставляют постоянно вносить коррективы в традиционный алгоритм ловли, превращая карповую рыбалку пусть и в сложный, но интереснейший процесс.

Что-то частенько я стал на рыбалках припоминать великие строки нашего Александра свет-Сергеевича: «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель». Ведь, казалось бы, чем чаще ловишь рыбу – тем больше знаний и опыта. А чем больше знаний и опыта – тем лучше узнаешь жизнь и повадки рыб, а значит - результативнее рыбачишь.

Но та же практика показывает, что трудом наработанные каноны рыбалки не так уж и неизменны. В этом их парадоксальность, но одновременно и прелесть, ибо нескончаемые открытия удивляют, восхищают и радуют.

Этот вывод я отношу к ловле абсолютно всех рыб, но в последние годы шаблоны чаще иных рвут у меня именно карпы. Ну вот, к примеру, едешь на изученный как свои пять пальцев «карповник» в идеальное время года и суток. Оснастки стократ проверены и адаптированы под этот самый водоем. От аромата прикормки сам слюной едва не захлебываешься. Но рыбы – бастуют, и никакими уговорами и мольбами их не пронять.

Само собой, карп – рыба взбалмошная, привередливая, одна из самых противоречивых. То она как шальная после каждого заброса на приманку бросается и ловится даже дуплетом (фото 1), то ничем ей не угодить. И это карпу не нравится, и то – не то. Сам не ведает, что ему надо, куда уж тут рыбаку догадаться. А на фоне стремительно меняющегося в последние годы климата такие метаморфозы проявляются всё отчетливее.

Мой старинный приятель более двух десятков лет занимается разведением карпов и слывет подлинным знатоком своего дела. Так вот, даже он порой пожимает плечами в недоумении. Говорит, что изменение климата в сторону потепления серьезно повлияло на вегетационный период карпов, т.е. сезон их выращивания с благоприятными для роста температурой, длиной светового дня и другими факторами внешней среды. А рыбы подстраиваются под динамично меняющиеся условия и оттого становятся непредсказуемыми. Но при этом у них наблюдается хороший годовой прирост.

В этом сезоне в арендуемом им озере 20-граммовые мальки карпа с мая по август потяжелели почти в 10 раз, достигнув планки в 180 г, да и взрослые особи прибавляли килограммами, налегая на растительный корм до самых морозов (фото 2). И даже зимой из-подо льда карпы стали гораздо чаще ловиться в морозные дни, не говоря уже о периодах оттепелей. На карасей же он вообще рукой махнул. Те, похоже, перестали обращать внимание на время года, потому-то на льду круглогодично яблоку негде упасть - рыбаки ежедневно тягают их одного за другим в изрядном количестве.

Все течет, всё меняется

Но вернемся к нашей теме. Весной, по наблюдениям и указанного рыбовода, и моим собственным, живущие в холодной еще воде карповые предпочитают животный корм. В нём много протеина, что придает карпам максимум энергии. Соответственно, их можно смело ловить на пучок мотылей, червей, опарышей, пусть даже с добавлением той же кукурузы в качестве дополнительной насадки (фото 3).

Летом же, когда подчас в наших краях бывает, что ртутный столбик термометра приближается к цифре «30», либо вообще убегает за неё, соблазнить карпов на поклевку становится гораздо труднее.

За день ловли гораздо чаще попадаются единицы, нежели десятки рыбин. И невзирая на высокую плотность карпового поголовья в водоеме, многие рыболовы зачастую уезжают несолоно хлебавши. Причина этого - не в нежелании рыб трапезничать вообще, а в переходе на иной режим и характер питания.

Вот, к примеру, недавно мы с моим приятелем провели любопытный эксперимент. В большой аквариум с карпами опустили внушительных размеров пучок травы, который специально привезли с озера. А спустя неделю от него не осталось ни травинки. Карпы сточили всю зелень подчистую, оправдывая свое прозвище «водяные поросята». Выходит, насади травяную прядку на крючок, забрось оснастку в воду – и обольстишь карпа, как это бывает с плотвой, которая летом очень охоча до водорослей.

Выдаются дни, когда карпы совершенно не гуляют по озеру, не плещутся и не скачут, как им свойственно. И на фоне такого затишья еще и не клюют. При такой безнадеге в голову сама собой лезет шедевральная фраза героя незабвенной кинокомедии: «Меня терзают смутные сомнения…» Поневоле начинаешь задумываться, а есть ли рыба под водой вообще. Безусловно, она есть, только стоит колом и ничем её не пронять. Упомянутый выше рыбовод часто сетует, что карпы неделями даже в сети не попадают, как ни окружай их «паутинами».

Размышляя на тему климатических передряг последних лет, я пришел к выводу, что все четыре сезона календарного года как-то сместились по временной шкале и частично перемешались. Конечно, регион региону рознь, но в той или иной степени эта тенденция присутствует повсеместно. В моём регионе, к примеру, лето и осень точно сдвинулись примерно на один месяц назад. Соответственно, август сопоставим с прежним июлем, сентябрь – с августом, октябрь – с сентябрем и т.д.

Визуальные признаки таких подвижек – более ранний нерест рыб и цветение воды (фото 4). Да и люди еще в середине осени нередко ходят в одних рубашках. Увидели б такие картинки наши предки, глазам своим не поверили.

В общем, жизнь рыб, в том числе и карпов, меняется постоянно. Соответственно, чем чаще рыбачишь в новых условиях, тем больше делаешь открытий. Расскажу о любопытных наблюдениях последних лет при ловле карпов на фидерные оснастки.

Рыбалка полна неожиданностей

Несмотря на то, что осень в принципе считается отличной порой для карповой ловли, я стал более скрупулезно подходить к выбору подходящего мне водоема. Погода в любом случае уже не столь постоянна, как летом - без зонта ехать рискованно, ночи значительно холоднее, растительность увядает и т.п. Поэтому если обитающие в озере карпы малочисленны, риск фиаско возрастает, т.е. шансы на поимку невысоки. А чем выше плотность популяции карпов – тем лучше. Хотя, честно говоря, даже это не гарантирует улов в эту благословенную пору.

Вот, к примеру, на одном из прудов я как-то провел двое суток. Карпами водоем был зарыблен, что называется, под завязку, причем и трофейными экземплярами тоже. И что? Первый день мы с другом бесславно просидели над удочками, но не сдались, в отличие от пятерых соседей-рыбаков, которые, плюясь, уехали домой.

Мы же остались ночевать, надеясь на следующий день. С утра сражались как могли, меняя приманки, фидерные монтажи, направление и дальность забросов. Самонадеянно предполагали, что если обильно раскормить секторы ловли, то будут все основания рассчитывать хоть на какой-то успех. Но в итоге опять вышла грустная история. Поймали всего по одному «трешнику», однако если приятель подсёк своего карпа, как и положено, за губу, я сотворил прямо-таки чудо чудное. И хоть это примирило меня с нежданным фиаско.

А дело было так. Вытягивая в очередной раз оснастку из воды, я вдруг почувствовал мощный рывок. Поначалу подумал, что по уму засёк карпа, поскольку на начальной стадии вываживания тот вёл себя покладисто и без сопротивления шел к берегу. Однако, подведя рыбину на расстояние захвата подсаком, я от удивления оторопел.

Оказалось, что мой крючок зацепился за чью-то ранее оборванную оснастку с двумя поводками и кормушкой. А на крючке одного поводка уже сидел карп, крючок же на втором поводке умудрился подцепить я. Такая поимка «крючком за крючок» вышла хоть и фантастическая, но по большому счету во благо. Тот карп, которого я умудрился подобным макаром поймать, явно замучился таскать за собой инородные предметы. А я его после подсачивания освободил и отпустил восвояси.

Хлеб да каша – пища. Наша?

Возвращаясь к вопросу о привередливости карпов при кормежке, отмечу, что немаловажным может оказаться даже количество зёрен кукурузы на крючке. Насаживаешь на крупный крючок три штуки – не хочет клевать. Меняешь крючок на меньший по размеру и нанизываешь одно зерно, пряча в его теле жало (фото 5) – клюет. Поэтому прочные карповые крючки с собой должны быть разных размеров и в достатке.

Вместе с тем одной консервированной кукурузой, пусть даже с разными ароматами (скажем, конопли, клубники, Тутти-Фрутти и т.д.), улов не всегда можно сделать. В иные дни рыба от любой приманки носы воротит. Можно, конечно, сидеть до победного, ожидая, что найдутся особи, падкие на эти зёрна, но можно пойти и другими путями. Речь, например, о мягких приманках, которые всё чаще оказываются у меня в приоритете.

Несмотря на родственную связь с консервированной кукурузой, воздушная кукуруза Corn Puff - более привлекательная насадка (фото 6). Благодаря технологическим особенностям производства, она обладает широким спектром вкусов, цветов и запахов, но главное – мягкостью. Чем чаще ловлю на данную насадку, тем больше она мне нравится.

Первоначально плотная и с усилием пробиваемая крючком, она отлично держится на цевье даже после серии силовых забросов (фото 7). Зато после погружения не только всплывает над дном, но и начинает разбухать подобно губке. Если после заброса оснастку не подтягивать, то кукурузный шарик не один десяток минут продержится на крючке. Однако в этом случае при малейшем движении квивертипа, указывающем на поклевку, требуется мгновенная подсечка.

Хорошо на рыбалках проявляют себя катыши из теста. Я не сторонник мудреных рецептов - иду по простейшему пути и только при необходимости готовлю тесто на водоеме. Использую муку или манку, в которые могу добавить овсяные хлопья, панировочные сухари, жмых или даже мякиш черного хлеба. Пробовал я также смешивать манку с фабричной сухой карповой прикормкой - и тоже получал хороший результат.

В тесте куда важнее рецептуры считаю его максимальную мягкость. Карпы любят смоктать, высасывать тягучую питательную массу и меньше опасаются подвоха, нежели при твердой приманке на крючке.

Нежные мягкие приманки эффективно использовать в оснастках Metod flat feeder (фото 8). В этом случае я еще перехожу на легкий фидер с тестом до 40 г, выполняю забросы на близкую дистанцию. И если для кукурузы Corn Puff специализированый крючок не требуется, то в случае с тестом разумнее использовать крючки с пружинками (фото 9). Они надежнее фиксируют объемный катышек теста на крючке, так что даже при перезабросе оснастки приманка полностью не слетает.

По той же причине рыбаки-фидеристы в моём регионе в хмурые осенние дни стали чаще прибегать к использованию ранее популярных пружин-смоктух (фото 10), оснащенных несколькими короткими капроновыми поводками. Эта снасть не относится к категории спортивных, но является толковой для подачи карпам не рассыпчатой питательной массы с насадкой на крючке, а мягкой и тягучей каши. При этом каша маскирует крючки, а те всасываются карпами в процессе её поедания.

Попутно один из поводков с крючком не вдавливается в приманочную массу, а остается в виде отвода с кукурузой или иной приманкой на нём (фото 11). Выходит, такая пружина выполняет сразу несколько функций.

Каша для данной пружинной кормушки варится из пшена с последующим добавлением в неё различных ингредиентов – манки, жмыха, панировочных сухарей, хлеба и пр. (фото 12). По собственному опыту отмечу, что приготовить её, пожалуй, посложнее прикормки для обычных фидерных кормушек. Чуть переварил пшено - и выйдет размазня, которая сразу начнет слетать при забросах.

Где поиск – там открытия

Осенние карповые рыбалки научили меня при плохом клёве прибегать к радикальным изменениям фидерной оснастки. Показательный пример – мой недавний выезд на классический «карповник» и ловля в формате вечер/ночь/день. С вечера поймал пару карпиков, а затем - как отрезало. Причем периодически я стал вытягивать оснастку с исчезнувшей с крючка кукурузой. Даже закралась мысль, уж не слетала ли она при забросах, а я попросту этого не замечал.

Но после того, как пару раз на моём крючке всё же остались ошметки кукурузы (фото 13), ситуация приобрела совсем иной коленкор. Я понял, что это выходки карпов, которые умудряются глоточными зубами крошить кукурузу и высасывать её начинку, оставаясь при этом безнаказанными. Выходило, они настолько ловко и незаметно берут приманку в рот, что квивертип фидера не регистрирует их фокусы.

Решение проблемы я нашел в заменах: 2,5-унцовой фидерной вершинки (2,5 oz) на одноунцовую (1 oz), а 0,2-миллиметрового лесочного поводка - на 0,16-миллиметровый. Результат себя не заставил ждать. Вскоре после заброса оснастки я зафиксировал короткие, слово «плотвичные» подергивания квивертипа. Мгновенно подсек и ощутил приятное сопротивление.

В результате товарный карпик около «двушки» оказался в подсаке (фото 14). Ну а дальше дело пошло проще, разве что приходилось чуть дольше и деликатнее вываживать наиболее резвых рыб, дабы они не порвали себе губы, а мне - поводок.

Важным видится и проверенный подход к длине поводка. Если обычно я начинаю ловлю с поводками длиной 40 - 50 см, то при отсутствии поклевок удлиняю их до 70 - 80 см, а то и до метра, как обычно делаю на реке. Случаются ведь рыбалки, когда карпов пугает именно кормушка, поэтому чем дальше от неё находится приманка – тем смелее ведут себя рыбы.

И еще одно важное дополнение – это расширение практики применения грузила на короткой дистанции ловли. В прошлом году у меня была рыбалка, когда вопреки совету напарника я сделал упор не на поплавочную удочку, а на легкий фидер, имеющий скользящий груз на шнуре. Заброс делал всего на 10 м к бровке русла, проходящего у «моего» берега. Соответственно, прикармливал с руки.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду в тот день, карпы у меня клевали хорошо (фото 15) и почти два десятка «поросят» оказались в садке. Но куда важнее, что этот результат втрое превзошел показатель моего напарника, ловившего рядом поплавочной удочкой. По моему разумению, причина тут крылась в подаче приманки, которую обеспечивала именно оснастка.

Донная – лучше якорилась на дне, а поплавочная стаскивалась с прикормочного «пятна» поверхностным течением. Кроме того, я использовал более тонкие лески - и основную, и поводковую, а длина моего поводка вдвое превышала длину поводка приятеля. Конечно, ловились бы карпы за «пятерку», мои шансы на успех стали на порядок ниже, но это была бы уже совсем иная история.

В последнее время на карповых рыбалках я всё чаще убеждаюсь в полезности своей привычки ловить только на сверхострые крючки. Всегда вожу с собой маникюрную пилочку для ногтей с четырьмя гранями разной степени абразивности - от грубой до полировочной (фото 16).

Даже при минимальном притуплении крючка не ленюсь подводить этой пилкой жало до придания ему максимальной остроты. Карпы часто норовят выплюнуть приманку при малейшем намеке на подвох. Поэтому молниеносность подсечки и острота крючка способны свести на нет их усилия.

Входит у меня за правило засекать карпов за губу не только изнутри, но и снаружи, что хорошо иллюстрирует сделанная мною фотография (фото 17). А одного из карпов вообще удалось поймать за нетипичную часть тела. В тот день карпики ловились некрупные – до кило.

Во время очередной результативной подсечки оказываемое рыбой сопротивление показалось мне более сильным, нежели в предыдущие разы. Промелькнула мысль, что поймал карпа на порядок крупнее прежних. Однако ж когда рыба оказалась в подсаке, я сначала разочаровался, а затем изумился. Разочаровался, ибо карпик был мелким – не более 700 г. А изумился - потому что поймал его за ус! Причем толстый карповый крюк просек ус не поперек, а прошил его вдоль. Как в это делается при наживлении на крючок червя (фото 18).

Любые рыбалки – это постоянные открытия, а с учетом склонности карпов к чудачествам, увлечение их ловлей разгонит даже осеннюю тоску.