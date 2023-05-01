Ладожская «безмотылка»: уроки сезона 2022-23 Владимир Соколов | 9 октября 2023 г.

Прошедший зимний сезон вышел уже десятым с того момента, как я стал чередовать на льду блесны/балансиры с «безмотылками», а не с насадочными мормышками, оставив ловлю на органику где-то в прошлом. Правильно ли принял я это решение или нет? Опыт моих рыбалок показывает, что решение было совершенно верное. И никаких, даже минимальных сожалений о нём нет.

Добавлю, что нет даже малейшей тени зависти, когда на льду я вижу коллег, успешно ловящих рыбу на органику, а у меня с первых лунок процесс, что называется, не идёт.

Правда, такие временные неудачи обычно случались в самом начале моей безмотыльной практики. Да и то лишь потому, что я использовал, скорее всего, неоптимальные для конкретных условий приманки, да еще и не всегда их умело анимировал. Плюс имевшиеся на первых порах снасти в моём арсенале не позволили в полной мере раскрыть весь потенциал безмотыльного оснащения.

Тем не менее, каждая подобная неудача заставляла задумываться над возможными причинами. Снова и снова браться за паяльник, чтобы пробовать различные виды и размеры крючков, изменять форму наплывов при впайке крючка в тело мормышки и т.п.

Проверять уже на льду различные размеры, цвета и формы бисера и варианты оснащения ими тех или иных видов приманок. Расширять палитру применяемых красителей для тел приманок. И итоги сезона 2022-23 годов позволяют говорить о том, что основные ключики к ладожской рыбе, а точнее - к ладожскому окуню, подобрать в целом удалось.

Но почему всё ж оговорка – в целом? Бывая довольно часто на льду, перезваниваясь с коллегами для сбора информации или отчитываясь перед ними о своих достижениях на только что завершившихся рыбалках, волей-неволей касаешься тенденций и замеченных изменениях в поведении окуня на момент беседы. Ведь без учета этих нюансов, без оперативного реагирования на них сложно рассчитывать на успех.

Как говаривал старина Гераклит – «Всё течет, всё меняется». Вот почувствовать эти самые тенденции, изменения на самых первых стадиях и есть, на мой взгляд, самая важная задача. Задача, решение которой позволит определить наиболее рабочие приманки и при благоприятном раскладе быть всегда с рыбой.

Дело в том, что каждый год Ладога стабильно преподносит какие-то сюрпризы. То блеснильщики пару месяцев не вылезают из тростниковых зарослей, поскольку на открытой акватории не встал лед. То в приоритете оказывается ловля у самой границы тростника, где каждая десятая поклевка заканчивается срезом приманки из-за хулиганских выходок щуки (фото 1) и приходится во время охоты на окуня переходить с «безмотылок» на довольно-таки большие блесны с металлическим поводком (фото 2).

То подавай полосатому совсем маленькие, чисто спортивные приманки. Точно предугадать сценарий рыбалки, нюансы поведения окуня - понятно, нереально, но попытаться что-то сделать, что позволит не чувствовать себя лишним на этом «празднике жизни» на льду, вполне по силам. И здесь разговор пойдет уже об очень важных, на мой взгляд, деталях и тонкостях, которые людям, далеким от темы, могут показаться малозначительными и неинтересными.

Но на рыбалке, как известно, мелочей не бывает. Поэтому далее - о мелочах, нюансах и обо всем, что связано с «безмотылкой» на Ладоге, причем на основе моих наблюдений и практических шагов, приведших к достижению результата.

В завершившемся сезоне множество рыбалок удалось провести, что называется, по горячим следам, т.е. более чем в половине наших с компаньонами выездов на Ладогу мы оказывались у лунок, на которых днем ранее проводил рыбалку человек, привозивший нас следующим утром на этот же участок акватории.

Понятно, что такая наводка позволяла довольно быстро найти своего окуня и наловиться от души. Но когда попадаешь в подобные условия, то возникает вполне естественное желание поэкспериментировать со снастями, с лесками и, конечно же, с приманками. И этот сезон заставил меня иначе взглянуть и на те выводы, которые я делал ранее, в том числе и в своих статьях на страницах «Спортивного рыболовства».

О размерах «безмотылок»

Начнем с величины безмотыльных приманок. В этом вопросе перед рыбаком всегда некая дилемма. Чем меньше приманка, тем выше вероятность, что любая, даже самая пассивная рыба на неё позарится. Вопрос лишь в цветах этой приманки и отчасти в её форме и виде навесного бисера. Но с другой стороны - маленькая легкая приманка, достигая своей рабочей глубины, дольше, а иногда - и значительно дольше тонет, чем крупная. Что снижает вероятность очень быстрой ловли, которую в рыболовных кругах называют «лифт».

Кроме того, легкую приманку надо купать на тонкой леске, которая на льду так и норовит зацепиться за что попало и запутаться, а при поклевке трофея заставляет нервно и учащенно биться сердце - а выдержит ли? И рыбу такая неприметная приманка, как правило, не собирает, а ловит лишь ту, что в данный момент оказалась под лункой или в непосредственной близости от неё. Естественно, небольшое количество маленьких приманок у меня в арсенале есть, но только про запас, на всякий случай.

А в основном же рабочие мормышки у меня крупные, а если сравнивать с теми, что продаются в магазинах, то очень крупные (фото 3). Чего я этим добился? Большие приманки позволяют ловить быстро и очень быстро, потому как благодаря своему весу (а их масса до 1,5 г) они моментально тонут.

Этому даже не мешает используемый мною флуорокарбон диаметром от 0,14 мм, который позволяет чувствовать себя значительно спокойнее, даже если там, внизу, попалось что-то солидное - к примеру, с жировым плавничком (фото 4).

К слову, такие гости лучше чувствуются на бескивковых удочках, причем, на любых глубинах. И, кроме того, тяжелые мормышки у меня сильно шумящие и отлично собирают рыбу. Возможно, что даже не хуже, чем это делают блесны и балансиры.

Пару лет назад я писал о том, что есть, дескать, некий предел для максимальных размеров «безмотылок». Но этот сезон показал, что ранее озвученная мной цифра в 18 мм - это очень даже не предел.

У меня прекрасно работали мормышки, собранные на крючках форелевых серий № 8 длиной 18 мм, на которых на серьге висела бусина 7 мм в диаметре (фото 5), т.е. получалось, что максимальный размер «безмотылки» (по наибольшему измерению) достигал 25 мм. Приманки такого размера отлично работали в начале января, но, правда, уже к середине февраля окуню они разонравились. Как говорится, всему свое время.

Кроме этого, я собрал несколько мормышек на крючках длиной 21 мм. Но с бусиной диаметром до 5,8 мм на поддеве (фото 6). И эти приманки тоже оказались рабочими, причем они начали ловить с конца декабря и продолжали до совсем уже весенних выездов, когда всё уже текло.

В качестве оснащения я использовал «жабий глаз», просто «зелень» и «белые арбузы». А во второй половине зимы окунь на Ладоге стал явно предпочитать «белые арбузы».

О хитроумной замене

Теперь поделюсь несколькими личными секретами из области моих тактических приемов на рыбалке. При попадании на стаю окуня, по всем признакам коматозного, особенно в период с середины февраля и до апреля, полосатого удавалось выводить из этого состояния средней по размеру/массе мормышкой с белым или желтым «арбузом». Поваляв приманку дольше обычного по дну, постучав по донным камням, я завершал данное действо довольно быстрой и размашистой амплитудной проводкой.

Проводкой, когда мормышка явно идет в расколбас – заметно изменяя своё положение в пространстве при каждом дёрге. Эти манипуляции если не всегда, то довольно часто приводили к тому, что какие-то окуни из стаи не выдерживали - и принимались активно клевать на протяжении трех - пяти минут. Иногда это позволяло поднять на лед до двух десятков «хвостов» одномоментно.

А со стороны это всё смотрелось, как самый настоящий «лифт» (видеоролик об этом здесь на youtube): поклевки следовали на каждой проводке, а иногда даже на падении мормышки. Но такое счастье обычно длилось недолго, потом окунь совсем неожиданно просто «затыкался», хотя камера Calypco показывала, что он никуда не девался, а оставался под лункой - и даже спинной плавник не опускал.

И вот тут после некоторых раздумий я стал применять метод «хитроумной замены», делая следующее. После трех - четырех пустых проводок отбрасывал удочку и быстро опускал в лунку вторую снасть с другой приманкой, которая уже была настроена на эту глубину. И практически всегда «лифт» возобновлялся. Обычно на замену я выбирал либо мормышку такого же размера, но с бисером другого цвета, либо уменьшал размер мормышки и менял размер бисера и тип его подвеса (либо одетый на цевье, либо на серьге).

Если окунь после нескольких поклевок снова «затыкался», то выручала замена на новую приманку, отличающуюся от предыдущих. Иногда приходилось делать даже по четыре таких смены. А после перехода на новую лунку я опять начинал ловлю с первой удочки.

О бескивковых удочках

В этом сезоне почти все мои рыбалки проходили на глубинах от 1 до 3,5 м в районах Леднёво, Дубно и Крениц (фото 7 и 8). С одной стороны, рыбачить на такой глубине очень комфортно, т.к. удается ловить очень быстро. А с другой, пока на льду еще не было снега или когда он посреди зимы таял, любое движение чужих санок неподалеку (о буксировщиках или о «снежиках» я вообще молчу) моментально обрывало клёв. Иногда совсем, но чаще на несколько минут.

Был и еще один важный плюс в такой ловле: довольно прозрачный лед Ладоги, хорошо пропуская солнечный свет, позволял через лунку подсматривать сверху за подводными обитателями. Видеть их поведение на довольно большом участке. Это давало возможность оперативно вносить коррективы в игру приманкой или, если окунь на мормышку никак не реагировал, моментально её заменить.

В ходе таких наблюдений мне удалось выявить одну интересную закономерность. Использовались почти, казалось бы, одинаковые приманки, а реакция окуня на них заметно отличалась. Одни «безмотылки» при работе удочкой двигались строго возвратно-поступательно вдоль вертикальной оси. А другие в момент потяга, помимо подъема вверх (вектор F1), обнаруживали весьма заметную составляющую и в горизонтальной плоскости – вектор F2 (фото 9).

И приманки с горизонтальной составляющей окунь выделял особо. При внимательном сравнении форм тел приманок, у которых есть эта самая горизонтальная составляющая, и не имеющих её, нашлось-таки отличие. Оно заключалось в форме внутренней поверхности мормышки. Если поверхность округлая (фото 10), то мормышка работает строго в вертикали, тут никуда не денешься.

А вот если есть внутренняя поверхность была плоской или на ней имелись технологические приливы с плоскостью (фото 11), то набегающий сверху поток воды мормышку немного сдвигал/уводил в сторону. Причем не всегда в одну, особенно если мормышка не жестко привязана, а имеет свободный подвес на микрозастежке.

В этом случае её шатания в стороны получались хаотичными. На такой мормышке и бисер, и какое-либо другое оснащение начинало более активно двигаться, что значительно чаще провоцировало на поклевку даже самого коматозного окуня. И полосатый такую приманку, что особо радует, атаковал значительно более нахально, дерзко и агрессивно.

Но поскольку эта добавочная гидродинамическая поверхность часто бывала незначительной, отклонение получалось совсем небольшое. И выходило оно тем меньше, чем мягче и длиннее, а следовательно - инертнее был кивок удочки. Это как раз довод в пользу относительно жестких «бескивковок», которые обеспечивают необходимую скорость движения мормышке.

Лучший «обвес» сезона

Несколько слов об оснащении моих мормышек, хорошо себя проявивших в прошедшем сезоне. Сразу оговорюсь, что приманок с аналогичным «обвесом» я пока не встречал ни на прилавках рыболовных магазинов, ни на льду у незнакомых коллег.

Начну с «гирлянды» на серьге. Я попробовал оснастить подобным образом несколько приманок, используя бисер белого и темно-красного цвета (фото 12). Это как бы имитация опарыша и мотыля. Составлял и гирлянды из «арбузов». Все они себя отлично проявили в самом начале зимы, фактически по перволедью и в первые полтора месяца, привлекая окуня при игре и на подъем, и на спуск. Причем всё это происходило при очень плавной и малоамплитудной игре. Светлый бисер я обычно купал утром и вечером, а красный – днём. Приманками такой конструкции я оснащал кивковые удочки.

Примерно в этот же период я протестировал мормышки, в оснащении которых одна совсем мелкая бисерина сочеталась с пайетками и ювелирными цепочками (обычно 2 - 3 звена - фото 13). Пробовал ставить цепочки подлиннее, но в процессе рыбалки те иногда закидывались на острие крючка. На игре это никак не отражалось, но рыбу просто не удавалось как следует подсечь.

Еще один эксперимент, на этот раз с увеличением размера «белых арбузов» (фото 14), я также могу признать удачным. Полученные приманки массой от 1,2 до 1,5 г (фото 15) отработали просто на отлично. Однако стоит признать, что несмотря на довольно большой размер приманок, они не отсекали мелочь.

На эти мормышки отлично ловился, начиная с самого первого выхода на лед, и мелкий, и средний, и крупный окунь, и даже несколько экземпляров трофейного «закилушника» (фото 16). И часто из одной и той же лунки. Правда, если удавалось поднять на лед что-то приличное, возникала некая пауза в клёве – и 5 - 10 проводок оказывались холостыми. Но спустя одну-две минуты всё опять возобновлялось.

При создании крупных приманок я уже на всех образцах использовал комбинированный подвес из бисера и трех-четырех звеньев ювелирной цепочки. И когда ставил бисер большого диаметра - более 5,5 мм с огромным внутренним отверстием - чтобы избежать провала туда цепочек, разделял элементы пайеткой (фото 17). Это, на мой взгляд, лишь добавляло привлекательности приманкам.

Удочка: кивковая или бескивковая?

А теперь я хочу сделать особый акцент на применяемых для тяжелых приманок удочках. Мастерил я первые из них сам, причем с прицелом на «безмотылку». И когда решил немного поэкспериментировать и половить, используя легкие, до пяти граммов, блесны, то был приятно удивлен высокой чувствительности удочек и тому, насколько они подходят и для блеснения.

Лет 5 - 6 назад я уже пробовал применять для «безмотылок» удочки длиной 500 - 650 мм. Но тогда они, что называется, не зашли. Причин было несколько: глуховаты, тяжеловаты и имели большие транспортировочные размеры.

Сейчас я сделал удочки компактными – речь идёт о двух- и трехколенных телескопах с довольно мягким третьим коленом, изготовленным из квивертипа с тестом до 90 г (фото 18). Они получились очень чувствительными благодаря выверенному балансу, который удалось создать, используя очень жесткий пенопласт для мотовильца и высокомодульный графит на первых двух коленах. Именно такая конструкция для меня оказалась очень удобной.

У удочки маленький транспортировочный размер, вместе с этим в рабочем состоянии она позволяет ловить и стоя (фото 19), и сидя (фото 20). В этом году удочка пришлась как нельзя, кстати, учитывая, что зима временами была теплой, так что пустых лунок, не замерзших даже через день-два после их изготовления, в местах массового лова имелось предостаточно.

И оставив санки с сиденьем в стороне, перебегая от лунки к лунке, ни на что не отвлекаясь и не задерживаясь, я довольно быстро облавливал обширные акватории. И что было особенно приятно, хватало, как правило, трех - пяти проводок, чтобы понять, если жизнь в лунке или нет. Нарушая все «каноны безмотылки», на эти удочки я наматывал флуорокарбон диаметром 0,14 - 0,18 мм.

Опытный экземпляр снасти я впервые опробовал еще прошлым летом, рыбача с лодки в устье Волхова. Тогда буквально с четырех - пяти проводок на глубине метров около семи поймал крупную чехонь, что дало полную уверенность, что любой трофей, кроме разве что щуки, зимой окажется на льду.

Уже зимой, выходя в начале сезона на торосистый лед, или весной - на лед, который уже выровнен солнцем, но по рисунку имеет все признаки торосов, я ловил этой удочкой только стоя, потому как в одной лунке окунь очень часто находился и у дна, и под самым ледовым панцирем. И в ходе одной проводки на глубинах 2 - 3 м такая удочка позволяла за раз всё и проверить.

Еще одно наблюдение - про разницу в ловле на удочку с кивком и без кивка при агрессивной игре и быстром подъеме. «Бескивковка» позволяет без особого напряжения делать с приманкой всё что угодно. И плавно поднимать, и задавать любую частоту (не выше резонансной хлыста) и амплитуду подъема приманки. Кивок же инертен и не позволяет осуществлять многое из того, что можно с приманкой вытворять без кивка.

При поклевке/подсечке кивок амортизирует при резком движении руки вверх и позволяет сделать подсечку с небольшой задержкой. Что, учитывая длину лески и её растяжимость, в некоторых случаях может быть роковым.

Поэтому я оставил несколько удочек с очень короткими кивками - в основном для ловли на легкие приманки в перволедье. А для трофейной рыбалки у меня приготовлены несколько разных бескивковых удочек-телескопов.

Все вышеописанные снасти опробовались не только на Ладоге, но и периодически на близлежащих озерах Карельского перешейка, на Финском заливе и на Онежском озере. Результаты в целом совпадали, иногда и до мелочей. Так что с некоторой долей вероятности можно говорить, что и на других водоемах Северо-Запада, где примерно такой же видовой состав рыб, с такими приманками и удочками можно также получить положительный результат.