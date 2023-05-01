Ночной судак Алексей Коломиец | 20 сентября 2023 г.

То, что в данной статье я написал про ловлю ночного судака – это всё на основе опыта, приобретенного примерно за десяток ночных рыбалок в разные годы, но в одном и том же месте. Я ловил там и в вечерние часы, и в ночные, захватывал и утренние. Собирал статистику. Полагаю, что наблюдения мои могут оказаться интересными для тех, кто интересуется этой темой.

Так вышло, что на моей любимой базе «Пойма», стоящей на Волге в северной части Астраханской области, понтонный причал для лодок разместили рядом с подводной глиняной грядкой, в которую упирается течение, рисующее замысловатый рисунок интерференции волн. Глянешь на это место - и сразу рождается уверенность, что тут хищник просто обязан быть!

На следующий день после моего очередного приезда на базу Егор, который охраняет лодки, сообщил, что ночью берут судаки. Некрупные, правда, но регулярно. Вообще-то тема ловли ночного судака на воблеры за всю мою практику касалась меня всего раз пять. Что, согласитесь, маловато. Причем на двух рыбалках из пяти – совсем ни одной поклевки я не видел. Видимо, пытался тягать воблеры там, где и судака-то не было. И вот я получаю возможность просто спуститься на берег - и ловить клыкастого.

Что такое не клюет?

Я решил сразу начать со статистики, ведь я информатик по образованию. Так вот, я считал количество поклевок и специально записывал время, когда они происходили, чтобы уяснить для себя самую эффективную пору судакового клёва. И попутно выяснилось, что одна поклевка случалась где-то за десяток забросов. А если взять общее время, то на 10 забросов уходило примерно 15 минут.

В итоге за один час активной ловли должно получаться примерно четыре поклевки. Не поимки судака, а именно поклевки. Ведь судак может просто щелкнуть по воблеру, даже не подозревая, что на нём вообще-то стоят два острых тройника. Ну и возможен сход рыбы, разумеется. Казалось бы, вполне себе хорошая статистика. Но есть одно но. Это всего лишь математическое ожидание, т.е. как говорят ученые, среднее значение случайной величины. На практике же может произойти так, что за первые 5 забросов получаешь 4 поклевки, а потом возишься со спиннингом битых два часа, не подозревая, что величина математического ожидания ничуть не изменилась. Так частенько и происходило.

Но мы ведь не только за рыбой ходим на рыбалку, правда? Ночная ловля хороша погружением в уютную тишину, созерцанием огней на проплывающих мимо теплоходах, а то и звуками неутомимо чавкающего хищника, которые перманентно доносятся откуда-то из-под ног либо совсем рядом. И, конечно же, ощущением еле различимого дрожания кончика спиннинга и хронического ожидания щелчка по воблеру, будто кто-то ему щелбан отвешивает.

Насчет самого уловистого времени – я так и не пришел ни к какому выводу. Ловил ли я с вечера до полуночи, подхватывался ли в два ночи и хлестал спиннингом до рассвета - математическое ожидание оставалось неизменным.

В среднем всё те же 4 поклевки в час. Хотя, конечно, есть небольшая разница между временами суток. Вечером-то ловить более сподручно, потому как спать не особо хочется. Но зато на понтоне еще кто-то шоркается - кто с фидером, кто со спиннингом. А рано утром, как правило, на берегу совсем никого. Только ты, спиннинг и судаки. Но за это придется платить днём, когда все будут бодро таскать рыбу, а тебе только спать хочется, ты весь из себя вялый, забросы делаешь не такие меткие, да и ловецкий азарт отходит на дальний план.

Поэтому я обычно чередую вечернее ужение с утренним. Если на рыбалке за день ухайдакался конкретно – объявляю отбой пораньше, но поднимаюсь ночью. А если решаю завтрашним утром выйти на лодке на воду, то часика два, не дольше, ловлю судака с понтона после того, как только принялось темнеть, а затем иду спать.

Положа руку на сердце, скажу, что утренние часы мне нравятся больше. Ведь я еще встречаю знаменитый волжский рассвет! Слушаю первые удары проснувшегося жереха. Вижу, кто из рыболовов на базе действительно серьезно относится к ловле, вставая раньше всех. А ночью к тебе приходят кошки и, сидя рядом, ждут твоих поклевок. Вечером же всех этих ощущений не получаешь.

Штиль и ветер, свет и тьма

Мне всегда казалось, что ночная ловля судака должна происходить только в штиль. Когда-то я охотился за клыкастым на Ахтубе - и навсегда запомнил расходящиеся по воде усы от медленно плывущего воблера. Я считал такую картину идеальной для судачьей ловли. Однако на Волге клевало и в штиль, и во время ряби на воде.

В сборе такой статистики мне помогал Егор, который буквально каждую ночь пытался ловить судака, невзирая на ветер или его отсутствие. Так вот, на мой вопрос, когда лучше клюет, в штиль или когда ветрено и ходит волна, он пожимал плечами: мол, когда как.

Бывает, что и в штиль не ловится, а случается, что понтон аж летает на волнах, а судак клюет. И действительно, буквально на следующий день мы с ним отлично отловились, несмотря на встречный ветер. Но, конечно же, в ветреные дни ловить не очень комфортно. Не видно, куда воблер летит, а точнее - куда плюхнулся. Ветер выдувает дугу из шнура - и воблер идёт немножко не так, как хотелось бы. Из-за прибоя не слышно чавканья и шлепков судака на поверхности воды. А без них очень скучно, особенно если клюет не очень часто.

Второй вопрос – наличие освещения. Понтон ночью освещается, это понятно. Даже замечаешь в воде отражающие свет глаза судачков. Видно, как они неспешно прогуливаются, нарочито при этом не замечая плывущего мимо воблера. На моих первых ночных рыбалках опытные дяденьки меня учили всегда гасить налобный фонарь, иначе, дескать, поклевок судака вовсе не будет. И включать его - только при крайней необходимости. А тут прожектор на понтоне горит всю ночь.

Я старался уходить туда, куда прожекторный луч не доставал. Туда, где темнее, где звезды на небе ярче. И часто отправлялся ночью на ловлю судака вовсе без фонарика. А если надо было что-то распутать или сменить воблер, включал свой смартфон - и на фоне светящегося экрана делал всё, что мне нужно. Ну, или в тяжелых случаях возвращался на освещенный понтон.

Так вот, пока я упорно старался не вылезать из тени, гостивший на базе Константин Кузьмин спокойно ловил себе судаков прямо с сияющего понтона. И поклевок у него было немало. И на джиг он ловил, и на воблеры. Тогда ради чистоты эксперимента я целых два часа ловил судака на освещенном понтоне. Но результат был тот же – 4 поклевки в час, хоть ты тресни.

Правда, мне в принципе не понравилось рыбачить с понтона. Его всё равно качает. Если по нему кто-то еще ходит – это громко, а я пришел погрузиться в благостную тишину. Еще на понтон трудно затаскивать рыбу. Сачком орудовать как-то неловко, потому как судачки некрупные. Их можно запросто поднять и на «плетенке», но они очень часто срываются - в условиях низкой освещенности трудно разглядеть, насколько хорошо крючки засекли рыбу.

Другое дело при ловле с берега. На пологий пляжик вывести судачишку – удобнее всего. Взял его под жаберную книжку, извините, крышку – и порядок. А если и сорвался клыкастый, то падает он не в железный понтон башкой, а на мокрый песок или в воду.

Большой воблер выбрать или маленький?

Именно за эти десять рыбалок у меня начала формироваться специальная коробочка, куда я начал селить воблеры-минноу, которые разловил. Я их, разумеется, потом все назову, но сначала пару слов о размерах. Я пробовал модели разной длины - от 70 до 110 мм. И так уж получилось, что идеальный размер нарисовался такой, как у воблера Usami Asai 95F-SR.

Именно этот размер (ну вы поняли – это 95 мм) и летит приемлемо, и реализация на него поклевок на высоком уровне. Конечно же, клевало и на менее длинные воблеры, но ночью освобождать их мелкие тройники из луженой пасти – так себе удовольствие: включаешь налобный фонарь, всякие насекомые радостно летят на «луч света в темном царстве», а ты отплевываешься и выковыриваешь крючки из некрупного судака.

Кстати сказать, вышеупомянутый Егор ловил на Zipbaits Orbit 90SP-SR. И я когда-то быстро разловил реплику «Орбита» меньшего размера. Однако ж когда начал ловить на воблеры размеров от 95 до 100 мм – всё стало более адекватно. И шлепок о воду при падении у него лучше виден при свете луны, и сам воблер в темноте лучше чувствуется спиннингом, когда он уже повисает над водой.

Правда, не только в уловистости воблера может быть загвоздка на ночной ловле. В темноте очень важна слаженность действий. Каких? А таких: заброс, проводка, ощущение поклевки и вываживание рыбы. Я сначала не сильно придавал значение спиннингу. Так уж получилось, что я постоянно пробую разные модели. А точнее, какая оказалась под рукой, такую и использую. И в конце концов, я понял, что самый удобный для меня тот спиннинг, которым… я дольше всего на тот момент ловил.

Глаза, руки и мозг настолько привыкают к работе того бланка, что если исключить что-то одно (глаза, например), то уже мозг понимает, как бланк гнется и что делает при этом рыба. Ну а если мозг отвлечен, скажем, философскими думами – руки помнят. Если же я ловлю на воблеры, о которых толком и не знаю, как они себя ведут при той или иной проводке, выручает чувствительный бланк. Играет воблер на течении, роет ли носом глину или плывет как обыкновенный поплавок – если этого не чувствовать и не понимать, то тогда будет не ясно, на какой проводке случаются поклевки.

Теперь насчет катушки – это чуть ли не самое важное в ночной ловле. Катушка ни в коем случае не должна сбрасывать петли и делать хордовые витки. Ночью всё это расплести практически невозможно. А утро начинать с распутывания «бороды» – еще более некомфортно. Мне, наверное, проще.

Я при забросе держу спиннинг в правой руке, затем перекладываю его в левую. При этом левая рука закрывает дужку лесоукладывателя, а правая убеждается, что шнур соскользнул именно на ролик лесоукладывателя. Я не призываю никого делать, как я. Но обратить внимание на автоматизм управления безынерционной катушкой – это, на мой взгляд, важно. Далее.

Поскольку проводка достаточно медленная, а воблер упирается еле-еле, то и намотка шнура на шпулю слабенькая. Затем, после резкой поклевки или удачной подсечки, рабочий отрезок «нитки» врезается в слабо намотанные петли - и при следующем забросе выдергивает нижние витки шнура. Так что нужно быть весьма аккуратным, чтобы не вернуться на базу злым и обескураженным - типа «как же так, никогда такого не было - и вот опять…»

Ну а теперь перечислю таки воблеры, которые первыми заселились в специальную ночную коробочку.

Usami Asai 95F-SR – я его разловил сначала по щуке в пойменных ериках, но он и ночью отлично справился с поставленными задачами по судаку. При медленной проводке против течения отчетливо дрожит. Не мелко, а этак, я бы назвал, солидно. И еще в нём есть система дальнего заброса - в полёте он издает характерный щелчок. Оснащен светлыми тройниками, что сильно помогает в потемках при извлечении их из рыбы. Они отблескивают и их лучше видно.

Storm Twitch Stick 65 – первый разловленный воблер из более коротких размеров. А дал я его товарищу - и он отлично таскал судачков. Даже голавлика сподобился поймать ночью. Про нюансы «игры» воблера сам ничего рассказать не могу – знаю только, что хорошо ловит, этого достаточно.

Mottomo Bang MR 70SP – этот воблер я разловил уже в нынешнем 2023 году. Разумеется, это случилось летом. Место, которое я описывал выше, несколько изменилось. Течение возле понтона исчезло, но вдоль глиняной ступеньки осталось. Так вот, если проводить этот воблер параллельно ступеньке, то иногда он тыкается носом в глину, но большей частью отчетливо дрожит, двигаясь против течения. Он в моей ночной коробочке самый глубоководный.

Поведение судака ночью

У меня создалось впечатление, что судак гуляет вдоль берега, иногда задерживаясь в определенных местах. Вычислить эти места ночью очень сложно. Поэтому наиболее действенной тактикой многие считают просто передвигаться по берегу - и ловить, ловить, ловить. Так раньше делал и я. Только вот не раз приходилось сбрасывать с себя портки - и под звон злых комаров лезть отцеплять воблер, что застревал метрах в пяти.

Понятное дело, что лучше проводить приманку параллельно глиняной бровке или ступеньке. Зайти, скажем, в воду в высоких сапогах - и облавливать её более тщательно. Так ловил уже упомянутый Егор, а потом стал и ваш покорный слуга. Правда, мне не так сильно хотелось натаскать рыбы, сколько впитать в себя атмосферу ночной ловли. Поэтому у меня выработались свои предпочтения и приспособления.

Советы тем, кто дочитал до этого места

Уже через пару рыбалок я начал приходить на берег со складным стульчиком. Вы не представляете, как это удобно. Это, можно сказать, приземляет. Невольно гасит излишнюю суетливость и добавляет усидчивости, как бы банально это ни звучало.

Если бы стульчика не было, скорее всего, я бы куда-нибудь уже сбегал. Ведь как только что-то плюхнет в темноте – хочется подойти туда поближе и непременно поймать. Но когда сидишь и терпеливо облавливаешь свой сектор – начинаешь понимать, что судак гуляет вдоль всего берега. Бегать, задрав хвост, за ним бессмысленно. А вот когда находишься на одном месте, тут всё знакомо: куда бросать, куда вываживать, ни обо что не спотыкаешься в темноте. Да еще и кошки к тебе приходят о ноги потереться...

Тряпочка – это важно

Она нужна не только для того, чтобы руки вытирать после вытащенной рыбы. Дело в том, что воблер, когда скребет по глиняному дну, часто забивает ею свою лопатку. От этого он перестает играть на медленной проводке и гораздо хуже играет, когда его ведешь даже против течения. Не всегда это ночью можно определить по поведению кончика спиннинга, ведь его толком не видно. Я просто периодически чищу лопатку от глины. А вот дальше – пальцы остаются грязными. Вытереть их можно разве что о штаны. А завтра - в суровый бой, а у меня штаны испачканы… В общем, тряпочка – это важно!

Не надо забывать и про насекомых. Я уже говорил, что как только на вашем лбу зажигается источник пучка фотонов, движущихся со скоростью 299 910 км/с (а в вакууме - еще быстрее, представляете?), насекомые думают, что произошел взрыв сверхновой - и летят посмотреть на это чудо. А есть насекомые, которые иногда запрыгивают за воротник. Так что советую обязательно взять с собой какой-нибудь репеллент. Именно это поможет расслабиться в значительной степени и погрузиться в спокойное ожидание поклевки, а не вечное собственное ерзание.

Не буду жалеть любителей табака. Для них в ночной ловле есть один большой минус. Когда сидишь на одном месте, в тишине и под звездным небом или напротив лунной дорожки – так и тянет задумчиво выкурить сигарету. В общем, расход табака сильно увеличивается. Я бы сказал – в разы.

Я уже обмолвился, что летом нынешнего года я побывал в моём любимом месте. Судаки клевали – не очень. Егор мог похвалиться лишь двумя-тремя «хвостами» за ночь. Я же всего лишь однажды в этот приезд сподобился на ночную ловлю. Встал в два ночи, пришел на берег в 2:30. И за час увидел свои 4 поклевки. А в июле солнце у нас встает в 4 утра, т.е. в 3:30 уже вполне себе светло. Поэтому с нетерпением жду сентября. Уже приготовил для ночного судака несколько сюрпризов: новые воблеры, новые катушки, новые спиннинги. Мечтаю поймать с таким набором крупного судака.