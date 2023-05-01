Спортивная ловля – это тест на интеллект Алиса Янелис | 6 октября 2023 г.

Сегодняшний гость редакции – один из немногих молодых рыболовов, имеющих звание мастер спорта, чемпион России среди молодежи и бронзовый призер Кубка России по фидеру 2023 года Игорь Смирнов. О пути рыболова-спортсмена, а попутно - и об особенностях осеннего фидера Игорь рассказал Алисе Янелис.

- Игорь, тебе 26. Можно сказать, что ты молод для этого вида спорта?

- Увы, можно. На последнем Кубке России из более сотни спортсменов только я и еще пара ребят оказалось младше тридцати лет. Но, с другой стороны, наверное, совсем неплохо, что есть спорт, в который можно осознано прийти в зрелом возрасте. Здесь спортивные гимнастки нам позавидуют (смеется) - многих из них списывают в запас в 18 - 20 лет! А у нас в эту пору всё только начинается. В нашем спорте люди, которые приходят после тридцатника, скоро матереют и быстро получают спортивные звания.

- В чём, на твой взгляд, причина такой тенденции? Почему только редкие уникумы попадают в рыболовный спорт в детстве? Ведь немало ребят рыбалкой интересуются всерьез. Вот буквально вчера видела двух пацанов лет по десяти, которые пришли тайком от бабушки на речку с удочками и азартно ловили плотвиц.

- В нынешние времена большая часть топовых спортсменов – это бывшие воспитанники рыболовных школ и секций, а в теперешней России, к огромному сожалению, таких школ просто не существует. Заинтересованной молодежи практически негде себя проявить и развивать своё мастерство. Проблема заключается в том, что организация рыболовной школы – это большая ответственность в условиях недостатка государственного финансирования и жуткой забюрократизированности. Поэтому редкие энтузиасты готовы за это браться.

А если у ребенка в семье нет даже рыболовов-любителей, то кто же может заинтересовать его рыбалкой? Да и собраться пареньку десяти лет на рыбную ловлю сложнее, чем выйти во двор поиграть в футбол, например. Плюс еще многих пацанов на реку или на пруд просто не отпускают родители из соображений безопасности, но и составить им компанию не горят желанием.

Не надо забывать и о факторе дорогостоящего оснащения. Ведь спортивная рыбалка стоит немалых денег, и родители зачастую не готовы тратить десятки тысяч рублей на «какие-то удочки».

Поэтому сценарий прихода в рыболовный спорт примерно такой: уже взрослый человек, случайно попавший на рыбалку в компании друзей, начинает этим активно интересоваться, изучает информацию в интернете, чаще ездит на водоемы, где может познакомиться с коллегами по увлечению. И если человек азартный, то вскоре начинаются любительские соревнования, а дальше - больше.

- А в твоей семье были заядлые рыболовы? Как ты вообще первый раз оказался на рыбалке, помнишь?

- В моей семье рыбалкой никто не увлекался, и почему вдруг мне так снесло крышу по этому делу, никто не знает. Как-то в раннем детстве я проснулся с мыслью, что неплохо было бы поймать рыбу на удочку, хотя до этого я только пару раз видел, как это делают взрослые на деревенском пруду.

Я спрыгнул с кровати, побежал к дедуле и сообщил ему о своих намерениях. Слава Богу, дедушка безропотно откопал в гаражном хламе бамбуковые удочки с поплавками из гусиных перьев - и мы пошли на речку. В тот первый раз мне удалось поймать лишь пару мелких рыбёшек, но моему счастью не было предела! И с тех пор рыбалка стала для меня лучшим времяпрепровождением. Вместо мультиков я выискивал в телеящике «Диалоги о рыбалке», а летом вместо обязательной школьной литературы запоем читал журнал «Спортивное рыболовство» (улыбается).

Когда мне было лет 15, мы переехали из Пермского края в Подмосковье. Водоемов, как и рыбы, здесь оказалось значительно меньше, но меня, конечно же, это не остановило. Я всё так же выбирался после занятий на рыбалки.

Как-то весной пошёл после колледжа ловить уклейку на пруду, там же заметил рыболова, ловившего с профессиональной фидерной платформы изящными удилищами, с огромным ведром под прикормку и длинным садком, полным рыбой. До этого таких прокачанных товарищей я видел только на Ю-тьюбе. Подошел к нему, рассказал о своём желании развиваться в рыбалке - и, представляешь, он предложил мне поехать с ним на соревнования и посмотреть, как вживую всё это происходит. Я согласился не раздумывая. С тех пор моя жизнь разделилась на «до» и «после».

- Ого! Видимо твой запрос в космос был такой мощный, что судьба тебе послала этого человека. И какие были впечатления от первого турнира?

- Я сразу понял разницу между любителями и профи. И меня зацепило. Увидел, в какую сторону надо двигаться, появилась просто бешеная мотивация. Уже через пару недель вместо учебы я пошел вкалывать, чтобы обеспечить себя приличными снастями, потому что у родителей не было возможности купить мне необходимое для соревнований оборудование.

На том турнире я познакомился с человеком, который открыл мне рыболовный спорт, дал возможность проявить себя - Александром Когтевым. Он взял меня под свою опеку, обеспечил недостающим рыболовным снаряжением, рассказал, как вообще всё устроено в этой индустрии. Я влился в состав одной из команд, с ними поехал на молодёжный чемпионат России, где и занял первое место в личном зачете. До того момента я всего пару раз участвовал в турнирах, так что победа стала важной вехой в моей карьере.

Вообще, всем молодым ребятам, которые интересуются рыболовным спортом, но не знают, где себя проявить, я настоятельно советую просто ехать на любые соревнования, проходящие в их городе или где-то неподалеку. А после турнира смело подходите к организаторам и спортсменам и без стеснения спрашивайте, что и как устроено. И наматывайте на ус. Также жизненно необходимо обрастать самыми разными знакомствами в рыболовной среде, чтобы влиться в эту индустрию.

- Расскажи про свою эволюцию в рыбалке. Все мы когда-то начинали с простеньких удочек, ловли карасиков на хлеб, потом пошли магазинные монтажи для донной ловли и всё такое. А когда ты понял, что можно ловить лучше, если не закидывать куда-то наугад и тупо ждать поклевки, а именно подбирать ключик к рыбе и разбираться в нюансах ловли? В какой момент ты шагнул дальше и стал уделять внимание деталям?

- Когда мне было лет 16-17, я изредка смотрел видео от рыболовов-спортсменов на Ю-тьюбе. Сначала у самого меня не было понимания, что к каждой рыбе нужно тщательно искать подход. Вернее, было так. Я ловил уже не на готовые монтажи, а на такие вполне себе приличные самодельные, но получалось, честно говоря, не всегда.

Вот, например, в первый год моего увлечения именно донной ловлей я столкнулся с такой ситуацией: летом ловилось очень хорошо, а потом пришла осень, я продолжал делать всё то же, что и летом, но только теперь это перестало работать. Я просто не понимал – в чем же дело? А потом до меня дошло, что поведение и пищевые повадки рыбы летом и осенью значительно отличаются, что искать нужную рыбу нужно совершенно в других местах и ловить на другие наживки.

В своё время мне очень сильно помогла книга Леонида Павловича Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб». Ведь чтобы успешно ловить рыбу, нужно знать, как она может думать, где и почему в зависимости от сезона стоит, что предпочитает есть и всё такое.

Ну и, конечно же, когда я стал вращаться в кругах профессиональных спортсменов, на каждой встрече узнавал для себя какие-то новые полезные фишки. Спорт вообще развивает навык быстро ориентироваться и приспосабливаться к разным условиям. На любительской рыбалке ловишь себе и ловишь, и нет особой необходимости увеличивать темп ловли или размер рыбы, а вот в спорте ты просто обязан это делать, чтобы подняться в рейтинге хотя бы на одну строчку выше. От этого и появляется стимул менять насадки, оснастки, кормушки, пробовать разные составы прикормки и тщательно наблюдать за реакцией рыбы.

- Давай подробнее поговорим о рыбалке на фидер осенью. Не все наши читатели собираются в спортсмены, но уверена, что все хотят результативно ловить рыбу. Дай, пожалуйста, рекомендации, исходя из своего опыта.

- Важно разделить осенние рыбалки на два цикла. Это – начало осени и вторая её половила. Здесь нет четкого разграничения по каким-то датам или месяцам, всё зависит от погоды в вашей местности, температуры. Поэтому под началом осени я подразумеваю еще теплые деньки, так называемое бабье лето. А под второй половиной - время, когда вода становится уже ниже плюс пятнадцати - десяти градусов.

Так вот, когда на улице еще теплая погода - как правило, рыба держится на привычных летних точках до начала октября. Вот только уже нет летнего зноя, ночи становятся прохладными, температура воды постепенно снижается, в результате чего рыба может проявлять активность в течение всего дня, а не только в утренние или вечерние часы, когда еще нет солнцепека.

Перспективными местами для ловли считаются неровности и перепады дна, участки на границе водной растительности, коряги, камни и стволы затопленных деревьев, участки с обратным течением, выходы из ям, а также мелководные заводи, где вода всё еще теплая. В это время лещ, плотва и прочая «белая» рыба питаются водорослями, ракообразными и личинками различных насекомых.

Для прикормки в такое время подойдут сладкие составы – например, что-то бисквитно-ванильное. Также неплохо работает добавление каш и кукурузы в качестве крупной фракции, чтобы рыба задерживалась на точке.

- А что делать тем, кто хочет стойко ловить на фидер или поплавок, когда на улице уже холодно и даже случаются легкие заморозки? Какие ароматы «белая» рыба предпочитает в это время?

- Чем холоднее вода, тем больше изменений происходит в тактике ловли и составах прикормки. Наступает время ароматов, где явно прослеживаются запахи сильных специй (корица, перец, гвоздика и т.п.). А в некоторых случаях рыба начинает активно реагировать на ароматы рыбного, креветочного, крабового направлений – так сказать, чего-то мясного.

Также нужно избавиться в прикормочной смеси от большого количества крупных ингредиентов. Если для летней фидерной прикормки 10 - 15% крупных фракций от общего объема – это нормально, то осенью вполне хватит и 5%. В холодное время года прикормка должна быть менее питательной, потому что рыба перемещается меньше, становится осторожнее. И вообще, ловля – это всегда тест на стрессоустойчивость, мастерство, если хотите, интеллект. Тут нет места упрямству, растерянности, пессимизму.

- А что скажешь о глубинах ловли и видах оснастки?

- Когда температура воды становится ниже +10 °С, прекращает рост водная растительность, вследствие чего личинки насекомых, рачки и моллюски покидают мелководья и уходят на глубину в два-четыре метра и более. Рыба, естественно, движется вслед за своей кормовой базой, поэтому в мелководных заливах её уже не найти.

А когда перестают расти водоросли, вода становится более чистая и прозрачная, поэтому снасти должны быть гораздо деликатнее, чтобы не спугнуть рыбу. В это время я использую леску для поводков диаметров ## 1 – 0,8 (0,165 – 0,148 мм) и крючки 14-го – 16-го номеров. Конечно, работать с такими снастями менее удобно, но зато поклевок будет гораздо больше. Так что, рекомендую рыболовам заранее, дома, при хорошем освещении, подготовить оснастки, чтобы на рыбалке только доставать их из поводочницы и пускать в дело.

В общем, осенних нюансов много, но все они познаются на реальных рыбалках, и лучше всего – с наставником.