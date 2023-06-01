Дамба. Джиг-спиннинг без проблем Дмитрий Колеров | 17 октября 2023 г.

Многие петербуржцы наслышаны, что акватория вокруг Дамбы богата как хищной, так и мирной рыбой, но опасаются там ловить, и в первую очередь из-за особенностей рельефа дна. Да, действительно место не самое простое. Поэтому я позволю себе дать несколько советов, основанных на личной практике, которые, надеюсь, смогут превратить проблемную рыбалку в удовольствие.

Подавляющее большинство рыболовов на Дамбе, охотящихся на хищников, используют джиг и различные его модификации в виде поводковых оснасток. Следует отметить, что в акватории Дамбы живет в основном мелкая и средняя хищная рыба, а крупная, как правило, в поисках корма передвигается в одиночку, так что применение больших приманок нецелесообразно.

Поэтому наиболее популярными являются силиконовые приманки в размере от двух до пяти дюймов (5 - 12,5 см соответственно - фото 1), которые не только позволяют ловить судака, окуня и щуку, по массе не превышающих 2 - 3 кг, но и получить достаточно большое количество поклевок.

Дамба построена из крупных булыжников (фото 2), помимо этого в столь большом объеме камней под водой застревает много мусора, что в итоге затрудняет ловлю на классический джиг и выводит на первый план поводковые оснастки.

Сами монтажи поводковых оснасток с момента их изобретения практически не изменились, однако произошло активное развитие форм силиконовых приманок, а также появление «съедобных» моделей, что в значительной степени повысило результативность их применения. У рыболовов Дамбы наиболее эффективным считается «Отводной поводок», одна из лучших оснасток для ловли окуня. В этом монтаже используется, как правило, небольшой твистер или виброхвост длиной не более двух дюймов (5 см - фото 3).

«Отводной поводок» прекрасно работает на закоряженном и заиленном грунте. Самой любимой проводкой для «Отводного поводка» у меня является два оборота - пауза. Данная проводка применяется в 70% моих рыбалок на Дамбе.

Монтаж «Отводной поводок» имеет разные модификации, я использую такую: к концу основной лески (в её качестве обычно я ставлю «плетенку») присоединяю два лесочных отвода - с грузиком (длина отвода 10 – 30 см) и с приманкой (длина отвода от 50 до 200 см – в зависимости от сиюминутных условий ловли). Что касается способа присоединения отводов, то я применяю два варианта: через тройной вертлюжок (фото 4) и без использования какой–либо фурнитуры, с помощью петель на лесках (фото 5).

Однако первый вариант присоединения не лишен недостатков. Например, перед забросом довольно часто леска запутывается вокруг тройного вертлюжка. А при подмотке есть вероятность повреждения вставки кольца при случайном затягивании вертлюжка в «тюльпан» удилища.

Второй вариант лишен перечисленных недостатков. В нём меньше элементов: отрезок флуорокарбона, грузик и приманка с крючком, никакой фурнитуры. По сравнению с первым вариантом изготавливается этот монтаж проще и быстрее.

Рекомендации по оснащению

Удилище. Следует учесть, что длина отвода с приманкой может доходить до 200 см, поэтому следует отдавать предпочтение моделям длиной от 2,4 до 3 м (более короткие для ловли с лодки, подлиннее – для берега).

Поскольку «Отводной поводок» - разновидность джиговой оснастки, то спиннинг потребуется достаточно «жесткий». Возможно использование удилищ с тестом большим, чем масса необходимого груза. К примеру, для груза 10 - 20 г подойдет удилище с тестом 20 - 60 г. Конечно, несколько снизится тактильная чувствительность, но всё равно поклевка будет заканчиваться поимкой рыбы.

Катушка. Для прибрежной джиговой ловли на грузы массой до 20 г мне вполне хватает катушки размером 2500 по японской классификации. Но если понадобится забрасывать очень далеко, то катушку нужно взять размером побольше.

Крючки. Крючки при ловле на «Отводник» подбираются исходя из формы и размера используемой приманки. В 95% случаев - это офсетный крючок. А при ловле на различных «ракообразных» и «креатуру» я ставлю обычные крючки.

Офсетный крючок при ловле рыбы массой до трех кило удобно использовать такой, который разгибается на зацепах и помогает спасти весь монтаж. После выматывания оснастки спасенный от зацепа крючок подгибается пальцами и рыбалка продолжается. Хорошие офсетные крючки, сделанные из качественной тонкой проволоки (например, Decoy), выдерживают большое количество циклов сгибаний/разгибаний.

Основная леска. Лучше всего использовать плетеную леску, т.к. по сравнению с обычным «монофилом» она и прочнее, и растяжимость её практически нулевая, что делает снасть более чувствительной, да и заброс с ней получается более дальним.

Отводной поводок для приманки. Для приманочных поводков я выбрал флуорокарбон: у него лучшая абразивная устойчивость и он жестче нейлоновой лески, что неплохо для функционирования именно «Отводного поводка» как монтажа. Кроме того, благодаря коэффициенту преломления, равному коэффициенту преломления воды, он менее заметен, что приводит к большему количеству поклевок. Но если нет флуорокарбона, можно взять и обычную монофильную леску.

Еще нюанс: хотя понятно, что чем тоньше поводок, тем больше удается получить поклевок, следует учитывать, что для разгиба крючка при зацепе необходимо немалое усилие. И поэтому леске необходим запас прочности. Как правило, я использую флуорокарбон диаметром в диапазоне 0,25 - 0,3 мм.

Длина отвода с приманкой подбирается опытным путем. У меня, как правило, это 120 см. Удлинение же отвода хоть и приводит к росту числа поклевок, однако снижает чувствительность проводки и приводит к дискомфорту при забросе.

Груз, материал отвода и его длина. Грузы при ловле на «Отводник» у меня нескольких видов (фото 6). Главные - это «капля» («груша»), «банан» или «палочка» («покаток»). При ловле на участках, где много камней и вероятность застревания груза среди них высока, наибольшей проходимостью обладает груз типа «палочка», однако он не так звонко стучит в руку на проводке по сравнению с «бананом». При ловле же на особо закоряженном или заиленном грунте я ставлю «балерину» или «Тирольскую палочку», однако при их использовании снижается чувствительность проводки.

Отвод для груза я тоже делаю из флуорокарбона. В случае ловли среди больших камней, как на Дамбе, на каждой проводке леска неизбежно трется о камни, что в конечном итоге может привести к потере груза.

Для решения данной проблемы я беру более толстую леску, чем для приманочного отвода. А то и вообще ставлю стальной поводок, причем наиболее оптимальным считаю спиннинговую скрутку из струны, т.к. удается оперативно менять вид груза. Длина отвода составляет, как правило, от 10 до 30 см. Кстати, по судаку лучше работает короткий отвод, т.к. это донный хищник, и чем ближе ко дну идёт приманка, тем больше случается поклевок.

Приманки. Самыми ходовыми у меня являются силиконовые приманки длиной 2 – 4 дюйма (5 – 10 см). Хорошо, если «резина» является «съедобной», хотя это совсем не обязательно.

Рекомендации по увеличению дальности заброса

При ловле с берега я часто сталкиваюсь с необходимостью дальнего заброса. Для его достижения необходим комплексный подход, учитывающий адекватный выбор следующих параметров и показателей: длины и строя удилища, количества плетеной лески на катушке, качества её укладки, числа жил и толщины шнура, а также обтекаемости приманки. К слову, на последнем пункте многие рыболовы не останавливают своё внимание, а зря. Рассмотрим все эти факторы более детально.

Понятно, что удилище должно быть максимально длинным, под 3 м, и «жестким». Катушку следует ставить увеличенного размера - не менее 4000 по японской классификации. Леску лучше выбирать не сильно толстую, вполне хватит «плетенки» диаметров 0,15 – 0,18 мм. Большей дальности заброса способствуют 8-жильные шнуры, однако в силу значительной абразивности дна и, соответственно, высокому риску повреждения «плетенки», лучше отдать предпочтение 4-жильным – как более дешёвым, т.е. их не так жалко терять.

В этом сезоне я чаще использовал обтекаемые (прогонистые) приманки, которые позволяют добавить к забросу до пяти метров, что положительных образом сказалось на клёве рыбы.

На фото 7 изображены два виброхвоста размером 4 дюйма (10 см) от одного производителя, но разных форм. Так вот, приманка снизу имеет лучшие аэродинамические свойства и более предпочтительна при ловле на Дамбе. Однако подойдет и та приманка, что выше, если нет необходимости в дальнем забросе.

В первый раз за судаком на Дамбу

Наиболее удобным для первой рыбалки с берега я считаю Второй створ южной ветки Дамбы (участок от Ломоносова до Кронштадта). Основным достоинством данного места является наличие большой парковки, с которой не эвакуируют автомобили (на фото 8 она отмечена красным кружком).

Попасть на неё можно, двигаясь со стороны Ломоносова в направлении Кронштадта, парковка будет справа перед тоннелем и есть во всех навигаторах. После того как машина припаркована, надо будет вернуться назад, в сторону Ломоносова, километра два пешком или на велосипеде, самокате и т.п. - дорога асфальтированная и очень ровная.

Наконец вы добрались до мест рыбалки. Есть два варианта размещения (фото 9, стрелками указаны наиболее перспективные направления заброса с учетом рельефа местности и концентрации рыбы).

Участок, расположенный ближе к парковке, считается судаковым, а тот, что ближе к Ломоносову – окуневым. Однако это условно и не всегда верно, т.к. рыба может мигрировать. Наивысшая активность рыбы в данном месте наблюдается в ночное время и рано утром, поэтому на рыбалку лучше всего выбираться с рассветом. Всем удачи!