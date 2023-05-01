В зоне прибоя Николай Линник | 18 сентября 2023 г.

Сентябрь… Это ранняя осень или пока еще позднее лето? Ведь из-за климатических изменений в последние годы граница между летом и осенью всё больше отодвигается в направлении октября. А сентябрь с его дневной жарой под 30 °С воспринимается ну в точности как продолжение лета. Но это не совсем так. И опытные любители ловли рыбы фидером хорошо знают, что несмотря ни на что клёв того же леща в первой половине сентября намного капризнее, чем во второй половине августа.

Выходы златобокого на кормежку делаются всё более редкими, а периоды пищевой активности - очень короткими. Одно спасение – ночь.

Если все звезды сошлись, и вы к тому же оказались на пути мигрирующей лещовой стаи, ночные рыбалки с фидером в сентябре – это настоящий праздник. Но не все могут позволить себе ночные бдения на берегу с непредсказуемым результатом. Тем более что вполне результативно можно рыбачить и днём, нужно только знать несколько характерных особенностей поведения рыбы в эту пограничную пору года.

Одной из главных причин раннеосенних капризов леща является большой перепад температур между дневным и ночным временем. Стоит случиться всего нескольким холодным ночам с туманами - и вода в реке начинает напоминать слоеный пирог с четким разделением температур между слоями.

Самая тяжелая холодная вода опускается на дно, а теплая поднимается вверх. В холодной воде рыбе обретаться некомфортно. И пока вода не остынет вообще, лещ старается перемещаться ближе к поверхности, так что ловить его в это время фидером – только впустую время тратить.

Однако есть моменты, когда рыба отступает от своих правил поведения. Это ветреные дни. Но есть нюансы. Чтобы быть с уловом в дни, когда дует сильный ветер, нужно постараться рыбачить с прибойного берега и делать основной упор на облов первой прибрежной бровки. И не беда, что бровка эта может проходить в каких-нибудь пяти - семи метрах от берега.

Большинство рыбьего населения всё равно станет кормиться здесь. Это главное, а вот выбор основной снасти - за вами. Лично я предпочитаю иметь дело с легким фидером, а то и с поплавочной удочкой. К слову, вариант ловли с поплавочной удочкой, как мне кажется, очень романтичный.

Представляете, заходишь в воду где-то по колено - и пускаешь оснастку по линии от катушки до кончика удилища. Всё как в далёком детстве. Только вот рыба теперь попадается намного крупнее. Кроме привычных густеры, плотвы или белоглазки бонусом могут запросто влететь лещ или язь. Вот об этом я сейчас и расскажу.

Снасть для зоны прибоя

Для комфортной ловли рыбы в зоне прибоя вам понадобится не очень дорогое матчевое удилище. Почему именно матч? Начнем с того, что длинным удилищем при сильном ветре особо не помашешь – из-за его большой парусности очень быстро устают руки. А приемлемые по длине 4- и 5-метровые модели «болонок» для рыбалки на большой реке кажутся мне хлипковатыми. Как ни крути, а 4-метровое матчевое удилище - вещь более надежная, чем такой же длины «болонка».

Желательно, чтобы строй матчевого удилища был быстрым. Это нужно для того, чтобы было комфортно управлять оснасткой на течении. Сам я с большим удовольствием пользуюсь недорогим, но очень надежным удилищем Stinger Blaxter Match длиной 4,2 м и тестом 5 - 20 г. Это поистине универсальное удилище, с которым можно и с карпиком на пруду побороться, и половить в проводку в зоне прибоя.

Катушка для подобной ловли может быть взятой со спиннинга. Ведь при ловле накоротке никакие дополнительные опции - в виде, скажем, сверхделикатного фрикционного тормоза или возможности экстренно изменять усилие этого самого тормоза - не дают рыболову никаких преимуществ перед рыбой. А вот всю снасть они удорожают значительно.

Но есть еще более интересный вариант. Несколько лет назад, просматривая ролики про поплавочную ловлю рыбы на реке, я пришел к мысли о том, что хочу попробовать рыбачить с инерционной катушкой.

Рыболовы постарше помнят, что в 70-е - 80-е годы прошлого века инерционные катушки царствовали на рынке рыболовных снастей Советского Союза. В основном рыбачили с такими катушками спиннингисты. В те далекие годы даже шутка такая была: «Борода у спиннингиста – признак молодости». Это о том, что при неумелом обращении с такой катушкой леска кольцами слетала с барабана и образовывала, так называемую бороду.

Любители донной ловли тоже активно использовали инерционные катушки на своих нехитрых закидушках. А вот поплавочники подобными катушками не пользовались. И, как я теперь понимаю, очень даже зря. Отжалев как-то денег на покупку инерционной катушки с легким ходом барабана, я каждую рыбалку с поплавком на реке испытываю неописуемый восторг от её способностей вот уже на протяжении нескольких лет.

Представляете, каждый рывок рыбы ты чувствуешь буквально кончиками пальцев! И если рыбалка для вас – это не банальная заготовка рыбы, тогда очень даже рекомендую «инерционку».

Еще одним неоспоримым преимуществом инерционной катушки перед «мясорубкой» является возможность поставить на неё более толстую леску. Для наглядности приведу такой факт. При длительном использовании на безынерционной катушке монолески толще 0,2 мм очень скоро она начнет «петлять» (т.е. «запоминать» обводы шпули) и сворачиваться в косичку.

Всё это происходит из-за конфликта относительно малого диаметра шпули катушки с небольшой массой оснастки: леска, которая сходит с барабана под углом в 90°, не вытягивается оснасткой в одну линию. А инерционная катушка без проблем «терпит» и леску диаметром 0,25 мм. Плюс при ловле в проводку толстая леска, имея большую площадь соприкосновения с водой, дает рыболову дополнительные возможности в управлении оснасткой.

Специфика оснастки

Казалось бы, поплавочная снасть для ловли в проводку настолько консервативна, что подробно описывать её оснастку – только бумагу и время зря переводить. Но не скажите. В каждом случае всплывают некоторые нюансы, без которых процесс ловли сильно теряет свою эмоциональную составляющую. Есть такие нюансы и в оснащении удочки для ловли в полосе прибоя.

Во-первых, собираясь на прибойную рыбалку, следует представлять себе основную концепцию построения снасти: она должна быть настолько тяжелой, чтобы вы без проблем могли забрасывать её против ветра, это раз, а два - настолько легкой, чтобы у желающей попробовать насадку рыбы не возникало никаких сомнений в её безобидности. Оснастка для подобной ловли должна быть достаточно массивной, и при этом легко управляться. Во многом достичь подобного эффекта можно путем подбора грузоподъемности и формы тела поплавка.

Во-вторых, монтируя оснастку для прибрежной ловли, нужно не забывать о том, что работать ей придется в тяжелых условиях, а именно - с большим количеством битой ракушки на дне. Это значит, что крючок с насадкой должен лишь слегка чиркать по дну.

В противном случае поводок станет очень быстро выходить из строя. Микроскопические царапины, которые неизбежно будут оставлять на леске острые концы ракушек, быстро съедят её заявленную прочность. Самый быстрый способ борьбы с этой неприятностью – правильный подбор массы «подпаска» и постоянный визуальный контроль над состоянием поверхности лески поводка. Если же леска утратила свою прозрачность и блеск, её нужно немедленно поменять.

В-третьих, при ловле накоротке старайтесь не использовать крючки из тонкой проволоки. В прибрежной зоне любая засеченная рыба отчаянно борется за свою жизнь. В самый ответственный момент крючок из тонкой проволоки может просто сыграть в пасти рыбы, подарив ей свободу, а вам разочарование от упущенного трофея. Даже если есть соблазн наживить на крючок мотыля, я советую просто поставить более мелкий, но острый крючок, не уменьшая при этом диаметр проволоки.

Итак, как выглядят мои самые удачные оснастки для ловли в прибрежной зоне реки при сильном встречном ветре. Поплавок, грузоподъемностью 3 - 5 г с телом типа «Оливка» или «Перевернутая капля».

Антеннка поплавка тоже должна иметь некоторую плавучесть. Необходимо это для того, чтобы поплавок не так чутко реагировал на небольшие подцепки крючка за грунт и не мешал рыболову следить за поклевками. Я подбираю антеннки диаметром 2 - 3 мм, для такой ловли этого будет вполне достаточно.

Ниже поплавка располагается цепочка их грузил. Их на леске должно быть не менее пяти. При ловле на малых глубинах (1,2 – 1,5 м, а то и меньше) от использования массивных грузил-оливок я отказался. Уж слишком неправдоподобно ведет себя с ними оснастка. Вместо груза-оливки лучше использовать несколько дробинок, причем не сильно зажимать их на леске: передвигая грузики вверх-вниз, можно очень точно настроить работу оснастки. «Подпасок» ставлю не очень тяжелый. Его масса не должна превышать грузоподъемность антеннки поплавка.

Если же он будет больше – частых подцепок не избежать. Диаметр лески под поводки на моих оснастках для ловли в зоне прибоя колеблется в пределах 0,14 – 0,16 мм. Использование столь толстой лески на количество поклевок никак не влияет, а вот нервы рыболову сбережет хорошо. И причина всё в тех же ракушках.

Замечено, что толстые поводки служат приблизительно в три раза дольше своих более деликатных собратьев. Длина поводка подбирается индивидуально для каждой рыбалки. Иногда случаются дни, когда менять длину поводка приходится едва ли не по три раза за рыбалку.

Крючок, как уже писалось выше, обязательно должен быть мощный. А вот размер его подбирается под используемую насадку. Не бойтесь ставить на снасть крючки номером 18 или даже 20 - они засекают и держат рыбу не хуже больших собратьев, а мелкие приманки на них смотрятся намного правдоподобнее, чем на больших крючках

Прикармливание по принципу «не навреди»

Процедура в поплавочной ловле очень важная. И рыбачить совсем без прикармливания – это пускать весь процесс на волю случая. Но есть нюанс. Поскольку в зоне прибоя рыбачить приходится на небольшой глубине и на короткой дистанции, очень важно бывает соблюсти принцип «не навреди».

Бездумное засыпание в точку ловли больших масс прикормки вряд ли окажется верным решением. Рыбы в зоне прибоя не так уж и много. Плюс на мели она ведет себя достаточно осторожно. И если испытывать её нервы частым и сильным шумом, результат от прикармливания, скорее всего, будет обратным. Рыба просто-напросто покинет небезопасный участок берега.

Для себя я выработал следующую тактику. В самом начале рыбалки, сразу после настройки снасти, я вешаю на крючок насадку и делаю несколько пробных прогонов оснастки. Если с первых же проводок на крючок начнут садиться бычки и пескари - значит, более крупной рыбы здесь нет. И, следовательно, кормить эту точку бесполезно.

Если же первые проводки оказались пустыми или же, наоборот, сразу начались поклевки интересной мне рыбы, тогда я делаю массированный стартовый закорм точки и приступаю к ловле. Ну а массированный закорм для ловли в зоне прибоя – это 4 - 6 плотно слепленных шаров прикормки размером со среднее яблоко.

В следующий раз воспользоваться прикормкой я позволяю себе не ранее, чем через полчаса ловли. Теперь это будет один-два так же плотно слепленных шара прикормки, но уже размером с мандарин. Отдельный случай, когда ловля ведется на битую ракушку. Здесь рыбу нужно прикармливать битой же ракушкой через 8 - 10 проводок оснастки.

При ловле в полосе прибоя несколько отличается от привычных параметров и состав прикормки. Чтобы держать рыбу на точке столь длительное время, я увеличиваю долю грунтов до 50 - 70% от массы смеси, а долю крупных кормовых частиц (опарыши, кастеры, пареные злаки) - до 15 - 20% от массы прикормки. На долю сухой смеси остается всего 10 - 30%.

Насадки для зоны прибоя

Здесь всё очень просто: ловим на то, чем кормим. В моих фаворитах на прибойных рыбалках числятся: битая ракушка, опарыши, кастеры, пареные злаки и «бутерброды» из них. Какая из насадок сработает лучше - определяюсь уже на водоеме.

Вот, в принципе, и все базовые знания, которые понадобятся вам для освоения этого увлекательного способа ловли рыбы в осеннее межсезонье. Рыбачьте в удовольствие!