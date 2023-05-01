Бесшумный выстрел на голодный желудок Андрей Великанов | 25 сентября 2023 г.

В недавнем прошлом я работал в журнале «Катера и яхты», где пять лет отдувался главным редактором. Подвизался у нас постоянный автор – Сергей Сахнов. Он был то ли боцманом, то ли траловым мастером на Аляске, на полуострове Кенай, где я с ним и познакомился.

Как он попал туда - история умалчивает, тем более что лет тридцать до этого Сахнов доблестно служил в советском ВМФ. Вспомнил сегодня я боцмана по той простой причине, что любил он приговаривать: «В 65 лет жизнь только начинается!» Редакционный народ немного подсмеивался – как может человек в шестьдесят с плюсом не только начать, но даже повторить то, что он делал хотя бы двадцать лет назад. Вот послушайте историю, приключившуюся со мной в Мексике весной текущего года.

Казусы Нижней Калифорнии

Совершенно случайным образом нас с Леной занесло в бухту Сан-Базилио (San Basilio). Приехали мы на разведку на случай длительной стоянки. До ближайшего магазина - 60 с хвостиком километров, из которых одна треть - по жёсткой пыльной гребёнке, так что особо за продуктами не наездишься.

В апреле – тропический зной и «бандито-гангстерито», прячущиеся за кактусами. В этом году в мексиканском штате Нижняя Калифорния (Baja California), что на тихоокеанском побережье, стало неспокойно. Местные начали киднапить гринго, отбирать у них деньги, а противящихся зверски убивать. В прежние годы таких недоразумений не случалось.

Заскочили мы в Сан-Базилио на три дня, а застряли - на десять. В подобных сценариях, если надо добыть белки и углеводы «на поесть», удочка не значится первой скрипкой в оркестре. Любой выход со спиннингом в океан на моторной надувнушке всегда сильно зависит от множества внешних условий. Волны, ветер, приливы/отливы. Наконец – отсутствие бензина! Это как раз наш сегодняшний вариант. Лодка была вымыта и плотно упакована, а канистры - пусты.

Охотник поневоле

Вот тогда среди главных солистов пьесы в программке появляется слинг (гавайское копьё) или же тривиальное подводное ружьё. Для них погода, по большому счету, не играет шибкой рояли – можно, скажем, сконцентрировать внимание на затишках вблизи скал, а лодку с мотором без проблем заменит обычная надувная доска, называемая сапборд (SUP board).

Конечно, к этому делу понадобится присовокупить ласты с маской и трубкой, неопреновый костюм, грузы для погружений, а также определенный опыт и везение. Ну, а если нечаянно попадешь в волну, то еще придется продемонстрировать невидимой публике, какой ты мастер по части плавания или гребли. То есть морское пятиборье в квадрате.

Против сильного ветра, да еще с грузом, на стоячей доске чёрта с два выгребешь. Нужно, подобно яхтсмену идти галсами. Без права на отдых и минутный мышечный расслабон. Зазевался - и тю-тю. То есть перевернулся, упустил весло или утопил драгоценное имущество, если конечно не прикрепил всё это дело к сапборду. В общем, подводная охота такого рода требует от спортсмена-одиночки массу знаний и навыков. Не говоря уж о физической подготовке.

Ружья я не брал в руки года два, но в этот раз пришлось сдуть пыль со «скрипки Страдивари». Вот тут-то я и вспомнил тралмастера Сахнова и его бла-бла про «17 лет на Большом Каретном». А ведь прав оказался этот аляскинский джокер! От себя добавлю, что, видимо, хотел, но не успел сказать Сахнов: с годами мы всё делаем медленнее не потому, что стареем, а просто становимся опытнее. Под водой рыба ощущает любое резкое движение, так что лучше всего охотиться на крупняк из засады.

Когда найдешь урожайную рыбную поляну среди рифов, следует неподвижно распластаться на скале или спрятаться за подводный камень. И тогда, поверьте, если не через пять, то через десять минут шанс на выстрел обязательно появится.

Одно из обязательных условий успешной охоты - бесшумное ружьё. В моём арсенале американский «Райф» гренадерского роста с тиковым прикладом. Джея Райфа (Jay Riffe) я знал лично. Был на его заводе в Калифорнии, когда готовил обзорную статью по просьбе московского дистрибьютора.

По независящим от меня причинам материал остался неопубликованным, но с Джеем я, можно сказать, подружился. Даже в семьдесят пять лет этот лысый чёрт умудрялся добывать подводные трофеи приличных размеров. Он - обладатель трех мировых рекордов, один из которых – тунец на 75 кг.

Сегодня натягивать три резинки на «Райф» мне удается только первые полчаса промысла (при температуре воды 20 градусов и погружениях не более пяти метров), затем перехожу только на две: руки устают и мышцы отвердевают. Час активной охоты, даже в 7-миллиметровом неопрене – это максимум. Без жировых запасов под водой долго не протянешь. Это только кажется, что в теплой водичке ты можешь проплавать часов десять подряд. На деле же, даже при температуре моря плюс 28, уже через шесть часов гипотермия организма обеспечена.

На кого охотиться

В теплых водах на просторах океана от Мексики до Перу одним из самых спортивных является рустер (rooster), рыба-петух, или рыба-павлин, а на испанском он называется pappagallo (попугай, дословно – папский петух). Спутать «петуха» с кем-либо сложно: когда он охотится или даже просто возбужден, на спине рыбины вздыбливаются торчком семь здоровенных лучей спинного плавника.

Рустер - превосходный боец и неистово лютует против любого противника. В ярости крошит блёсны, отрывает искусственные «мушки». Я ловил этих ребят и спиннингом, и налыстом, но уверен в одном - самым сложным способом добычи морского «петуха» в категории «спортивное рыболовство» является подводное ружьё.

Конечно, без каких-либо кислородных баллонов, а на своих собственных лёгких и мускулах. И если учесть, что размер трофея может оказаться до полутора метра ростом, то исход поединка не всегда может повернуться в пользу homo sapiens.

Если неудачно выстрелил, а с собою нет трофейного буя, то будь готов к торжественным похоронам ружья в морской пучине. Лет пятнадцать назад в мексиканской бухте Лос-Фрайлес (Los Frailes), что чуть ниже тропика Рака и рядом со знаменитым рифом Кабо-Пульмо (Cabo Pulmo), мне довелось воевать около получаса с двенадцатикилограммовым рустером. И это несмотря на факт, что ружейный выстрел был на редкость точным – в голову. Сказать, что после поединка я сильно устал - будет неправдой: доплыв с трофеем до берега, я в полном изнеможении рухнул на песок. Не в силах ни пошевелиться, ни слово сказать.

Среди городских обывателей с пролетарской родословной во втором колене сегодняшний имидж подводного охотника значительно подпорчен неумными персонами, что ураганят гарпунами в озерах по щукам и лещам, а затем принимаются на весь мир хвастаться сомнительными «подвигами», выложив в длинный ряд убиенных рыб. Зачем, кому это нужно? Впрочем, среди спиннингистов и удочников немало подобных же персонажей, любителей мясозаготовок, только гнев цивилизованной рыболовной общественности всегда сконцентрирован на подводных охотниках.

Правильный «человек с ружьем» всегда охотится или за особым трофеем, или за тривиальной едой. Именно поэтому большая часть твоих погружений обычно проходит вхолостую, поскольку ты видишь, в кого целишься - и осознано нажимаешь/не нажимаешь на курок. В то время как спиннингист, удочник или же нахлыстовик, божией милостью с крючком без бородки, обязательно нанесет вред рыбонаселению, сколько бы он потом ни прикрывался оправдательной мантрой «catch and release». А попробуй-ка, воткни себе в губу крючок, затем подёргай что есть мочи, да потом с силой вытащи, не смазывая антисептиками! Когда – то, может, и заживёт… А это ведь как раз «поймал – отпусти» в переводе на кухонно-общедоступный.

По охотницкой терминологии рустер принадлежит к трофеям из категории blue water (т.е. хищников океанской зоны). Он не какой-то там рифовый хищник, подстерегающий добычу в засаде. «Петух» постоянно в движении. И ты его выцеливаешь практически так же, как весеннего гуся. Или как тарелочку для стендовой стрельбы, иногда давая полкорпуса на опережение. Так же, как при охоте на копытных, в случае с рустером метить следуют в первую треть корпуса.

Подстеречь рустера легче в ситуации, когда он в азарте гоняется за стаей сардин или мелкими тунцами. Которые, в свою очередь, сами активно мигрируют в поисках корма. Бывают даже случаи, когда рустеры загоняют обезумевших мелких тунчиков прямо в берег. Но такая сладкая мультяшка – невероятная удача, так что в большинстве своём самый классный козырь выпадает, когда ты выследил рустера в двухстах – трехстах метрах от береговой линии.

Еще сложнее утихомирить подстреленную рыбу, особенно если промышляешь в одиночку и без лодки сопровождения - под тобою хрен знает сколько метров, а надо, через ветер и волны, работать ластами еще километр, прижимая к груди брыкающийся во все стороны колониальный товар.

Именно по такому расписанию двигался поезд в описываемом эпизоде. Небольшой рустер был добыт в семистах метрах от места нашей стоянки. До ближайших скал - метров сто пятьдесят. Но что толку – тут ни входа, ни выхода, классический скалодром для новичков секции альпинизма. Полкилометра я кое-как отработал ластами поперек волны, нашёл приемлемый выход из моря - и в полном изнеможении, в буквальном смысле подражая повадкам тритона, выполз на берег.

Чуть отдышавшись, сдёрнул проклятые ласты и грузы с пояса, а остаток пути прошлёпал по острым камням в неопреновых носках. К слову, неопрен на ногах – обязательный элемент экипировки подводного охотника в южных морях.

Ой как был прав аляскинец Сахнов со своим «жизнь только начинается».

Нижнекалифорнийское меню

У мексиканцев принято готовить такое блюдо – севиче, оно подается в соке лайма. Латиносы строгают рыбу тонюсенькими кусочками и в буквальном смысле глотают это дело, не разжевывая. Мы же с Леной шинкуем эксклюзивный товар дембельским срезом, чтобы мясо на зуб всё же попадало. По вкусовым качествам рустер близок к тунцовым, но мясо по цвету чуть нежнее и светлее. Тут как у настоящих курочек – чем моложе, тем вкуснее! Особенно на закате или рассвете, молодухи всегда любят яркие краски впечатлений под шум прибоя. Но это уже будет другая история, и вновь про бесшумный выстрел.