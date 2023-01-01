Спортивное рыболовство №2 март/апрель 2023

По родным просторам

В.Гусельников. Воблерный стритфишинг. Хищник в черте мегаполиса

По большому счету, воблеры актуальны везде, где присутствует хищная рыба. И несмотря на то, что ныне в черте города они проигрывают по популярности приманкам из силикона, автор рассказывает, как же с помощью воблеров можно добиться результата.

Г.Шеляг. Сезоны ловли черноморской смариды

Смарида, или морской окунь - популярная рыбка у сочинских любителей спортивной рыбалки. Хотя этого хищника рады видеть в своих уловах и все рыбаки от Крыма до Абхазии. В разных регионах, соседствующих между собой, называют эту рыбу по-разному – бобырь, рыжик, синий окунь, синяк, спикара, чаплык.

Снасть и тактика

К.Кузьмин. Нюансы плавучести

В стремлении достичь максимального результата, важно принимать во внимание все нюансы, связанные с плавучестью приманок – например, воблеров или «силикона». Автор разбирает эту тему детально.

А.Коломиец. Про щуку, железный поток и интуицию

Иногда у вполне сформировавшегося и завзятого джигового спиннингиста начинается удивительный процесс сродни когнитивному диссонансу. Это когда то, во что ты безоговорочно веришь, вдруг уходит на второй план - и глаза видят совсем другие реалии. И так ясно видят, что откладываешь в сторону джиговый спиннинг - и начинаешь жить жизнью спиннингиста с коробкой блёсен в кармане, заставляя своих товарищей-джигитов тихо курить в сторонке.

В.Клень. Фидерный подход к весеннему лещу

Ловить на фидерную оснастку озерных лещей в марте - апреле в разы сложнее, нежели в мае. Однако существует положительное решение в пользу донной рыбалки, вполне разумное и обоснованное. Тут есть и свой колорит, и шансы на хороший результат.

Методы ловли

Н.Линник. С поплавочной удочкой по весеннему половодью

Фидер сегодня – мегапопулярная снасть, рыболовы научились применять её в самых разных условиях. Но есть периоды, когда фидер делается совершенно бесполезным. Например, во время весеннего половодья, когда на реке нескошенная вовремя трава, опавшие ветки и даже бытовой мусор частыми зацепами сводят рыбалку на нет. И единственный способ дотянуться до желанных трофеев – пускать оснастку поверх всего этого донного мусора. Вот здесь-то поплавочная удочка вне всякой конкуренции.

Из первых уст

И.Артемьева. Кому нужны приключения на свою голову, или сбежать от кухонной плиты на рыбалку

Сегодня в гостях у журнала «Спортивное рыболовство» - заядлая и звездная рыбачка, соведущая телеканала «Диалоги о рыбалке», КМС по ловле на мормышку со льда Ирина Артемьева. Интервью с ней провела Алиса Янелис.

Новости спорта

Александр Фалалеев. Спортивная мормышка: путь любителя в спортсмены

Все спортсмены когда-то неизбежно числились любителями. Но как же одни перевоплощаются в других? Автор рассказывает о своём опыте приобщения к спортивной мормышке.