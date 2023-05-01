Удомля - это про рыбалку «all inclusive» Алиса Янелис | 3 октября 2023 г.

Эта история про девчонок-рыбачек, неутомимо ищущих приключений с удочками наперевес. Главные действующие герои – я и моя подруга Лиза, которая, как и я, безбашенно любит рыбалку и считает, что её выходные тотально не удались, если она не поймала лещика на фидер или окуня на Отводной. Вместо кучи косметики у Лизы в машине – коробки и коробищи со всевозможными приманками-снастями. И, конечно, спиннинг – а вдруг на пути попадется какая-нибудь симпатичная речушка. Или озеро.

С Лизой мы познакомились на одном рыболовном форуме этой зимой. И с тех пор при любой возможности вместе ездим на рыбалку - новые места, новые снасти, новые ощущения. И я поняла - как же это круто, когда у тебя есть подруга, с которой можно обсудить не новый парфюм или модный топик, а ароматику для карася или рецепт домашней прикормки на линя.

Расширяя отечественную географию

Когда недавно у Лизы наступил долгожданный отпуск, она, конечно же, как правильный рыбак, ни в какую-то там Турцию «all inclusive» не полетела, зато была преисполнена планов расширить свою рыболовную географию на родине. Ну а я только и ждала момента, когда Лиза сможет рвануть со мной в будний день куда-нибудь к перспективному водоему. Рыбаки меня поймут: в будни народу на берегу всегда меньше, а значит - можно занять лакомое местечко.

В общем, мы задумали отправиться на озеро Удомля близ одноименного городка в Тверской области. Славится оно обилием рыбы, и не простой, а экзотической для наших мест. Дело в том, что на озере стоит Калининская АЭС, которая питает всю Тверскую область и окрестности электричеством.

Для охлаждения реакторов станция использует воду из озера и сбрасывает её обратно, но уже теплую, почти горячую. Благодаря атомной батарее, вода в озере круглый год не падает ниже двадцати градусов (даже зимой!), что положительно сказывается на росте популяций рыб разных видов. Я уверена, что рыбалка на Удомле – праздник для любого рыбака из центральной России. И огромное количество увлеченных людей, приезжающих туда за сотни километров, это подтверждает. Пару лет назад я была здесь зимой - и смело могу поставить ту рыбалку в топ-лист самых запоминающихся. Сидишь, бывало, в сугробе, а под тобой теплющая вода, где можно руки греть!

Пора в путь-дорогу

Но вернемся к нашей поездке. Решено было отправиться на два дня с двумя ночевками. Когда мы стартанули от моего дома, навигатор показывал время в пути 4,5 часа – пустяк для двух решительных женщин, охваченных предвкушением клёвой рыбалки! В качестве боевого коня была выбрана Лизина видавшая виды полноприводная «Киа Спортэйдж». Казалось бы, всего-то на пару дней едем, но заднее сидение машины и багажник оказались забитыми под потолок снастями на все случаи жизни. Ну а вдруг сом, а вдруг щука, а вдруг…? Ну, вы поняли.

Перед самым нашим выездом всю Тверскую область окатил мощнейший ливень. На улице сыро, лужи по колено. И ветер! Но когда это нас останавливало? Правильно – никогда! Наливаем кофе в термосы - и стартуем! Прибыли на озеро около восьми вечера. Место подвернулось нам дивной красоты! Песчаный пляж, напротив остров, вид с места ловли на яркий закат, за пляжем большая уютная поляна, а еще дальше сосновый бор. И никаких людей, кроме нас!

Поехали…

Второпях поставив палатку и походную кухню, мы ринулись скорее собирать удилища, чтобы успеть закормить точку ловли по светлому и поймать пару «хвостов». Глубина вроде как небольшая – всего два с копейками метра. Но мы-то планировали ловить и ночью, а в темное время суток рыба, как известно, выходит на меляки.

Закормив выбранное место десятью кормушками, я наконец-таки привязала поводок с крючком и закинула снасть. Не успев опуститься на дно, наживка в виде опарыша была схвачена кем-то небольшим, но дерзким. Подсечка - и вот густерка! Очень уверенная в себе или голодная – крючок стоял большой, а опарышей на нём было аж 8 штук! Ладно, продолжаем…

На следующем забросе я отвлеклась на лезущего через кусты мужчину со спиннингом и промахнулась с точкой – забросила на много метров дальше, чем кормила. Ого! И тут клюет! Опять густерка, но уже посолиднее. Интересно, а если в другую сторону кинуть? Эксперимент удался: и там клюет! Ха, зачем, блин, закармливала? Рыбы-то везде полно.

Так при вечернем свете мы и ловили густеру в темпе спортсменов – рыба в минуту! Вот это класс, просто Эльдорадо. Кстати говоря, минут через 15 тот шумный мужчина вылез из кустов со щучкой на полтора кило…

Поэкспериментировав, мы поняли, что рыбе абсолютно всё равно, какого размера у нас крючок и какого диаметра леска - местные обитатели не избалованы. Тук-тук, а кроме густерки еще кто-нибудь есть?

Американские гости на Удомле

Вообще-то озеро Удомля славится своими канальными сомиками и тиляпией, которые прижились и хорошо размножаются в теплой воде. Судя по сетевым отчетам рыболовов, тиляпия летом не очень активна. Хотя бывалые умельцы всё же могут натаскать и в это время года внушительных экземпляров. Но то рыболовы-спортсмены, а мы, простые девчонки, решили ловить то, что ловится. И наш выбор пал на более сговорчивых канальных сомиков. «А что за «канальный», - спросите вы. Сейчас расскажу.

Канальный сомик – это родич нашего всем известного речного великана. Разница лишь в том, что канальный не вырастает до гигантских размеров. Канального сомика завезли к нам из Северной Америки, где он считается самой массовой рыбой в семействе сомообразных. Начиная с 1972 года, его начали разводить на Кубани, после чего канальный сомик попал в речную систему Дона. Он удачно прижился в водоемах, которые связаны с теплой водой ГЭС и ТЭЦ.

Наши ставки были на усатого. Ближе к полуночи, надев на большой крючок червя дендробены, я закинула оснастку подальше и принялась ожидать поклевки. Но день, полный сборов, дороги и подготовки к рыбалке, дал о себе знать. Непреодолимо захотелось отползти в уютную палаточку и забыться там до утра. Лиза оказалась более стойким солдатиком - и, вооружившись кольцевой лампой, работающей от пауэрбанка, осталась высматривать поклевку.

Кстати говоря, всем, кто практикует ночную рыбалку, очень советую приобрести такой кольцевой свет. Цена вопроса – чуть больше тысячи рублей + нужен пауэрбанк, который сейчас есть практически у каждого. Светильник идёт уже с подставкой, которая регулирует высоту и угол освещения.

Понеслась!

Только я заползла в теплый спальник, как с берега донеслось «Ура-а-а-а!» Через минуту Лиза прислала мне на мобилу фото первого сомика. Я подумала так: «Ну, если еще одного поймает, я точно пошлю сон подальше и пойду ловить!» И она поймала, минут через 15. Но я в этот момент рассматривала квивертип фидера уже во сне…

Рано утром я встала с настроением и физическим состоянием космонавта перед полётом – к рыбалке готова! Пару минут медитации на волны и шикарный вид, умывание в озерной воде, завтрак, приготовленный на газовой плиточке. На всё про всё чуть больше 30 минут - и я уже на берегу с собранным фидером на готовом рабочем месте. Вот бы каждое утро так!

И снова отличный клёв, и снова дерзкая густерка! А вот загиб уже посерьезнее! И подсекается, как будто на том конце кирпич. И при вываживании сильно давит… Тоненький фидер гнется дугой, но стойко держится – и вот на берегу мой первый канальный сомик! В нём чуть больше полкило, но силы - как у двухкилограммового леща!

Пока я возилась с усатым, Лиза поймала на фидер окуняру, а потом еще одного. Всё на этом берегу прекрасно, но тиляпия совсем не клюет, а из-за открытого пространства и прошедшего циклона ветер задувает с силой морского. Мы решаем свернуть лагерь и отправиться дальше на поиски идеальной рыбалки.

Пришла идея подобраться поближе к реакторам, где вода теплее - вдруг тиляпия там, как и зимой? А вот нет! Уже обустроившиеся на лакомых местечках рыболовы, пожимая плечами, сообщают, что полосатая себя не проявляет, так что мы едем дальше искать безветренное местечко.

Креветок купить? Нет, поймать

По дороге нам встретилась молодая пара, которая ловила в озере креветок раколовкой и прямо там же жарила их на плиточке в соевом соусе. Да-да, самые настоящие креветки тоже водятся в этом чудо-озере!

Технология ловли креветок проста. Нужно поставить раколовку на глубину хотя бы в метр и засунуть в ловушку что-нибудь вкусненькое, типа резанной сырой рыбы. Впрочем, подходит даже хлеб. И каждые 15 минут можно доставать по горстке креветок. Совсем недурно!

То не то, и это не это

Мы останавливались больше чем в десятке мест, но везде были свои но: то рельеф дна не нравился, то следов пребывания человека более чем достаточно, то берег неудобный. Но кто ищет, тот всегда найдет, подумали мы - и продолжили своё исследование береговой линии озера. Кстати, поездку вокруг озера по лютому бездорожью можно записать в отдельный вид развлечения. Но мы-то как танки - грязи не боимся, такое ралли нам только в удовольствие.

И вот оно наше идеальное место номер 2, только теперь без ветра! И вновь мы принялись разбивать лагерь и раскладывать удочки. И в этот раз получилось гораздо быстрее.

Дело к обеду, мы ловим разнорыбицу на фидер, любуемся видами и всё хорошо. Почти. Оказалось, что прямо на берегу есть солидный плывун, в которой потихоньку засасывает Лизин стул и близлежащий к нему скарб. Подумала - а если я в темноте наступлю на него и провалюсь по уши? Мне-то по жизни везёт на всякую такую фигню… Но это еще не всё.

Ближе к вечеру увеличилось количество пролетающих мимо ос. В чём дело? У них, что тут скоростная магистраль?! Я хоть девчонка и смелая, но ос, честно говоря, побаиваюсь. Вот прям до пупырышных мурашек они мне неприятны. И опять жужжание у левого уха. Ё-моё! Так я же сижу прямо рядом с гнездом земляных ос! Меня охватывает ужас - и, бросив удочку, я влетаю на поляну. А Лиза еще и укус получила в придачу – оса приземлилась прямо на фидерную кормушку, когда Лиза её забивала - и, видимо, захотела с ней побороться за сладкую прикормку.

Пора возвращаться

Ну и что вы думаете, нам лень было третий раз за сутки переехать? А вот и нет! И мы повторяем процедуру сборов и возвращаемся на ветреное место номер один. И теперь на смену «кто ищет, тот всегда найдет» приходит «хорошо там, где нас нет».

Несмотря на усталость, мы всё с тем же запалом разбираем удочки, только уже вдвое быстрее. Но после насыщенного дня мои мысли занимает не только рыбалка, но и теплый ужин. На закате мы прямо на песочном берегу развели уютный костерок и запекли картошку и одного канального сомика в фольге. Вкусно до блаженства! Костей в этой рыбе практически нет, а мясо очень нежное. Зимой, когда ловила здесь тиляпию, я попробовала пару штук, понравилось. Но сегодняшний сомик точно вкуснее! Ну, теперь, набравшись сил, можно снова порыбачить. Ночь удивила крупными карасями и очень красивыми огнями вдалеке светящейся АЭС.

…В наш прощальный день на Удомле мы решились всё-таки половить пару часов прямо у реакторов. Недалеко от сброса воды течение очень сильное, даже солидные фидерные кормушки держатся с трудом, про поплавок я и не говорю. Устроив мозговой штурм с подругой, мы решили половить на спиннинг на «Отводной поводок», но вместо силиконовой наживки я наживила пучок опарышей, чтобы интересовалась не только хищная рыба. План сработал - и уже на первой проводке получила уверенные тычки, но рыба сорвалась на злой бровке недалеко от берега. И пока я распутывала оснастку, Лиза поймала густёрку на силиконовую приманку! Что же это за рыба такая жадная!

Разобравшись с бровкой, я продолжила экспериментировать с проводкой. Удивительно, но на паузе приманку атаковали окуни, а на активном движении - мирная рыба. И наконец-то мне удалось привлечь сомика! Как же приятно он гнет тоненький спиннинг!

Если бы не звонки благоверного из дома: «Алиса, ты где? Когда приедешь?!», меня бы за уши не оттащить было от воды. Ну, ничего, совсем скоро, когда похолодает, мы опять сюда вернемся, но уже за тиляпией. Держись, рыбка!

Подытожив, хочу сказать, что, если вы хотите оторваться по рыбалке или заинтересовать этим делом вторую половинку или ребенка, а до Астрахани ехать далеко, приезжайте на Удомлю! Вопреки мнению диванных экспертов, вода здесь не отравлена, можно купаться и даже есть рыбу из озера. Проверено, местные жители вовсе не светятся, как фосфорные монстры.

Здесь много рыбы, которая бесперебойно клюет. Есть очень красивые берега, место, где разгуляться на лодке, чудные закаты и восходы. Для полного счастья прихватите хорошую компанию - и будет вам рыбалка «all inclusive»!