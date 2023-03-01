Спортивное рыболовство №4 июль/август 2023

Снасть и тактика

Н. Линник. Что может летний «покаток»

Автор предлагает половить рыбу фидером на «покаток». Сам он этот способ ловли еще называет доночным джигом. Тут применяется незамысловатая, но весьма уловистая донная оснастка, состоящая из лески и свободно скользящего по ней круглого грузила, вертлюжка-стопора и длинного поводка, к которому привязан обычный крючок с червем или другой животной или растительной насадкой.

Методы ловли

А.Коломиец. Язь на втором этаже

О специфике летней ловли язей спиннингом в тот период, когда огромные стаи мирной рыбы – леща, густера, синца - плавятся на поверхности воды в Волге, а хищник, что называется, пасёт свою будущую добычу, находясь в нижних горизонтах.

В.Клень. От случайной поимки к закономерному улову

Известно, что в любом водоеме доминирующие там виды рыб клюют намного чаще остальных. Но у многих рыболовов возникает соблазн поймать редких в данном месте подводных обитателей. На примере ловли фидером в природных озёрах карасей автор рассматривает такую организацию рыбалки, которая позволит перевести представителей рыбьих меньшинств из сомнительной категории «случайная рыба» в почетную «закономерно пойманная».

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Меняем тактику летней рыбалки на Ладоге

С введением новых корректив в Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, которые сократили число работающих снастей на борту лодки/катера до двух (а точнее – до двух приманок), автору пришлось внести изменения в выработанную годами тактику ловли. Чтобы, с одной стороны, оставаться в правовом поле, а с другой – без рыбы домой не возвращаться.

Из первых уст

А.Янелис, А.Афонина. Это карпфишинг, детка!

Нынешний гость редакции - кандидат в мастера рыболовного спорта и охотница за «дикими» трофейными карпами Анастасия Афонина. О том, где искать «диких» рыб, весящих за 15 килограммов, в какие суммы обходится участие в карповых турнирах и о хобби, которое сплотило её семью - Анастасия рассказала Алисе Янелис.

По родным просторам

Г.Шеляг. Почему черноморцы зовут луфаря «зубаткой»?

В России луфарь обитает в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Стаи этих хищных рыб совершают дальние морские миграции, но появляются в прибрежных районах нашей страны весной и осенью, вот тут-то эту рыбу и можно поймать. Сочинские рыболовы, величающие луфаря «зубаткой», используют для этого разные виды снастей, в том числе и спиннинг.

Школа для новичка

В.Мельников. Как работать с «микроколебалкой». Азы для начинающих

Микроблёсны массово стали появляться в рыболовных коробках у наших спиннингистов на стыке XX и XXI веков. Первое время они воспринимались исключительно как форелевые блёсны, предназначенные для ловли в коммерческих водоемах. Однако вскоре этот стереотип был развеян. Сегодня «микроколебалка» является приманкой номер один у многих поклонников «дикой» рыбалки. Этот материал – для тех, кто впервые заинтересовался ловлей на ультралайтовые снасти белых хищников, а также форели.

Новости спорта

Т.Соколова. Мясокомбинат - или искусство? О ловле прудовой форели

В апреле этого года прошёл уже третий по счету турнир по ловле прудовой форели SMITH Cup 2023. Участвовали в нём все желающие. Так что же это за соревнования такие? Мясокомбинат, как говорят некоторые - или искусство? Давайте разберемся и со специфическими снастями, и с особой тактикой для этой рыбалки.