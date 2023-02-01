Спортивное рыболовство №3 май/июнь 2023

По родным просторам

А.Коломиец. Такое манящее, но такое изменчивое море

В мае и июне автор однозначно рыбачит на Волгоградском водохранилище. В это время природа стремительно просыпается, однако на водохранилище (выше Волжской ГЭС) отсутствует такой недуг нижней Волги, как мошка. Но главное - начинает ловиться с берега судак и берш. А еще «море», как называют волгоградцы родное водохранилище, постоянно преподносит сюрпризы в рыбалке.

В.Мельников. Весной за донским голавлем

Теоретически спиннинговая ловля голавля в Воронежской области становится возможной сразу после схода льда, когда лобастый уходит из своих зимних укрытий в поисках пищи. Однако на практике более-менее комфортно ловить его удается со второй половины весны. С началом апреля автор отправляется на малые реки – притоки Дона. И до середины мая голавлевая рыбалка там бывает очень даже результативной.

Снасть и тактика

М.Разумовский. Большая вода, пассивный хищник

Если рыба активна и находится в средних и верхних слоях воды, хороши, скажем, вращающиеся блёсны, «колебалки» или раттлины. Но эти приманки пасуют, если хищник забился в укрытие, да еще и ведет себя крайне пассивно. Чем же тогда побудить его к атаке? В этом плане актуальны джиговые приманки, которыми удается стабильно ловить вне зависимости от условий на водоеме и степени активности хищника – например, силиконовые имитации червей.

В.Клень. Дистанция заброса в фидерной ловле озерного леща

В фидерной ловле есть множество факторов, влияющих на достижение успеха. Но часть из них – основные, а часть – второстепенные. И можно, к примеру, сколь угодно пламенно рассуждать об особой важности «правильных» лещовых оснасток, однако всё это уходит на второй план, уступая первенство такому фактору, как выбор дистанции ловли. И именно он может обеспечить заполненный рыбами садок. Или оставить рыболова ни с чем, если выбор окажется неверен, тут уж никакой суперсовременный монтаж не поможет.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Гусельников. Удивительный мир лососёвой рыбалки. В погоне за серебром

…Вершинка спиннинга резко напряглась, потом согнулась. Спустя пару секунд повисшая на крючке тяжесть плавно качнулась. Легкая кистевая подсечка, спиннинг согнулся еще сильнее. Бешеный визг фрикциона, десятки метров шнура вмиг слетают со шпули. А на горизонте высоко выпрыгивает из воды слиток живого серебра. Ни одна речная рыба на такое не способна! Вот ради этого момента многие рыболовы и едут на Кольский полуостров. Момента встречи с сёмгой!

Методы ловли

Н.Линник. Как в начале лета ловить в проводку на большой реке

Своей актуальности в первой половине лета ловля рыбы в проводку никогда не утратит, особенно если весной был солидный разлив рек - и они еще не везде вошли в свои берега. А еще таким способом удается комфортно рыбачить с минимумом дополнительного снаряжения. Так что можно вполне обосновано забыть народную мудрость «Июнь – на рыбалку плюнь».

Техника на рыбалке

В.Соколов. В межсезонье - о лодках и моторах

Автор рассказывает о нескольких новинках в лодочном оснащении, появившихся за последние годы как на магазинных прилавках, так и в рыбацких арсеналах народных умельцев.

Из первых уст

Как это круто - победить и… остаться беззащитной девочкой

В наше время женщина на рыбалке - явление никак не экзотическое. Но героиня этого интервью всё-таки впечатляет. Во-первых, она неприлично молода, во-вторых, обучилась ловле на фидер по интернету, а в-третьих, уже в первый год своего увлечения решила, что любительской рыбалки ей мало - и отправилась покорять большой рыболовный спорт. Что у неё получается весьма успешно. Знакомьтесь: Алёна Чуднова – студентка медицинского университета и рыболов-спортсмен. Ну а побеседовала с ней Алиса Янелис.

Обзор рынка

Столичная выставка немосковских компаний

53-я Международная выставка-ярмарка «Охота и рыболовство на Руси» прошла 2 - 5 марта 2023 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной, 14. На неё приехало много компаний из провинции, несколько питерских фирм, а вот москвичей – по пальцам перечесть. Но не будем разбираться в причинах этого казуса, лучше расскажем о тех, кто не побоялся выставляться.