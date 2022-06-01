Спортивное рыболовство №1 январь/февраль 2023

Рыбалка. Северо-Запад

А. Великанов. По щучьему велению

Автор предметно доказывает, что чем ближе к зиме, тем щука вкуснее, да и трофей обычно крупнее. И поймать её можно спиннингом с лодки.

В.Соколов. Рыбалка лютой зимой

Ладога крайне редко замерзает целиком. И для зимних рыбаков, посещающих её, нет такого понятия, как глухозимье. «Дышащие» трещины или участки открытой воды способствуют активному перемещению рыбы в той области и под ближайшим льдом. А это создает интригу в поиске сладких мест, где «проклевывается» окунь.

По родным просторам

Н.Лебедев. Зимний поиск белого хищника на малой реке в мегаполисе

Автор и зимой продолжает активно ловить спиннингом на малых реках Подмосковья, исследуя новые для себя маршруты.

Д.Волгин. Ловили два товарища

Зарисовка об одной конкретной рыбалке на льду, приведшей к зарождению рыбацкой дружбы между не знакомыми ранее людьми.

А.Коломиец. Эфемерность окуневых тайн

Автор показывает, что море мелкого окуня в улове или же только пара-тройка килограммовых горбачей – это результаты двух совершенно разных подходов к рыбалке. В чём эта разница – читайте.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. От печали до радости. Рыбалка на Дальнем Востоке. Часть 2

Снасть и тактика

В.Клень. «Догонялка» как активатор пассивной рыбы

Целесообразна ли в глухозимье установка на зимней мормышечной оснастке дополнительного крючка с какой-то обманкой над основной приманкой – об этом идут многолетние споры, однако факты из практики автора показывают, что зачастую именно такой вариант делает результат или существенно повышает эффективность рыбной ловли.

Методы ловли

Алексей Фалалеев. Рыбалка на дальних берегах

Перед рыболовами зачастую встает вопрос, стоит ли отправляться на незнакомые водоемы, расположенные далеко от дома, о которых только известно, что там есть достойная рыба, или лучше ограничиться ловлей в проверенных домашних водоемчиках. Автор рассказывает о собственном опыте покорения дальних рыболовных рубежей, на что он обращает внимание, отправляясь в путь, как готовится к рыбалке в незнакомом месте, какие трудности могут ожидать вдали от дома.

Н.Линник. Рельефные рыбалки середины зимы

Автор заметил одну характерную особенность поведения рыбы: её распределение в водоеме, а также желание питаться привязаны, в первую очередь, ко времени года и суток. А вот погода, на которую так уповают многие рыболовы, имеет второстепенное значение.

Обзор рынка

К.Кузьмин. Снасти года 2022

Около трехсот дней в году автор проводит на рыбалке. Через его руки проходит немалое количество самых разных удилищ, катушек и других позиций спиннингового предназначения. И каждой такой позиции он должен дать объективную оценку – не столько с целью её продвижения, сколько для понимания востребованности на нашем рынке, для выявления слабых мест (с возможностью их корректировки, если речь идет о предсерийниках), ну и просто для дальнейших рекомендаций, когда автору задают вопросы по выбору снастей.