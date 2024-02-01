Спортивное рыболовство №2 март/апрель 2024

Закон есть закон

В.Соколов. Об изменениях в законодательной базе, касающихся маломерной области водно-моторной жизни в РФ

Совсем недавно вышло несколько законодательных актов, касающихся использования на отечественных водоемах водно-моторной техники, и автор анализирует каждый из них в той части, какая будет интересна любителю лодочной рыбалки.

Методы ловли

Н.Линник. Прудовые страсти и снасти

В последнее время в ряде регионов страны весной не случается полноценных паводков – частенько они начинаются чуть не в январе, а вода держится на лугах и опушках лесов до второй половины мая. В итоге русла рек зарастают, течение в них замедляется, что отрицательно воспринимают многие виды рыб. Рыболовам приходится весной с речных берегов переселяться на небольшие пруды, в которые когда-то массово запускали карпа, карася, амура и толстолобика. Летом из-за обилия растительности рыбачить там проблематично, а вот с момента схода льда и до третьей декады мая удается очень неплохо порыбачить. Нужно только снасть выбрать правильную.

В.Клень. Под шум весеннего дождя

Зная на личном опыте, что весенние дожди – явление в рыбалке специфическое, а зачастую и коварное, автор делится наблюдениями об их влиянии на озерную ловлю поплавочной удочкой и фидером.

Обзор рынка

Квадрицикл Kayo AU 300. Все по-взрослому

Большой полноразмерный квадроцикл нужен не всегда. И тем, кто постоянно живет за городом, этот компактный и легкий квадрик может стать универсальным транспортным средством на каждый день.

По родным просторам

В.Мельников. Голавлевая весна в Липецкой области. Готовимся к 2024 году

До полновесного господства весны осталось немного времени, пора уже подбирать снасти и экипировку для сезона жидкой воды и ловли белого хищника. Автор рассказывает, как из года в год это делает он, а также на каких водоемах рационально открывать голавлевый сезон.

А.Коломиец. Лиска – речка с сюрпризами

Есть в Волгоградской области одна исключительно весенняя тема – ловля рыбы в притоках Дона, расположенных ближе к Цимлянскому водохранилищу. Среди них - речка Лиска. Вроде бы все донские притоки должны быть похожи, однако у каждой из этих речек - свой характер, свои причуды. Вот Лиска – она какая-то добрая, ласковая. В ней не только хорошую рыбу можно половить, но и душевно отдохнуть на её берегах.

Г.Шеляг. Мечты поймать лаврака

Добыть раритетного на Черноморском побережье лаврака (сибаса) хотят многие, а вот сделать это дано далеко не каждому. И тем, кто охотится со спиннингом за лавраком, гарантии успеха дать никто не может, ну разве что Создатель. Тут главное - настойчивость в достижении своей цели. И мастерское владение правильной снастью.

Т.Соколова. Есть женщины в русских селеньях. Ловим чавычу

Наши великолепные женщины и в тайгу с её косолапыми да злобным гнусом отправятся, и ланью проскачут по дальневосточным сопкам, и сотни километров пройдут по камчатским плёсам. Упорно и уверенно станут двигаться к цели – поимке королевского лосося, несмотря на ледяные дожди и шквалистые ветра, на изнуряющую жару и сотни забросов – ни шагу назад, никогда и ни при каких обстоятельствах.

Снасть и тактика

А.Десятов. Usami Purin. Воблер с подвыподвертом, но красивые рыбы его любят

Автор статьи за последние годы не одну сотню поклевок получил именно на эту модельку. Что же такого нашли в этом воблерке язи и голавли, в чём его уникальность - автор и пытается разобраться

Из первых уст

А.Казарян, А.Янелис. Можно прийти на турнир с одной снастью - и выиграть!

Гость редакции – Анна Казарян, единственная девушка среди 63-х спортсменов, участвовавших в Кубке России 2023 года по ловле на блесну со льда. О том, как она стала титулованным спортсменом, а также о том, кому доступна форелевая рыбалка в спортивном режиме, Анна рассказала корреспонденту редакции Алисе Янелис.