Спортивное рыболовство №2 январь/февраль 2024

По родным просторам

А.Коломиец. Латентное глухозимье

Каждый раз, когда автор собирается на рыбалку, он изучает не только прогноз погоды, но и свои дневниковые записи. Где, что и когда ловилось в такое же время ранее, хорошо или плохо. Только вот на каждой новой рыбалке происходят какие-то новые же фокусы, которые рушат его устоявшиеся умозаключения по поводу поведения рыбы. Так, например, в прошлом году глухозимье и перволедок как будто поменялись местами. И что в таких случаях делать? Читайте.

А.Янелис. Удомельский триллер

Зимняя поездка на озеро Удомля за крупной тиляпией, достаточно экзотической для России рыбой, обернулась настоящим триллером. «Рыбалка без драматических коллизий – и не рыбалка вовсе» - похоже, именно такой девиз у автора этой истории.

Методы ловли

В.Клень. В поисках крупного окуня

Способность выцепить из лунки именно крупную рыбу среди множества её мелких сородичей – задача пусть и непростая, но выполнимая. Она решается с учетом особенностей конкретных видов рыб и специфики времени года. Причем каждый ищет собственный путь для достижения цели. Автор излагает свое видение поиска увесистых окуней при подледной рыбалке и его отличие от охоты за мелкой «матроснёй».

Н. Линник. Перволедье на «лужах»

Классические «лужи» – это фрагменты старого русла реки. И потому на всех реках они похожи друг на друга: длинные, узкие, до ста метров шириной. Один из берегов у них пологий, поросший травой, а второй - высокий. Так что, поняв одно озеро, знакомиться с другими начинаешь уже с каким-то багажом знаний. Относительно потенциала мелководных «луж» часто заблуждаются, считая их «детским садом». Но это совсем не так. Среди воспитанников этого рассадника мелочи всегда найдется и достаточное количество «воспитателей», процесс ловли которых на мели очень азартен.

Советы Мастера

Д.Колеров. Блёсны и мормышки на корюшку своими руками

Большинство питерских рыболовов по праву считают светящиеся мормышки и блёсны лучшими приманками для корюшки. Однако в рыболовных магазинах моделей, действительно заслуживающих внимания, зачастую не найти. Что же делать корюшатнику? А просто изготовить светящиеся корюшиные приманки самому в домашних условиях.

Снасть и тактика

К.Кузьмин. «Хвостовёрты»

Груз – спереди, крючок – посередине груза, лепесток – строго сзади. Это и есть тейлспиннер. Или, если хотите по-русски, «хвостовёрт». В классификации спиннинговых приманок тейлспиннеры занимают обособленное место. Пусть это место и не в первых рядах, но чем дальше живём, тем более ощутимо, что они могут реально конкурировать с приманками других, более привычных для нас типов.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Неисправимый…

На скромную по Аляскинским масштабам речку Йентну автор попал, собственно говоря, случайно. Просто дождливые и холодные северные погоды распоясались во все стороны, так что привычный июньский ход чавычи в крупных реках штата под номером 49 задержался как минимум на три недели. Но в итоге он не пожалел, что очутился на этой речушке.

О.Ляльковский. Южный Оман: поймать рыбу за 10 тысяч забросов

В краях, где Индийский океан руками Аравийского моря ведет вечную борьбу с твердью Евразии, расположилось побережье султаната Оман. Там на юге сошлись в одно бескрайние пустыни, древние горы и безбрежные воды океана. А в окрестной акватории живут гигантские каранксы, по-настоящему большие рыбы. Они вообще-то встречаются много где, ареал их ограничен двумя земными тропиками - Северным и Южным. Но именно это место у южного побережья Омана славится самыми крупными экземплярами - пожалуй, что и в мире!