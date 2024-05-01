Спортивное рыболовство №6 ноябрь/декабрь 2024

Методы ловли

Н.Линник. Три финта - как три кита успешной рыбалки в холодной воде

Поздняя осень, а может – и ранняя зима. В последние десятилетия климат настолько изменился, что и без того мягкие зимы превратились в осень, длящуюся с короткими заморозками 5-6 месяцев. А иногда и на лед толком-то не зайдешь. Так что получается, что зимой поплавочная удочка или легкий фидер – это наше всё.

С.Акулич. Погода и зимний судак. Опыт тактического построения рыбалки

Автор описывает ряд ситуаций с динамикой изменения наиболее значимых климатических факторов (атмосферного давления, силы и направления ветра, температуры окружающего воздуха), когда ему удавалось добиться хорошей результативности при блеснении судака – или же когда он терпел полное фиаско.

В.Мельников. Голавль - круглый год. Специфика ловли весной, летом, осенью и зимой

Есть укоренившееся мнение, что лучший для ловли голавля период длится с мая по август (правда, это применительно к Черноземью). В эту пору любители белого хищника сперва вооружаются воблерами-минноу, вращающимися и колеблющимися блеснами, а во второй половине периода переходят на крэнки. С наступлением осени и первых похолоданий голавль с перекатов уходит, а вместе с ним - и рыболовы. Однако уже не один год автор охотится за голавлем не только вплоть до ледостава, но и позже, в зимние месяцы - на незамерзающих микроречках. В этой статье он подготовил личную статистику по ловле лобастого на протяжении календарного года и рассказал, чем отличается голавлёвая рыбалка в разные сезоны.

Рыбалка. Северо-Запад

А.Великанов. Долго будет Карелия сниться…

Речь пойдет о спиннинговой рыбалке в непопулярных, практически безымянных озерах Карелии. Здесь вы не встретите ни рыбаков-конкурентов, ни органы рыбохраны. Несколько месяцев в году автор с женой проводит в глухом карельском лесу в Сортавальском районе, немного севернее озера Малое Янисъярви.

Снасть и тактика

А.Коломиец. Её Величество Зимняя удочка

В зимней удочке есть нечто сакральное, что объяснить в двух словах не получится. Не сказать, что автор отъявленный фанат зимней ловли, однако он чувствует какую-то сверхъестественную силу, заставляющую его как упорно ловить на старые удильники, так и совершенствовать те, что только что купил в магазине. Или искать и делать новые образцы, подсмотренные у знакомых рыболовов или в интернете. В преддверии зимнего сезона автор решил погрузиться в эту самую магию зимних удочек.

В.Клень. Насекомые-обманки для щуки-травянки

Эффективными приманками для ловли зачетных щук-травянок в прибрежной черте водоемов являются не только блёсны или балансиры, но еще и мормышки-безмотылки, которые имитируют водных насекомых, на протяжении всего года служащих для питания зубастых хищниц. По первому и последнему льду безмотыльные рыбалки становятся еще и беспроигрышными, ибо попутно со щуками хорошо клюют иные рыбы, даже не хищные.

Техника на рыбалке

В.Соколов. Подводная камера или эхолот? Либо и камера, и эхолот?

Что полезнее и информативнее на подледной рыбалке - эхолот или система подводного наблюдения? Чему отдать предпочтение в преддверии грядущего сезона? Автор излагает своё виденье этой дилеммы, благо в его пользовании есть образцы разной техники. При этом он опирается, в первую очередь, на объективные технические характеристики приборов, ну а во вторую - на собственные ощущения от увиденного на экранах в зависимости от внешних условий.

Новости спорта

NE PAL – регулярные любительские соревнования по ловле хищной рыбы с лодки

Вот и закончился очередной сезон NE PAL, он проходил по новым правилам, с новыми участниками и на новых водоемах. А что мы вообще знаем про NE PAL? Это самый масштабный рыболовный турнир в Северо-Западном регионе.

По родным просторам

А.Янелис. Зачем женщинам осенью отпуск?

Что делают в осенний отпуск две замужние дамочки, чьи супруги не очень ревнивы и готовы отпустить их куда-то одних? Может, летят в Турцию с её all inclusive или же едут в подмосковный спа-отель? Нормальные женщины – скорее всего так и поступают. А вот автор с лучшей подругой устремляются на дикую рыбалку в родных подмосковных местах. И используют там в хвост и гриву всё - от спиннинга и до флэт-фидера.