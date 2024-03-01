Спортивное рыболовство №4 июль/август 2024

Из первых уст

А.Коломиец. На рыбалках с блогерами

Есть среди рыболовов такая особая каста, как блогеры. На водоеме их сразу определишь по наличию экшн-камеры на груди или на голове. Как же они выбирают снасти и чем ловят? Каково их личностное отношение к рыбалке? Можно ли у них чему-то поучиться? Автор делится собственными наблюдениями за некоторыми медийными личностями.

Снасть и тактика

Н.Линник. Про легкий фидер

Автор рассказывает о личном опыте работы с легким фидером, имеющим удивительную для такой изящной снасти универсальность и способным дарить незабываемые эмоции от ловли рыбы – от мелкой плотвы до упитанных лещей.

Техника на рыбалке

Вернуться к истокам

Мотоциклы класса эндуро часто считают гоночными снарядами для соревнований на сложнейшем рельефе, где от спортсменов требуется полная отдача физических сил и акробатическое искусство управления. Но ведь когда-то всё началось с простого желания кататься по лесам и полям, ездить на рыбалку или охоту. И сегодняшние эндуро - например, внедорожной модельной линейки Kayo - как нельзя лучше подходят для активного отдыха за пределами асфальта.

Методы ловли

В.Клень. Погонять густеру фидерком

Такая рыба, как густера, относится к числу вездесущих. И выезжать на реку или озеро, грезя именно о её поимке, можно с разными снастями. Их выбор зависит от множества обстоятельств, но автор чаще всего отдает предпочтение пикеру или легкому фидеру. Именно эти современные донные удочки позволяют надеяться на самые крупные экземпляры густеры.

По родным просторам

А.Янелис. Идальго, суровый Самурай и браконьеры

Из прошлого номера журнала мы многое узнали о повседневном укладе рыболовного блогера, бросившего мегаполис и постоянно живущего в деревне. Но далеко не всё - остались без внимания полноправные участники рыболовного действа, две замечательных лошади, принадлежащие автору, без которых трудно было бы попасть по обычному для тех мест бездорожью на некоторые особо прелестные участки речных берегов. Итак, как же она выглядит, эта самая конная рыбалка?

Советы Мастера

В.Соколов. Первые шаги в изготовлении, ремонте и тюнинге рыболовных приманок

Можно ли приманку, заточенную производителем под определенные условия ловли или рыбу, переориентировать на другие условия или другую рыбу? Да, представьте себе – можно. Правда, не всегда это удается в полной мере, а только лишь частично, но подчас и довольно успешно. Автор делится своим положительным, а также и отрицательным опытом подобного апгрейда для летних и зимних приманок.

Снасть и тактика

Г.Шеляг. Лакомые «мушки» для судака. Мой опыт

Тему ловли судака нахлыстом в небольших речках и их малых притоках автор считает сыроватой, не очень-то изученной. Поэтому в своей статье он старается по мере своих сил и возможностей восполнить данный пробел, тем более что частенько выдается всего один-единственный шанс сделать это успешно

По родным просторам

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Неуловимый «сахалинец»

В последнее время популярность трофейной рыбалки на тайменя достигла на Сахалине просто невиданных высот. Люди за год бронируют туры, потирая руки в предвкушении значимой добычи. И их надежды очень часто осуществляются! Однако есть большое но: это на 95% ловля в Набильском заливе Охотского моря. С конца июня (зависит от погоды) до начала сентября сотни жаждущих обрести рыбу мечты заселяют десятки специализированных баз вокруг залива. Но трофей можно поймать и в реках, и автор рассказывает об особенностях этой более сложной, но очень интересной рыбалки.