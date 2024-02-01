Usami Purin. Воблер с подвыподвертом, но красивые рыбы его любят Андрей Десятов | 4 марта 2024 г.

Мне кажется, многие из нас с обретением общего рыболовного опыта начинают концентрироваться на каком-то конкретном виде или способе ловли. Так, в своё время меня сильно заинтересовала ловля белого хищника на реке. А началось всё банально - после нескольких «фирменных» поклевок голавля на перекате при охоте на кого попало. Ни с чем не сравнимое удовольствие крепко отложилось в сознании и долгое время не давало покоя. И в какой-то момент меня, что называется, переклинило.

Начался скрупулезный подбор снастей и формирование коробок с приманками, подходящими именно для голавля. Одна коробка наполнилась «микроколебалками», вторая – воблерами. Процесс это длился не один год, и со временем кое-что в адресной ловле стало получаться. Однако шишек за это время было набито немало, поверьте!

Но в один прекрасный момент я с удивлением обнаружил, что на перекатах рек можно ловить не только голавля, но и целенаправленно язя. К слову, последнего немного больше в моей реке - и возможно это тоже стало решающим фактором.

Известно, что голавль и язь - относительно похожие рыбы, причем не только по своему внешнему виду (многие рыбаки их порой путают), но и по местам обитания. Хотя некоторые коллеги, практикующие на каких-то других водоемах, утверждают обратное, что, дескать, они никак не пересекаются. У меня же с одного переката запросто можно поймать как язя, так и голавля. Да даже с одной точки, не сходя с места.

Подходящий спиннинговой комплект – удочку и катушку - собрать было несложно. А вот с рабочими именно «язёвыми» приманками всё оказалось не так-то просто, поскольку каждую отдельно взятую надо было лично протестировать в разных условиях и в разное время года. Одним словом, накуплено было много всего, как дорогого и именитого, так и попроще.

И вот несколько лет назад в моей коробке появился небольшой воблер класса фэт, т.к. фэты наряду с крэнками хорошо зарекомендовали себя при ловле белого хищника. Производителем была компания Usami, а модель называлась Purin 38F-SR. Официальные характеристики приманки: длина 38 мм, масса 3,9 г, заглубление 0,3 м. Теоретически под мои условия она подходила отлично, но теория это одно, а что получится на практике – никто не знает.

Первые впечатления от работы данного воблера, если честно, сложились непонятные. Полетные характеристики, несмотря на вольфрамовые шарики в качестве системы балансировки, оставляли желать лучшего - в каждый заброс приходилось реально вкладываться, ведь рыба зачастую близко к себе не подпускает, особенно голавль.

Но еще больше, на самом-то деле, насторожило его поведение на наиболее быстрых участках перекатов. Воблер банально не мог выдержать горизонта проводки - и заваливался набок с выходом на поверхность. Для меня это оказалось очень неприятным открытием. Всё же устойчивость и стабильность «игры» - немаловажный фактор, особенно когда ты постоянно ловишь на перекатах. А если твой воблер в любой момент, даже при сверхмедленной проводке, способен отламывать такие фокусы - это грустно.

Казалось бы, два этих минуса обязаны были поставить крест на карьере Usami Purin 38F-SR, но тут своё веское слово сказала рыба! И в первую очередь красавцы подъязки. Что такого они в нём нашли, я до сих пор не понимаю, но за последние годы не одну сотню поклевок я получил именно на эту модельку. При этом опробовал уже многие цвета и какой-то четкой закономерности не выявил - работают практически все. Скажем так, одну неделю в приоритете - один цвет, а в другую - уже совершенно другой.

Быть может, уникальность данного воблера как раз и состоит в том, что во время равномерной проводки у него происходит пресловутый «сбой в игре»? Во всяком случае, данную теорию отвергать с ходу смысла не вижу, и я не удивлюсь, если именно в этом и окажется «фишка» Purin при сравнении с другими подобными приманками, которые показывают у меня результаты намного хуже.

Кстати, пробовал я его и в других версиях заглубления. Модель DR категорически не подошла по своему заглублению – постоянно случались зацепы. Спасти же воблер на перекате, где тебя самого сдувает течением с ног - проблемно. Версия SSR тоже не впечатлила на перекате, или просто я не там её использовал.

Помимо красноперых рыб, на Usami Purin неплохо реагируют окуни, некрупные щучки тоже им не брезгуют. Во всяком случае, какое-то количество «Пуринов» они просто слопали на перекатах, т.к. я сторонник ловли без поводка.

Если говорить о подаче приманки, то это однозначно равномерная проводка на минимальных скоростях. С учетом течения на перекате воблер прекрасно заводится с самого начала. Контролировать же его «игру» можно как тактильно (по бланку ощущаешь вибрацию), так и по дрожанию кончика спиннинга.

Кидать можно как поперек течения, так и даунстрим, неплохо работает и просто проводка на снос. А вот с апстримом, как мне показалось, не всё у него ладится. Слишком высокая скорость подмотки необходима, а голавль и язь - это вам не жерех всё же.

Чуть не забыл: на некоторых воблерах я поменял передний тройник, немного увеличив размер. Не подумайте, там и «родные» отличные - рыбу держат прекрасно. Сделал же я это по той причине, что чаще всего рыба за брюшной тройник и засекается, а не за задний.

В общем, хочется сказать: если, как и мне, вам ловля белого хищника пришлась по душе, то однозначно рекомендую хотя бы просто попробовать Usami Purin 38F-SR. Он реально может удивить своей уловистостью.