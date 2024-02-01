Об изменениях в законодательной базе, касающихся маломерной области водно-моторной жизни в РФ Владимир Соколов | 14 марта 2024 г.

В российской законодательной базе, касающейся использования на отечественных водоемах водно-моторной техники, в последние годы произошли заметные изменения, но подчас в СМИ и интернете они трактуются рядовыми рыболовами весьма своеобразно. Некоторые из этих изменений, честно говоря, подпортили настроение довольно большой когорте рыбаков, а некоторые – напротив, внесли ясность и порадовали. Усовершенствованных законодательных актов вышло несколько, но постараюсь проанализировать каждый в той части, какая может быть интересна водномоторнику-любителю.

Итак, начну с обновлений, которые отражены в Правилах пользования маломерными судами, объявленных приказом министра МЧС (Примечание, пункт 1) № 487 от 6 июля 2020 года. Они вступили в силу с 1 января 2021 года.

(Далее буду акцентировать внимание лишь на тех моментах, которые оказались новыми или которые дают разъяснения уже действующим положениям законодательной базы.)

Сразу же хочу отметить, что в этом документе законодатель четко разделяет понятия «маломерное судно, подлежащее регистрации» и «маломерное судно, не подлежащее регистрации». Для «регистратов» условия пользования известны давно и по другим документам. О них есть запись в Судовом билете, получаемом при регистрации судна в ГИМС МЧС (фото 1).

А вот владельцев «нерегистратов» законодатель поставил в такие рамки при соблюдении условий, установленных производителем судна. То есть, владельцам «нерегистратов» придется, как говорится, с карандашом в руках вникать в текст и положения «Руководства по эксплуатации (паспорта)» (фото 2).

Именно там всё должно быть подробно изложено в соответствии с ТУ на это плавсредство. Речь идет об условиях, нормах и технических требованиях по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и допустимого количества двигателей, району плавания, высоте волны, при которой судно может эксплуатироваться, осадке, минимальному надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, огнями, навигационным и другим оборудованием.

Если же по каким-то причинам в «Руководстве» такого пункта нет или он изложен в непонятной редакции, чтобы для себя всё прояснить, стоит созвониться с производителем. Или, по возможности, попросить у них эти уточнения в письменном виде.

Наконец-то, закрывая все дискуссии на тему «право и нерегистраты», законодатель четко формулирует: «Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется». Но хочу при этом заметить, что не следует понимать эту фразу, как будто бы «нерегистраты» выпадают из правового поля, становятся никому не поднадзорными и могут делать на воде, что захотят. Это не так, и по каким критериям/нарушениям они могут привлечь внимание сотрудников ГИМС МЧС, пойдет речь далее.

Но пока снова вернемся к Приказу № 487, точнее - к той его части, по которой дискуссии идут и по сей день. Это вопрос о спасжилетах. Дело в том, что в действующем Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 026/2012 «О безопасности маломерных судов» под «индивидуальными спасательными средствами» понимались только сертифицированные спасжилеты. Новый же приказ уже не столь категоричен в этом, т.к. в нём употребляется термин именно индивидуальные спасательные средства, которые должны соответствовать размеру и массе лиц, их использующих, и при применении должны они быть застегнуты и обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду.

А это значит, что кроме жилетов (фото 3) разрешается использовать и костюмы-поплавки (фото 4), и самонадувающиеся «подковы» (фото 5).

Еще один пункт из этого Приказа определяет как, когда и при каких условиях нужно быть облаченным в индивидуальные спасательные средства (далее - ИСС). Обязательное условие № 1: ИСС должны быть надеты при плавании, т.е. при движении судна. Таким образом, законодатель разделяет плавание судна с якорной, допустим, стоянкой. Хотя и в этой формулировке есть некая недоговоренность. Например, будет считаться ветровой дрейф непарусного судна плаванием или нет? А что насчет стоянки на электронном якоре с GPS?

Далее идет перечень условий эксплуатации и плавсредств, при езде/плавании на которых облачение в ИСС обязательно:

а) это относится к тем, кто передвигается на водных мотоциклах (гидроциклах) либо на устройствах, буксируемых маломерными судами (водные лыжи, вейкборды, подъемно-буксировочные системы, а также надувные буксируемые и иные устройства), т.е. при занятиях экстремальными видами спорта/отдыха.

б) касается лиц, находящихся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4 м включительно; под эту категорию подпадают почти все надувные лодки и жесткие корпуса, которые не имеют автокомпоновки (чтобы было понятнее - пример автокомпоновки на фото 6).

в) касается лиц, находящихся на открытой палубе маломерного судна либо на беспалубных маломерных судах во время шлюзования или прохождения акватории порта (т.е. находиться в каюте или под HT (Hardtop, хардтопом – полурубкой, фото 7) можно и без ИСС).

г) касается детей до 12-летнего возраста, находящихся вне судовых помещений, т.е. ИСС должно быть надето на любом ребенке до 12 лет, если тот находится вне каюты плывущего/движущегося судна.

Переходим к следующей, не менее животрепещущей теме – одному из критериев, отличающих «регистрат» от «нерегистрата». Это, конечно же, масса укомплектованного (!) судна, которая не должна превышать 200 кг.

Дело в том, что новый ГОСТ Р, подготовленный на основании ИСО 8666 -2012 «Суда малые. Основные данные», даёт все определения для изготовителей/производителей лодок, в том числе и для сертификационных испытаний, перед тем, как эти суда пойдут в серию и станут доступны для пользователей. Когда же суда прошли сертификацию и стал разрешен их серийный выпуск, то для нас, пользователей, критерии испытаний неинтересны.

Нас волнует лишь, можно или нельзя ставить тот или иной мотор. И если можно, то какая в итоге получится масса снаряженного судна. Естественно, что нам хочется вписаться в пороговые 200 кг. И вот на основании многочисленных вопросов, поступивших в МЧС от наших коллег, подготовлено новое разъяснение - письмо МЧС России от 20.03.2019 № 29/1-3-626 «Об определении массы маломерного судна».

На основании положений этого Письма сотрудникам ГИМС рекомендуется определять массу снаряженного судна с установленным на судне двигателем, а не «максимально разрешенным», как это было в более ранних Документах.

Более того, зафиксирована рекомендация следующего содержания (прямая цитата):

«В целях исключения претензионных вопросов при обращении граждан по определению необходимости регистрации маломерных судов, имеющих массу менее 200 кг с установленными на них пользователями двигателями мощностью 8 кВт и менее, рекомендовать их владельцам предоставлять суда на освидетельствование, в рамках которого проводить процедуру взвешивания.

По результатам данного освидетельствования выдавать владельцам заключение, в котором указывать:

- суммарную массу судна, укомплектованного в соответствии с нормами и установленным на нём двигателем;

- марку и модель двигателя, установленного на судне в момент освидетельствования;

- сведения о необходимости государственной регистрации судна».

А после проведения этой процедуры уже сам судовладелец решает, как ему поступить, если судно оказалось тяжелее порога в 200 кг – то ли надо поменять двигатель на более легкий, то ли зарегистрировать в установленном порядке. Ну а если оказалось, что лодка с мотором весят менее 200 кг, то документ о проведенном взвешивании лучше брать с собой на воду и предъявлять при возможных остановках контролирующими структурами.

Это - долгожданный многими алгоритм действий, но чтобы не было разочарований, хочется дать несколько рекомендаций.

1. Многие как «нерегистрат» пытаются выдать корпуса алюминиевых лодок, изготовленных еще в советские времена (фото 8). Ведь на шильдах этих лодок часто указывалась масса по техусловиям той поры (фото 9).

Но прошли уже десятилетия - и почти все лодки ремонтировались, переделывались и усиливались. К примеру, в них заменялись так называемые блоки непотопляемости. Всё это вместе в большинстве случаев добавляло килограммы, а иногда и десятки килограммов к массе исходного корпуса. Что в совокупности с новым импортным мотором, масса которого известна точно, запросто может не вписаться в заветные 200 кг. Поэтому, если есть сомнения, перед тем, как ехать на официальное взвешивание в ГИМС, стоит убедиться, что визит в госструктуру не разочарует.

2. Примерно то же может случиться и с пластиковыми корпусами той эпохи. Довольно много лодок, изготовленных в период 60-х - 80-х годов, формовались с нарушением технологий. В частности, эпоксидные смолы не вакуумировались, а стекломатериалы не отжигались, чтобы избавиться от «транспортировочного воска». Всё это спустя десятилетия приводило к началу осмоса (проникновения воды) после расслоения стекломатериалов с разной степенью активности. И опять же ремонты – взять те же покраски, иногда откровенно непрофессиональные. А это значит, что масса лодки увеличивалась, причем процент роста массы мог быть весьма неприятный.

3. И наконец – новоделы, причем как алюминиевые, так и пластиковые. Мне доводилось видеть, как блоки непотопляемости, заполненные двухкомпонентной пеной, которая, вроде бы, не должна «сосать» воду, уже через сезон-другой эксплуатации, начинали заметно тяжелеть.

И если первые сезоны после изготовления судна это было не критично, не, так сказать, криминально, то в дальнейшем мог подстерегать совсем неприятный сюрприз (фото 10).

Поэтому, кстати, также важна предварительная проверка массы перед официальным взвешиванием.

Теперь о том, какие виды нарушений на воде могут нам выйти боком. Всё это зафиксировано в нескольких статьях КоАП РФ:

Статья 11.7. Нарушение правил плавания

Часть 2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков.

Касается всех маломерных судов. Здесь хочется отметить несколько моментов, которые я сам зафиксировал, когда ГИМС останавливал нарушителей.

- Нарушение правил маневрирования: на воде действует, так сказать, «автоправило» - пропусти помеху справа.

- Нарушение скоростного режима при движении по рекам и каналам (в частности - по Новоладожскому) в границах населенных пунктов, стоянок, портов и при движении по протокам в Ладожское озеро.

- Нарушение скоростного режима в темное время суток. Это в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 19 января 2018 г. № 19, в котором статья 162 гласит: Движение скоростных судов в неводоизмещающем положении разрешается только в светлое время суток при видимости километр и более.

- И из этого же приказа - положение о ходовых огнях на открытых акваториях – например, при ловле ночного судака.

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления.

Здесь подпункт 11.8.1 касается только «регистратов».

Статья 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения.

Касается всех маломерных судов.

Статья 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах.

А вот здесь пока не всё однозначно. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 № 81-ФЗ так определяет термин «пассажир» так:

Статья 177. Определение договора морской перевозки пассажира. Часть 3. Пассажиром является физическое лицо, заключившее договор морской перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования судна.

Но дело в том, что использование судна в коммерческих целях возможно только при регистрации в соответствующих регистрах. А ГИМС МЧС суда для коммерческого использования не регистрирует.

Хоть тема и дискутабельна, но, увы, лишь на страницах СМИ и в интернете. А вот на воде любые дискуссии с официальными лицами нежелательны. Поэтому стоит выполнять все требования по обеспечению безопасности (надетые и застегнутые жилеты и т.д.) - и надобности в заведомо проигрышных спорах не появится.

И в завершение несколько слов о возможных изменениях в 2024 году - нельзя исключать, что и довольно радикальных. Но пока всё находится на уровне разработки, внесения поправок и чтений - никакой конкретики. Можно допустить, что первая половина следующего года у нас пройдет в рамках старой законодательной базы. И лишь в том случае, если обсуждаемый в Думе закон пройдет все три чтения, будет утверждён и опубликован, то через полгода, уже ближе к осени, можно ожидать «ветра перемен». О чем мы вас, уважаемые читатели, непременно проинформируем.

А пока всем ни хвоста, ни чешуи и семь футов под килем!

Вместо заключения

Ссылка на новые Правила - gims.startavto.ru

Приказ МЧС России от 6 июля 2020 г. № 487 «Об утверждении Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации» www.consultant.ru

Письмо МЧС России от 20.03.2019 № 29/1-3-626 «Об определении массы маломерного судна» base.garant.ru

Приказ Министерства транспорта РФ от 19 января 2018 г. № 19 «Об утверждении Правил плавания судов по внутренним водным путям» publication.pravo.gov.ru