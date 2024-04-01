Спортивное рыболовство №5 сентябрь/октябрь 2024

Методы ловли

А.Коломиец. Ловля хищника в корягах на ощупь (реферат по дисциплине «Управление спиннингом»)

Ловля хищника в корягах мало кем из рыболовной братии практикуется на современном этапе. Вместе с тем, именно в этих самых корягах рыба чувствует себя спокойнее и ведет себя смелее. Но рыболовы в такой ловле боятся одного – зацепов. Автор собрал все свои и не свои наблюдения и практику ловли в корягах воедино. И этот опыт получен без использования всевозможных приборов и девайсов. Только интуиция и теоретические выкладки, подтвержденные голимой практикой.

В.Клень. За плотвой малых рек

Хороший клёв плотвы на малых реках в весеннюю пору – факт общеизвестный. А вот активность плотвы в узеньких речушках осенью даже для многих искушенных поплавочников является неожиданной. Автор излагает свои формулы решения задачи осенней рыбалки, ибо серебристая рыбка с оранжевыми плавниками отлично ловится впроводку на многих крохотных речках до самого ледостава.

Снасть и тактика

Н.Линник. «Тяжелая артиллерия»

Осенью начинается большое движение рыбы: собираясь в огромные стаи, она мигрирует по реке. И грех не воспользоваться возможностью отлично порыбачить. Первая половина осени – это золотое время для ночных посиделок с фидером. Сейчас проходит активная осенняя миграция леща, и если встать на пути такой вот мигрирующей стаи златобокого, то рыбалка может получиться очень запоминающей. А может и не получиться. Тут уже как подготовишься.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Говядина в рыбьей шкуре

В Мексике океанского хищника каранкса называют toro, что переводе значит «бык». По спортивной части это боец первостепенного ранжира. Он проверяет на прочность не только мускулы и снасть, но и тактику ведения поединка. И не доверяйте плутам, кто станет обзывать toro недостаточно вкусным для барского стола. Мексиканцы именуют его ещё более конкретно – рыба-говядина, ведь свежий стейк крупного каранкса один в один похож на говяжий.

Школа для новичка

Ю.Балковский. Прямо под ногами. Легкий поиск наживок

Некоторым на рыбалке присуще не только стремление просто отвлечься от забот, но и желание понять матушку-природу, изучить её, чаще всего – со своими детьми. Для этого им не надо ориентироваться в современных достижениях спортсменов – достаточно азов, почерпнутых из книг Сабанеева или Аксакова. Ведь предками открыты действенные методы и способы ловли, хотя многие из них ныне несправедливо оказались в тени. В том числе это касается и максимально уловистых наживок, которых они добывали сами, своими руками, а не закупали в магазинах.

По родным просторам

Г.Шеляг. Радужка-беглянка становится местной

В последние годы рыболовная активность сочинских и абхазских спиннингистов заметно возросла. И это благодаря тому, что появилась реальная возможность ловить рыбу не только по-настоящему крупную и сильную, но и удивительно бойкую. Именно такой является радужная форель, сбегающая из промышленных садков, в которых её выращивают, и селящаяся в диких реках.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Судаки Белого озера. Открываем троллинговый сезон

Еще зимой автор начал подготовку к «дорожечной» рыбалке за пределами Ленобласти, учитывая грядущий там (и весьма продолжительный) период межсезонного простоя для троллинга. Особенно ему хотелось подобрать место для ловли клыкастого, пока она не станет законной и в Ленобласти. И он нашел такое место – Белое озеро на Вологодчине.

А.Янелис. Туда, обратно. И снова туда

В прошлом году автору открылся новый вид отдыха - водный поход на катамаранах. Неделю Алиса с группой сплавлялась по реке Кереть: наслаждалась природой, проплывая по спокойной воде озер, отчаянно выгребала на крутых порогах. Но рыбачила в том походе только она. И организатор сплава задумал 2024 году сделать поход по реке Нижняя Охта с рыболовным уклоном, предложив Алисе стать инструктором для начинающих рыболовов. Грех было отказываться - и она отправилась на реку в Северной Карелии в новом для себя амплуа. Хронику этого сплава – читайте.