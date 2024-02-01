Под шум весеннего дождя Владимир Клень | 12 апреля 2024 г.

«У природы нет плохой погоды…» - слышали мы не раз. Но если всё же задаться целью, и с позиции рыболова определить самое коварное и загадочное погодное явление, большинство сойдется на дожде. Он может заставить плакать и от счастья, и от горя. Учитывая, что весенние дожди – явление специфическое, поделюсь собственными наблюдениями и выводами относительно их влияния на озерную ловлю с поплавочной и фидерной снастями.

В моей внушительной рыболовной практике не было ни одного года, когда удалось бы избежать «мокрых» рыбалок. Оказываюсь я под дождем либо по собственной воле, либо по воле случая, когда даже в прогнозах не предвиделось рыданья небес. Причем происходит это чаще всего не в вечно пронизанную дождями осеннюю пору, а именно весной. Так уж сложилось у меня с детских лет и не меняется по жизни.

Скажу больше, я отношу весенние дожди едва ли не к самым неприятным воспоминаниям о школьной поре. В те далекие времена выдались несколько сезонов, когда дожди нещадно хлестали с утра до ночи едва ли не по всем выходным дням. Выходило, что если остаться дома – лишаешь себя рыбалки. И будучи не в силах отказаться от любимого увлечения, я каждый раз молил небеса о снисхождении. А накануне предстоящего выезда на водоем мучился бессонницей и прислушивался к звукам за окном.

Едва дождь переставал усиленно барабанить по стеклу, вскакивал с кровати и смотрел, что делается на улице. Из моей комнаты на первом этаже многоквартирного дома было легко определить картину происходящего по блестящим на асфальте лужам.

Естественно, высыпаться при такой привычке удавалось редко. Соответственно, если к утру я решался шагнуть под дождевые струи, то отправлялся на рыбалку издерганным и уже изрядно вымотанным. Но ловил упорно, хотя и с переменным успехом, мужественно противостоя дождю. И пусть порой такие вояжи заканчивались простудой или чем похуже - ничего тут не поделаешь, охота пуще неволи.

Конечно, с возрастом и опытом такие обостренные переживания относительно дождей и бесшабашные вояжи на реки и озера закончились. Да и время нынче иное, с его всеобщей тягой к комфорту, удобству и эстетике. И сегодня лишь немногие из когорты отчаянных романтиков согласны ловить под ливнем, часто в грязи и тщательно укрывая от воды приманки.

Да, для кого-то именно эти обстоятельства отодвигают на второй план любовь к самой ловле, не помогает даже активный клёв рыб. Но я по-прежнему отдаю приоритет процессу самой ловли над обеспечением максимального комфорта. Мне рыбу интересно ловить всегда, а если она еще и хорошо клюет, не грех помокнуть под дождем, который как раз может простимулировать её активность.

«Мокрое дело»

Вообще-то вопрос влияния дождей на рыбий клёв издавна находится в сфере рыбацких обсуждений. В прошлом выводились даже своего рода постулаты, запомнив которые рыбак должен был загодя, до рыбалки, ориентироваться, каким станет его выход к воде с удочкой. Мол, при таком-то дожде на улов и не надейся, или наоборот - рассчитывай. Но сейчас, даже с уважением относясь к наблюдениям предков, их всё-таки следует воспринимать с улыбкой. В небесной канцелярии нынче такой хаос, что не помогают никакие прогнозы.

Даже суперсовременные приборы и методики далеко не всегда способны предсказать, чем и когда разверзнется небо. Уже и снег летом не удивит, а о дожде вообще говорить не приходится. Так что, как по мне, лучший вариант – это не бояться никаких погодных каверз, выработать подход и с учетом личной практики делать выводы о целесообразности рыбалок в сиюминутных реалиях.

Нелишне помнить и о том, что такая пора года, как весна – это в принципе время нестабильное. Погода часто меняется в течение суток, поэтому надо быть готовым ко всему. Еще лет пять назад в конце марта и апреле я мог неспешно приехать на озеро часам к девяти - десяти утра. Ориентироваться на начало клёва после полудня и его пик к вечеру.

Сейчас же всё чаще спешу расчехлить удилище до рассвета, ибо сталкиваюсь с тем, что рыба нередко лучше клюет в пробирающем до печенок утреннем холоде, нежели после прогрева воды солнцем. А дождь так вообще может спутать все карты, поэтому надежный непромокаемый плащ – непременный атрибут рыболовной амуниции даже в солнечный день.

По науке, дождь – это атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде водяных капель. Их средний диаметр от 0,5 до 6 - 7 мм, а капли меньшего размера именуются моросью. Что касается интенсивности дождя, то её уровень колеблется от 0,25 мм/ч (моросящий дождь) до 100 мм/ч (сильный ливень). По разным критериям дожди делятся на проливные (ливневые), грозовые, градные, снежные, моросящие, ситные (мелкие), слепые (при свете солнца), купальные (окатные, с крупными частыми каплями), затяжные (обложные), полосовые (идущие полосами), косые и т.д.

Очевидно, что весной, особенно в её первой холодной половине, ловля под дождем не вызовет особого восторга. Поэтому мой исходный посыл – ориентир на интенсивность осадков перед началом рыбалки и собственное настроение. А когда за окном хлещет ливень и прогнозы на его окончание неутешительны, на рыбалку я не еду.

Принимаю я во внимание и силу ветра - осадки часто сопровождается его порывами. Бывает, дождь накрапывает несильный, но периодически возникают такие шквалы, что дождевые капли буквально секут кожу. Радости от рыбалки и в этом случае нет никакой, тут долго не выдержать при любом клёве.

Но есть вариант, когда даже при столь неблагоприятных раскладах на ситуацию можно взглянуть иначе. Речь моя о дожде, который застает не дома, а уже на рыбалке. С надежной экипировкой до нитки я не вымокну, пусть льет как из ведра, снасти сходу собирать не стану и домой не поеду. Оценю обстановку в плане того, надолго ли дождь зарядил.

Для этого достаточно глянуть в мобильнике прогноз погоды на проверенных ресурсах и сопоставить с тем, насколько сильно затянуто небо конкретно над тобой. Ведь не исключен вариант, что дождавшись окончания самого скверного дождя в машине, каком-нибудь сарайчике или ином укрытии, удастся успешно продолжить рыбалку.

Перед дождем

Я определил для себя своего рода формулу, позволяющую лучше ориентироваться в «мокрой теме». Выделяю следующие три фазы ловли: до дождя, во время дождя и после дождя. Продолжительность их может быть разной, но в любом случае каждая присутствует.

Весной самой перспективной считаю первую фазу. Именно на отрезке «до» мои уловы всегда оказывались наиболее стабильными и весомыми. Причем рыбы клевали выразительно, жадно хватая разные приманки. Часто не требовалось даже никакой прикормки, а поклевки следовали сразу после того, как поплавок приводнялся.

Внешне это выражалось его нырком под воду, причем он уходил полностью даже при высокой антенне. Или стремительно уносился в сторону – в таких случаях рыболовы обычно говорят «повело». Ну а в случае с фидером это выглядело как загиб квивертипа сразу после касания дна кормушкой. Затем вершинка отпружинивала - и следовали выразительные толчки. Кстати, часто создается ложное представление о том, кто именно клюет: грезишь полновесным лещом, а вытягиваешь плотвичку величиной разве что с ладонь. Как-то даже удалось достать с типично лещового сектора крупного окуня, польстившегося на пучок не предназначавшихся ему опарышей.

Рыбы перед дождем в принципе попадаются разные и клюют вперемешку. Обычно это плотва, густера, красноперки, окуни, уклейки. Наряду с ними проскакивают лини, караси, лещи. И можно рассчитывать даже на солидные экземпляры.

Полагаю, что весной не последнюю роль в реагировании рыб на приближающийся дождь и в целом непогоду оказывает еще и преднерестовая активность рыб. Когда у них жор, мало что способно повлиять на клёв, поэтому фазы «до», «во время» и «после» могут быть размыты, а потому не принципиальны.

Сам по себе дождь на рыбу не действует, чего нельзя сказать о связанных с ним явлениях. В основном я имею в виду атмосферное давление, которое начинает понижаться. Видимо, оно и вынуждает рыб торопиться. Они улавливают надвигающиеся изменения посредством боковой линии и плавательного пузыря. И если давление опускается плавно и незначительно – клёв есть, а когда скачок резкий и существенный, рыбалка может накрыться медным тазом.

Бывают выезды, когда внешне ничто не предвещает дождь, но его приближение выдает как раз поведение рыб. Смотришь - вроде небо облачное, но погожее, даже проглядывает солнце. И плотва вроде как клюет наперебой. Но вдруг с каждым забросом её поклевки становятся всё реже и реже.

Начинаешь искать выход, усиливая прикорм, меняя приманки и даже смещая сектор ловли – всё тщетно, поклевки по-прежнему редки, а потом и вовсе пропадают. Словно рыбы исчезли, а куда - неясно. И вот в этот момент картина резко проясняется, ибо налетевшая неведомо откуда тучка проливается дождем. А следом за ней небо заволакивает стремительно приближающаяся темная пелена - и дождь накрывает так мощно и быстро, что едва успеваешь спрятать от него разложенные на берегу вещи.

Очень интересны рыбалки, во время которых в течение суток проливается серия кратковременных дождей. При этом выходит так, что количество фаз «до начала» увеличивается с одной до нескольких. Я заметил, что в такие дни «белая» рыба клюет хорошо, особенно при благоприятном температурном режиме. В подобных случаях удилище (не так важно - поплавочное или фидерное) не сворачиваю даже при последующей максимальной интенсификации дождя. Забрасываю оснастку, кладу удочку на подставку. И коротаю время, плотно завернувшись в плащ или в укрытии с чашечкой горячего чая, ожидая, когда на небе снова «перекроют воду».

Под небесной водой

Самой сложной и неоднозначной я считаю фазу ловли «во время дождя». Понятно, что в этот период на водоеме многое меняется. За счет притока свежей воды увеличивается концентрация кислорода, с берегов смывает животные организмы – червей всяких и жуков, вода мутнеет, появляются волны. Клёв в таких условиях может и не измениться, а может ухудшиться или улучшиться.

Сразу после того, как дождь полил, целесообразность дальнейшей рыбалки ясна не всегда. Бывает, поклевок нет, стоишь под дождем вроде как напрасно. Но затем рыбу как подменяют - и она начинает проявлять активность. Поэтому я стараюсь после начала дождя хотя бы несколько часов не покидать место ловли. Обычно этого времени достаточно, чтобы определиться насчет дальнейших перспектив.

Пожалуй, наилучшие перспективы в рыбалке прослеживаются при моросящем дожде, особенно когда дует южный или западный ветер. В такую погоду рыба ведет себя активнее, но нюансов и тут хватает. Прошлой весной я оказался как раз в подобной ситуации. До выпадения осадков одну за другой тягал плоток и красноперок в прогале тростника.

С первыми же каплями дождя клёв как обрезало. Накинув капюшон, я решил не опускать руки, но никакие манипуляции с приманками, прикормкой и оснасткой результата не дали. Была мысль закруглиться, но тут после очередного заброса я уложил поплавок не на чистую воду, а среди крайних стеблей тростниковой чащи. Чертыхаясь, намеревался перезабросить, чтобы избежать зацепа, но тут поплавок слегка присел - и затем резко ушел под воду.

Подсекаю - и к вящей радости вытягиваю упитанную плотву. Снова делаю заброс, метя теперь уже к сухим растительным трубкам - и после приводнения оснастки получаю вторую поклевку.

Вывод – рыба под дождем забилась в траву, клевать способна, но для этого ей требуется подавать приманку под самый нос. Секрет разгадан, благодаря чему я стал регулярно тягать серебристых рыбок с оранжевым оперением. Конечно, без потерь в тот раз не обошлось - за несколько часов ловли оставил в тростнике пяток оборванных крючков, но это того стоило. Рыбалка вышла продуктивной и порадовала, несмотря на дождь.

А вот при снижении температуры воздуха и ветре со стороны востока или севера рыба уходит на глубину, где чувствует себя стабильнее. Поэтому оказавшись на рыбалке в холодный дождь, предпочитаю дождаться его завершения или хотя бы уменьшения интенсивности. Вот тогда поклевки могут возобновиться. При этом мне в такие выезды больше нравится ловить на фидер. Я вообще весной всегда вожу в чехле фидерное, пикерное и поплавочное удилища, причем не в единичных экземплярах, а с разными тестами. Прикормку замешиваю с ориентиром на донную ловлю, а при использовании её для поплавочной рыбалки просто доувлажняю.

Когда нет поклевок со дна, поднимаю приманку повыше с помощью пенопластовой горошины, используя поводок длиной не менее 1 м. Это даёт хорошие результаты, ибо рыба в дождь может стоять выше дна, либо просто не хочет подбирать с него корм. Плюс полезно изменять дистанцию ловли, не зацикливаясь на прежде хорошо прикормленном секторе.

При дожде с сильным ветром разумнее ловить с подветренной стороны, попутно устанавливая более жесткую (унцовую и даже больше) фидерную вершинку. Мне это дается нелегко, ибо люблю максимально мягкие квивертипы 0,5 – 0,7 oz. И привычные для меня 30 – 35-граммовые кормушки заменяю 40 – 50-граммовыми «пулями». На крутой волне при дожде и ветре «пули» точнее летят и устойчивее держатся на прикормленной точке.

Не испытываю дискомфорта от того, что в дождь приходится отказываться от удобного фидерного кресла. Его никакой рыболовный зонт не прикроет, особенно при постоянных перезабросах оснастки. Поэтому я чаще всего ловлю стоя, облачившись в непромокаемую одежду. И только в очень сильный дождь прячусь под зонт, установив его поблизости от фидерного удилища.

Гораздо удобнее находиться под зонтом на поплавочной рыбалке при условии близкой дистанции заброса. В этом случае свободно выполняются прямой или боковой маятниковый заброс. А если место ловли привязано к водной растительности, поклевки обязательно будут.

В принципе, когда дождливая погода затягивается, и осадки идут каждый день, поведение рыбы становится таким же, как при ясной погоде. Всё живое имеет свойство адаптироваться к реальности. Отсюда и рыбалки в дождливые затяжные периоды становятся стабильнее в плане клёва.

Ну и еще один существенный для меня положительный момент, связанный с ловлей в дождь – это полное или частичное отсутствие конкурентов на водоемах. Весной в самых перспективных местах это особенно заметно. Ловить в отсутствии прессинга и приятнее, и результативнее.

Из распространённых рыб, способных активно клевать в дождливую пору, выделю лещей, плотву, карасей и карпов. Причем выдавались рыбалки, когда в пик дождя все эти рыбы клевали лучше, нежели до него. Но проводить серьезный сравнительный анализ того, как дождь влияет на клёв конкретных видов рыб - дело всё-таки трудоемкое и неблагодарное.

Дождь – не помеха

На фазе «после дождя» останавливаться хочется меньше всего. Перспективы могут быть туманны, да и если в проведенный под дождем день уже есть хороший результат, надо иметь чувство меры.

Смысл серьезно настраиваться на последождевую ловлю вижу разве что в мае месяце. Либо в том случае, когда дождь прекращается к утру, с началом которого рыбалка только начинается. Но тут надо действовать по общим правилам с надеждой на успех.

Подытоживая, подчеркну, что перспективы ловли в дождь есть всегда. Другое дело целесообразность такой рыбалки, которая зависит от множества факторов, связанных с температурой воздуха, атмосферным давлением, ветром, видом рыбы, дальностью расположения водоема и сложностей подъезда к нему, имеющейся экипировкой рыбака, его оснащением и бог весть еще с чем. Ведь иногда вопреки желанию в дождь приходится сворачиваться только из-за того, что размокала и пришла в негодность прикормка, которую не успел вовремя укрыть от воды. Но если позволяет здоровье, присутствует желание и есть всё необходимое для защиты себя и своей экипировки, «мокрая» рыбалка не страшна. Она тоже хороша для экспериментов, наблюдений, выводов и ярких впечатлений.