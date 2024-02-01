Спортивное рыболовство №3 май/июнь 2024

Обзор рынка

Снасти для нашего будущего

В КВЦ «Экспофорум» с 21 по 24 марта прошла 42-я выставка «Охота и рыболовство 2024». Общее внимание посетителей, особенно пришедших на выставку семьей, привлекла широкая презентация бренда «River Band» («Речная команда») от компании «ЭкоФиш». На выставочном стенде этого детского бренда наш корреспондент встретился с генеральным директором компании Михаилом Сергеевичем Никишатовым.

За рыбой вокруг света

А.Великанов. Неправильный йеллоутэйл

С гастрономической точки зрения йеллоутэйл, а проще говоря – желтохвост, ценнейшая добыча в океанских водах, а в Японии он считается наипервейшим лакомством для приготовления сашими и суши. В России желтохвост встречается в летние месяцы на Дальнем Востоке - в Приморье и на Сахалине. Вырастает он до 40 кг, поймать его непросто.

По родным просторам

А.Коломиец. Летние хитрости Юга России

Есть летом на Юге России период, когда и рыба ловится, и рыболовный прессинг на водоемах минимальный. Это время, когда реку для себя открываешь заново. Какой рыбы в этом году будет больше? Какая рыба в данный момент скатывается и ловится около берега, а какая плавится в заводях? Вопросы, вопросы…

С.Борзов. Отпускной голавль

«Отпускной» - дважды. Потому что автор ловит только в отпуске, летом, на родине в Тульской области. И всех пойманных голавлей отпускает, дарит им свободу. Спиннинговый стаж у автора более трех десятков лет. Из них 27 лет живет, работает и рыбачит спиннингом на Дальнем Востоке. Но при поездке в отпуск «на материк» специально везет лайтовый тревел для голавля. В статье он обобщает приобретенный за последние 10 – 12 лет опыт ловли этой рыбы на Упе, главной тульской реке, а также на Оке-матушке.

Г.Шеляг. Черноморский сарган охотится на волне

Сарган постоянно удивляет и никогда не перестанет поражать своей дерзостью и непредсказуемостью. Для того чтобы его успешно ловить, недостаточно знать хорошие, проверенные места его ловли. Мало иметь испытанные, надежные снасти и правильно подготовленные оснастки с соответствующим ассортиментом наживок и приманок. Тут необходимо очень тонко чувствовать момент, когда нужно перестраиваться, менять проводку и многое, многое другое.

Снасть и тактика

Н.Линник. Универсальный солдат

И этот «универсальный солдат» – матчевая удочка! Автор использует её не только для рыбалки с дальним забросом поплавка на мелководных прудах и озёрах, но и на малых реках при охоте на ельца, и на больших реках при ловле в проводку. А какое удовольствие можно испытать при использовании матчевого удилища для соблазнения рыбы на стримеры или искусственные «мушки»!

Методы ловли

О.Ляльковский. Голавль на полметра!

С тех пор, как автор увлекся ловлей голавля, сразу возникла нетривиальная цель: поймать не просто голавля, а здоровенного, желательно - самого большого. Красноперого автор всегда отпускает, не взвешивая – чтобы не травмировать, зато измеряет рулеткой. Так появилась планка в 50 см, весить такой трофей может от 1400 до 2000 г. Но в любом случае полметра — это шикарный голавль!

В.Клень. Бентос: рыбы говорят «да»

Всегда и везде самым аппетитным для рыб был и останется натуральный корм из родной для них среды обитания. Особое место в нём занимают обитающие на донном грунте и внутри него живые организмы, именуемые бентосом. Им нужно отводить гораздо более высокое место в числе ходовых наживок, нежели это наблюдается сейчас.

Из первых уст

А.Янелис. Не глушите в себе мечту! Из столицы в деревню на ПМЖ, или как рыбалка изменила мою жизнь

Наш постоянный автор говорит: «Я часто пишу о людях, влюбленных в рыбалку, их приключениях и спортивных достижениях. И о том, как страсть к рыбной ловле изменила их жизнь. Вот и в отношении себя я попыталась понять – всё ли в моей жизни так, или надо что-то поправить. Это не самопиар, это честный рассказ о том, как рыбалка развернула мою жизнь на очень много градусов».