Мечты поймать лаврака Геннадий Шеляг | 15 апреля 2024 г.

Добыть раритетного на Черноморском побережье лаврака хотят многие, а вот сделать это дано далеко не каждому. Боюсь, тем, кто охотится со спиннингом за лавраком, гарантии успеха дать никто не может, ну разве что Создатель. Уверен, тут главное - настойчивость в достижении своей цели. И мастерское владение правильной снастью.

Лавра́к обыкновенный (Dicentrarchus labrax), иначе - сибас (Sea bass) – это вид лучеперых рыб из семейства мороновых. В ходу также названия «морской волк», «койкан» и «морской судак». У нас в Чёрном море (у Крыма, Новороссийска, Геленджика, Батуми) лаврак в небольшом количестве обитает в прибрежных водах на глубинах от 10 до 100 м. Но встречается он и в Керченском проливе, и даже в Балтийском море.

Питается ракообразными и моллюсками, реже рыбой. Живет до 20 лет. Молодые рыбы ходят стаями, до достижения ими 2 – 3-летнего возраста заходят в солоноватые воды эстуариев рек и даже в сами устья, затем откочевывают подальше от берега. А крупные держатся поодиночке, их масса доходит до 12 кг. Нерестится лаврак в открытых водах вдали от берега с января по июнь, образует нерестовые скопления. Неполовозрелые и взрослые особи мигрируют в глубокие воды на зимовку и возвращаются к берегам в летние месяцы.

Тело лаврака (максимальная длина 1 м) - вытянутое, сжатое с боков, покрыто крупной чешуей. Оно серебристо-серое с голубоватым оттенком на спине. У молоди бывает несколько чёрных точек на верхней части. Голова конической формы, рот с многочисленными ворсинковидными зубами на обеих челюстях. Есть зубы на нёбе и языке. Спинных плавника два, в первом - 8 - 9 колючих лучей, а во втором один колючий и 12 - 14 мягких лучей. В анальном плавнике 3 колючих и 10 - 13 мягких лучей. Хвостовой плавник с небольшой выемкой.

Места ловли - самые разнообразные

У местных рыболовов есть очень приблизительные рекомендации по лучшему сезону для ловли – дескать, весной и осенью. А я считаю, что ловить лаврака можно весь год - лично я имею информацию о круглогодичных поимках этой рыбы на Черноморском побережье от Новороссийска до столицы дружественной нам Абхазии, города Сухум. К слову, будете там, не называйте этот город как раньше, в советские времена - Сухуми.

Местные рыбаки хоть и очень дружелюбны к приезжим, но не любят, когда их город называют неправильно. Участков, где можно поохотиться за лавраком, реально предостаточно, особенно когда наблюдается минимальное волнение моря и хорошая прозрачность воды. А при слабом волнении и небольшой замутненности воды лучше переключаться на ловлю в больших и малых реках - там, где речной поток непосредственно впадает в открытое море.

Однако в речной ловле есть нюансы. Нужно всегда учитывать состояние воды в реке. Известно, что горные реки после прошедших в горах дождей становятся мутными, их уровень становится немного выше обычного. Но уж после значительных ливней уровень воды повышается в разы, её цвет может быть как кофе с молоком - и в этом потоке обычно несётся весь мусор, смытый с речных берегов, а также ветки деревьев и даже огромные стволы – все это не поможет результативной ловле. В таком случае рыбалка вблизи устьев отменяется.

В эстуариях цвет воды в море и цвет речной воды сильно отличаются. В редких случаях, когда вода в реке идеально прозрачна, лаврак может подниматься вверх по течению, но обычно не более чем на несколько сот метров. Ловить в струе или рядом с ней всегда намного проще, потому что течение заметно оживляет игру любой приманки.

При идеально прозрачной воде в море и реке пугливый лаврак редко приближается близко к берегу, с которого он может стать доступным для спиннинговых забросов. Но даже когда и подходит, то при малейшей опасности уходит далеко в глубину. Идеальным условием при ловле рядом с устьями можно считать небольшое, до 0,5 балла, волнение моря и слегка замутненную воду в нём. Что касается реки, то вода в ней может быть либо относительно чистая, либо тоже слегка замутненная.

Однако при идеальной прозрачности воды лучше всего ловить в тёмное время суток – это относится и к устьям, и к иным местам, отдаленным от них. Хорошие результаты даёт ночная ловля, когда небо ясное и луна хорошо освещает море. Хотя и считается, что в полнолуние рыба всегда ловится плохо, применительно к лавраку это правило не работает.

Эффективные снасти для лаврака

Для ловли используются береговые спиннинги ростом 2,7 – 3 м с тестом до 20 г. Безынерционные катушки 3000 – 3500 по японской классификации. Плетеная леска 0,14 – 0,16 мм, воблеры размером 10 – 15 см с заглублением до 1 – 1,5 м. Хоть воблеры считаются самыми популярными приманками для ловли этой рыбы, её так же можно поймать и на пилькеры, и на колеблющиеся блёсны, особенно в светлое время суток при ясной погоде.

Тактика ловли заключается в исполнении веерных, максимально дальних забросов и средней по скорости проводке с короткими рывками разной величины и интенсивности. Понятно, что существует много типов рывковых проводок, но результативную придется подбирать опытным путем – в зависимости от сиюминутных условий ловли. Главное, что при отсутствии поклевок нужно испробовать все известные вам разновидности проводок, желательно - с проверенной и ранее зарекомендовавшей себя у вас или у коллег приманкой.

Конечно же, лучше всего быть в личном общении с местными спиннингистами. В идеале - подружиться с ними и ездить на рыбалку вместе, а уж там удастся проследить за тем, где, как и на что они ловят. Так я и делаю всегда. Но местные рыбаки непременно поставят вам условие - не озвучивать никому мест ловли. И если вы им это пообещаете, то надо непременно держать данное слово. Хорошие отношения с коллегами по увлечению и людьми, окружающими вас – это залог успеха и на рыбалке, и в жизни.

Не форсируйте процесс вываживания!

В завершении хочется сказать о том, что лаврак – очень сильная рыба и настоящий боец. Но никогда и ни при каких обстоятельствах не форсируйте процесс вываживания. Обычно лаврак не уходит в глубину, а движется вдоль береговой линии, пытаясь освободиться от крючка. В таком случае лучше следовать за ним по берегу, утомляя несговорчивую рыбу.

Не рекомендую вытаскивать лаврака на берег до тех пор, пока тот достаточно не утомлен и не лёг на бок. Ну а потом, после фотосессии – отпускайте эту редкостную рыбу в воду. Удачи, мои дорогие читатели.