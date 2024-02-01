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Мечты поймать лаврака

Геннадий Шеляг |

Добыть раритетного на Черноморском побережье лаврака хотят многие, а вот сделать это дано далеко не каждому. Боюсь, тем, кто охотится со спиннингом за лавраком, гарантии успеха дать никто не может, ну разве что Создатель. Уверен, тут главное - настойчивость в достижении своей цели. И мастерское владение правильной снастью.

Лавра́к обыкновенный (Dicentrarchus labrax), иначе - сибас (Sea bass) – это вид лучеперых рыб из семейства мороновых. В ходу также названия «морской волк», «койкан» и «морской судак». У нас в Чёрном море (у Крыма, Новороссийска, Геленджика, Батуми) лаврак в небольшом количестве обитает в прибрежных водах на глубинах от 10 до 100 м. Но встречается он и в Керченском проливе, и даже в Балтийском море.

Питается ракообразными и моллюсками, реже рыбой. Живет до 20 лет. Молодые рыбы ходят стаями, до достижения ими 2 – 3-летнего возраста заходят в солоноватые воды эстуариев рек и даже в сами устья, затем откочевывают подальше от берега. А крупные держатся поодиночке, их масса доходит до 12 кг. Нерестится лаврак в открытых водах вдали от берега с января по июнь, образует нерестовые скопления. Неполовозрелые и взрослые особи мигрируют в глубокие воды на зимовку и возвращаются к берегам в летние месяцы.

Ловля в море рядом с устьем реки

Тело лаврака (максимальная длина 1 м) - вытянутое, сжатое с боков, покрыто крупной чешуей. Оно серебристо-серое с голубоватым оттенком на спине. У молоди бывает несколько чёрных точек на верхней части. Голова конической формы, рот с многочисленными ворсинковидными зубами на обеих челюстях. Есть зубы на нёбе и языке. Спинных плавника два, в первом - 8 - 9 колючих лучей, а во втором один колючий и 12 - 14 мягких лучей. В анальном плавнике 3 колючих и 10 - 13 мягких лучей. Хвостовой плавник с небольшой выемкой.

Предельно допустимая прозрачность воды, чтобы что-то поймать

Места ловли - самые разнообразные

У местных рыболовов есть очень приблизительные рекомендации по лучшему сезону для ловли – дескать, весной и осенью. А я считаю, что ловить лаврака можно весь год - лично я имею информацию о круглогодичных поимках этой рыбы на Черноморском побережье от Новороссийска до столицы дружественной нам Абхазии, города Сухум. К слову, будете там, не называйте этот город как раньше, в советские времена - Сухуми.

Местные рыбаки хоть и очень дружелюбны к приезжим, но не любят, когда их город называют неправильно. Участков, где можно поохотиться за лавраком, реально предостаточно, особенно когда наблюдается минимальное волнение моря и хорошая прозрачность воды. А при слабом волнении и небольшой замутненности воды лучше переключаться на ловлю в больших и малых реках - там, где речной поток непосредственно впадает в открытое море.

При идеальной прозрачности воды лучше ловить в тёмное время суток

Однако в речной ловле есть нюансы. Нужно всегда учитывать состояние воды в реке. Известно, что горные реки после прошедших в горах дождей становятся мутными, их уровень становится немного выше обычного. Но уж после значительных ливней уровень воды повышается в разы, её цвет может быть как кофе с молоком - и в этом потоке обычно несётся весь мусор, смытый с речных берегов, а также ветки деревьев и даже огромные стволы – все это не поможет результативной ловле. В таком случае рыбалка вблизи устьев отменяется.

В эстуариях цвет воды в море и цвет речной воды сильно отличаются. В редких случаях, когда вода в реке идеально прозрачна, лаврак может подниматься вверх по течению, но обычно не более чем на несколько сот метров. Ловить в струе или рядом с ней всегда намного проще, потому что течение заметно оживляет игру любой приманки.

При идеально прозрачной воде в море и реке пугливый лаврак редко приближается близко к берегу, с которого он может стать доступным для спиннинговых забросов. Но даже когда и подходит, то при малейшей опасности уходит далеко в глубину. Идеальным условием при ловле рядом с устьями можно считать небольшое, до 0,5 балла, волнение моря и слегка замутненную воду в нём. Что касается реки, то вода в ней может быть либо относительно чистая, либо тоже слегка замутненная.

Однако при идеальной прозрачности воды лучше всего ловить в тёмное время суток – это относится и к устьям, и к иным местам, отдаленным от них. Хорошие результаты даёт ночная ловля, когда небо ясное и луна хорошо освещает море. Хотя и считается, что в полнолуние рыба всегда ловится плохо, применительно к лавраку это правило не работает.

Эффективные снасти для лаврака

Для ловли используются береговые спиннинги ростом 2,7 – 3 м с тестом до 20 г. Безынерционные катушки 3000 – 3500 по японской классификации. Плетеная леска 0,14 – 0,16 мм, воблеры размером 10 – 15 см с заглублением до 1 – 1,5 м. Хоть воблеры считаются самыми популярными приманками для ловли этой рыбы, её так же можно поймать и на пилькеры, и на колеблющиеся блёсны, особенно в светлое время суток при ясной погоде.

Мой набор рабочих воблеров для лаврака

Тактика ловли заключается в исполнении веерных, максимально дальних забросов и средней по скорости проводке с короткими рывками разной величины и интенсивности. Понятно, что существует много типов рывковых проводок, но результативную придется подбирать опытным путем – в зависимости от сиюминутных условий ловли. Главное, что при отсутствии поклевок нужно испробовать все известные вам разновидности проводок, желательно - с проверенной и ранее зарекомендовавшей себя у вас или у коллег приманкой.

Эти пилькеры лучше использовать в светлое время суток

Конечно же, лучше всего быть в личном общении с местными спиннингистами. В идеале - подружиться с ними и ездить на рыбалку вместе, а уж там удастся проследить за тем, где, как и на что они ловят. Так я и делаю всегда. Но местные рыбаки непременно поставят вам условие - не озвучивать никому мест ловли. И если вы им это пообещаете, то надо непременно держать данное слово. Хорошие отношения с коллегами по увлечению и людьми, окружающими вас – это залог успеха и на рыбалке, и в жизни.

«Колебалки» не раз меня выручали

Не форсируйте процесс вываживания!

В завершении хочется сказать о том, что лаврак – очень сильная рыба и настоящий боец. Но никогда и ни при каких обстоятельствах не форсируйте процесс вываживания. Обычно лаврак не уходит в глубину, а движется вдоль береговой линии, пытаясь освободиться от крючка. В таком случае лучше следовать за ним по берегу, утомляя несговорчивую рыбу.

Если лаврак активно сопротивляется, правильнее следовать за ним вдоль береговой линии

Не рекомендую вытаскивать лаврака на берег до тех пор, пока тот достаточно не утомлен и не лёг на бок. Ну а потом, после фотосессии – отпускайте эту редкостную рыбу в воду. Удачи, мои дорогие читатели.

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