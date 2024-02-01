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Голавлевая весна в Липецкой области. Готовимся к 2024 году

Валерий Мельников |

До полновесного господства весны осталось совсем немного времени, так что пора уже подбирать снасти и экипировку для сезона жидкой воды и ловли белого хищника. Расскажу, как из года в год это делаю я, а также на каких водоемах планирую обычно открывать голавлевый сезон и про другие нюансы этого хлопотливого, но приятного процесса.

Экипировка

Как вообще снаряжаться спиннингисту - знают многие, но для новичков в адресной ловле голавля я поясню необходимость некоторых специфических элементов одежды и аксессуаров.

Итак, в большинстве случаев голавлевая рыбалка происходит взабродку, т.е. когда рыболов осуществляет ловлю, заходя в реку, причем частенько по колено, а бывает и по грудь. Это не обязательное условие, но именно такой метод является наиболее результативным, да и зрелищным, что ли.

Во-первых, открывается возможность близко подойти к перспективным точкам, не доступным с берега для заброса.

Во-вторых, голавль меньше пугается объектов, находящихся, пусть даже частично, в воде. Ну, скажем, стоя на берегу, тело рыболова может отбрасывать на воду тень, которая обязательно насторожит рыбу. И в итоге вы видите, как голавль преследует вашу приманку, но в самый ответственный момент разворачивается, обнаружив непонятное темное пятно на пути.

Также отчетливый силуэт, особенно движущийся, человека на берегу легко попадает в поле зрения красноперого - и по этой причине самые, казалось бы, перспективные участки могут стать для вас нулевыми.

Можно использовать так называемые забродные сапоги с высокими голенищами (фото 1). Но мне кажется, что проблему захода в воду оптимальнее решают вейдерсы - забродный полукомбинезон, позволяющий рыболову не только удобнее ловить, но и, например, перейти весьма глубоководный участок реки, чтобы пробраться к перспективному месту (фото 2).

Фото 1 Фото 2

Из большого ассортимента различных по материалу вейдерсов я выбрал экипировку из мембранной ткани (бывают еще вейдерсы из прорезиненной ткани, PVC или - для очень холодной воды - из неопрена - фото 3).

Фото 3

Мембрана - легкий и, что немаловажно, «дышащий» материал, который не пропускает влагу, при этом отводит наружу естественные телесные испарения. Как правило, в производстве таких вейдерсов используется высококачественная четырехслойная ткань, а уязвимые места (например, седалищная и коленная части) имеют дополнительное усиление, что делает вейдерсы достаточно «выносливыми».

Мембранные вейдерсы бывают как с вклеенными сапогами, так и с отдельно надеваемыми ботинками. Вейдерсы под ботинки имеют ряд преимуществ – например, достигается лучшая фиксация голеностопа, обеспечивается возможность безопасно передвигаться по разным проблемным поверхностям – острым камням или коварным подводным корягам. Да и с точки зрения обеспечения комфорта именно такая модель является наилучшей для ходовой рыбалки.

Ботинки в комплекте с вейдерсами не идут, их нужно покупать отдельно. Обусловлено это тем, что для разных донных поверхностей используются свои подходящие типы подошвы. Например, если дно водоема, в котором вы рыбачите, по большей части состоит из каменных пород — лучше использовать войлочную подошву (фото 4), на каменистой поверхности она обеспечит приличную устойчивость, а чтобы не скользить – в войлок можно ввернуть специальные металлические шипы (фото 5).

Фото 4 Фото 5

Ну а если чаще приходится передвигаться по песчаному грунту или илистым отложениям - ваш вариант ботинки с резиновой подошвой (фото 6). Да и после рыбалки отмывать резину от ила проще, чем войлок.

Фото 6

Вторым и, на мой взгляд, обязательным предметом рыболовного гардероба является ветровка. В идеале - тоже из мембранной ткани. Прохладный весенний дождь может застать врасплох в самый неподходящий момент. И именно мембранная ветровка (фото 7) позволит продолжить любимое занятие в сухости и комфорте. Ранней весной в принципе достаточно легкой мембранной куртки. Она достаточно надежно защищает и от ветра, и от легкого дождя.

Фото 7

Я надеваю ветровку не только на забродной рыбалке, но и когда ловлю с берега, в том числе и в городе. Да и просто хожу я в городе частенько в ней. Ведь сегодня рыболовная экипировка не только функциональная, но еще и стильная. В любом современном рыболовном магазине можно без труда найти подходящую по дизайну одежду на любой вкус и цвет.

В общем, для увлеченного рыболова профессиональная, так сказать, экипировка – это, что называется, «must have», потому что ни одна одежда из обычных тканей не сравнится с функциональностью одежды мембранной.

Но тут есть один нюанс. В процессе эксплуатации мембрана загрязняется и со временем начинает терять свои свойства. Чтобы этого избежать, необходим правильный уход. В первую очередь, не стоит стирать мембранную одежду наравне с повседневной. При отсутствии сильных загрязнений, я стираю экипировку по завершению сезона, после чего убираю ее в гардероб в расправленном виде и в чехле для одежды. В таком состоянии мои вейдерсы вместе с ветровками хранятся до нового сезона.

Стирать мембрану рекомендуется специальными гелем (фото 8) или жидкостью, их можно приобрести в любом спортивном магазине, а то и в хозтоварах. Стирку проводить при низкой температуре воды (до 30 градусов). Но если не вручную, а в стиральной машине - на деликатном режиме.

Фото 8

В последнем случае программу стирки настраиваем таким образом, чтобы исключить сушку и отжим. Вся мембранная одежда сушится в расправленном виде, при комнатной температуре. Старайтесь не допускать прямого попадания солнечных лучей (что часто случается, когда мембранную одежду сушат на балконе - фото 9), иначе есть высокая вероятность выгорания «дышащего» слоя мембранной ткани.

Фото 9

Перед каждым новым сезоном я обрабатываю мембрану специальным спреем-пропиткой (фото 10), который наносится на сухую и чистую ткань равномерно и в несколько слоев. Это позволяет поддерживать водоотталкивающие свойства на высоком уровне.

Фото 10

Ну а теперь, когда экипировка постирана, обработана и ждет своего часа, можно заняться подготовкой снастей.

Готовим снасти

В ходе предсезонной ревизии снастей обычно выясняется, что крючки на блёснах уже не совсем острые, ход безынерционной катушки не такой уж плавный и мягкий, а разрывная способность лески частично утрачена. Да и пробковая рукоять удилища потеряла свой былой вид и потемнела. Всё это отголоски предыдущих рыбалок. С такими снастями отправляться на воду не дело! И если потемневшая рукоять - это больше про эстетику, то всё остальное требует нашего обязательного вмешательства.

Безынерционную катушку и её механизм рекомендуется обслуживать минимум раз в год, так что если вы не сделали этого по окончанию прошлого сезона - сейчас самое время. При отсутствии опыта не стоит самому вскрывать катушку и пытаться самостоятельно проводить ТО, лучше доверьте инструмент мастеру.

В больших городах специализированные мастерские найти можно. Посоветую озадачиться этим вопросом как можно раньше, потому что хороших мастеров не так много, а желающих обслужить катушку перед сезоном – всегда более чем достаточно.

Следующие на очереди - приманки. Крючки на тех, которыми я активно пользовался в предыдущем сезоне – сразу идут у меня под замену. Также перед сезоном я по возможности дублирую (покупаю) положительно зарекомендовавшие себя ранее модели воблеров и блёсен, чтобы в случае обрыва не остаться без эффективной приманки.

Леску или шнур обычно перематываю задом наперед, т.е. перекидываю отработавшую рабочую часть внутрь шпули, а ту, что была раньше внутри - наружу. Это простое действие позволяет обновить рабочий участок, которого (при соответствующем качестве лески) точно хватит еще на один сезон.

Следующие несколько абзацев - специально для перфекционистов вроде меня: речь пойдет о чистке пробковой рукоятки спиннинга и её последующей обработке.

Потемневшая от времени и эксплуатации пробковая рукоять никак не скажется на результате рыбалки, но лично мне приятно держать в руках «свежее» удилище. Поэтому перед каждым сезоном я очищаю ручку от загрязнений. Делается это в несколько приемов.

Сначала мягкой щеткой я удаляю грязь и пыль, после чего протираю поверхность ручки тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе. Далее остатки мыла смываю чистой водой. После тщательной сушки ручку спиннинга можно обработать специальным средством на водной основе – например, Cork Seal (примерно можно перевести как «пробочный протектор» - фото 11). Делается это также просто. Средство наносится на чистую рукоять удилища и с помощью кисточки равномерно распределяется по поверхности (фото 12).

Фото 11 Фото 12

При этой операции декоративные элементы из пластика или дерева желательно закрыть малярным скотчем. После нанесения на рукоять полимера его избыток можно удалить с помощью бумажного полотенца или салфетки.

Сушить рукоять следует при комнатной температуре ориентировочно 12 - 14 часов, после чего спиннинг вновь готов к использованию. Обработка спиннинговой рукояти «Корксилом» не исключает загрязнений в процессе эксплуатации, но защитный слой всё равно дольше сохраняет привлекательный внешний вид удилища (фото 13). Ну а теперь, когда снасти и экипировка готовы, давайте отправимся на водоем.

Фото 13

География ловли

Теоретически ловить голавля можно уже после схода льда, но, как правило, открытие реки сопровождается паводком. Рыбалки в половодье редко бывают результативными, так что в это время я обычно выезжаю просто на разведку. Смотрю, как за зиму изменилась река и определяю потенциальные места для будущих рыбалок. Как показывает практика, одними из первых освобождаются ото льда небольшие речки и полноводные ручьи. И уже несколько сезонов подряд именно на них мне удается поймать первого голавля в начале апреля.

Однако такая роскошь доступна не всем и не везде. Как мы с вами знаем, весной начинается нерестовый запрет. В это время во всех российских регионах запрещен вылов рыбы с использованием плавсредств, при этом для каждого региона сроки ограничения могут разниться. Например, в Москве и Московской области нерестовый запрет начинает действовать с 1 апреля и длится по 10 июня. В этот период в регионе запрещены все орудия лова за исключением одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков не более двух на одного человека. Ловить можно только с берега и обязательно вне участков нереста. В общем, в Москве и области использовать спиннинг в запрет нельзя.

А вот в Липецкой области (фото 14) допускается береговая спиннинговая рыбалка - понятно, без использования судов и плавучих средств всех видов. Поэтому множество российских голавлятников открывают сезон именно там. Например, проводят ежегодно знаменитые турниры по спортивной ловле голавля (о последнем турнире см. СР № 6 - 2023).

Фото 14

К тому же природа Черноземья настолько красива (фото 15), что каждый рыболов, побывавший на Липецкой земле, обязательно захочет посетить эти края снова. И весенний запрет на спиннинговую ловлю в некоторых регионах – это отличный повод отправиться в небольшое рыболовное путешествие!

Фото 15

Добавлю, что все табу и ограничения на рыбную ловлю в период нерестового запрета перечислены в Правилах рыболовства для каждого российского рыбохозяйственного бассейна, ознакомиться с ними вы можете на сайте местного территориального управления Росрыболовства. Головной же сайт - https://fish.gov.ru/

Тактика ловли

Несколько слов скажу о весенней тактике ловли голавля. Обычно лобастого принято искать на быстринах и перекатах. Однако весной красноперый тяготеет к тиховодным речным участкам и держится в придонных горизонтах. В период до начала - середины июня (это касается Черноземья) нам будут интересны локации вблизи перекатов (но не сами перекаты), обратные течения, границы струй, скопления коряг и подводных препятствий (фото 16), а также участки с прогонами (тягуны - фото 17).

Фото 16 Фото 17

Обязательным условием в месте ловли является наличие приличной глубины. В это же время некрупный голавль может тешиться на мелководье, где вода прогревается значительно быстрее. При благоприятных погодных условиях и стабильной солнечной погоде в начале мая перспективным местом ловли будет слив в перекат. Отмечу, что не каждый такой участок принесет долгожданную поклевку, однако игнорировать сливы неразумно.

В весенний период голавль отдает предпочтение небольшим воблерам класса минноу и шэд (фото 18), колеблющимся блеснам (фото 19) и мягким приманкам на легких джиг-головках (фото 20). Подача приманки должна выполняться максимально деликатно. Если это колеблющаяся блесна, проводку следует делать равномерно и медленно. Идеально, если вы обнаружили каменистый участок русла в непосредственной близости от переката и ведете блесну с периодическим касанием дна. Зачастую такой маневр заканчивается поклевкой.

Фото 18 Фото 19

Воблеры проводим по аналогичному принципу, при этом важно подобрать нужное заглубление приманки. В Липецкой области в это время года хорошо работают тонущие воблеры модификации SR (Shallow Runner).

На тонком шнуре диаметра РЕ # 0.3 (0,09 мм) я лично без особого труда загоняю приманку на метр (плюс-минус) в глубину, в ряде случаев этого достаточно. Из силиконовых приманок у меня неплохо работают слаги (имитации червей) и твистеры. Эти приманки я оснащаю разборной «чебурашкой» или джиг-головкой массой до 3 г. Мягкие приманки лучше использовать на участках реки с тихим течением и в заводях. Презентация производится также в придонном слое.

Ну и, наверное, самое важное в рыбалке на голавля весной – это погода. Старайтесь выбирать теплые (относительно времени года) дни и солнечную погоду. Исходя из моей практики именно такие климатические условия - самые благоприятные.

До встречи на водоемах России!

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