Голавлевая весна в Липецкой области. Готовимся к 2024 году Валерий Мельников | 27 марта 2024 г.

До полновесного господства весны осталось совсем немного времени, так что пора уже подбирать снасти и экипировку для сезона жидкой воды и ловли белого хищника. Расскажу, как из года в год это делаю я, а также на каких водоемах планирую обычно открывать голавлевый сезон и про другие нюансы этого хлопотливого, но приятного процесса.

Экипировка

Как вообще снаряжаться спиннингисту - знают многие, но для новичков в адресной ловле голавля я поясню необходимость некоторых специфических элементов одежды и аксессуаров.

Итак, в большинстве случаев голавлевая рыбалка происходит взабродку, т.е. когда рыболов осуществляет ловлю, заходя в реку, причем частенько по колено, а бывает и по грудь. Это не обязательное условие, но именно такой метод является наиболее результативным, да и зрелищным, что ли.

Во-первых, открывается возможность близко подойти к перспективным точкам, не доступным с берега для заброса.

Во-вторых, голавль меньше пугается объектов, находящихся, пусть даже частично, в воде. Ну, скажем, стоя на берегу, тело рыболова может отбрасывать на воду тень, которая обязательно насторожит рыбу. И в итоге вы видите, как голавль преследует вашу приманку, но в самый ответственный момент разворачивается, обнаружив непонятное темное пятно на пути.

Также отчетливый силуэт, особенно движущийся, человека на берегу легко попадает в поле зрения красноперого - и по этой причине самые, казалось бы, перспективные участки могут стать для вас нулевыми.

Можно использовать так называемые забродные сапоги с высокими голенищами (фото 1). Но мне кажется, что проблему захода в воду оптимальнее решают вейдерсы - забродный полукомбинезон, позволяющий рыболову не только удобнее ловить, но и, например, перейти весьма глубоководный участок реки, чтобы пробраться к перспективному месту (фото 2).

Из большого ассортимента различных по материалу вейдерсов я выбрал экипировку из мембранной ткани (бывают еще вейдерсы из прорезиненной ткани, PVC или - для очень холодной воды - из неопрена - фото 3).

Мембрана - легкий и, что немаловажно, «дышащий» материал, который не пропускает влагу, при этом отводит наружу естественные телесные испарения. Как правило, в производстве таких вейдерсов используется высококачественная четырехслойная ткань, а уязвимые места (например, седалищная и коленная части) имеют дополнительное усиление, что делает вейдерсы достаточно «выносливыми».

Мембранные вейдерсы бывают как с вклеенными сапогами, так и с отдельно надеваемыми ботинками. Вейдерсы под ботинки имеют ряд преимуществ – например, достигается лучшая фиксация голеностопа, обеспечивается возможность безопасно передвигаться по разным проблемным поверхностям – острым камням или коварным подводным корягам. Да и с точки зрения обеспечения комфорта именно такая модель является наилучшей для ходовой рыбалки.

Ботинки в комплекте с вейдерсами не идут, их нужно покупать отдельно. Обусловлено это тем, что для разных донных поверхностей используются свои подходящие типы подошвы. Например, если дно водоема, в котором вы рыбачите, по большей части состоит из каменных пород — лучше использовать войлочную подошву (фото 4), на каменистой поверхности она обеспечит приличную устойчивость, а чтобы не скользить – в войлок можно ввернуть специальные металлические шипы (фото 5).

Ну а если чаще приходится передвигаться по песчаному грунту или илистым отложениям - ваш вариант ботинки с резиновой подошвой (фото 6). Да и после рыбалки отмывать резину от ила проще, чем войлок.

Вторым и, на мой взгляд, обязательным предметом рыболовного гардероба является ветровка. В идеале - тоже из мембранной ткани. Прохладный весенний дождь может застать врасплох в самый неподходящий момент. И именно мембранная ветровка (фото 7) позволит продолжить любимое занятие в сухости и комфорте. Ранней весной в принципе достаточно легкой мембранной куртки. Она достаточно надежно защищает и от ветра, и от легкого дождя.

Я надеваю ветровку не только на забродной рыбалке, но и когда ловлю с берега, в том числе и в городе. Да и просто хожу я в городе частенько в ней. Ведь сегодня рыболовная экипировка не только функциональная, но еще и стильная. В любом современном рыболовном магазине можно без труда найти подходящую по дизайну одежду на любой вкус и цвет.

В общем, для увлеченного рыболова профессиональная, так сказать, экипировка – это, что называется, «must have», потому что ни одна одежда из обычных тканей не сравнится с функциональностью одежды мембранной.

Но тут есть один нюанс. В процессе эксплуатации мембрана загрязняется и со временем начинает терять свои свойства. Чтобы этого избежать, необходим правильный уход. В первую очередь, не стоит стирать мембранную одежду наравне с повседневной. При отсутствии сильных загрязнений, я стираю экипировку по завершению сезона, после чего убираю ее в гардероб в расправленном виде и в чехле для одежды. В таком состоянии мои вейдерсы вместе с ветровками хранятся до нового сезона.

Стирать мембрану рекомендуется специальными гелем (фото 8) или жидкостью, их можно приобрести в любом спортивном магазине, а то и в хозтоварах. Стирку проводить при низкой температуре воды (до 30 градусов). Но если не вручную, а в стиральной машине - на деликатном режиме.

В последнем случае программу стирки настраиваем таким образом, чтобы исключить сушку и отжим. Вся мембранная одежда сушится в расправленном виде, при комнатной температуре. Старайтесь не допускать прямого попадания солнечных лучей (что часто случается, когда мембранную одежду сушат на балконе - фото 9), иначе есть высокая вероятность выгорания «дышащего» слоя мембранной ткани.

Перед каждым новым сезоном я обрабатываю мембрану специальным спреем-пропиткой (фото 10), который наносится на сухую и чистую ткань равномерно и в несколько слоев. Это позволяет поддерживать водоотталкивающие свойства на высоком уровне.

Ну а теперь, когда экипировка постирана, обработана и ждет своего часа, можно заняться подготовкой снастей.

Готовим снасти

В ходе предсезонной ревизии снастей обычно выясняется, что крючки на блёснах уже не совсем острые, ход безынерционной катушки не такой уж плавный и мягкий, а разрывная способность лески частично утрачена. Да и пробковая рукоять удилища потеряла свой былой вид и потемнела. Всё это отголоски предыдущих рыбалок. С такими снастями отправляться на воду не дело! И если потемневшая рукоять - это больше про эстетику, то всё остальное требует нашего обязательного вмешательства.

Безынерционную катушку и её механизм рекомендуется обслуживать минимум раз в год, так что если вы не сделали этого по окончанию прошлого сезона - сейчас самое время. При отсутствии опыта не стоит самому вскрывать катушку и пытаться самостоятельно проводить ТО, лучше доверьте инструмент мастеру.

В больших городах специализированные мастерские найти можно. Посоветую озадачиться этим вопросом как можно раньше, потому что хороших мастеров не так много, а желающих обслужить катушку перед сезоном – всегда более чем достаточно.

Следующие на очереди - приманки. Крючки на тех, которыми я активно пользовался в предыдущем сезоне – сразу идут у меня под замену. Также перед сезоном я по возможности дублирую (покупаю) положительно зарекомендовавшие себя ранее модели воблеров и блёсен, чтобы в случае обрыва не остаться без эффективной приманки.

Леску или шнур обычно перематываю задом наперед, т.е. перекидываю отработавшую рабочую часть внутрь шпули, а ту, что была раньше внутри - наружу. Это простое действие позволяет обновить рабочий участок, которого (при соответствующем качестве лески) точно хватит еще на один сезон.

Следующие несколько абзацев - специально для перфекционистов вроде меня: речь пойдет о чистке пробковой рукоятки спиннинга и её последующей обработке.

Потемневшая от времени и эксплуатации пробковая рукоять никак не скажется на результате рыбалки, но лично мне приятно держать в руках «свежее» удилище. Поэтому перед каждым сезоном я очищаю ручку от загрязнений. Делается это в несколько приемов.

Сначала мягкой щеткой я удаляю грязь и пыль, после чего протираю поверхность ручки тряпкой, предварительно смоченной в мыльном растворе. Далее остатки мыла смываю чистой водой. После тщательной сушки ручку спиннинга можно обработать специальным средством на водной основе – например, Cork Seal (примерно можно перевести как «пробочный протектор» - фото 11). Делается это также просто. Средство наносится на чистую рукоять удилища и с помощью кисточки равномерно распределяется по поверхности (фото 12).

При этой операции декоративные элементы из пластика или дерева желательно закрыть малярным скотчем. После нанесения на рукоять полимера его избыток можно удалить с помощью бумажного полотенца или салфетки.

Сушить рукоять следует при комнатной температуре ориентировочно 12 - 14 часов, после чего спиннинг вновь готов к использованию. Обработка спиннинговой рукояти «Корксилом» не исключает загрязнений в процессе эксплуатации, но защитный слой всё равно дольше сохраняет привлекательный внешний вид удилища (фото 13). Ну а теперь, когда снасти и экипировка готовы, давайте отправимся на водоем.

География ловли

Теоретически ловить голавля можно уже после схода льда, но, как правило, открытие реки сопровождается паводком. Рыбалки в половодье редко бывают результативными, так что в это время я обычно выезжаю просто на разведку. Смотрю, как за зиму изменилась река и определяю потенциальные места для будущих рыбалок. Как показывает практика, одними из первых освобождаются ото льда небольшие речки и полноводные ручьи. И уже несколько сезонов подряд именно на них мне удается поймать первого голавля в начале апреля.

Однако такая роскошь доступна не всем и не везде. Как мы с вами знаем, весной начинается нерестовый запрет. В это время во всех российских регионах запрещен вылов рыбы с использованием плавсредств, при этом для каждого региона сроки ограничения могут разниться. Например, в Москве и Московской области нерестовый запрет начинает действовать с 1 апреля и длится по 10 июня. В этот период в регионе запрещены все орудия лова за исключением одной поплавочной или донной удочки с общим количеством крючков не более двух на одного человека. Ловить можно только с берега и обязательно вне участков нереста. В общем, в Москве и области использовать спиннинг в запрет нельзя.

А вот в Липецкой области (фото 14) допускается береговая спиннинговая рыбалка - понятно, без использования судов и плавучих средств всех видов. Поэтому множество российских голавлятников открывают сезон именно там. Например, проводят ежегодно знаменитые турниры по спортивной ловле голавля (о последнем турнире см. СР № 6 - 2023).

К тому же природа Черноземья настолько красива (фото 15), что каждый рыболов, побывавший на Липецкой земле, обязательно захочет посетить эти края снова. И весенний запрет на спиннинговую ловлю в некоторых регионах – это отличный повод отправиться в небольшое рыболовное путешествие!

Добавлю, что все табу и ограничения на рыбную ловлю в период нерестового запрета перечислены в Правилах рыболовства для каждого российского рыбохозяйственного бассейна, ознакомиться с ними вы можете на сайте местного территориального управления Росрыболовства. Головной же сайт - https://fish.gov.ru/

Тактика ловли

Несколько слов скажу о весенней тактике ловли голавля. Обычно лобастого принято искать на быстринах и перекатах. Однако весной красноперый тяготеет к тиховодным речным участкам и держится в придонных горизонтах. В период до начала - середины июня (это касается Черноземья) нам будут интересны локации вблизи перекатов (но не сами перекаты), обратные течения, границы струй, скопления коряг и подводных препятствий (фото 16), а также участки с прогонами (тягуны - фото 17).

Обязательным условием в месте ловли является наличие приличной глубины. В это же время некрупный голавль может тешиться на мелководье, где вода прогревается значительно быстрее. При благоприятных погодных условиях и стабильной солнечной погоде в начале мая перспективным местом ловли будет слив в перекат. Отмечу, что не каждый такой участок принесет долгожданную поклевку, однако игнорировать сливы неразумно.

В весенний период голавль отдает предпочтение небольшим воблерам класса минноу и шэд (фото 18), колеблющимся блеснам (фото 19) и мягким приманкам на легких джиг-головках (фото 20). Подача приманки должна выполняться максимально деликатно. Если это колеблющаяся блесна, проводку следует делать равномерно и медленно. Идеально, если вы обнаружили каменистый участок русла в непосредственной близости от переката и ведете блесну с периодическим касанием дна. Зачастую такой маневр заканчивается поклевкой.

Воблеры проводим по аналогичному принципу, при этом важно подобрать нужное заглубление приманки. В Липецкой области в это время года хорошо работают тонущие воблеры модификации SR (Shallow Runner).

На тонком шнуре диаметра РЕ # 0.3 (0,09 мм) я лично без особого труда загоняю приманку на метр (плюс-минус) в глубину, в ряде случаев этого достаточно. Из силиконовых приманок у меня неплохо работают слаги (имитации червей) и твистеры. Эти приманки я оснащаю разборной «чебурашкой» или джиг-головкой массой до 3 г. Мягкие приманки лучше использовать на участках реки с тихим течением и в заводях. Презентация производится также в придонном слое.

Ну и, наверное, самое важное в рыбалке на голавля весной – это погода. Старайтесь выбирать теплые (относительно времени года) дни и солнечную погоду. Исходя из моей практики именно такие климатические условия - самые благоприятные.

До встречи на водоемах России!