Прудовые страсти и снасти Николай Линник | 9 апреля 2024 г.

Для моего региона с его умеренно континентальным климатом весенние паводки – дело привычное. Местные жители их ждут, к ним готовятся и даже радуются их интенсивности. Большая вода – это всегда обновление природы. Постоит паводок месяц-другой на лугах пойменных да на опушках лесов, вытянувшихся вдоль реки - глядишь, и рыбки в окрестных водоемах стало больше, и трава на лугах выросла гуще, и грибов по осени урожай хороший. А нет воды - и всё в унынье да в упадок приходит.

Однако дет десять подряд на моём Полесье не было полноценных весенних паводков. И что? Русла рек ивняком позарастали, течение в них замедлилось. Рыбе нереститься негде стало. От этого стадо её сильно поредело. А любящие сильное течение и чистое песчаное дно виды - белоглазка да рыбец - вдруг сделались редкими. Вместо них в белорусских реках вдруг стало много серебряного карася. Он даже местами леща с привычных мест жительства потеснил.

Местные рыболовы быстро приспособились к этому маловодию и научились полноценно рыбачить с летними снастями на реке с самого момента весеннего ледохода. В марте-апреле все удобные для использования донных снастей участки берега превращаются в своеобразные «плацдармы для заготовки» проходной речной рыбы, а фидер занял прочную позицию самой народной снасти.

Тогда в чём, собственно, проблема? А проблема в том, что вот уже который год большая вода приходит на Полесье… в январе. И держится на лугах и опушках лесов вплоть до второй половины мая. Природа словно встрепенулась после долгого перерыва - и решила наверстать упущенное время. Мне, как и многим другим рыболовам, заново пришлось перестраиваться.

С речных берегов мы вынужденно переселились на небольшие колхозные водохранилища, которых еще достаточно много в окрестных деревнях. Когда-то эти водоемы создавались под программу обеспечения жителей села свежей рыбой. В такие пруды массово запускали карпа, карася, амура и толстолобика. Потом программу свернули, львиную долю рыбы повылавливали браконьеры.

Без надлежащего ухода многие из этих водоемов серьезно заросли травой, но здесь всё еще много карася, линя, плотвы, а иногда и карпа. Но из-за обилия растительности летом рыбачить здесь проблематично. А вот весной, с момента схода льда и до третьей декады мая, в колхозных прудах можно очень неплохо порыбачить. Нужно только снасть выбрать правильную.

Тяжелый фидер, с которым многие рыболовы так и не пожелали расстаться весной, в колхозных прудах оказался весьма слабым помощником. Результативно рыбачить здесь смогли только те рыболовы, кто вовремя вспомнил об альтернативных тяжелому фидеру способах ловли рыбы: поплавочных снастях, пикере и свингтипе. Но поменять снасти оказалось намного легче, чем поменять привычки.

Процесс превращения из речного рыболова в рыболова прудового лично для меня оказался весьма увлекательным, но потребовал много сил и времени. Причем информация, которую мне удалось почерпнуть у забугорных европейских коллег, для наших прудов оказалась, мягко говоря, малопригодной. То ли привычки у заграничных рыб сильно отличались от привычек наших колхозных аборигенов, то ли что-то ненашенские рыбачки не договаривали, но от европейцев я взял только идею. Остальное пришлось дорабатывать самому. Вот об этом и будет мой рассказ.

Прудовая плотва

С уженья плотвы на поплавочную удочку обычно и начинается сезон «мокрой» воды на прудах. В зависимости от того, как быстро развиваются весенние процессы, сезон ловли плотвы в прудах стартует с третьей декады марта – первой декады апреля, а длится до самого её нереста, который в прудах совпадает с цветением вербы. Сразу отмечу, что по особенностям поведения прудовая плотва сильно отличается от плотвы, про которую рассказывают европейские эксперты. Наша местная плотва какая-то вальяжная и неторопливая, что ли.

В прудах мне ни разу не удавалось четко поставить её прикормкой на точку. Здесь даже самые модные и работоспособные в других водоемах составы дают только временное оживление клева. После каждого закорма точки удавалось поймать всего несколько экземпляров. А потом интенсивность поклевок быстро уменьшалась до нуля. Очередной докорм той же прикормкой мог и вообще испортить рыбалку, и надолго.

Иногда даже приходилось менять точку ловли. Причем было отчетливо видно, что рыба на прикормку собралась. Но её нужно было постоянно удивлять чем-то новым. Под влиянием мнения зарубежных экспертов, а также собственного опыта ловли плотвы в речных старицах, «фишку» эту я понял не сразу, и поэтому сначала потерял много времени на то, чтобы определиться с оптимальным составом прикормки для пруда.

Но всё оказалось намного проще. В качестве основы сгодилась самая дешевая «сыпучка». А вот добавок к этой основе нужно было носить с собой много чего, и не лениться предлагать это рыбе. В моём случае оптимальный набор таких добавок выглядит следующим образом: сухая манка, грубо смолотый «Геркулес», перезрелые кастеры, ошпаренные кипятком и живые опарыши. Используются эти добавки так: например, в первый закорм, прямо в шары, добавляю щепотку опарыша, во второй закорм вместо опарыша идёт манка, потом «Геркулес» и т.д. Добавки можно миксовать в различных сочетаниях. Так получается даже интереснее.

Еще одной интересной особенностью поведения плотвы из колхозных прудов явилась для меня её нежелание разделяться по возрастному принципу. В своих статьях и видеороликах заграничные эксперты браво таскают одна за другой мерных плотвиц приблизительно одинакового размера, а в наших отечественных прудах вся плотва, и большая и маленькая, гуляет одной большой стаей. Поначалу я пытался убегать от мелочи: менял точки, насадки, прикормку – всё тщетно. Отделить мелочь от крупных особей мне пока так и не удалось.

Весной прудовая плотва питается исключительно в толще воды. И донные удочки здесь совершенно бесполезны. Из всех доступных в наших краях поплавочных снастей лучше всех мне зашла маховая удочка длиной 5 - 7 м. Основная леска толщиной 0,16 – 0,18 мм. Более тонкими лесками не пользуюсь: при частых перезабросах оснастки тонкая леска сильно путается - и точно не прибавляет удовольствия от рыбалки. Веретенообразный поплавок грузоподъемностью 1,5 – 2,5 г с антеннкой толщиной 2 - 3 мм огружается по классической схеме: цепочка из убывающих по массе грузил, поводок длиной 15 - 20 см из лески толщиной 0,1 – 0,12 мм, крючок №№ 14 - 16.

Насадки для ловли весенней плотвы в прудах тоже незамысловаты. Это опарыш, манная болтушка и тесто из черного хлеба. Какая из них более предпочтительна для рыбы, решаю уже на рыбалке. Но чаще всего это опарыш. Желательно, если опарыш будет разноцветным: периодической сменой сочетания цветов можно поддерживать пищевую активность на должном уровне.

Пробовал я рыбачить и с распиаренным в кругах спортсменов мотылем. На прудах рабочие качества этой приманки, мягко говоря, оказались не на высоте. Особого интереса у местной плотвы мотыль не вызвал. А вот мелкие окуни собирались вокруг комариных личинок охотно.

По времени суток лучшие шансы на активный клев - обычно после обеда, когда вода немного прогреется. В ветреные дни лучшие участки для рыбалки находятся там, где нет волнения. А вот с прибойного берега лучше не рыбачить. Видимо, прыгающая на волнах приманка вызывает у рыбы недоверие.

Прудовой карась

Несмотря на свою многочисленность, этот житель прудов требует к себе более тонкого подхода, чем плотва. Какого-то коллективного опыта экспертов на полях интернета и в периодических изданиях отыскать мне не удалось. Те единичные отчеты, когда автор попадал на отличный клев карася, на серьезную статистику никак не годились. Так что «шишки» в ловле этой рыбы мне пришлось набивать самостоятельно.

Первые караси могут попадаться на крючок уже после схода льда. Но случаи эти единичны. Массовый клёв этой рыбы начинается с момента зацветания черемухи, т.е. непосредственно перед самым первым нерестом. В отличие от плотвы, ловить прудового карася можно и на поплавочную, и на донную удочку. А вот какая из этих снастей предпочтительнее, сразу и не скажешь.

Бывают дни, когда караси реагируют только на приманку, поданную в толще воды. А уже назавтра с той же точки увидеть поклевку карася можно только на английскую донную удочку - пикер или свингтип. Так что, если вы собираетесь ловить карася целенаправленно, советую приходить на водоем и с поплавочной удочкой, и с донкой.

В отличие от плотвы, которая перед нерестом просто любит гулять по акватории пруда, карась далеко от зарослей прошлогодней травы не уходит. Больше всего прудовых карасей мною было выловлено в полуметре, а то и меньше от края рогоза или камыша. Причем глубина в точке ловли решающего значения не имела. Красавцев массой под 2 кило мне удавалось ловить и на глубине 50 см. Как таким увальням удавалось незаметно подходить к поплавку - для меня до сих пор остается загадкой.

Увлекшись ловлей прудового карася, я пришел к убеждению, что по своему поведению в преднерестовый период он очень похож на леща. Так же, как и лещ, карась меньше всего опасается лежащей на дне или медленно плывущей (не быстрее общего водяного потока) насадки.

В ветреные дни, когда поплавок, а вслед за ним и вся оснастка, примутся быстро дрейфовать по ветру, поймать карася на поплавочную удочку очень трудно. Но и к тяжелым оснасткам, как на речном фидере, он тоже относится с большой долей опасения. Поэтому из всех предлагаемых современной рыболовной наукой снастей я остановил свой выбор на матчевой удочке и классическом легком фидере (пикере). А вот модный нынче донный «метод» сознательно исключил из своего списка. По моему мнению, на меляке методные кормушки слишком шумят при забросе.

В пользу выбора матчевой удочки для ловли карася говорит и тот факт, что, несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, карась – соперник серьезный. Добавьте к этому близость зарослей травы. Иногда вместе с карасем приходится тащить еще и пук травы, весящий несколько килограммов. Для изящного махового удилища каждое такое вываживание может оказаться последним.

Оснастка - простейшая. На основную леску диаметром 0,18 – 0,2 мм цепляется фиксированный поплавок вэгглер грузоподъемностью 6 – 8 г, а поскольку глубина в точке ловли частенько не превышает метра, увлекаться скользящим креплением поплавка к леске нет смысла. Такое крепление и по устройству сложнее, и при таких незначительных глубинах леска путается намного сильнее. Огрузка поплавка - тоже незамысловатая: одно основное грузило и «подпасок» массой около 0,3 г. Столь массивный «подпасок» нужен для того, чтобы слегка якорить оснастку. Поводок из лески 0,12 – 0,14 мм, короткий – 5 - 7 см. Вот и все премудрости.

Оснастка для пикера тоже не блещет какими-то изысками. В первое время я перепробовал несколько вариантов оснасток. Копировал достижения известных блогеров. Но в конце концов пришел к тому, что лучше простой Петли Гарднера для ловли прудового карася еще никто не придумал. Только саму петлю не делайте слишком длинной – 5 – 8-сантиметровой будет вполне достаточно. Карась – не лещ, и рта в форме трубы у него нет.

С длинными же петлями много рыбы будет засекаться не за губу, а за небо. А при упорном сопротивлении карася во время вываживания такой способ засечки чреват частыми сходами рыбы. Но вот эластичная вставка feeder gum между основной леской и поводком будет совершенно не лишней деталью оснастки. Её значимость многократно возрастает на последних моментах вываживания перед самой дужкой подсака, когда свободная леска уже настолько коротка, что не может адекватно гасить рывки. И карась вдруг дёргает головой - и оказывается на свободе.

Теперь несколько слов о выборе кормушки. Масса этого элемента оснастки на моих удочках не больше чем 20 г. Контейнер для корма обязательно из крупной клетки, а дно кормушки - всенепременно плоское. Кормушка с такими параметрами меньше проваливается в ил. А чтобы часто не перезабрасывать снасть и не пугать рыбу лишним шумом, предлагаю воспользоваться прикормочной рогаткой. Каждые 5 - 7 минут я выстреливаю из рогатки небольшой шарик прикормки или порцию пареных злаков, которые карась очень любит. Такая же тактика прикармливания хорошо работает и при использовании поплавочной снасти.

Карась – рыба всеядная, и набор насадок для его ловли тоже обширный: красный червь, опарыш, мотыль, хлебное тесто с чесноком, манная болтушка. Ловят карася и на живущих в пруду букашек. Вот только угадать его вкусовые предпочтения оказывается очень трудно. Иногда они могут меняться по нескольку раз за день. Так что мой вам совет: всегда носите на рыбалку несколько насадок и не ленитесь их предлагать рыбе.

Лучшее время суток для ловли прудового карася – это раннее утро - час до и часа полтора после восхода солнца. Клюет весной карась и днем, но утро всё-таки продуктивнее.

Прудовой линь

Это еще один яркий представитель прудовых аборигенов, ловить которого весной очень интересно. Интенсивный клёв линя в прудах начинается позже, чем у других рыб. Происходит это где-то в конце апреля, когда зацветает сирень. До самого нереста, который по приметам совпадает с цветением калины, линь будет активно кормиться на протяжении всего светового дня, но лучше всего - в послеобеденные и вечерние часы, когда вода в пруду самая теплая.

Как и карась, весенний линь тяготеет к зарослям прошлогодней растительности, но выбирает для кормежки участки с более твердым грунтом. Очень часто кормящегося линя можно встретить у самого берега, на глубине всего в 20 - 30 см.

Рыболовы, которые знают об этой особенности поведения рыбы, в начале рыбалки специально прикармливают несколько чистых от травы «окошек» у самого уреза воды - и периодически их облавливают. Причем облов таких вот прибрежных точек часто оказывается более результативным, чем классическая ловля возле зарослей травы. Главное, чтобы по соседству не было шумных коллег-рыболовов.

Так же, как и карась, линь весной не очень разборчив в выборе пищи. Но в отличие от своего соседа, всё-таки больше тяготеет к «мясу». Навозный червь, разноцветный опарыш, «бутерброды» из червя/опарыша с консервированной кукурузой – вот мой любимый набор для ловли прудового линя.

Снасти тоже не очень мудреные. Чаще всего это поплавочная удочка или легкий фидер. Но в моем рейтинге снастей матчевая удочка для ловли линя предпочтительнее, чем фидер. И поклевка на поплавочную снасть всегда выглядит более эффектно, и борьба при вываживании линя на тонкую снасть неизменно более яркая. Еще один аргумент в пользу поплавочной удочки: больших стай, даже весной, линь не образует. Так что переходы с точки на точку при ловле этой рыбы обычное дело. Донная удочка, какой бы легкой она ни была, снасть статичная. И перетаскивать с места на место всю фидерную снарягу – то еще удовольствие.

Устройство снастей и для линя, и для карасей очень похожи. С одним лишь отличием, которое я, признаюсь честно, подсмотрел у Боба Надда. По его совету я применил для ловли линя прозрачный поплавок «Дреннан Кристалл». Его компактные размеры вполне вписываются в условия прибрежной ловли, а прозрачное тело поплавка не сильно настораживает рыбу на мели.

Так же, как и карася, линя эффективнее всего прикармливать порционно: один-два шарика прикормки в самом начале рыбалки и россыпью с руки или рогатки в процессе ловли. Докорм крупными частичками корма предпочтительнее: мелочь не так быстро съедает угощение, линь успевает попасть к накрытому столу.

Как видите, при умелом подходе к процессу, на прудах можно очень эффективно скоротать время. Да и трофеи здесь попадаются не меньше, чем на реке. Рыбачьте в удовольствие!