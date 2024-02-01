Лиска – речка с сюрпризами Алексей Коломиец | 22 марта 2024 г.

Есть в Волгоградской области одна исключительно весенняя тема – ловля рыбы в притоках Дона. Я имею в виду те притоки, которые расположены ближе к Цимлянскому водохранилищу. Такие речки, как Цимла, Чир и Мышкова – впадают непосредственно в водохранилище, Иловля – в Дон, а вот Лиска - в Чир, но уже в его дельте. Вроде бы все эти притоки должны быть похожи, однако у каждой из этих речек - свой характер, свои причуды. Вот Лиска – она какая-то добрая, ласковая. В ней не только рыбу можно половить, но и душевно отдохнуть на её берегах. Я просто не имею права не познакомить читателей с этой красавицей.

Лиска - левый приток реки Чир, относится к бассейну Дона. Все её 106 км расположены в Волгоградской области. Лиска берёт начало в балке в районе села Муковнин, протекает через Клетский и Суровикинский районы. Впадает в Цимлянское водохранилище севернее поселка Бурацкий.

Притоки Лиски – Ростошь и Быстрый Ерик - постоянного течения не имеют, питание их родниковое. Из материалов краеведческого музея Волгограда я узнал, что годовой сток Лиски составляет 0,01 км³/год, большая его часть приходится на весенний период. Расход воды 0,26 км³/с, он минимален зимой, но и летом река сильно мелеет, а в верхнем течении - вообще пересыхает.

Я помню, как всё начиналось…

Впервые на Лиску я попал 18 лет назад. Той осенью, в октябре, я впервые участвовал в чемпионате России по ловле рыбы спиннингом в Саратовской области. И выступила там наша команда абсолютно неярко. Позже, но в этом же месяце, нам удалось заманить к нашим пенатам Константина Кузьмина. И мы ему посетовали, что нам, волгоградцам, трудно выступать на соревнованиях, где призеры легко ловят окуня с каждого заброса, а нам еле-еле удается разве что уйти от нуля. Мол, понимаете ли, тренироваться негде.

Но потом отвезли нас с Кузьминым на Лиску, где он, наоборот, нам позавидовал: вот уж где надо тренироваться ловить окуней с каждого заброса, так это, мол, здесь! Тут можно свободно оттачивать правильные движения, нарабатывать практику и прочее. В тот памятный день мы объехали много мест на речке. И окуней от души наловились, и поджиговали на яме…

Пожалуй, осенью на Лиске я больше и не был ни разу. А вот весной, почти каждый год, мы с приятелями приезжаем на эту речку за судаками, карасями, сазанчиками, густерой – короче, практически всей рыбой, которая водится в Цимлянском водохранилище.

Выбирай, а то проиграешь

Мои любимые донские речки располагаются на разных направлениях. На Лиску и Чир надо ехать в сторону Ростова-на-Дону. На Иловлю – в направлении Москвы. На Мышкову – имея целью Котельниково. И как это обычно бывает, каждый сезон «выстреливает» какая-то одна речка. Кто-то съездил на разведку и наловил судаков, поделился информацией - и мы, разумеется, тоже отправляемся туда.

Так сперва было у меня и с Чиром. Однако выдался продолжительный период, когда весенние паводки на Дону оказались очень низкими. Уровень Цимлянского водохранилища упал до минимальных отметок. Соответственно, речка в некоторых местах обмелела - и судак перестал подниматься к районному центру Суровикино.

Товарищи-спиннингисты стали чаще ездить на другие речки. А я продолжал приезжать на Чир, потому что, во-первых, он имеет своё течение, а во-вторых - потому что мне нравится ловить тамошнего голавля. Почти всегда на обратном пути я заезжал на Лиску. Просто на свидание. Просто полюбоваться ею. И очень часто она одаривала меня сюрпризами в виде трофеев. А потом я к ней и прикипел…

Какая речка, такие и снасти

Если охарактеризовать Лиску в плане клёвых мест по судаку, то тут всё очень просто. Клыкастого часто ловят на её поворотах и прилегающих к ним участках. Первые несколько лет я джиговал судака на знаменитой яме возле поселка Бурацкий. Изучил эту яму вдоль и поперек. У меня появились свои заветные свалы и бровки.

Как раз на этой яме я открыл для себя одну истину – судака больше там, где с берега ловить неудобно. Именно тогда я обзавелся большим подсаком с длинной ручкой, без которого по сей день не подхожу к водоему.

Но одну и ту же яму «расчесывать» джиговыми приманками быстро надоедает. Я принялся бродить вдоль речки, благо берега её очень удобные для ловли спиннингом, особенно когда подсак под рукой. Даже нахлыстом есть где помахать от души. И очень скоро обнаружил новые для себя повороты, новые излучины, новые красивые места для отдыха.

Помню, однажды мы приехали на Лиску большой компанией с рыболовами из Санкт-Петербурга. Тогда посетили всего два места. На одном питерцы просто почувствовали природный контраст, прилетев в наши благословенные места из заснеженного Петербурга, а под вечер мы переехали на яму, где вполне удачно ловили судака. Ловили и отпускали.

Так вот, они до сих пор спрашивают об этой речке – забыть не могут. Правда, в тот год уровень речки держался достаточно высокий. Как мы говорим в таких случаях – всклянь. Но, как я уже говорил, такое бывает не каждый год. Соответственно, и судака заходит в речку меньше, а то и вовсе найти его бывает трудно.

Рыболовы часто характеризуют водоем теми снастями, которые используют на нём. Так вот, если сказать о ловле судака на Лиске, то это джиговый спиннинг с тестом 5 - 21 г. Собственно, на всех подобных речках, где течение отсутствует, мы используем 7 – 11-граммовые грузы.

Тут всё сильно зависит от толщины шнура. Иногда бывало, что с тонкой и скользкой «плетенкой» мне удавалось добросить до противоположного берега или, скажем, из-за дерева или стены камыша по диагонали под противолежащий берег – и именно там я находил судака. Те, кто использует толстый шнур и более увесистые джиговые приманки – довольствуются меньшим количеством поклевок.

В последнее время в подобных ситуациях я всё чаще стал ловить спиннингом с тестом до 16 г. Однако нередко случаются подбагривания сазана, так что в этом случае запас прочности снасти не повредит. В конце марта и начале апреля в подобные речки, включая Лиску, заходят крупные особи клыкастых «мамок». Поклевки в это время достаточно редки, но зато какие это поклевки!

Разумеется, не только со спиннингами люди ездят на эту речку. Скорее всего, на берегу можно встретить поплавочников и доночников. Берега уж больно удобные. Кстати сказать, на удивление не загажены мусором. Это значит, что на этой речке отдыхают интеллигентные рыболовы, которые всегда увозят мусор с собой.

Пожалуй, не буду умничать по поводу фидерной ловли. А вот на поплавок я ловил. Кроме карасей попадался забан (крупная густера), молодые лещи, иногда сазанчики. И еще мне очень понравилось ловить на боковой кивок. Удобные берега Лиски к этому располагали. Но, конечно же, чаще всего я ловил на этой речке спиннингом, и именно с этой снастью связано куча интересных историй.

Лискины сюрпризы

Помню, однажды мы с приятелем в быстром темпе объехали три речки - Цимлу, Чир и Лиску. И на каждой речке у меня случилось по одной-единственной поклевке. Вытащить я смог только на Чиру, а на Цимле и Лиске – просто пободался с кем-то, да так и не смог одолеть несговорчивого хищника.

Был в моей практике еще такой случай. Мы втроем с друзьями устроили турне по малым речкам в начале апреля. У нас «Нива» и прицеп, газ и палатки. Поэтому решили одну-две ночи проводить на каждой из уже перечисленных речек.

Но погода в тот год абсолютно не баловала нас весенним теплом. Вода была холоднющая, поклевок насчитывалось очень мало. Так было на Цимле, ночевать там толком не получилось. На Чиру – вообще снежок выпал, так что мы решили заночевать в ближайшем мотеле. После тотального бесклевья на двух речках мы подумали, что просто так вот неудачно попали – весна, дескать, неправильно холодная, а судак то ли не зашел в речки в нужном количестве, то ли просто клевать отказывался. Тем не менее, мы принципиально решили выполнить задуманное - и хоть одну ночь провести на Лиске.

На первом же плавном повороте ребята начали с того, что принялись… готовить покушать, чтобы выпить за третью речку, а уж потом искать удобную полянку для дикой стоянки. Ну а я схватил спиннинг и пошел по берегу, покидывая твистер в воду. И что вы думаете? Где-то на пятом забросе почувствовал злую поклевку. Остановился, стал прицельно обстреливать это место - и мне попался огромный судак!

Я раза три кричал что есть мочи: «Сачок! Сачок! Быстрее! В багажнике…» Приятели сначала подумали, что я прикалываюсь. Однако моя настырность возымела действие. Егор прибежал, на ходу собирая подсак, и помог вытащить судака. Я уже не вспомню, сколько в нём было килограммов. Да и неважно это. Главное, что удивлены были все. В такой узкой речушке, в такой мутноватой воде, вот так, с первого подхода - и такой большой судак? Да, ребята, на Лиске это случается. И довольно часто.

Три года назад мы возвращались с Чира, и я товарищу рассказывал наши невероятные приключения на Лиске. Да, видимо, так вкусно рассказал, что он возьми и сверни на неё. И пусть лишних 60 км намотаем, но ему уж очень хотелось посмотреть хоть одним глазком – какая она, Лиска. Мы сразу поехали к месту, где мне попался тот памятный судак.

Времени на рыбалку оставалось совсем мало, вечер подкрадывался неумолимо. Мы успели почувствовать по паре злых тычков, очень похожих на судачьи шалости и… Неожиданно при ступенчатой проводке кончик спиннинг неритмично отыграл странным образом, как будто кто-то атаковал вдогон. Я подсек, но не тут-то было! Лиска вцепилась в меня и мой спиннинг и не захотела отпускать свою рыбу.

Юра, видя такое дело, не стал ждать, пока я начну кричать: «Сачоооок!». Всё быстро понял, собрал подсак… Ладно, не буду я описывать затянувшееся вываживание на спиннинг с тестом до 18 г. Всю эту кутерьму устроил 5-килограммовый сазан. Как это ему твистер в рот прилетел – понять не могу до сих пор. Думаю, случайность. Хотя… Сазаны-то, они порой любят нечто такое отчебучить.

Интересная ситуация на Лиске со щукой. Она там, разумеется есть, но попадается нечасто. Я знаю один пологий свал, где зубастая атакует джиговые приманки, отнимая их у окуней. Но конкретно по щуке я и не старался здесь выступать. Для этого есть Волго-Ахтубинская пойма. Однако щука в Лиске быть должна, и, я думаю, достаточно крупная. Нужно просто её поискать и попытаться использовать не джиг, а блесны и воблеры. В общем, есть над чем поработать.

В связи с тем, что новыми правилами любительского рыболовства в Черноморско-Азовском бассейне запретили вылов судака с 15 апреля, мы с приятелями стали реже ездить в сторону четырех речек. Вообще, в период весеннего запрета в нашей области разрешается рыбачить на удочку или спиннинг с берега. Однако судаков можно вылавливать не более двух штук на рыболова. А начиная с 15 апреля – совсем нельзя. Но ловить-то и отпускать – можно! А это как раз то, что нужно при отдыхе. И весной прошлого года мы этим воспользовались в полной мере.

Не только сюрпризы, но и чудеса!

В прошлом году Лиска удивила не только меня. В нашей области весенний паводок на Волге случился раньше обычного, причем недели на две - и поломал многим запланированные рыбалки. Однако отпуск – есть отпуск! Недолго думая, я пригласил знакомых из Москвы приехать на Лиску. Скинул им навигаторную точку. Тем более что мои знакомые там уже ловили карасей на фидеры. В сети писали, что уровень воды очень высокий. А это значит, что и судак должен быть. А дальше стали происходить чудеса. Причем одно за другим.

Первое чудо – судак ловился как сумасшедший. Кушал джиговые приманки как не в себя! Например, Константин вечером задумчиво произнес: «Впервые в жизни я за день поймал 35 судаков!» И это не особо напрягаясь. Просто выйдя из палатки, он прошелся по берегу влево, затем вправо.

Для меня же было откровением то, что я успешно использовал незацепляющихся поролоновых «рыбок». Дело в том, что я всегда ловил с открытыми крючками. Судак любит стоять на еле заметных бровках. А в этот раз вода сильно поднялась и затопила прибрежную растительность.

Большинство судачьих поклевок происходило непосредственно за этой растительностью. Но если поклевки не случалось – приходилось каждый раз выдирать приманку. И не всегда это получалось. А вот с незацепляйкой – всё получалось хорошо. Поклевок много, «поролонка» нормально пролазит между веток, а уж если судака подсёк – никуда он не денется. Помню, каждый из нас поскреб по своим сусекам и нашёл кто одну, кто две «поролонки» с прижатыми крючками. Собственно, на них и ловили.

Второе чудо – мы увидели, как стадо карасей ринулось на струю воды, что стала затапливать колею в поле, по которой мы приехали. Помню, даже выловили руками пару сазанчиков. А потом просто ходили глазеть на это чудо. В принципе, о причине такого поведения рыбы я догадываюсь: весна, течение, прогретая в полоях вода, кислород. Но раньше я никогда такого не видел!

Третье чудо – мы увидели, как земляные черви, спасаясь от потопа, выползали на пока еще сухую колею, свиваясь в огромные клубки. Ну прямо бери их, расфасовывай по коробкам и неси в магазин! То есть, у тех, кто ловил на донки и на фидеры – проблем с наживкой не было. А уж караси и «белая» рыба ловилась с завидной регулярностью. При этом темп был такой, какой нужен именно при отдыхе. Закинул, посидел, клюнуло, потащил. Рука подсекать отнюдь не уставала, но и поплавки скучать тоже не давали. И всё это в пяти шагах от наших палаток.

Вместо эпилога

В нынешнем году я обязательно поеду на Лиску, только не на свидание, а конкретно на рыбалку! Я давно уже хочу попробовать поймать судака не джигом, а воблерами. Глубины там небольшие, вполне можно донырнуть крэнком или минноу. Еще раз хочу побаловаться нахлыстом и вынашиваю планы попробовать добыть судака нахлыстом на стримеры. И я обязательно поеду с ночевкой. Мне кажется, Лиска ждет меня больше остальных. И сдается мне, у нас с ней это взаимно…