Можно прийти на турнир с одной снастью - и выиграть! Алиса Янелис | 19 марта 2024 г.

Сегодняшний гость редакции – Анна Казарян, единственная девушка среди 63-х спортсменов, участвовавших в Кубке России 2023 года по ловле на блесну со льда. Соревнования, к слову, состоялись в экстремальные минус 40. О том, как из болельщицы она стала титулованным спортсменом, и о том, кому доступна форелевая рыбалка в спортивном режиме, Анна рассказала корреспонденту редакции Алисе Янелис.

- Аня, рада приветствовать! Для начала признаюсь – я искренне тобой восхищаюсь и как спортсменкой, и как женщиной, и как человеком. Начнем с банального вопроса, который я задаю своим гостям на интервью, но каждый раз с интересом слушаю историю нового героя, потому что все они очень разные. Как ты увлеклась рыбалкой?

- Лет 15 назад у моей мамы появился возлюбленный, который стал потом моим отчимом. Он любил мою маму и переживал, что я не приму его в семью. Андрей (так зовут моего отчима) хотел выстроить здоровые отношения в семье, а я понимала, что у меня молодая мама, которой нужен любящий мужчина рядом, так что вредничать не стала - напротив, тоже начала искать точки соприкосновения. И мы с Андреем их довольно быстро нашли.

Сам Андрей (позже я стала звать его батей) из Тамбовской области. У многих местных рыбалка там и хобби, и способ добычи пропитания для семьи. И вот как-то раз мы новой семьей приехали в Тамбов на пару дней познакомиться с мамой Андрея. Он позвал меня на рыбалку, мы взяли резиновую лодку и погнали на реку Ворону.

Батя дал спиннинг, показал, как забрасывать и как управляться с катушкой. Ну и я кидала, и крутила… И вдруг чувствую, что как будто бы зацепилась за что-то. Говорю бате, что нужно подгрести туда, отцепиться. И тут у меня кончик удилища начинает ходить ходуном, а я не понимаю, что происходит. Я говорю - походу, не зацеп! И вот я как-то неумело кручу эту катушку (еще не зная, что форсировать нельзя), рыба пляшет, леска звенит, Андрей смеется. В итоге - щука на 3,5 килограмма! Это было как удар молнии!

Так я открыла для себя рыбалку. Оказалось, что на природе можно отдыхать и таким вот образом. И пошло-поехало: мы стали почти каждую неделю выбираться на рыбалку. Ловила я уже не только в Тамбове, но и в Москве. Мне было тогда лет 14. И такое времяпрепровождение привлекало меня гораздо сильнее, чем посиделки в подъезде со сверстниками.

Через пару лет я уже ездила на рыбалку сама, на метро, ловила и в центре города, и где-то на окраинах, в основном на Москва-реке. Как-то раз на рыбалке познакомилась с парнем, который тоже горел этим делом. И мои выезды на реку участились. Помню, как зимой первый раз на рыбалку в кроссовках поехала, представляешь?! Это же безумие какое-то… Замерзла тогда жутко, но не останавливалась.

Я даже один раз съездила в 2016 году на Осенний рыболовный фестиваль, поняла, что ничего не поняла (смеется). У меня был какой-то базовый уровень, но этого, конечно, оказалось мало даже для того, чтобы стабильно ловить рыбу, не говоря уже про соревнования. Тогда и своих снастей-то у меня не было, я всё брала у бати.

- Насколько я знаю, ты достаточно долго в отношениях с титулованным рыболовом-спортсменом Денисом Вихровым. История вашей любви и твоё увлечение именно спортивной рыбалкой как-то связаны?

- В момент, когда я начала развивать для себя городскую рыбалку, мне в социальной сети написал Денис. Они сидели с ребятами в баре, и кто-то рассказал ему, что вот, мол, есть такая Аня, симпатичная рыбачка, все дела. Написал он типа «Привет, меня зовут Денис, давай знакомиться». Денис мне рассказал, что он такой крутой-прекрутой рыболов-спортсмен, участвует в PAL. Хотел, видно, произвести впечатление, а я и знать не знала, что это за «ПАЛ» такой. Но подумала, а почему бы и не пообщаться, ведь это в любом случае новые знакомства и развитие.

Первый раз вживую мы встретились на Москва-реке на DAM Fest, зимнем фестивале по ловле спиннингом. Денис там участвовал, и я, конечно, осталась под сильным впечатлением от того, как он ловит. Он делал это по-настоящему виртуозно.

В общем, отношения наши из дружеских быстро переросли в романтические, а вскоре и в семейные. Ездила поддерживать его практически на все соревнования. Вот только на PAL он меня не брал - говорил, что он там целыми днями на воде, и переживает, что мне будет одиноко, и мало ли что-то произойдет со мной, а его нет рядом. Уж как на самом деле - я не знаю (смеется).

Ну и пока я развивалась в любительской рыбалке и пристально следила за спортсменами в поездках в роли «жены декабриста», постепенно стала замечать какие-то фишки, нюансы - какие техники применяют спортсмены, что из этого лучше работает. И я даже стала что-то советовать Денису. Хотя казалось бы…

И в очередной раз он как-то с хихиканьем отнесся к моим рекомендациям: «Ань, ну ты-то не в спорте, откуда тебе знать». Хоть это и было сказано по-доброму, мне всё равно стало как-то обидно. И чтобы доказать ему, что я могу ловить не хуже мужчин, я пошла в рыболовный спорт. И там не потерялась.

- Ты КМС по рыболовному спорту. Расскажи о турнире, в котором ты получила это звание.

- Я езжу на соревнования не только за разрядами, но и для того, чтобы наработать часы ловли/опыт, так скажем. Так вот, это был один их тех турниров, которые я рассматривала для сбора опыта в копилку.

Мы с ребятами из команды «Jig Fishing» поехали в Брянск на соревнования по береговому спиннингу. На тренировках половить у меня не получилось, поэтому - сразу в бой. Я тогда первый раз выступала в составе новой для себя команды и очень боялась их подвести.

Через пару минут после начала тура я жутко порезала палец о камыш, у меня сильно пошла кровь. Сбегала к организаторам, кое-как залепила рану пластырем и продолжила. И практически сразу нашла ключик к рыбе - ловила привередливого окуня на деликатный «Отводной поводок», периодически не касаясь дна. В итоге заняла первое место в личном и командном зачете. Все меня поздравляют с КМС. А я даже и не знала, что на этом турнире можно получить такое звание. Рада была безумно!

Ту победу я посвятила своей любимой бабушке Надежде Ивановне, которая является моим главным мотиватором! Перед соревнованиями она всегда провожает меня (даже если я уезжаю в 4 утра!) и поднимает боевой дух, и радуется за меня как никто другой! А для меня видеть улыбку дорогого человека - и есть главная победа в жизни.

- Сейчас ты выступаешь в спорте по ловле прудовой форели, по спиннингу с берега и с блесной со льда. А с какой дисциплины всё началось?

- Начать я решила с ловли прудовой форели. Дальше стала выступать по окуню. Начала показывать результаты не хуже мужчин. Тогда-то Денис понял, что я тоже что-то могу, и забрал меня к себе в команду «Fishing Wizards Simms».

Уверенно могу сказать, что у нас в команде очень здоровая обстановка, всем комфортно, мы дружны, а это самое главное. Вообще-то я поняла, что даже если ты очень хорошо ловишь, но в команде раздрай, высоких результатов не достичь.

В 2023 году мы с командой «Fishing Wizards Simms» завоевали Кубок содружества на международном турнире «Silk Road Trout» по ловле прудовой форели. Тогда я позвонила маме, чтобы разделить с ней эту радость, и напомнила, что если бы не она, то я никогда и не узнала, какой многогранной может быть эта самая рыбалка. Какая всё-таки жизнь интересная штука!

Также в прошлом году подтвердила норматив кандидата в мастера спорта. Для меня важно, что все разряды я честно получила в личном зачете, а не выезжала за счет команды.

Для меня это наиболее азартные и спортивные виды ловли. А самое главное — это общение, прекрасные люди, чудная атмосфера, сборы, сами состязания.

Я уже молчу про ловлю конопатой! Это как отдельный вид искусства. Сейчас она клюет на блесну, в соседнем секторе предпочитает воблеры, а на другой стороне пруда ей больше нравятся «цикадки». И ты постоянно думаешь, изобретаешь и анализируешь всё, что было сделано или что еще будешь делать, чтобы её перехитрить.

В зимней блесне мне очень нравятся тренировки: мы уезжаем на водоем дня на четыре, много двигаемся, ищем рыбу, отрабатываем тактику, спорим, подбираем блесны. Зимняя блесна, наверное, самый спортивный вид ловли.

- Есть ли среди спортсменов понятие «клюет» - «не клюет»? Бывает такое, что сколько бы ты ни ходил и ни бурил, поймать так ничего и не удается?

- Конечно, бывают дни, когда рыба активна по всему водоему, а случается, что её нужно уговаривать и долго искать. Я-то уверена, что найти можно всегда, но в самый «неклёвый» день для этого нужно пройти несколько километров. Здесь вопрос в том, готовы ли вы к этому? Ведь в этом и есть сложности спорта.

- Я как-то приехала на форелевый турнир в качестве журналиста. Решила поинтересоваться у участников, сколько стоит это удовольствие. А там, значит, мне говорят: «Ну, в чемодане приманок где-то на полмиллиона и удочки с катушками еще тысяч по 100». И это считается нормой! Можно ведь машину купить на эти деньги! Оттого и вопрос: можно ли заняться форелевым спортом людям со средним достатком, не имея при этом спонсоров?

- Форелевый спорт действительно недешевый. Но и в нём можно показывать результаты, не имея громадных денег. Я тоже сначала боялась идти «в форель», поскольку у меня попросту нет таких денег, которые имеют большинство из спортсменов форелевого движения. Но в один момент я поняла, что хочу! Вот хочу и всё!

В итоге в общей сложности у меня ушло 30 тысяч на снасти и приманки. Что-то у меня уже было, какие-то снасти дали спонсоры, а что-то покупала сама. И с минимальным набором в три спиннинга, три дешевые катушки, десяток блесен и парой коробок «резины» я вошла в спорт.

Удивлялись ли моему арсеналу другие? Да, было дело. Конечно, со временем у меня появились снасти более высокого уровня - сейчас я, например, ловлю фирменными японскими удилищами и катушками и очень довольна. Но самое интересное, что с довольно скромным арсеналом (четыре комплекта снастей, где-то 25 блесен, две коробки с воблерами) я все равно показываю результат.

Всё это я постепенно приобретала в течение двух лет. Что-то уже продала, т.к. это оказалось уже не нужным, а что-то докупила. Кстати, на «резину» мы сейчас форель не ловим, это запрещено правилами уже на многих соревнованиях.

- Ты упомянула о спонсорстве. А кто выступил твоим первым спонсором?

- Изначально спонсором можешь быть только ты сам. Все мы прекрасно понимаем, что рыболовным компаниям-спонсорам не нужны рядовые статисты. Чтобы обратить на себя внимание спонсоров, нужно пробиваться в призеры.

А моим спонсором был «Модульбанк». Лет 6-7 назад я устроилась туда на работу. Занимаюсь ремонтом кассового оборудования, меняю платы, занимаюсь пайкой и т.д. Тут работают в основном одни молодые специалисты – соответственно, общий язык все находят тут быстро.

У нас есть замечательный председатель правления, человек с большой буквы - Павел Семенов. Он курирует спортсменов разных направлений. Я пришла к нему, рассказала, что занимаюсь рыболовным спортом и предложила компании оказать мне спонсорство. На имидже компании ведь это сказывается только положительно. Председатель правления понял с полуслова: «Я - за. Мне главное, чтобы ты развивалась и показывала результат, если тебе действительно это нравится». Работа мечты, в общем (улыбается).

- А как титулованные спортсмены относятся к начинающим? Не гнобят часом?

- Очень важно оставаться человеком даже имея титулы и призы. «Спортики» (так называют крутых бывалых спортсменов) даже бояться новичков. Потому что они зачастую показывают хорошие результаты и быстро схватывают информацию. Уверяю тебя - можно прийти на турнир с одной снастью и выиграть.

- С твоим профессиональным ростом появилось ли у вас с Денисом некое соперничество?

- Если только шуточное. Я не воспринимаю его как угрозу. Если мы будем состязаться в одном турнире, и он займет место выше, я только рада буду, и стану учиться усерднее. Он моя опора, а не соперник.

- В этом сезоне ты героически выступила на Кубке России в рекордный минус. Как это было вообще? Ты была готова к таким температурам?

- Председатель президиума Федерации рыболовного спорта Анатолий Григорьевич Козырь, мой друг и просто хороший человек, однажды мне сказал - уж если начала ездить на всероссийские соревнования, пропускать нельзя. Каждый пропуск – это несколько шагов назад. Так я оказалась в Новосибирске. Было принято решение выступать в команде с президентом Московской Федерации Александром Жуковым и со спортсменом Геннадием Заикой.

В плане обмундирования я не была готова к тем жутким холодам. У нас в Московской области нет таких морозов, поэтому и одежды соответствующей у меня не было. На сто процентов уверена, что если бы я меньше мерзла, то выступила бы гораздо лучше. Сапоги у меня встали колом, тело замерзало буквально через полтора часа нахождения на улице. Хорошо, что у нас еще были химические грелки с собой, иначе мы вернулись бы оттуда с отмороженными руками и ногами.

На тренировках ветер был почти 20 метров в секунду, датчики в машине зафиксировали минус 42, когда мы выходили в первый тур! Когда мы поворачивались лицом к ветру, оно обмерзало просто за пару секунд. Но этот турнир стал очередным большим уроком и дал мне огромный опыт.

- Как в таких условиях вообще можно было что-то поймать?

- Ловили по такому принципу: 10 - 20 минут пытаешься ловить на лунке, потом встаешь, начинаешь как-то греться, потом опять садишься. От холода начинался такой тремор в руках и ногах, что была неспособна нормально работать удочкой. Пальцы хаотично дергаются, блесна пляшет - и эти движения только распугивают рыбу, а не привлекают. Сложно, в общем.

Хочу выразить благодарность нашему судье, который поступил как настоящий человечище! У него оказались запасные сапоги в машине. И вот когда мои сапожки встали колом, он принес свои запасные, надел на себя холодные, а теплые, которые были на нём, отдал мне.

- Не было мысли досрочно сняться с турнира? Ведь это же уже не ловля, а какая-то пытка. После такого и с пневмонией можно слечь…

- Я потом и слегла, но не с пневмонией, а с температурой 39. Но мы работали в команде, и то, что я не была готова к таким условиям, это мои проблемы, команду подвести я не могла. Поэтому и не возникало мысли сдаваться.

И вообще всем москвичам пришлось несладко. У Саши Жукова лопнула кожа на пальце, Гена отморозил два пальца, да так, что пришлось обращаться в травмпункт. У него пошли волдыри от мороза, их нужно было прокалывать и обрабатывать.

Несмотря на то, что стали мы 16-ми из 21-й команды, я считаю, что мы молодцы, что хотя бы выдержали этот ад. Между спортсменами мы прозвали этот турнир «Кубком смерти» (смеется).

- Как мужчины относятся к сопернику в женском обличье? Часто ли ты слышишь, что пришла вообще-то в «мужской спорт»?

- Да приходится. Я вообще еще и боксом занимаюсь, так что мне не привыкать (смеется). Бывало и такое, что люди меня просто не замечали. Вот, например мы с Денисом идём вместе, проходит мимо какой-нибудь рыболов, здоровается с Денисом, а со мной - нет. Может, потому что считает, что женщина — это какое-то дополнение к мужчине, а может - просто невоспитанный, я не знаю, но и не обижаюсь.

Я могу характеризовать себя как легкого, общительного и открытого человека. Люблю разговаривать с людьми, улыбаться, готова предложить помощь даже малознакомому человеку. Не люблю лебезить, если человек мне не по душе. Кому-то это не нравится, а кому-то - наоборот. Находясь в мужском коллективе, я не строю им глазки, не капризничаю и не требую к себе особого отношения. Мы только партнеры и товарищи.

Участвовать в чисто женских соревнованиях мне не очень нравится. Если я кому-то проигрываю, мне становится как-то не по себе. Я не знаю почему.

А вот мужчины очень не любят соревноваться, когда среди участников есть женщины. Потому что проиграть женщине для них - это полный провал. Ух, как они психуют…

Хотя у меня есть друг Николай Кленков, который всегда за меня переживает и поддерживает.

- Ты занимаешься боксом, общаешься с мужчинами на равных, а какая ты в душе? В тебе есть какая-то девчачья наивность, лёгкость? Может быть, романтизм? Или всё-таки ты больше «железная леди»?

- Я очень ранимый человек. У меня внешняя оболочка твердой и уверенной в себе, но внутри я как цветок, который надо очень тщательно оберегать… Но в обиду себя всё равно никому не даю. Даже если всё плохо, я всё равно буду улыбаться и идти с гордо поднятой головой!