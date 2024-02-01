Есть женщины в русских селеньях. Ловим чавычу Татьяна Соколова | 8 марта 2024 г.

…Сколько надменных ухмылок за своей спиной я ощущала сперва. Да что там за спиной, в лицо бросали: «Что ты, баба, в рыбалке понимаешь…» Но шли годы, и жизнь всё расставила по своим местам. И у меня в итоге за плечами сибирский и сахалинский таймени, сёмга, кумжа, сима и даже королевский лосось – чавыча. Полная коллекция трофейных лососевых. А вы, уважаемый сильный пол, у вас-то как? Или способны только с дивана хихикать – мол, рассказывайте сказки…

Вы думаете, это только мой путь? Нет, конечно. Есть еще женщины в русских селеньях! И в тайгу с её косолапыми да злобным гнусом отправятся, и ланью проскачут по сопкам, и сотни километров пройдут по дальневосточным плёсам. Упорно и уверенно станут двигаться к цели, несмотря на ледяные дожди и шквалистые ветра, на изнуряющую жару и сотни забросов – ни шагу назад, никогда и ни при каких обстоятельствах. Об этом и будет мой рассказ.

Начинаем очередную «сказку»

Камчатка. Настоящее природное Эльдорадо. Ко всему, что есть на Камчатке, можно смело ставить эпитет «уникальное». Камчатка – это место, где среди сногсшибательных ландшафтов расположены действующие вулканы, где рядом с ледниками цветет земля, где холодные туманы соседствуют с палящим солнцем. Животные на Камчатке научились уживаться рядом с человеком, а на вершинах гор берут начало реки, облюбованные дикими лососями для нереста.

Камчатский полуостров разделен вдоль Центральным Камчатским хребтом. Его две половинки – Восточная и Западная, резко отличаются друг от друга. Запад – это равнины, увалы, почти безлесная тундра, плоско сползающая в море. Реки Западной Камчатки спокойные, текут более или менее параллельно друг другу, с востока на запад, и впадают в Охотское море. Восток - более тридцати действующих и потухших вулканов, гейзеры, горячие источники. Молодой, динамичный рельеф, созданный вулканической деятельностью. Все долины разные. Соответственно, реки изломанные, какие-то закрученные. Почему? Реки огибают массивные вулканические структуры.

Вдоль всего полуострова проходит огромная широкая долина. Там помещаются две самые крупные реки полуострова: река Камчатка протяженностью более 700 км, текущая на север, и река Большая длиной 275 км (её исток - река Быстрая), бегущая на юг. Река Большая – абсолютно неповторимая река. Там обитают десять видов лососевых рыб. Нигде в мире такого больше нет. Шесть видов тихоокеанских лососей: кижуч, кета, горбуша, нерка, сима и, конечно же, жемчужина Камчатки – чавыча, она же королевский лосось. А кроме того – проходные гольцы (мальма и кунджа), жилая и проходная микижа, сибирский хариус (камчатский подвид).

Мягкий климат Камчатки и долгая снежная зима здорово помогают жизнедеятельности рыб. Вулканические грунты, пористые от дождей и таяния снега, запасают большие массы воды, а потом выдают её в виде ключей.

На Камчатке за тысячу рек, куда заходят на нерест лососи. Это самый большой в мире природный инкубатор. Но уже много лет наш главный интерес – чавыча.

Июнь на Камчатке считается месяцем высокой воды. Наша последняя рыбалка состоялась в середине июня. Обычно мы рыбачим позже, в июле, но в этот раз решили сменить обстановку.

Хороша ли рыбная ловля в условиях высокой воды? Мнения знающих людей об этом крайне противоречивые. Вы наверняка слышали выражение «рыба не зашла». Давайте разберемся, что же это такое?

«Рыба не зашла»

Наш многолетний выбор – река Большая. Почему? Мне думается, потому, что это одна из самых перспективных рек полуострова в плане ловли чавычи. А возможно и потому, что, откровенно говоря, Большую я смогла «прочитать». А вот Ича, река в четырехстах километрах севернее Петропавловска, бурная река с множеством порогов и шивер, так и осталась для меня загадкой.

Хотя даже на Большой нужен очень внимательный и разноплановый взгляд. Обычно, сидя в движущейся лодке, мы крутим головой, высматривая потенциальные места: вот там, скажем, течение не такое бешеное, можно попробовать покидать. А теперь давайте встанем – и картина радикально поменяется: в том же месте течение несётся - и становится понятно, что закинуть-то приманку мы сможем, а вот грамотно провести - это вряд ли. Мы пробовали. Результат - спиннинг, извините за мой французский, «колбасит» так, что вот-вот мы можем улететь вместе со спиннингом.

Но мы же не верим словам гида, мы сами с усами... А вот опытные рыболовы, особенно охотники за трофеями, перед тем, как закинуть приманку, прикинут, а как они потом выведут рыбу?

А если попадется чавыча 10+? Надо ли за ней лодкой бежать? И куда бежать? Нам мыслится, что рыбе логично утекать по основному течению, а она, эта рыбина, возьми и ломанись в протоку…

В общем, нюансов есть много. Поверьте, гиды до нас многократно сталкивались с настырными рыболовами, любителями «самим пальчики в розетку запихать». А в итоге мы пробуем, охаем, ахаем - и теряем драгоценное время.

В период высокой воды выбор места лова очень актуален. И надо спокойно, рассудительно, прокачав все варианты с гидом, приступать в рыбалке.

Итак, вода есть, снасти отлажены, забросов по 500 штук за день. А рыбы нет… Первая, и основная мысль у большинства рыболовов – чавыча не зашла. Но что же на деле могло произойти?

Высокая вода обычно несет много различного мусора (траву, веточки, палочки и т.д.). Посчитайте-ка, сколько на десяток забросов у вас получилось проводок, когда при выматывании приманки крючки/тройники оставались чистыми. Понятно, что если травинка крупная, то по бланку спиннинга это удается ощутить сразу - и мы просто выматываем приманку.

Если же травинка крохотная, то не известно, когда она села - в начале, конце или в середине проводки. Приманки тяжелые, плюс течение, так что порой не разобраться, чистый у вас крючок или нет. К примеру, наша статистика в июне: на 10 забросов – 9 раз приманки возвращались с травинками на крючках/тройниках или на шнуре перед карабином.

Получается, что эффективность нашей ловли уменьшилась на 90%, т.е. из полутысячи забросов в день только полсотни способны были успешно привлечь рыбу. Разложим это на время рыбалки: начало в 8 утра, два часа на обеденный перерыв и отдых, завершение в 8 вечера, всего 10 часов. В сухом итоге рыбалка при десяти процентах эффективных проводок умещается в один час! Вы только вдумайтесь в это – всего-то в один час за день!!!

Но вернемся обратно к бешеному течению основного русла Большой во время высокой воды. Прямо скажем, у нас мало шансов поймать рыбу на стрежне. А ведь основная масса чавычи там и идёт!

И чем сильнее и крупнее королевский лосось, тем экстремальной он выбирает дороги. Несколько лет назад Виталий Колисниченко, руководитель камчатского экологического проекта «Биг Ривер», поделился со мной наблюдением из его практики: крупная и мелкая чавыча ходят разными дорогами, причем крупняк предпочитает сильное течение. Мне сразу вспомнилась рыбалка на симу на реке Максимовка в Приморском крае.

Мой постоянный напарник Женя Сокур ловил тонущим смитовским воблером D-Contact 85. И всю крупную симу, весящую по 5 - 6 кг, доставал практически из одной точки – из-под длинного бревна под противоположным берегом, где течение буквально вбивалось в бревно. Я же тогда исхлестала весь плёс, а в итоге - сима лишь на два-три кило. В общем, учитывая слова Виталия, я приняла решение искать на реке Большой трофейную чавычу только на сильном течении.

И вот что еще важно: в низкую воду (в том же июле) сильное течение не такое бешенное, как в высокую воду. Поэтому в высокую воду при выборе места надо видеть эту тонкую грань между бешеным и сильным течением.

Есть еще одно звено в цепочке нашего понимания причин не совсем достойных результатов рыбалки в высокую воду – это приманки. Традиционно при ловле чавычи рыболовы, что местные, что приезжие, уже много лет используют колеблющиеся блёсны.

В высокую воду - блёсны массой 35 - 45 г, в низкую – 24 - 35 г. Шесть лет назад Виталий одним из первых начал (и до сих пор продолжает) ловить чавычу на тонущие воблеры D-Contact 85 класса минноу от фирмы SMITH.

Мы же, попробовав 85-е и 110-е «Контакты», ставку сделали на 110-е массой 26 г. По собственной «игре» этот воблер разительно отличается от 85-го «Контакта» (об этом подробнее чуть ниже). А главное, что D-Contact прекрасно держат течение – вот оно, золотое зернышко!

В результате в сложных условиях высокой воды мы оказались практически единственными на реке, кто смог рыбачить на сильном, но не бешеном течении. А все «колебалки» просто выбрасывало на поверхность. Да, из реки колеблющиеся блёсны выходили в основном чистыми, без травинок и прочего мусора на крючках/тройниках. Но! Заглубиться, как следует, чтобы достать до путей чавычи, они не могли – чистая физика и никакого лукавства.

Вот такая хитрая мозаика получилась. А вы говорите - «рыба не зашла». Она-то давно уже зашла и убежала в верха, ближе к заветным нерестовым местам.

Великие Охотники

На мой вопрос, когда лучшее время для ловли чавычи, июнь или июль, Виталий Колисниченко отвечает: «Как показывает моя статистика, пролететь с рыбой можно в любое время, так что обоснованных/доказанных приоритетов по месяцам нет. Результаты июня и июля будут примерно одинаковые».

Тогда возникает вопрос: какую приманку использовать при любом уровне воды, в любом месте реки? Для начала надо выделить наши «хотелки». Итак, что ловим? Любую чавычу? Трофейную чавычу? Если любую – подойдет известная «колебалка», можно сказать - легенда лососевой рыбалки Buch Japan. Эта блесна ловит всех проходных лососей: чавычу, кижуча, кету, симу, семгу. Естественно, в высокую воду используем 40-граммовую блесну, в среднюю – 24-граммовую, в низкую – 18-граммовую.

40-граммовая Buch Japan - это тяжелая артиллерия в культовой серии лососевых приманок от японской фирмы SMITH, заточенная под трофейного лосося. Блесна способствует высокой дальности заброса, что позволяет не приближаться к перспективному месту и не пугать рыбу, даёт возможность облавливать большие участки. Блесна отлично держится на струе и даже на медленной проводке показывает яркую «игру».

Однако, как известно, дьявол кроется в деталях. Рассмотрим ситуацию очень внимательно, как будто мы уже сейчас на реке и ловим чавычу. Да, блесна отлично держит струю. Верхние и средние слои она пробьет. А как насчет придонного слоя на сильном течении? Ведь там лежат основные пути крупной чавычи. По семге, симе, кижучу – другая ситуация. Но по чавыче нас интересует именно-то придонный слой, который блесна на течении вряд ли достанет.

Получается, что наиболее эффективное применение этой блесны – при проводке на снос с основной струи, т.е. только рядом с последней. Но когда перед островом течение раздваивается или когда есть стрелка с более спокойной водой после острова, чавыча выбирает такие участки для прохода по рукавам реки или в протоки. Вот это золотое место для Buch Japan. Есть на Большой несколько плёсов с траншеями/каналами по краям.

Нас интересует край свала траншеи/канала, по которому идёт чавыча - проводка вдоль кромки. Блесна четко обозначает свое присутствие и следует по заданной территории в достаточно узком коридоре. И в той же акватории - заброс точно в берег, где, укрывшись в кочках, может отдыхать чавыча. Даже на медленной лососевой проводке движения блесны агрессивные, уверенные. К слову, многие расцветки блёсен испускают изумительное свечение в ультрафиолете.

Теперь давайте поговорим о воблерной рыбалке в высокую воду на трофейную чавычу. Для меня тут охотник №1, уникальный воблер для любого течения и любых глубин, эффективно работающий в самых сложны условиях – 26-граммовый D-Contact 110.

Прогонистое тело с широкими плоскими боками позволяет использовать воблер и в быстром потоке и в спокойной воде - всё зависит от ритма проводки и строя спиннинга. Паузы с их инерционным скольжением/тормозным путем с разноритмичными покачиваниями, когда воблер «светится» боками, сменяются легким твичингом, что провоцирует поклевку.

Внутренний вольфрамовый грузик с высокой удельной плотностью и фиксированным центром тяжести обеспечивает беспрекословное подчинение при проводке и гарантирует не только дальность полета, но и пробивание ветра. Низкочастотные колебания воблера в мутной воде хорошо ощущаются хищником, а при рыбалке на сильном течении формируют устойчивый акустический образ приманки.

Уже несколько лет моя любимая и самая эффективная расцветка для D-Contact 110 - золотисто-красная «Марь Иванна», такое простое русское имя я ей дала. А Виталий Колисниченко, камчатский лососятник с 30-летним стажем, предпочитает голубовато-розовый D-Contact 85. Возможно, вера в приманку решает многое.

Мне думается, что в местах с быстрым течением, где я обычно ловлю, вода не такая уж и прозрачная, поэтому воблер, светясь боками с голографическим рифленым покрытием, подаёт короткие световые импульсы, заметные для рыбы.

Я редко ловлю на блёсны. Больше так, для очистки совести, когда надо пробить яму, уже исхлестанную «Контактами». Почему? Как я уже писала, у меня всегда стоит задача поймать трофей, на любой рыбалке, а это очень специфические условия/места в акватории. И, безусловно, воблер намного вариативнее в проводке, чем блесна.

Течение само заглубит воблер в более спокойные придонные воды, где и идут пути крупной чавычи. Дело рыболова – дать поиграть с воблером самому течению, лишь иногда ускоряя/замедляя проводку чутким спиннингом. Так достигается эффект натуральности и естественности.

Напарники Великих Охотников

Какие спиннинги использовать для ловли чавычи? Конечно, лососевые, быстрого или среднебыстрого строя. Почему? У всех истинно лососевых спиннингов есть наиглавнейшая особенность – суперамортизация. Все, абсолютно все лососевые рыбы, от мала до велика - виртуозы по выплёвыванию приманок. Малейшая слабина - и прости-прощай трофей. Только «злобные змеюки», лососевые спиннинги с их деликатно-вкрадчивой обманчивой внешностью, грамотно и сладко подадут десерт в виде приманки.

Смитовский спиннинг Troutin Spin Inter Boron IBXX-87HBSP (тест до 40 г) – серьезнейший инструмент для рыбалки на глубинах и дальних дистанциях. Запаса его прочности хватает, проверено мною - на более чем трехчасовое беспрерывное вываживание. Повышенная чуткость и звонкость бланка, усиленный комель, на который ложится вся нагрузка при вываживании.

Этот спин я использовала с «Д-Контактами 110» не только для чавычи, но и для сибирского и сахалинского тайменей. Весит спиннинг 170 г – пушинка! А когда светит неделя, а то и две ежедневной многочасовой рыбалки, масса спиннинга имеет огромное значение. И еще: многие рыболовы считают, если такой спиннинг оснастить катушкой 5000-го размера, успех в вываживании обеспечен.

Большая ошибка! Помните? Всё деликатно, с уважением, никакого насилия. Лососевые не простят наглости и пренебрежения. Поэтому - четырехтысячника со шнуром 48 - 50 Lb вполне достаточно. Карабины на подшипнике - CrossLock Bearing Swivel #4, на 63 кило. При работе приманки на очень сильном течении наличие подшипника предохраняет шнур от закручивания.

Troutin Spin Big Salmon BSLE-90 (до 50 г) использую для 40-граммовых блесен Buch Japan. Мощнейший спиннинг с деликатной внешностью, предназначенный для ловли лососевых в особо жестких условиях. На забросе спиннинг работает как катапульта, динамично посылая приманку.

К примеру, блесну Buch он забрасывает на 80 - 90 м. Ключевое слово здесь «динамично» – это означает, что скорости и мощности посыла достаточно для пробивания ветра. Быстрый строй спиннинга при позиции в забросе в 45 градусов гарантирует заданную траекторию полета приманки и точность её приводнения. Попасть в нужную точку при ловле трофея – абсолютный залог успеха, особенно на закоряженных реках Дальнего Востока.

Чисто тактические мысли в пользу воблеров

Чавыча перед заходом в реку крутится в заливе, а после захода – не питается. У неё задача – отложить икру, воспроизвести потомство. Торжественный и одновременно печальный путь в один конец. Как же заставить её схватить приманку?

Чавыча - самый медленный лосось. Средняя скорость передвижения - около 4 км/час. Давайте представим: чавыча идёт вверх по струе с одной главной мыслью в голове – добраться бы. Вдруг появляется какая-то суетливая, сильно вибрирующая и распыляющая огненные блики штуковина.

Крайне важный нюанс: частота вибрации лососевых воблеров на правильной скорости проводки понятна рыбе. Это априори заложено в высококачественных лососевых приманках. То есть, приманка и рыба разговаривают на одном языке. Вот опять – дьявол в деталях! Мчится чавыча, мчится - и, как снег на голову, штуковина. Что это? Враг или еда?

Времени на раздумья просто нет. Надо атаковать. И чавыча делает это! Поэтому и садится на крючок чавыча по-разному: или «в ножницы», когда хочет сожрать (пищевой инстинкт-то еще не угас), или за губу, за голову, когда с силой бодает приманку, чтобы отогнать.

А что делает чавыча в кочках под берегом? Или в слаботекущей протоке, где ключи несут с сопок чистую воду? Правильно, отдыхает или чистит жабры. А тут вы со своими железками и пластмассками. Рыба на отдыхе, у неё сейчас другие мысли, ей не до вас. Да, в таких местах у кого-то клюет. Но! Во-первых – это рыбалка типа «на, отвяжись», когда чавыче уже просто надоела ваша приманка. Во-вторых, частенько, даже в июне, рыба из подобных отстойников - уже далеко не серебро. А это совсем не тот фасон!

Битва за трофей

Июнь. Высокая вода, мутная от мусора, и бешеное течение не вселяли, честно говоря, оптимизма. За трофей предстояла реальная битва. Битва нервов, битва характеров, битва стратегий. Про физические силы вообще разговора нет - неделя работы на износ.

В день приезда в первый вечер рыбалки на хорошем плёсе у меня сразу присела красивая сима на пару килограммов. А для Камчатки это уже размер. Есть начало! На следующем забросе попалась в канавке под берегом первая чавычка, кроха кило на три. Не мой размер. Стало понятно, что надо искать другое место. В то же время у моего напарника по лодке - сход за сходом, но рыба некрупная.

Василий орудовал 40-граммовой Buch Japan. Вечером на базе он посетовал на сходы Виталию Колисниченко. Оглядев снасть, Виталий вынес вердикт – ассисты надо менять. Опять вылезли скрытые рожки чёртика! Ассисты (assist hooks) должны быть один короче другого. Объяснения, почему так, не последовало, просто надо принять как факт. Катушку 5000 – в резерв, нужна 4000-ая и шнур 48 LB, это за глаза. И сработало!

Следующие два дня мы ощущали себя будто ёжики в тумане. А туман стоял такой, что берега в полусотне метрах не было видно. Вода всё прибывала. Моросил дождь. Во многих местах, например - на слиянии основного течения и проток или при впадении его в небольшие заливчики, мутно-коричневая, с кучей мусора вода ярко контрастировали с отстоявшимися водами этих самых проток и заливчиков. И ни поклевки.

Василию повезло лишь на стрелке после острова - чавыча килограммов на пять атаковала под лодкой. Это был поистине драгоценный экземпляр для Василия. Чуть из лодки не вывалился, так прыгал от счастья. Но все мы понимали, как сложно ловить в таких жестких условиях.

А что же Танюша, т.е. я? Танюша упорно шла к своей цели поймать трофей. Воблер «Марь Иванна» летал по векторам через основное течение на дальний и ближний его края. Я называю это методом «поцапать с краев». Забросы, забросы, забросы. Берег я игнорировала - поднять отдыхающую в корчах чавычу мало шансов.

И момент истины настал! Мы расположились на углу возле слияния большой закоряженной протоки и основного течения. С утра выглянуло солнышко – уже плюс. Значит, рифлёные бока красно-золотистого воблера засияют огненными лучиками. И лучики сработали! Чавыча села мягко, на пару секунд обалдела в непонимании, что случилось - и ринулась вниз. Я стояла как вкопанная под музыку ноющего фрикциона.

Тут чавыча сменила тактику. Сильные дергающие удары. Спиннинг кланялся аж до воды, не снижая натяга шнура. Вот чавыча остановилась. Пора качать. Нежно подвела метров на двадцать. Гид уже на моторе, Василий замер с подсачником. Рыбина резко полетела на нас. Поднимая спиннинг, быстро подмотала шнур.

Чавыча развернулась, дала «свечу» – красотка! Шикарный экземпляр яркого серебра, срезая угол, ринулся в протоку. А на углу - лес из коряг, уходящий вглубь. Но низкий поклон нашему гиду! Лавируя коротким галсами между коряг, боковым зрением контролируя, чтобы мой спиннинг не запутался в нависших деревьях, гид вывел лодку в середину протоки. Коряги и затопленные деревья торчали вокруг - отличные укрытия для чавычи. И - барабанная дробь! - албанские танцы начались!

Танюша с поднятым на вытянутых руках спиннингом кружила по всей лодке, скакала по банкам. Чавыча из-под коряги нырнула под лодку - и вылетела с другой стороны. Видимо, там коряги приветливей. Я просто поднимала спиннинг вверх, буквально сантиметр за сантиметром, вытаскивая чавычу из очередной коряги или из-под лодки. Восемнадцать минут борьбы – и трофей в подсачнике!

В последний день, за 20 минут до окончания финиша рыбалки, и Василий взял достойную рыбу, и точно так же на углу основного течения и протоки. Молодец, парень, упирался до последней минуты. Наш человек!

Давненько не было у меня такой изнуряющей рыбалки. Ну что же, река Большая, спасибо за хлеб-соль, за испытание на прочность, за радость победы, за мудрость природы. Кто-то из древних сказал: «Дорогу осилит идущий». Это точно про меня. Ведь есть женщины в русских селеньях. Нет, не так: были, есть и будут!

А кто еще – «женщины в русских селеньях»?

Наталья Деревянченко, Москва, любитель рыбалки на чавычу с 12-летним стажем.

Почему Камчатка? Это любовь началась 12 лет назад. Мой отец служил, а после отставки работал на полуострове. Собираясь как-то с друзьями на рыбалку на реку Большая, он пригласил меня покашеварить. Слова «Камчатка» и «чавыча», тот самый королевский лосось, магически на меня подействовали - и я мгновенно согласилась. На мое счастье оказалось, что на принимающей нас базе нашлось кому кашу варить, так что меня взяли в лодку.

С тех пор характерный звук фрикциона не даёт душе покоя. К слову, одежда моя в ту поездку была совершенно не подходящей для сложной камчатской погоды, но добрые люди поделились кто курткой, кто сапогами 41-го размера. Выглядела я очень смешно и диковато, но это мне было неважно, потому как меня накрыл азарт, желание поймать свою самую большую рыбу. Только со временем я стала понимать, что поднять большого королевского лосося – для этого требуется колоссальный труд и масса умения.

Конечно же, очень хотелось доказать, что у меня всё получится. Короче говоря, я просто влюбилась в камчатскую рыбалку. Для меня Камчатка стала самым романтическим местом на земле, она не отпускает меня уже столько лет - и каждый год мы с мужем здесь, на Большой. Думаем, еще куда-то надо бы поехать, но всегда в приоритете река Большая, остальное всё так и остается пока в думах.

Чавыча – реальная королева с царственными повадками. Если в первые годы наша мечта была поймать хоть какую-нибудь чавычу, то теперь мы охотники за трофеями 10+. Места выбираем не спеша. Казалось бы, знаем каждый уголок реки, но нет, с каждым годом ситуация меняется. Надо включать голову - и думать, думать.

Правила игры меняются не то что ежедневно, порой и ежечасно. Мы рыбачили в разные сезоны - и остановились на июне. В один год – вода очень высокая, другой – снега мало, вода среднего уровня. Тактика меняется. Рыбачим на 40 – 45-граммовые «колебалки». На ближайшей рыбалке будем осваивать воблеры. Надо понимать, что чавычи больше не становится. Кроме того, в высокую воду много мест с сильным течением, не подвластных блёснам. Хочешь трофей – работай полным комплектом приманок.

По технике. Приходим на место, первый заброс я делаю очень дальний. Считаю, чем протяженнее проводка, тем больше шансов поймать чавычу. Проводка равномерная, без изысков. Раньше очень часто меняла цвета приманок, сейчас уже есть понимание. Нравятся блёсны серебристые с пятнышками, особенно розовыми. И чем пасмурней погода, тем ярче должны быть пятнышки.

Пока у нас самая крупная чавыча – на 13 кг. Но мы-то видели, какие попадаются другим экземпляры на реке - и посему снова и снова собираемся и едем за удачей на реку Большая за трофейной рыбой. Несмотря на нашу многолетнюю практику, без подготовки нельзя. Прошлые ошибки и удачи обговорены, выводы сформулированы, планы построены, тактика выработана на все случаи жизни, приманки для любого уровня воды и любой погоды подготовлены. И конечно, есть надежда, что река будет к нам благосклонна. Как говорится, ставки сделаны, планка поднята.

Лариса Белова, Москва, любитель лососевой рыбалки с большим стажем.

Камчатка, чавыча. Слова-то какие волшебные... Люблю просто ловить чавычу. Большая, маленькая, хоть на пять кило. Это Рыба-Царица! Сколько коварства! Вы можете упираться целый день, менять места, приманки, проводку. И вот, наконец-то, долгожданное аккуратное и решительное - бум! Пауза… и рыба побежала. Ждешь. Чавыча чуть успокоилась, остановилась. Ты её к себе. Качаешь неспешно, с уважением. Никакого форсирования. Это же королевский лосось!

Фрикцион отрегулирован так, чтобы леску протянуть рукой можно было. Чавыча опять в забег - и давит, давит, течение ей в помощь. И так фрикцион затянуть хочется. Но нельзя. Сразу сойдет. Опять ждем, бегаем по берегу туда-сюда, если берег есть. Если же берега нет, молимся, чтобы шнур не вымотала, да рывком из лодки меня не выбросила, когда она начинает свои мощные дергающие удары. Во мне росту и веса немного, хоть дополнительно гири на себя вешай. Чавыча как будто услышала. Остановилась. Ты, полная надежд, опять начинаешь качать. Вот сейчас, вот еще немного… А она уже снова улетает.

Ноги, руки трясутся от напряжения. Сжав зубы, терпишь. Чавыча приостановилась. Из последних сил деликатно подводишь. И вот рыба у лодки. Ситуация успеха висит на волоске. Наш постоянный гид Анатолий застыл с подсачеком. И тут раз - и всё, ушла Царица… И так пять, вы не ослышались, пять рыб хороших рыб подряд! Мораль: если чавыча присела на вашу приманку, это не значит, что вы её обязательно достанете.

На ужине не пьется и не естся, дума думается. В голове каждый момент перебираешь. Что не так? Крючки? Фрикцион? Вываживание? Угол наклона спиннинга? Может, надо было на лодке преследовать?

Поутру, заряженная на победу, прыгаю в лодку. Волю - в кулак. Спокойствие. Каждое место, прежде чем забросить, обдумаю, чуть ли не носом обнюхаю. Силу течения, коряги, протоки, куда и как бежать. С чавычей так – семь раз отмерь, один раз отрежь. И всё пошло как по маслу! Обычно за неделю мы с мужем на двоих ловим в среднем 15 чавыч.

Мы предпочитаем 35 – 45-граммовые «колебалки», конкретный выбор зависит от уровня воды и силы течения. Окраски голубые с розовым у нас самые эффективные. Но всё равно запас приманок других цветов делаем большой. Когда не клюет, перебираешь все блёсны. Мой муж не любит долго стоять на одном месте, приходится уговаривать.

Чавыча - это же проходной лосось. Сейчас её нет, а через минуту подошла. Иногда по часу стоим на одном месте - и всё же берём свою рыбу. Забрасываю я сразу далеко, лучше через струю и петлей на снос. Течение само играет блесной. Потом - векторные забросы всё ближе и ближе к лодке. Бывает, чавыча берёт прямо под лодкой, поэтому проводку делаю до конца.

Мой рекорд пока 9,5 кило, но таких рыб беру я в каждую рыбалку, хотя так хочется за «десятку» выбраться. В следующем сезоне снова поедем в июне, нам этот месяц больше нравится. Вода в основном высокая, мошки нет. Подготовка началась еще на прошлой рыбалке. Я всё записываю, веду дневник трофеев, приманок, описываю условия. Чавыча требует тщательной подготовки, ведь планка то – «задесятка»!