Весенний карась. Не упустить главное! Виталий и Анастасия Волковы | 4 марта 2022 г.

Я много лет собирался сделать эту статью. Но всякий раз, порываясь засесть за компьютер, всё ж останавливал себя. Ведь о ловле карася, в особенности весенней, написано столько, что, казалось бы, мне и добавить нечего. Однако после того как не раз и не два пришлось половить в тесном соседстве с разными рыболовами и на совершенно разных водоемах, я, посмотрев на сомнительную тактику и технику их ловли, убедился, что статья всё-таки нужна. Пусть это будет повторением прописных истин, но в нынешнем мире всякая истина где-то кем-то забывается...

В первую очередь отмечу, что в Волгоградской области отношение рыболовов к карасю, скажем так, неоднозначное. Этого самого карася (фото 1) в наших водоемах ну очень много. Это касается всех крупных рек (Волги, Дона, Ахтубы), а также озер, прудов и иных водоемов, мало-мальски пригодных для обитания в них рыбы.

Тем не менее, что любопытно, зимой далеко не во всяком водоеме карась проявляет активность. И если откуда-то приходят вести, что со льда начал ловиться карась, то в этом месте быстро образуется обширный палаточный городок (фото 2).

Чаще всего это наблюдается в замерзающих заливах Цимлянского водохранилища, а также на льду впадающих в него рек. А вот на других водоемах, пусть его там и с избытком, карась зимой предпочитает держать строгий пост. Исключением является разве что период последнего льда (фото 3), но так бывает не всегда.

Но картина с клёвом карася кардинально меняется после распаления льда и установления хоть немного стабильного тепла. Очнувшись от продолжительной зимней спячки, карась начинает усиленно питаться, готовясь к скорому нересту (фото 4). И чем теплее становится погода, тем более жадным делается клёв этой рыбы. Причем такая картина наблюдается и в реках, и в озерах, и в прудах.

Такое карасиное пиршество продолжается примерно два месяца – с середины апреля по середину июня. После этого карась постепенно рассасывается по заросшим тихим заливам и закоряженным ямам, предоставляя возможность клевать другим рыбам. Но до этого момента рыболовам всерьез начинает казаться, что кроме карася других рыб в наших водоемах больше не осталось.

Доходит до того, что он составляет до 90% улова - и, если честно, успевает порядком поднадоесть. По себе знаю: после череды весенних и насквозь карасиных рыбалок я начинаю с опаской посматривать на лужи, оставшиеся на асфальте после майских ливней. Мне подчас кажется, что если забросить туда удочку, карась там тоже клюнет…

Надо ли бороться с «карасиной оккупацией»?

В рыболовных интернет-сообществах Волгограда очень интересно наблюдать, как изменяется отношение к карасю в течение года. Зимой все тщательно ловят любую информацию о поимках карася, забрасывая отчитавшегося рыболова вопросами – где, когда и на что он умудрился поймать эту рыбу.

С началом апреля интерес к ловле карася подогревается еще сильнее, а первые отчеты об успешных фидерно-поплавочных рыбалках встречаются едва ли не аплодисментами. Но вот проходит пару месяцев - и отношение к карасю резко меняется.

Наевшись и даже перенасытившись успешными карасиными рыбалками, рыболовы всё чаще заводят разговоры, что это очень вредная рыба, буквально поработитель и захватчик наших водоемов. Карася опять начинают величать «гибридом», «душманом» и «буффало», снова вспоминаются старые и абсолютно ничем не подкрепленные байки о том, что на самом деле карась – это страшный монстр, выведенный сумасшедшими учеными и сбежавший в наши водоемы из секретных лабораторий.

Более того, многие (и, к сожалению, мы неоднократно встречали таких на водоемах) занимают прямо-таки экстремистскую позицию по отношению к карасю. Как-то один рыболов на полном серьезе призывал истреблять карася, а пойманную рыбу растаптывать сапогами и забрасывать в кусты…

Очевидно, наши рыболовы просто не понимают свалившегося на них счастья. Помню своё деревенское детство, когда единственным доступным водоемом был расположенный за поселком пруд. Впрочем, такие пруды были рядом с каждым поселком, и в каждом из них буквально кишел серебряный карась.

Правда, в закрытом водоеме и при отсутствии хищников он был до неприличия мелким: экземпляр с ладонь взрослого человека считался завидным трофеем (фото 5). А если кому-то попадался карась на полкило, то посмотреть на такого «монстра» сбегались все находившиеся на берегу рыболовы. Сейчас, когда караси по 400 - 800 г нас с супругой уже давно не удивляют, вспоминать об этом очень забавно.

А ведь волгоградским рыболовам с карасем просто крупно повезло! И надо понимать, что так дело обстоит не в каждом регионе. Периодически просматриваю в интернете сообщения рыболовов из Центрального Черноземья - и вот у них тот самый карасик из моего детства размером с женскую ладошку (фото 6) - ну, может, чуть крупнее - по весне является типичным (и желанным!) уловом. А чтобы поймать крупного карася, рыболовы согласны ехать на «платники» (!), при этом отдавая немалые деньги! Но зато никто не заводит разговоров про вредную рыбу и беспринципного оккупанта…

Многие земляки, высказывая пренебрежительное и даже враждебное отношение к карасю, почему-то наивно полагают, что если в наших водоемах будет меньше карася, то это благоприятно скажется на численности другой рыбы – станет, типа, больше леща, сазана и т.д. Но ничего подобного не случится! Ведь карась, по сути, просто занимает сейчас свободную экологическую нишу. И если рыболовы вдруг последуют варварским призывам и начнут истреблять карася, то это приведет не к увеличению количества другой рыбы, а лишь к тому, что в наших водоемах станет меньше карася. Вот тогда мы и наплачемся о былом карасином изобилии… Но я искренне надеюсь, что до этого не дойдет.

Червяк червяку рознь

Карась, в особенности крупный – очень интересный объект ловли как на фидер, так и на поплавочные снасти. Его поклевку воспевали классики рыболовной литературы, а вываживание сильных рыб доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие! Я уж молчу про кулинарные качества этой рыбы, которая хороша в любом виде, особенно, скажем, классические жареные в сметане караси.

Весеннее карасиное изобилие породило среди рыбаков заблуждение – что весной поймать эту рыбу способен любой. Отчасти это действительно верно, разница лишь в том, что «поймать» и «наловить» – совершенно разные вещи. На берегах весенних водоемов действительно можно встретить толпы охотников за карасями любого пола и возраста (мы не раз встречали даже чисто женские компании), но вот уловы-то у них далеко не впечатляющие. Почему же так происходит? Давайте разбираться.

Первое, и самое стойкое (а одновременно - и самое вредное!) заблуждение заключается в том, что карася весной удается поймать практически на любую, даже самую грубую снасть.

Увы, на практике всё не так радужно, и часто на водоемах «везунчики», уже натягавшие полный садок карася, плечом к плечу соседствуют с теми, кто за то же время увидел лишь пару поклевок – и хорошо, если результативных. И дело тут вовсе не в везении или в удачно выбранном месте – трудно списать неудачу на этот фактор, когда расстояние между рыболовами всего лишь пара метров (фото 7). На поверку-то оказывается, что разница в уловах чаще всего определяется разницей в оснастках.

Проиллюстрируем это одним примером: коллега рассказывал о своей рыбалке, состоявшейся в начале апреля. В тот день он ловил поплавочной удочкой на озере плотву и уклейку. Снасть соответствующая – легкое маховое удилище, чуткий поплавок, крючок, на цевье которого умещалась лишь пара опарышей. В середине дня заметно потеплело - и наживкой стал регулярно интересоваться крупный карась.

Вытащив с риском для снасти несколько «лаптей», коллега решил перевооружиться – взял удочку с леской потолще - 0,25 мм - и «правильным» крупным карасиным крючком. И что же? Клёв карася «выключился». Но лишь только в ход вновь была пущена легкая снасть – поклевки возобновились.

Поэтому при прочих равных условиях на весенней карасиной рыбалке следует стремиться к утончению снасти. Это, если хотите, аксиома: более деликатная снасть – более стабильный и уверенный клёв карася.

Второй важный момент – наживка. Карась весной отдает предпочтение именно животной составляющей на крючке (фото 8). В некоторых случаях положительный эффект дает подсадка на крючок перловки или кукурузы, но опарыш или червь в таком «бутерброде» должны присутствовать обязательно.

Но, как показывает практика, червяк червяку – рознь! И мы не раз оказывались в ситуации, когда именно «правильные» черви определяли успех карасиной рыбалки. Вот лишь несколько живых примеров.

Дела давно минувших дней – я еще 20-летний студент. Погостив у родителей на майских праздниках, вместе с запасом продуктов увез с собой из деревни небольшое ведерко с червями (фото 9). В пригородном поселке, где я жил, пока учился, накопать червей было негде, а покупать наживку в магазине мне не позволяла рыбацкая вера (да и денег у студента всегда в обрез).

Вот я перед отъездом и перековырял вилами навозную кучу, но зато имел с собой изрядный запас первоклассной наживки. А тут как раз Волжская ГЭС стала сбрасывать воду - и в затопленную пойму из Волги зашел карась. С утра на плотинке близ поселка народу – не протиснуться (фото 10).

Но я пришел раньше всех, и место занял крепко. По разные стороны от меня уселись с десяток рыболовов. Но вот у них не клюет, а у меня карась берёт один за другим. «Эй, парень, у тебя что, черви импортные?» - недовольно бурчал сосед, даже не подозревая, насколько он близок к истине. Почему-то именно мои черви, привезенные из другого района области (между прочим, за 300 км!), показались карасю вкуснее всего.

Или вот другой пример. Каждый год на майские праздники приезжает к нам в гости друг из Саратова, и мы отправляемся на один степной пруд ловить весеннего карася.

Однажды товарищ привез с собой наживку: чтобы не тратить деньги, накопал червей в какой-то балке, куда стекают канализационные стоки. Черви были крупные и покрыты таким густым слоем слизи, что после каждого насаживания приходилось отмывать руки. Я никогда таких не видел, но читал, что это особый вид земляных червей. Побрезговав, мы с супругой решили ловить на свою наживку. И, как оказалось, совершенно напрасно. Потому что на саратовских осклизлых червей карась в тот раз клевал гораздо охотнее (фото 11).

А буквально за пару недель до написания этой статьи была у нас еще одна характерная рыбалка. Рыбачили мы компанией из четырех рыболовов: мы с Настей и наш друг Иван с отцом. У нас с супругой черви хоть из магазина, но зато крупные, пахучие и подвижные. А вот друзья наши решили на червях сэкономить - и накопали земляных на своем дачном участке.

Как известно, земляные черви не отличаются ни подвижностью, ни живучестью на крючке. И, как результат, мы с Настей наловили на двоих больше трех десятков отборных карасей (фото 12), а наши друзья, стоявшие с нами бок о бок, с трудом наковыряли десяток.

Подвижность наживки и её запах – вот два главных фактора, которые определяют её привлекательность для карася весной, то есть в то время, когда вода еще холодная. В первую очередь следует, конечно же, обращать внимание на подвижность. Чем активнее шевелится на крючке наживка – тем больше шансов, что её отыщет на дне карась. Нужно постоянно следить, чтобы червь на крючке оставался живым и максимально активным, а при необходимости насаживать свежего. То же самое касается и опарышей.

Кстати сказать, на многих водоемах весьма эффективным оружием оказывается простейший «бутерброд»: на цевье крючка натягиваем червя таким образом, чтобы половина, а то и две трети свободно свисали, а жало крючка прикрываем одним-двумя опарышами (фото 13).

В таком тандеме червь очень активно двигает хвостиком - и если карась окажется поблизости, поклевка последует вскоре после заброса. Получается «бутерброд с повышенной активностью», весь секрет которого заключается в том, что проколотые крючком опарыши выделяют содержащий аммиак едкий сок, который сильно раздражает червя.

Чтобы убедиться, как это работает, попробуйте простой эксперимент: поместите в спичечный коробок пару навозных червей - и туда же подкиньте пяток опарышей. Вы увидите, как резко изменится поведение червей, когда они соприкоснутся с опарышами (главное – чтобы о таком эксперименте не узнали зоозащитники!). То же самое происходит и при их совместном насаживании на крючок.

Правда, в таком «бутерброде» черви хоть и проявляют первое время максимальную подвижность, но всё же засыпают гораздо быстрее, поэтому такую наживку нужно очень часто обновлять.

Подсмотрено у спиннингистов

Движение – это жизнь! А применительно к нашей сегодняшней теме есть смысл перефразировать: движение – это клёв! Почти гарантированный. Нужно только правильно применить анимацию карасиной оснастки.

В последние годы в нашем регионе довольно распространенной и популярной стала ловля карася на микроджиговые снасти. Применяемые в такой рыбалке силиконовые приманки копируют естественные кормовые объекты подводных обитателей (червей, моллюсков), а легкие сбалансированные снасти позволяют осуществлять заброс и проводку с грузами меньше грамма. Поэтому не только хищный окунь, но и «белая» рыба, в особенности карась в период преднерестового жора, охотно ведётся на обман.

Передовой опыт спиннингистов-микрушечников (как они сами себя называют) стоит обязательно перенять поплавочникам и фидеристам. На недавней рыбалке (той самой, где мы в пух обловили друзей, взявших с собой вяловатых земляных червей) карась очень чутко реагировал на перезабросы поплавочных снастей.

Вот стоят поплавки неподвижно, будто рыбы рядом вовсе и нет. Но стоит вытащить оснастку, а потом снова отправить её в то же место, как уже через минуту поплавок приходит в движение, сигнализируя о поклевке. Получается, что карась видел (слышал, чувствовал?), как упала на дно наживка, и начинал интересоваться ею с вполне корыстной целью – сожрать.

Также бывает полезно делать короткие потяжки оснастки – осторожно и буквально на пару сантиметров. Это касается как фидера, так и поплавочной снасти. При этом карась замечает, что наживка пришла в движение, а заскользившее по дну грузило или кормушка поднимают небольшое облачко мути, дополнительно привлекающее внимание рыбы. Введение подобных элементов спиннинговой ловли – это однозначный плюс и обширное поле для экспериментов, если вдруг не клюет.

Еще один важный фактор в весенней ловле карася – это дальность заброса. Почему-то весной карась не всегда охотно подходит близко к берегу, и в некоторых водоемах даже удается нащупать некий рубеж, ближе которого поклевок не случится вообще. Причем, как показывает практика, такой рубеж не обязательно напрямую связан с перепадом глубины.

С подобной ситуацией мы сталкивались не раз на одном пруду, где каждый год рыбачили на майские праздники: метрах в 40 от берега карась берёт регулярно, а забросишь чуть ближе – тишина. Причем дно пруда ровное, как стол, и разница глубин если и есть, то совсем небольшая. Но, как видно, она играет важную роль.

В том, как важна дальность заброса, мы в очередной раз убедились две недели назад. Место ловли – неширокий (метров 25) протяженный ерик с максимальной глубиной 1,8 м. Мы изучили его вдоль и поперек на зимних рыбалках, поэтому знали, что никаких аномалий на дне нет – ерик как ерик. Апрельский день выдался солнечным и тихим, стоял полный штиль. Такого шанса в нашей ветреной степной зоне упускать было нельзя, поэтому, отложив фидеры, мы решили посвятить рыбалку поплавку.

В работе было задействовано пять удочек на двоих, четыре из которых имели длину 6 м, а одна - семиметровой. Ну как - семи? Несколько лет назад на этой удочке сломался хлыстик - и, сразу не найдя ему замену, мы пользовались укороченным вариантом. Но накануне той рыбалки я всё-таки сподобился посетить рыболовный магазин и купил новый хлыстик.

Правда, встал он не идеально, да и длина удочки оказалась 6,6 м. Получилось, что одна удочка из пяти оказалась длиннее остальных чуть больше чем на полметра. Она была заброшена аккурат посредине (фото 14). Клёв в тот день вышел под стать погоде – карась брал просто изумительно, так, что у нас даже не было времени полноценно пообедать. Но самое интересное – это то, что две трети пойманных рыб клюнули именно на ту удочку, которая была длиннее остальных.

Конечно, заброс этой снастью получался дальше, но не более чем на те самые полметра. А разница в глубине если и была, то составляла всего лишь несколько сантиметров. Но карась избирательно клевал именно на самую длинную удочку (фото 15), а причина такого выбора была ведома только ему…

Так что весенняя ловля карася, несмотря на кажущуюся простоту, таит в себе еще много загадок, которые мы обязательно разгадаем. Если, конечно, собратья по увлечению откажутся от враждебного отношения к карасю и от мыслей об истреблении этой рыбы.