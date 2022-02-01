Спортивное рыболовство

Телефон редакции

+7 (812) 943-98-00

Журнал №2-2022 отправлен подписчикам 24-го февраля
Изменяется периодичность выхода журнала. Подробнее »
ГлавнаяСпортивное рыболовство №2 март 2022
ГлавнаяСтатьиСемьей на рыбалкуСтатьи из журналов

Весенний карась. Не упустить главное!

Виталий и Анастасия Волковы |

Я много лет собирался сделать эту статью. Но всякий раз, порываясь засесть за компьютер, всё ж останавливал себя. Ведь о ловле карася, в особенности весенней, написано столько, что, казалось бы, мне и добавить нечего. Однако после того как не раз и не два пришлось половить в тесном соседстве с разными рыболовами и на совершенно разных водоемах, я, посмотрев на сомнительную тактику и технику их ловли, убедился, что статья всё-таки нужна. Пусть это будет повторением прописных истин, но в нынешнем мире всякая истина где-то кем-то забывается...

В первую очередь отмечу, что в Волгоградской области отношение рыболовов к карасю, скажем так, неоднозначное. Этого самого карася (фото 1) в наших водоемах ну очень много. Это касается всех крупных рек (Волги, Дона, Ахтубы), а также озер, прудов и иных водоемов, мало-мальски пригодных для обитания в них рыбы.

Фото 1

Тем не менее, что любопытно, зимой далеко не во всяком водоеме карась проявляет активность. И если откуда-то приходят вести, что со льда начал ловиться карась, то в этом месте быстро образуется обширный палаточный городок (фото 2).

Фото 2

Чаще всего это наблюдается в замерзающих заливах Цимлянского водохранилища, а также на льду впадающих в него рек. А вот на других водоемах, пусть его там и с избытком, карась зимой предпочитает держать строгий пост. Исключением является разве что период последнего льда (фото 3), но так бывает не всегда.

Фото 3

Но картина с клёвом карася кардинально меняется после распаления льда и установления хоть немного стабильного тепла. Очнувшись от продолжительной зимней спячки, карась начинает усиленно питаться, готовясь к скорому нересту (фото 4). И чем теплее становится погода, тем более жадным делается клёв этой рыбы. Причем такая картина наблюдается и в реках, и в озерах, и в прудах.

Фото 4

Такое карасиное пиршество продолжается примерно два месяца – с середины апреля по середину июня. После этого карась постепенно рассасывается по заросшим тихим заливам и закоряженным ямам, предоставляя возможность клевать другим рыбам. Но до этого момента рыболовам всерьез начинает казаться, что кроме карася других рыб в наших водоемах больше не осталось.

Доходит до того, что он составляет до 90% улова - и, если честно, успевает порядком поднадоесть. По себе знаю: после череды весенних и насквозь карасиных рыбалок я начинаю с опаской посматривать на лужи, оставшиеся на асфальте после майских ливней. Мне подчас кажется, что если забросить туда удочку, карась там тоже клюнет…

Надо ли бороться с «карасиной оккупацией»?

В рыболовных интернет-сообществах Волгограда очень интересно наблюдать, как изменяется отношение к карасю в течение года. Зимой все тщательно ловят любую информацию о поимках карася, забрасывая отчитавшегося рыболова вопросами – где, когда и на что он умудрился поймать эту рыбу.

С началом апреля интерес к ловле карася подогревается еще сильнее, а первые отчеты об успешных фидерно-поплавочных рыбалках встречаются едва ли не аплодисментами. Но вот проходит пару месяцев - и отношение к карасю резко меняется.

Наевшись и даже перенасытившись успешными карасиными рыбалками, рыболовы всё чаще заводят разговоры, что это очень вредная рыба, буквально поработитель и захватчик наших водоемов. Карася опять начинают величать «гибридом», «душманом» и «буффало», снова вспоминаются старые и абсолютно ничем не подкрепленные байки о том, что на самом деле карась – это страшный монстр, выведенный сумасшедшими учеными и сбежавший в наши водоемы из секретных лабораторий.

Более того, многие (и, к сожалению, мы неоднократно встречали таких на водоемах) занимают прямо-таки экстремистскую позицию по отношению к карасю. Как-то один рыболов на полном серьезе призывал истреблять карася, а пойманную рыбу растаптывать сапогами и забрасывать в кусты…

Очевидно, наши рыболовы просто не понимают свалившегося на них счастья. Помню своё деревенское детство, когда единственным доступным водоемом был расположенный за поселком пруд. Впрочем, такие пруды были рядом с каждым поселком, и в каждом из них буквально кишел серебряный карась.

Правда, в закрытом водоеме и при отсутствии хищников он был до неприличия мелким: экземпляр с ладонь взрослого человека считался завидным трофеем (фото 5). А если кому-то попадался карась на полкило, то посмотреть на такого «монстра» сбегались все находившиеся на берегу рыболовы. Сейчас, когда караси по 400 - 800 г нас с супругой уже давно не удивляют, вспоминать об этом очень забавно.

Фото 5

А ведь волгоградским рыболовам с карасем просто крупно повезло! И надо понимать, что так дело обстоит не в каждом регионе. Периодически просматриваю в интернете сообщения рыболовов из Центрального Черноземья - и вот у них тот самый карасик из моего детства размером с женскую ладошку (фото 6) - ну, может, чуть крупнее - по весне является типичным (и желанным!) уловом. А чтобы поймать крупного карася, рыболовы согласны ехать на «платники» (!), при этом отдавая немалые деньги! Но зато никто не заводит разговоров про вредную рыбу и беспринципного оккупанта…

Фото 6

Многие земляки, высказывая пренебрежительное и даже враждебное отношение к карасю, почему-то наивно полагают, что если в наших водоемах будет меньше карася, то это благоприятно скажется на численности другой рыбы – станет, типа, больше леща, сазана и т.д. Но ничего подобного не случится! Ведь карась, по сути, просто занимает сейчас свободную экологическую нишу. И если рыболовы вдруг последуют варварским призывам и начнут истреблять карася, то это приведет не к увеличению количества другой рыбы, а лишь к тому, что в наших водоемах станет меньше карася. Вот тогда мы и наплачемся о былом карасином изобилии… Но я искренне надеюсь, что до этого не дойдет.

Червяк червяку рознь

Карась, в особенности крупный – очень интересный объект ловли как на фидер, так и на поплавочные снасти. Его поклевку воспевали классики рыболовной литературы, а вываживание сильных рыб доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие! Я уж молчу про кулинарные качества этой рыбы, которая хороша в любом виде, особенно, скажем, классические жареные в сметане караси.

Весеннее карасиное изобилие породило среди рыбаков заблуждение – что весной поймать эту рыбу способен любой. Отчасти это действительно верно, разница лишь в том, что «поймать» и «наловить» – совершенно разные вещи. На берегах весенних водоемов действительно можно встретить толпы охотников за карасями любого пола и возраста (мы не раз встречали даже чисто женские компании), но вот уловы-то у них далеко не впечатляющие. Почему же так происходит? Давайте разбираться.

Первое, и самое стойкое (а одновременно - и самое вредное!) заблуждение заключается в том, что карася весной удается поймать практически на любую, даже самую грубую снасть.

Увы, на практике всё не так радужно, и часто на водоемах «везунчики», уже натягавшие полный садок карася, плечом к плечу соседствуют с теми, кто за то же время увидел лишь пару поклевок – и хорошо, если результативных. И дело тут вовсе не в везении или в удачно выбранном месте – трудно списать неудачу на этот фактор, когда расстояние между рыболовами всего лишь пара метров (фото 7). На поверку-то оказывается, что разница в уловах чаще всего определяется разницей в оснастках.

Фото 7

Проиллюстрируем это одним примером: коллега рассказывал о своей рыбалке, состоявшейся в начале апреля. В тот день он ловил поплавочной удочкой на озере плотву и уклейку. Снасть соответствующая – легкое маховое удилище, чуткий поплавок, крючок, на цевье которого умещалась лишь пара опарышей. В середине дня заметно потеплело - и наживкой стал регулярно интересоваться крупный карась.

Вытащив с риском для снасти несколько «лаптей», коллега решил перевооружиться – взял удочку с леской потолще - 0,25 мм - и «правильным» крупным карасиным крючком. И что же? Клёв карася «выключился». Но лишь только в ход вновь была пущена легкая снасть – поклевки возобновились.

Поэтому при прочих равных условиях на весенней карасиной рыбалке следует стремиться к утончению снасти. Это, если хотите, аксиома: более деликатная снасть – более стабильный и уверенный клёв карася.

Второй важный момент – наживка. Карась весной отдает предпочтение именно животной составляющей на крючке (фото 8). В некоторых случаях положительный эффект дает подсадка на крючок перловки или кукурузы, но опарыш или червь в таком «бутерброде» должны присутствовать обязательно.

Фото 8

Но, как показывает практика, червяк червяку – рознь! И мы не раз оказывались в ситуации, когда именно «правильные» черви определяли успех карасиной рыбалки. Вот лишь несколько живых примеров.

Дела давно минувших дней – я еще 20-летний студент. Погостив у родителей на майских праздниках, вместе с запасом продуктов увез с собой из деревни небольшое ведерко с червями (фото 9). В пригородном поселке, где я жил, пока учился, накопать червей было негде, а покупать наживку в магазине мне не позволяла рыбацкая вера (да и денег у студента всегда в обрез).

Фото 9

Вот я перед отъездом и перековырял вилами навозную кучу, но зато имел с собой изрядный запас первоклассной наживки. А тут как раз Волжская ГЭС стала сбрасывать воду - и в затопленную пойму из Волги зашел карась. С утра на плотинке близ поселка народу – не протиснуться (фото 10).

Фото 10

Но я пришел раньше всех, и место занял крепко. По разные стороны от меня уселись с десяток рыболовов. Но вот у них не клюет, а у меня карась берёт один за другим. «Эй, парень, у тебя что, черви импортные?» - недовольно бурчал сосед, даже не подозревая, насколько он близок к истине. Почему-то именно мои черви, привезенные из другого района области (между прочим, за 300 км!), показались карасю вкуснее всего.

Или вот другой пример. Каждый год на майские праздники приезжает к нам в гости друг из Саратова, и мы отправляемся на один степной пруд ловить весеннего карася.

Однажды товарищ привез с собой наживку: чтобы не тратить деньги, накопал червей в какой-то балке, куда стекают канализационные стоки. Черви были крупные и покрыты таким густым слоем слизи, что после каждого насаживания приходилось отмывать руки. Я никогда таких не видел, но читал, что это особый вид земляных червей. Побрезговав, мы с супругой решили ловить на свою наживку. И, как оказалось, совершенно напрасно. Потому что на саратовских осклизлых червей карась в тот раз клевал гораздо охотнее (фото 11).

Фото 11

А буквально за пару недель до написания этой статьи была у нас еще одна характерная рыбалка. Рыбачили мы компанией из четырех рыболовов: мы с Настей и наш друг Иван с отцом. У нас с супругой черви хоть из магазина, но зато крупные, пахучие и подвижные. А вот друзья наши решили на червях сэкономить - и накопали земляных на своем дачном участке.

Как известно, земляные черви не отличаются ни подвижностью, ни живучестью на крючке. И, как результат, мы с Настей наловили на двоих больше трех десятков отборных карасей (фото 12), а наши друзья, стоявшие с нами бок о бок, с трудом наковыряли десяток.

Фото 12

Подвижность наживки и её запах – вот два главных фактора, которые определяют её привлекательность для карася весной, то есть в то время, когда вода еще холодная. В первую очередь следует, конечно же, обращать внимание на подвижность. Чем активнее шевелится на крючке наживка – тем больше шансов, что её отыщет на дне карась. Нужно постоянно следить, чтобы червь на крючке оставался живым и максимально активным, а при необходимости насаживать свежего. То же самое касается и опарышей.

Кстати сказать, на многих водоемах весьма эффективным оружием оказывается простейший «бутерброд»: на цевье крючка натягиваем червя таким образом, чтобы половина, а то и две трети свободно свисали, а жало крючка прикрываем одним-двумя опарышами (фото 13).

Фото 13

В таком тандеме червь очень активно двигает хвостиком - и если карась окажется поблизости, поклевка последует вскоре после заброса. Получается «бутерброд с повышенной активностью», весь секрет которого заключается в том, что проколотые крючком опарыши выделяют содержащий аммиак едкий сок, который сильно раздражает червя.

Чтобы убедиться, как это работает, попробуйте простой эксперимент: поместите в спичечный коробок пару навозных червей - и туда же подкиньте пяток опарышей. Вы увидите, как резко изменится поведение червей, когда они соприкоснутся с опарышами (главное – чтобы о таком эксперименте не узнали зоозащитники!). То же самое происходит и при их совместном насаживании на крючок.

Правда, в таком «бутерброде» черви хоть и проявляют первое время максимальную подвижность, но всё же засыпают гораздо быстрее, поэтому такую наживку нужно очень часто обновлять.

Подсмотрено у спиннингистов

Движение – это жизнь! А применительно к нашей сегодняшней теме есть смысл перефразировать: движение – это клёв! Почти гарантированный. Нужно только правильно применить анимацию карасиной оснастки.

В последние годы в нашем регионе довольно распространенной и популярной стала ловля карася на микроджиговые снасти. Применяемые в такой рыбалке силиконовые приманки копируют естественные кормовые объекты подводных обитателей (червей, моллюсков), а легкие сбалансированные снасти позволяют осуществлять заброс и проводку с грузами меньше грамма. Поэтому не только хищный окунь, но и «белая» рыба, в особенности карась в период преднерестового жора, охотно ведётся на обман.

Передовой опыт спиннингистов-микрушечников (как они сами себя называют) стоит обязательно перенять поплавочникам и фидеристам. На недавней рыбалке (той самой, где мы в пух обловили друзей, взявших с собой вяловатых земляных червей) карась очень чутко реагировал на перезабросы поплавочных снастей.

Вот стоят поплавки неподвижно, будто рыбы рядом вовсе и нет. Но стоит вытащить оснастку, а потом снова отправить её в то же место, как уже через минуту поплавок приходит в движение, сигнализируя о поклевке. Получается, что карась видел (слышал, чувствовал?), как упала на дно наживка, и начинал интересоваться ею с вполне корыстной целью – сожрать.

Также бывает полезно делать короткие потяжки оснастки – осторожно и буквально на пару сантиметров. Это касается как фидера, так и поплавочной снасти. При этом карась замечает, что наживка пришла в движение, а заскользившее по дну грузило или кормушка поднимают небольшое облачко мути, дополнительно привлекающее внимание рыбы. Введение подобных элементов спиннинговой ловли – это однозначный плюс и обширное поле для экспериментов, если вдруг не клюет.

Еще один важный фактор в весенней ловле карася – это дальность заброса. Почему-то весной карась не всегда охотно подходит близко к берегу, и в некоторых водоемах даже удается нащупать некий рубеж, ближе которого поклевок не случится вообще. Причем, как показывает практика, такой рубеж не обязательно напрямую связан с перепадом глубины.

С подобной ситуацией мы сталкивались не раз на одном пруду, где каждый год рыбачили на майские праздники: метрах в 40 от берега карась берёт регулярно, а забросишь чуть ближе – тишина. Причем дно пруда ровное, как стол, и разница глубин если и есть, то совсем небольшая. Но, как видно, она играет важную роль.

В том, как важна дальность заброса, мы в очередной раз убедились две недели назад. Место ловли – неширокий (метров 25) протяженный ерик с максимальной глубиной 1,8 м. Мы изучили его вдоль и поперек на зимних рыбалках, поэтому знали, что никаких аномалий на дне нет – ерик как ерик. Апрельский день выдался солнечным и тихим, стоял полный штиль. Такого шанса в нашей ветреной степной зоне упускать было нельзя, поэтому, отложив фидеры, мы решили посвятить рыбалку поплавку.

В работе было задействовано пять удочек на двоих, четыре из которых имели длину 6 м, а одна - семиметровой. Ну как - семи? Несколько лет назад на этой удочке сломался хлыстик - и, сразу не найдя ему замену, мы пользовались укороченным вариантом. Но накануне той рыбалки я всё-таки сподобился посетить рыболовный магазин и купил новый хлыстик.

Правда, встал он не идеально, да и длина удочки оказалась 6,6 м. Получилось, что одна удочка из пяти оказалась длиннее остальных чуть больше чем на полметра. Она была заброшена аккурат посредине (фото 14). Клёв в тот день вышел под стать погоде – карась брал просто изумительно, так, что у нас даже не было времени полноценно пообедать. Но самое интересное – это то, что две трети пойманных рыб клюнули именно на ту удочку, которая была длиннее остальных.

Фото 14

Конечно, заброс этой снастью получался дальше, но не более чем на те самые полметра. А разница в глубине если и была, то составляла всего лишь несколько сантиметров. Но карась избирательно клевал именно на самую длинную удочку (фото 15), а причина такого выбора была ведома только ему…

Фото 15

Так что весенняя ловля карася, несмотря на кажущуюся простоту, таит в себе еще много загадок, которые мы обязательно разгадаем. Если, конечно, собратья по увлечению откажутся от враждебного отношения к карасю и от мыслей об истреблении этой рыбы.

В номере

Весенний карась. Не упустить главное!

ООО «Редакция журнала «Спортивное рыболовство»

Электронная версия журнала «Спортивное рыболовство»

Email: info@sfish.ru

Телефон: +7 (812) 943-98-00

Спортивное рыболовство

© Спортивное рыболовство. Все права защищены. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна.