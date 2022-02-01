Несговорчивый мурманский налим Геннадий Шеляг | 14 марта 2022 г.

За моими плечами - многолетний опыт налимьих рыбалок со льда на водоемах Кольского полуострова. Доводилось мне ловить в реках Лотта, Тулома, Большая Тюва, в озерах Среднее, Тюва, Домашнее и Щукозеро, на Верхнетуломском водохранилище. Ну и, конечно, в небольших озерах, которых у нас в окрестностях Мурманска великое множество, безымянных или названиями которых я просто не интересовался. И могу уверенно сказать, что налим по факту - среди самых распространенных рыб в Мурманской области.

Не ходите на рыбалку специально за налимом

Если не брать в расчет дальние поездки на снегоходах, мурманчане с той или иной степенью успеха ловят налима, единственного пресноводного представителя семейства тресковых, практически в любом озере, находящемся в непосредственной близости от автодорог Мурманск – Санкт-Петербург, Мурманск – Никель, Мурманск – Дальние Зеленцы, Мурманск – Верхнетуломский.

Так почему же я в заголовке назвал этого самого налима несговорчивым, раз его так много в нашем регионе? Вот я всё пытаюсь анализировать случаи поимок налима в разное время на разных моих рыбалках - и никак не могу найти какую-то закономерность, какое-то правило, которого надо было бы придерживаться при ловле. И, что интересно, самыми неудачными оказывались те рыбалки, на которые я направлялся, ориентируясь именно на налима. Вот вам и несговорчивость!

Но, так или иначе, за многие годы я изучил основные способы ловли налима, все снасти и наживки, которые для этого применяются, и способы его поиска. Не могу дать стопроцентной гарантии, что, прочитав эту статью, вы, уважаемые читатели «Спортивного рыболовства», непременно будете стабильно доставать крупного налима из лунок. Но уж точно ваши шансы на успех в ловле повысятся в разы - и это, само по себе, чего-то да стоит.

Сколько держится лед, столько и можно ловить

Затевают у нас подледную ловлю налима с начала ноября, времени становления льда. И с успехом продолжают это дело до начала мая - до того момента, пока удается выходить на лед, не рискуя провалиться. Кто-то отправляется на лед специально за налимом, но большинство ловят его одномоментно с сигом, хариусом и гольцом. А для этого нужно в моменты бесклевья лососёвых просто не полениться и выставить несколько налимьих поставушек в различных точках озера или реки.

Многие мурманские рыбаки говорят, что налим лучше клюет в ночную пору, чем при свете дня. Я бы не согласился с таким мнением, потому как берёт он как днём, так и ночью практически одинаково.

Другой вопрос, что в темное время суток налим – единственная рыба из тех, каких ловят подо льдом - способна клевать стабильно. Мне вспоминаются рыбалки далекой юности, когда мы ночевали на льду в палатках, обогреваясь примусом под названием «Шмель». Тогда я непременно оставлял пару лунок свободными, чтобы ловить в них налима - вот тогда-то именно он и разбавлял своими поклевками томительное ожидание рассвета.

Нежданные сюрпризы

Налим, этот скользкий обитатель мурманских рек и озер, нередко одаривал меня сюрпризами на самых различных рыбалках. Вот ловишь, например, сига на очень деликатную оснастку с тонкой леской - и тут попадается килограммовый налим. И даже не знаешь, чего больше в этот момент хочется – вытянуть на лед нежданный трофей или просто сохранить сиговые уловистые мормышки.

Но всё ж чаще думаешь: «Ну хоть бы он сорвался!», ведь завести налима в лунку при почти метровой толщине льда – это очень сложная задача (ниже объясню – почему). Случались у меня и обрывы, и победы – по-разному бывало. А еще вспоминается, как на гольцовых рыбалках (и так случалось не раз), когда на какую-нибудь дальнюю удочку попадается небольшой гольчишка - и пока мчишься к месту поклевки, его успевает проглотить крупный налим.

Если этому бандиту не удается оборвать леску, то адреналин у тебя на бегу зашкаливает - ведь пока не увидишь, кто попался, продолжаешь думать, что это крупный голец, о котором мечтает ну каждый наш рыбак. А тут – на тебе, сюрприз!

Любитель подблестков

Если ориентироваться на поимку именно налима, можно выделить три основных способа и вида снасти. Рассмотрим первый из них – это активная ловля с подблестком. Снасть для этого состоит из удильника с длинным (20 – 30 см) прочным, но при этом гибким шестиком. Удильник может быть оснащен мотовилом или катушкой. Основная леска 0,25 – 0,35 мм, тонкая блесна-подблесток длиной 5 – 10 см и шириной 1 – 3 см. Ниже подблестка на 0,2 – 0,25-миллиметровом поводке длиной 15 – 20 см - крючок №№ 4 – 6 с коротким цевьем или мормышка с таким же по размеру крючком.

Некоторые рыбаки снабжают такую оснастку еще и дополнительным крючком, привязанным к основной леске на таком же поводке на расстоянии 25 – 35 см выше подблестка. В качестве приманки используют крупных навозных червей, наживленных по одному – два на крючок. Опарышей же наживляют гроздью по 6 – 8 личинок. Снасть может быть оснащена сигнализатором поклевки - поплавком или жестким кивком.

С такой оснасткой проверяют заранее подготовленные лунки, которые обычно сверлятся по направлению от берега к середине озера на глубине от двух до восьми метров. Можно одновременно ловить на пару - тройку таких удочек, расставляя их по различным лункам. При этом каждая снасть обязательно должна быть снабжена так называемой противоугонной спицей, препятствующей утаскиванию клюнувшей рыбой удильника под лед. А налим - довольно сильная рыба, так что легко может это сделать.

Нередко случается, что оставленная оснастка долгое время не срабатывает, но стоит подойти к ней, немного поиграть подблестком - и сразу же последует мощная поклевка. Игра подблестком при активной ловле налима должна быть умеренно сдержанной.

Способ анимации примерно такой: быстрым, но в то же время плавным движением поднимаем подблесток вверх на 40 – 80 см, а затем даём ему опуститься в исходное положение. Повторяем это через разные промежутки времени, но не чаще, чем через 5 – 10 с и не реже двух раз в минуту. Высоту подбрасывания подблестка тоже следует изменять. Я давно заметил, что рыба не любит монотонно повторяющиеся через одинаковые промежутки времени движения – налим в этом плане не исключение.

Ночная оснастка

Второй основной способ – это ловля ночью. Снасть очень похожа на описанную выше, но при её формировании используют подблестки с элементами из светонакопителя и мормышки с люминесцентным покрытием. Есть один интересный способ быстро переделать дневную снасть в ночную, не меняя подблесток и мормышки. Для этого просто берёте «светлячок», который применяется для ночной поплавочной ловли.

Этот самый «светлячок» закрепляете на поводке ниже подблестка с помощью двух узких колец, вырезанных из кембрика, который обычно продается в комплекте со «светлячком». Естественно, перед началом ловли надламываете светлячок, чтобы тот начал светиться - и ночная снасть к работе готова.

Кроме опарышей и червей, в ночное время в качестве наживки используются кусочки рыбы. Их нарезают небольшими ломтиками длиной 2 – 3 см, а шириной и толщиной в сантиметр. Ночная игра оснасткой отличается от дневной более короткими, всего на 20 – 40 см, подбрасываниями подблестка.

Сколько поставушек использовать?

И, наконец, третий – самый распространенный и, в тоже время, самый пассивный способ ловли коричневого донного охотника. Это ловля на поставушки. Кажется, тут всё очень просто – расставил снасти и просто жди поклевок. Может быть, где-то это и так, только не в Мурманской области.

Во-первых, большинство рыбалок проходит в морозы, так что следует пристально следить за обмерзанием лунок и своевременно чистить их. Нередко лунки приходится закапывать толстым слоем снега, особенно если оставляешь снасти на ночь.

Во-вторых, налим иногда лучше берет наживку со дна, а иногда - на расстоянии метра от дна. При первичной установке снастей нужно сначала выставлять их по-разному, а затем, после первых поклевок, отрегулировать спуск так, как больше нравится в данный момент рыбе. Обычное количество поставушек – 5 – 10, расставляют их на расстоянии 10 – 15 м друг от друга. Оперировать большим количеством уже проблематично - перестаешь полноценно контролировать снасть и управлять процессом ловли.

Конструктивное исполнение поставушек допускается любым. Можно использовать типовые жерлицы с флажками. При использовании же удильников необходимо, чтобы те были как можно более заметными на расстоянии (на конце кивка даже ставят легкий красный шарик-сигнализатор) и снабжены противоугонными спицами.

Я опытным путем проверил, что самый видимый цвет на белом снегу на большом удалении – это черный. На поставушках используется леска 0,25 – 0,45 мм, произвольные крючки №№ 4 – 8. Обычно на основной леске вяжется два крючка на настоянии метра друг от друга, а между ними - грузило массой 3 – 10 г.

В качестве наживки можно использовать опарышей, червей, мойву (если мелкую, то целиком), сайру, гольянов (как живых, так и замороженных), кусочки тушки селедки или сига, мелких окуней и небольших гольцов. Отмечу еще, что больше всего налим любит сига. Кусочки рыбы на поставушки делают по размеру примерно такие же или немного крупнее, как и на оснастку с подблестком для ночной ловли.

Многое еще зависит от характера озера. Если вы ловите там, где вероятна поимка крупных особей, и вы охотитесь именно на них, то и леска должна быть максимально прочная, и наживка крупнее.

Хвостом вперед из лунки?

Стоит сказать пару слов о трудностях при вываживании крупного налима. Он порой изгибается так, что совершенно не удается завести его в лунку. Нередки случаи, когда на поверхности лунки рыба показывается даже хвостом вверх. Так вот, если рыба никак не заходит в лунку, никогда не форсируйте события, стараясь потянуть посильнее. Так вы разве что оборвете оснастку.

Вы можете попытаться рассверлить лунку, если толщина льда позволяет это сделать. Впрочем, такое рассверливание всегда проходит с риском перерезать леску. Другой способ победить рыбу – это ждать, выдерживая среднее по силе натяжение лески.

Некоторые рыбаки с этой целью используют прочную гибкую ветку, которую заранее втыкают рядом с лункой, а после поклевки - нагибают к ней и наматывают вокруг вершинки леску так, чтобы было создано натяжение. Как только трофей устанет, и ветка разогнется, он тут же будет втянут в лунку. Вот еще одна причина, объясняющая название этой статьи: крупный налим действительно несговорчив, потому что его трудно уговорить зайти в лунку.

В заключение замечу, что аура тундры и лесотундры Кольского полуострова – особенная. Этих сказочных мест еще не сильно коснулась человеческая цивилизация. И если появится малейшая возможность, отправляйтесь на рыбалки сюда - вполне вероятно, это окажется лучшим временем в вашей жизни. Помните об этом - и до встречи на рыбацких тропах.