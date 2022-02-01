Нюансы ультралайтовой тактики для ранневесеннего хищника Александр Пелых | 10 марта 2022 г.

На речных берегах еще лежит снег, а многие из заливов пока что скованы льдом. Но согревающие солнечные лучи, первые проталины на проточных участках и пьянящий аромат уже набухших почек говорят о скором наступлении весны. А это значит, что рыболовам, увлеченным ультралайтовой ловлей, пора готовить снасти на весеннего окуня и щуку.

Локация хищника ранней весной

В это время года рыбы вообще, а окунь и щука в частности, предпочитают держаться на границе льда и чистой воды, в полыньях с небольшим течением. Вот такие участки и нужно искать спиннингисту для весенней практики.

Есть у меня одно интересное место, где я уже несколько лет подряд открывал сезон открытой воды по окуню и щуке. Это речной залив с максимальными глубинами до 5 м. Речной поток здесь, ударяясь во встречный берег залива, расходится на две стороны, формируя песчаную косу с глубинами до 2 - 2,5 м, на которой находятся многочисленные колонии ракушечника. Ранней весной на скованном еще льдом заливе посередине (от берега до берега) образуется полынья.

Наблюдая из года в год за весенним поведением рыбы, я заметил такую особенность: по каким-то причинам окунь отказывался реагировать на приманки в первую же неделю после образования полыньи.

Я пытался ловить полосатого и в только что образовавшихся промоинах в других заливах - результаты тоже оказались нулевыми. Но уже спустя неделю, редко - полторы, окунь начинал активно кушать практически все виды «силикона» не крупнее 2,5 дюймов на головках не более трех граммов. Но стоило только увеличить массу или размер приманки, как интерес хищника тут же исчезал - и возобновлялся лишь при возвращении к правильному габариту.

Что касается щуки, то в речных заливах ранней весной её еще нет. Конечно же, год на год не приходится, но в начале марта я находил щуку лишь в основном русле рек, причем возле проток, которые ведут в пойменные заливы.

Видимо, щука к этому времени собирается тут, чтобы впоследствии пройти по ним в плавни и там остаться для нереста. Этот момент я запомнил - и уже более десятка лет успешно ловлю щуку в подобных местах в конце февраля – начале марта. Неплохим местом для охоты за щукой будут и проточные каналы, ведущие в глубокие заливы с заросшими водной растительностью берегами.

В таких канавах нужно искать на дне так называемые «карманы». И на границах этих карманов хорошо бы нащупать коряжки или локальные ямки. Именно здесь и может произойти четкая и мощная поклевка зубастой.

Составляйте тактический план

Вообще, чем больше рыболов знает о таких локальных точках на своей реке, тем выше у него шансы на поимку рыбы. Я, к примеру, тактику рыбалки выстраиваю еще дома, скрупулезно представляя завтрашний маршрут от точки к точке. Ведь порой бывает, что от места к месту нужно протопать несколько километров.

А это всё время, которого на рыбалке много не бывает. Ну а на основании заранее выстроенного маршрута загодя подбираю нужные приманки, огрузки и удочки.

Смена локации весеннего хищника

Весной время летит незаметно. Не успеешь оглянуться, а через недельку - другую водоемы полностью освобождаются ото льда. И места стоянок рыбы уже меняются. Щука начинает ловиться в речных заливах.

Здесь она предпочитает бугры с многочисленными водорослями, границы впадения канав в ямы, часто встречается у кромок камыша и на обширных отмелях с глубинами 1 - 1,5м. Окунь разбредается по водоему, так что встретить его теперь можно где угодно. Однако локальные скопления полосатого всё же наблюдаются в каких-то местах.

Это и мелководные косы, прогреваемые солнечными лучами, с присутствующим течением, это и коряжник. Причем окунь не боится подходить близко к берегу, а размеры его могут приятно удивить. Но вот интенсивность поклевок сильно ослабевает.

Окунь становится как бы гурманом – ест не всё, порой даже выбирает жертву по цвету. Это я к тому, что приманки следует теперь более тщательно подбирать, как, впрочем, и массу головок. Идеальным будет монтаж «червячка» или слага на граммовой головке или даже еще легче, если позволяет удилище.

Снасти для ранневесенней ловли в небольших заливах

А какое же удилище и какие монтажи и приманки следует применять при ловле весеннего хищника? Здесь всё зависит от того плана мест (уловистых точек), о которых я говорил чуть выше. Ну, к примеру, есть на реке лесные заливы, которые весной очень богаты крупным окунем и небольшой щукой.

Эти заливы шириной всего метров 25 - 30, они завалены коряжником и имеют фоновую глубину порядка 2 - 2,5 м. Но встречаются и локальные ямки до четырех метров. Так вот, для такого водоема весной мне достаточно удилища с верхней границей теста 2 – 3 г и длиной 1,8 м. Более длинное удилище в указанных условиях окажется неудобным, потому как берега таких лесных заливов густо зарастают кустами и деревьями.

Порой приходится долго брести вдоль реки в поисках места, где можно сделать заброс с берега. Для обозначенного спиннинга я готовлю монтажи с граммовыми головками или с мормышками 0,4 - 0,6 г. «Силикон» применяю длиной 1,5 – 2 дюйма. В основном это «черви», слаги, разные «рачки».

Все компоненты собираются на «плетенке» с разрывной нагрузкой 4 Lb и флуорокарбоновом поводке диаметром 0,12 мм. Такая снасть позволяет ловить весеннего окуня до 500 г (крупнее мне не попадались) и щучек до 1,5 кг.

Делаем сами всё из вольфрама

Хочу кратко остановиться на мормышках и джиг-головках из вольфрама. Сегодня для рыболовов это дорогое удовольствие, так что очень жалко, когда по каким-то причинам фабричная приманка теряется на зацепе. Есть, правда, экономичный выход. Я имею в виду самостоятельное изготовление вольфрамовых мормышек и джиг-головок.

Я лично делаю их из вольфрамовых электродов. Огарки таких электродов длиной до 5 – 7 см выбрасываются сварщиками. Если вы имеете доступ к лабораториям сварки или другим производствам, где подобные электроды применяются, то вам без особых проблем удастся изготовить отличные мормышки и джиг-головки. К сожалению, такому цилиндрическому электроду трудно придать иную форму, вам нужную, а также припаять к нему крючок. Поэтому я использую черную термоусадочную трубку с усадкой 2:1, т.е. если диаметр трубки до усадки был 4 мм, то после становится 2 мм.

Сам электрод – хрупкий, так что разламывается на нужные по размеру и массе кусочки с помощью пассатижей. Подходящую по диаметру трубку сперва надеваем на цевье крючка, потом просовываем кусочек вольфрамового электрода так, как показано на фото. Всё это дело опускаем в кипяток, даём остыть – и вот она, отличная вольфрамовая джиг-головка! При определенных навыках работы с инструментом за час таких головок можно наделать порядка полусотни.

Кстати, из вольфрамовых электродов можно изготавливать и «ушастые» джиг-головки. Надо только изогнуть из проволоки каркас с «ушами», вставить его в термоусадочную трубку, затем всунуть кусочек электрода, обжать в кипятке всё это - и готова вольфрамовая «чебурашка» эконом-класса.

Снасти для крупных заливов

В заливах покрупнее приходится работать более мощными удилищем и оснасткой. Это обуславливается необходимостью более дальнего заброса приманки, наличием течения и больших глубин.

Здесь я применяю спиннинг с верхней границей теста 5 – 7 г и монтажи на 3 – 5-граммовых головках. Приманки всё те же – «черви», слаги, «рачки». Шнур использую с той же разрывной нагрузкой - 4 Lb, но поводок из флуорокарбона ставлю потолще - диаметром 0,14 мм. Длина удилища в этом случае подходит уже 2,21 м. А если позволяет берег, то можно и подлиннее.

Длина поводка в обоих случаях - порядка 1,5 – 2 м. Это особенно необходимо при ловле в коряжнике, на каменистом или ракушечном дне, поскольку «плетенка» боится абразивов и может порваться от контакта с корой, острым камнем или ракушкой. Кроме того, такой длинный поводок позволяет лучше амортизировать рывки засеченной рыбы, что уменьшает количество сходов из-за разрыва нежных губ окуня.

Защита приманки

Хоть весной щука еще не очень активна и мелкие приманки берёт деликатно (большинство засечек - за край пасти или губы), но всё равно стоит позаботиться о защите приманки от срезов на щучьих зубах. В моей практике прижились два способа. Первый, классический – это металлический поводок. Но и здесь есть некоторые нюансы.

Береговая рыбалка – это ловля, в основном, в коряжниках, на камнях и т.п. Зацепов приманки случается множество, легко освободить приманку часто не удается, остается положиться на надежность поводка. Но для весенней щуки надежные толстые поводки не подойдут – слишком заметны на мелководье. А тоненькие титановые, но с разрывной нагрузкой, скажем, 5 кг - стоят немалых денег.

Особенно если учесть, что за рыбалку можно оборвать таких поводков десяток и более. Но альтернатива есть – это сталька (стальная вязальная проволока) диаметром 0,17 – 0,2 мм. Киевские карпятники используют такую стальку как основную леску для донной ловли на сильном течении.

Она выпускается в размотках по 100 м и продается за копейки. Поводки из неё получаются тоненькие и прочные. Единственным минусом такого поводка, как впрочем, и поводка из тросика, является то, что после контакта со щучьими зубами его коробит. А выровнять покоробленный поводок практически нереально, проще заменить новым.

Изготовить самому поводок не составит особого труда. Нужно всего лишь загнуть петельку на выбранном отрезке стальки и скрутить свободный конец проволоки в косичку. Не советую ставить на такие поводки вертлюжки и застежки. Во-первых, это лишние финансовые затраты. А во-вторых, дополнительные элементы отрицательно влияют на количество поклевок рыбы. Поэтому не ленитесь расплести – заплести скрутку при установке или смене приманки.

Второй способ защиты от щучьих срезов несколько сложнее. Это сочетание возможностей монтажа джиг-риг (Jig Rig) и самой проводки. По классике груз в данном монтаже имеет форму вытянутого конуса (груши) с верхней петелькой, к которой шарнирно, через ушко, присоединен крючок, к этой же петле привязывается и поводок из флуорокарбона.

Правда, я использовал и шарообразный груз. Такой монтаж как-то мне показал один рыболов, который позиционировал его для илистого дна. Я же использовал эту оснастку и на других речных рельефах. И обнаружил, что в тандеме с волочением по дну, т.е. с проводкой, обеспечивающей движение приманки без отрыва от илистого, песчаного, каменистого или ракушечного дна, монтаж этот позволяет минимизировать число срезов приманки, поскольку все пойманные весной (и не только) щуки засекались за самый кончик пасти, т.е. мягкие части челюстей.

Но для такого монтажа есть ограничение по максимальной массе груза – тот должен быть не более 4 г. Я пока еще не разобрался, почему так, но это определено практическим путём. Более тяжелые грузы не приносили ожидаемого результата. Добавлю, что техника проводки легко осваивается на практике.

А мы продолжим ловить весеннего хищника. И очередным секретом в этом интересном деле будет монтаж приманки-незацепляйки. Думаете, для этого понадобятся офсетные крючки – с круглым загибом или слимы? Нет, существуют и другие способы.

На соревнованиях по спиннингу спортсменам часто попадаются сектора с локально расположенными корягами или подводной травой. Таких проблемных мест может оказаться всего два или три на сектор, но в них точно стоит рыба.

Спортсмену жалко, допустим, тратить драгоценные секунды на замену джиг-головки на офсетный крючок. Но и терять приманку ему тоже неохота. Как же быть? Оказывается, есть способ. Перенасадить приманку на обычном крючке под углом – чтобы скрыть жало в теле приманки. А на рядовых рыбалках это понадобится, если по каким-то причинам офсетные крючки остались дома или просто закончились. Ну, или чисто ради экономии на офсетниках.

Не полностью, но в большинстве случаев приличную защиту от зацепов обеспечивает и монтаж джиг-риг, описанный выше. Здесь эффект достигается, во-первых, благодаря высокому грузу, приподнимающему крючок над дном. А, во-вторых, из-за того, что груз играет еще и роль отсекателя преград.

Но, понятно, что и об офсетных крючках забывать не стоит. Кстати, для сохранения дорогих нынче «съедобных» силиконовых приманок, а также для предотвращения самопроизвольного сползания «силикона» по цевью офсетника, советую применять специальные спиральки. Они бывают в продаже, но я нечасто их встречал. Однако спиральки эти несложно изготовить самостоятельно. Такая спиралька вкручивается в головную часть приманки, а потом цепляется за ушко офсетника.

Что же касается сползания приманки по обычному крючку в шарнирном монтаже на «ушастике», то для её предотвращения можно насадить половинку резинового стопора (применяется в поплавочных оснастках для ограничения хода поплавка по леске) на загиб крючка после того, как приманка уже насажена. Правда, смена приманки в таком случае будет предполагать и замену этого стопора.

Как видите, в мире спиннинга постоянно придумываются новые и совершенные приманки и хитрости – и всё это для поимки желанного трофея. Может, из-за того, что более осторожным стал объект охоты спиннингиста? Или просто рыбы становится всё меньше?

Друзья, берегите природу и ее обитателей! Отпускайте пойманную рыбу! Ведь бережное отношение к водным ресурсам позволит и нам, и нашим детям в будущем получать максимум удовольствия от столь ожидаемой - и всегда неожиданной поклевки красивой трофейной рыбы!